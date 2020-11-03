УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15116 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
3 023 40
КС (1154) Євросоюз (7058)

У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ

Рішення Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної роботи.

Про це йдеться в заяві офіційного представник Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рішення також ставить під сумнів низку міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС", - ідеться в комюніке, поширеному у Брюсселі.

У документі наголошується, що боротьба з корупцією - це одне з ключових зобов'язань України в рамках угоди про асоціацію, нещодавно узгодженої програми макрофінансової допомоги ЄС і процесу лібералізації візового режиму.

"Водночас ми відзначаємо складність ситуації і цінуємо терміновість, з якою президент та уряд хочуть її врегулювати", - йдеться в заяві представника ЄЗС.

Читайте також: Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав

Він закликав українську владу "в найкоротші терміни відновити законодавство про електронне декларування активів і відповідні завдання Національного агентства з протидії корупції, а також стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до 16 грудня як крайнього терміну, встановленого Конституційним Судом".

"Надійна судова реформа, як і раніше, необхідна на благо всіх українців. Ми закликаємо президента, уряд і Верховну Раду працювати разом над пошуком всеосяжного і стійкого рішення. ЄС готовий підтримати наших українських партнерів у цих зусиллях", - запевняють у Брюсселі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 9686
показати весь коментар
03.11.2020 19:08
+5
ну що, зелені тварюки догрались. 73% хохлів щасливі- безвіз до 16 грудня 2020р. і все. дефолт в Україні, це було голосування по приколу тупих хохлів.
показати весь коментар
03.11.2020 19:17
+5
Ты куда-то собралась? Карантин везде, ау. В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 15
показати весь коментар
03.11.2020 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опа! а потом им персональных санкций и облызня! вооот такого!
показати весь коментар
03.11.2020 19:07 Відповісти
В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 9686
показати весь коментар
03.11.2020 19:08 Відповісти
ну що, зелені тварюки догрались. 73% хохлів щасливі- безвіз до 16 грудня 2020р. і все. дефолт в Україні, це було голосування по приколу тупих хохлів.
показати весь коментар
03.11.2020 19:17 Відповісти
Ты куда-то собралась? Карантин везде, ау. В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 15
показати весь коментар
03.11.2020 19:19 Відповісти
и шо,думаешь карантин помешает зеленой эвакуации в ростов? В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 2365а если припечет?
показати весь коментар
03.11.2020 19:20 Відповісти
эта дефолтная - настоящий цап - подстрекатель.
показати весь коментар
03.11.2020 19:44 Відповісти
В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 6527 №81
показати весь коментар
03.11.2020 19:31 Відповісти
Ти можеш надати увесь список до №281? А я можу надати список до твого номера.
показати весь коментар
04.11.2020 09:43 Відповісти
Следуй по маршруту. У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 5893
показати весь коментар
04.11.2020 09:54 Відповісти
Ти стверджував що я соя, але доказів так і не надав. Тому і потрапив до списку тріпачів з порядковим номером 81.
показати весь коментар
04.11.2020 09:59 Відповісти
Питання до політиків з Європейського союзу -
В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 1874
показати весь коментар
03.11.2020 19:18 Відповісти
В ЕС призвали Украину до 16 декабря восстановить законодательство об электронном декларировании, задачи НАПК и статус НАБУ - Цензор.НЕТ 804
показати весь коментар
03.11.2020 19:22 Відповісти
Хоть кого-нибудь посадили за махинации с этим е-декларированием ?
Ни-ко-го .
показати весь коментар
03.11.2020 19:31 Відповісти
а чо ж тогда опажоповцы так засуетились,шо им нужно признание его неконстуционным? У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 6268 просто из вредности?та они без за принцип "шоб у нас все было и нам за это ничего не было" маму родную продадут
показати весь коментар
03.11.2020 19:40 Відповісти
К нас и за пьяную езду не сажают депутатов и судей. Отменить нафиг наказание для пьяных. Все равно никого не посадили.
показати весь коментар
03.11.2020 20:50 Відповісти
самый действеннный орган в борьбе с расхитителями и казнокрадами назывался ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности). рвал всех несмотря на фамилии, звания и награды. за хищения свыше 10тыс. руб. вплоть до высшей меры У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 3842
показати весь коментар
03.11.2020 19:35 Відповісти
Партійну ЬІліту він не чіпав.
показати весь коментар
03.11.2020 19:43 Відповісти
Не только партийную но и хозяйственную из громких дел только вспомнится это директора Елисеевского растреляли и фсё! И то там больше политические игрища были! Гришина убрали что-бы не стал приемником Брежнева!
показати весь коментар
03.11.2020 19:45 Відповісти
це міф.
показати весь коментар
03.11.2020 20:04 Відповісти
Не бреши собака! Это в фильмах он рвал! Ну может продавцов ловил на обвесе а к директорам в кабинет он заходил и брал взятки!
показати весь коментар
03.11.2020 19:43 Відповісти
та ты шо...и откуда ж тогда в совке первые "артельщики " появились? У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 9315

