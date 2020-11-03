У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ
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Рішення Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної роботи.
Про це йдеться в заяві офіційного представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рішення також ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС", - ідеться в комюніке, поширеному у Брюсселі.
У документі наголошується, що боротьба з корупцією - це одне з ключових зобов'язань України в рамках угоди про асоціацію, нещодавно узгодженої програми макрофінансової допомоги ЄС і процесу лібералізації візового режиму.
"Водночас ми відзначаємо складність ситуації і цінуємо терміновість, з якою президент та уряд хочуть її врегулювати", - йдеться в заяві представника ЄЗС.
Він закликав українську владу "в найкоротші терміни відновити законодавство про електронне декларування активів і відповідні завдання Національного агентства з протидії корупції, а також стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до 16 грудня як крайнього терміну, встановленого Конституційним Судом".
"Надійна судова реформа, як і раніше, необхідна на благо всіх українців. Ми закликаємо президента, уряд і Верховну Раду працювати разом над пошуком всеосяжного і стійкого рішення. ЄС готовий підтримати наших українських партнерів у цих зусиллях", - запевняють у Брюсселі.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Ни-ко-го .
"...Когда жлобы на деньги коммунистов
Открыли банк
Америкэн Экспрес,
Чекисты дали волю аферистам,
Имея свой бубновый интерес.
И в тот же час из общего болота
Попёрли, скинув лапти, господа,
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лавэ из мутного пруда."
дело не в том,какие структуры к кому относятся.дело в том,что все они существовали...
и жлобы,и коммунисты,и чекисты и аферисты.несмотря на хваленое обхсс.
и родили они совместными фрикциями лаптевых господ...
ПиСи..У 19 році барін киримлу заплатив десь 360 мільонів тугриків "податків та сборів". Пишаєшся?
В Китае логистика Сибирского леса высоко автоматизирована. РТ
Майбуть й не так вже усе було катастрафічно у морі - але ж як будку качали пасажири, обожрамшившись просрочки с пайка...
У разі невиконання наслідки будуть плачевними для Зе не тільки від європейських партнерів, а й від українського народу.
На жаль надійна судова реформа не на благо Зе і його роботодавців. Потрошенко зі своїм антикорупційним судом це показав. Для цього потрібна демократично обрана влада в державі, яка буде працювати в інтересах українського суспільства, а не його ворогів.