"...Когда жлобы на деньги коммунистов
Открыли банк
Америкэн Экспрес,
Чекисты дали волю аферистам,
Имея свой бубновый интерес.
И в тот же час из общего болота
Попёрли, скинув лапти, господа,
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лавэ из мутного пруда."
показати весь коментар
03.11.2020 19:44 Відповісти
У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 1733 Причем тут чекисты до обхсс? Це абсолютно разные структуры с абсолютно разными полномочиями та программами! Чекисты даже с ментами были постоянно "на ножах"! При "совке" было такое разделение исполнителей, що щас называется "независимые органы власти"...То вы книжек начитались усяких ...
показати весь коментар
03.11.2020 20:15 Відповісти
кацапа,не прикидывайся дурачком.это лишнее.все и так тебя идентифицируют У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 9956.
дело не в том,какие структуры к кому относятся.дело в том,что все они существовали...
и жлобы,и коммунисты,и чекисты и аферисты.несмотря на хваленое обхсс.
и родили они совместными фрикциями лаптевых господ...
показати весь коментар
03.11.2020 20:40 Відповісти
У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 8374 "идентифицировать" вы можете только у себя ма...да вошек...И то - не завжди...А "родил" их, в том числе, и папа папы...Но он за это поплатился - и со злости помог обокрасть й вже Україну...
показати весь коментар
03.11.2020 20:51 Відповісти
с ...давошками или нет-но тебя видно по лаптям.свои убытки пробовал считать,сколько в виолончель ролдугина влазит налом? У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 3477

У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 5431
показати весь коментар
03.11.2020 20:56 Відповісти
У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 652 на..уя мені треба оті ваші проблеми що та як каже пісков! Ти подивись ото краще - барін то сповна та під час перерахував податки кремлю?
показати весь коментар
03.11.2020 21:17 Відповісти
переходь на гугл...бо яндекс-тлумач 21 хвилину перекладав твоє марення У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 3648
показати весь коментар
03.11.2020 21:20 Відповісти
У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 7755 по суті зауважень нема? Ауфвидерзеен!
ПиСи..У 19 році барін киримлу заплатив десь 360 мільонів тугриків "податків та сборів". У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 8378 Пишаєшся?
показати весь коментар
03.11.2020 21:30 Відповісти
із захватом дивлюсь,як кітайци тайгу освоюють У ЄС закликали Україну до 16 грудня відновити законодавство про електронне декларування, завдання НАЗК і статус НАБУ - Цензор.НЕТ 2677

В Китае логистика Сибирского леса высоко автоматизирована. РТ
показати весь коментар
03.11.2020 21:50 Відповісти
о, до 16-го... А там - новий рік, канікули, загострення пандемії, суха весна, літо, канікули, загострення пандемії, новий рік...
Майбуть й не так вже усе було катастрафічно у морі - але ж як будку качали пасажири, обожрамшившись просрочки с пайка...
показати весь коментар
03.11.2020 20:00 Відповісти
Зелений отримав ультиматум із загрозою втрати безвізу і асоціації. При цьому, відновити антикорупційне законодавство необхідно у відповідності з вимогами Конституції України, а у разі необхідності - змінити і конституційні норми.
У разі невиконання наслідки будуть плачевними для Зе не тільки від європейських партнерів, а й від українського народу.
На жаль надійна судова реформа не на благо Зе і його роботодавців. Потрошенко зі своїм антикорупційним судом це показав. Для цього потрібна демократично обрана влада в державі, яка буде працювати в інтересах українського суспільства, а не його ворогів.
показати весь коментар
03.11.2020 21:00 Відповісти
Ну, а если не восстановят, их расстреляют всех или как? Почему все лезут со своими предложениями в форме ультиматума??? ЕС с одной стороны, раша с другой, американцы вообще .....
показати весь коментар
03.11.2020 21:28 Відповісти
Проще говоря - прищучить должны. Такое домашнее задание. Хватить гулянки в отсутствии взрослых устраивать.
показати весь коментар
04.11.2020 07:42 Відповісти
 
 