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Новини Політика України Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
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прослуховування (192) Вовк Павло (254) Окружний адмінсуд Києва (377) Слідство.Інфо (28)

Суддя Вовк вирішував питання з ексглавою ОП Богданом та Офісом ГПУ, - "Слідство Інфо" опублікувало другу частину розслідування "Нарадча кімната-2". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналісти оприлюднили другу частину фільму "Нарадча кімната-2". У ній йдеться про контакти глави скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка з оточенням президента Володимира Зеленського в 2019 році, зокрема, з Андрієм Богданом.

Як передає Цензор.НЕТ, розслідування розміщено на ютуб-каналі "Слідства.Інфо"

У другій серії видання обіцяє показати розмови суддів ОАСК, що стосуються рішень на користь Російської православної церкви в Україні і зняття заборони на показ в Україні серіалу "Свати", до виробництва якого свого часу був причетний Володимир Зеленський.

Зазначається, що ці розмови досі не публікувалися.

Під час роботи над фільмом журналісти "Сліства.Інфо" проаналізували майже дві тисячі годин записів з кабінету голови ОАСК Вовка.

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Топ коментарі
+30
"Нарадча кімната-2", - журналисты "Слідство Інфо" опубликовали вторую часть расследования о связях судьи Вовка в офисе Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7963
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03.11.2020 19:18
+23
Связи судьи Вовка и офиса Генпрокурора не зависят от законов
а показывают в наглую- жизнь по-понятиям
..плюют они на законы и народ Украины
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03.11.2020 19:29
+22
Отак судді...іменем України кацапським матєрним ізиком рішення приймають.
СВОЛОТА
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03.11.2020 19:34
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"Нарадча кімната-2", - журналисты "Слідство Інфо" опубликовали вторую часть расследования о связях судьи Вовка в офисе Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7963
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03.11.2020 19:18 Відповісти
Не за попкорном надо идти.... Пора забрать и точить инструмент у Ляшко - он им только пиарился))))
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03.11.2020 22:22 Відповісти
и это всё "журналисты" знали давно, молчали, только сейчас видосик выпустили...
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04.11.2020 00:59 Відповісти
предлагаю переименовать вторую часть расследования в "тамбовский волк и его киевские товарищи" ))
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03.11.2020 19:26 Відповісти
Суддів мочуть в сортирі.
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03.11.2020 19:27 Відповісти
Связи судьи Вовка и офиса Генпрокурора не зависят от законов
а показывают в наглую- жизнь по-понятиям
..плюют они на законы и народ Украины
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03.11.2020 19:29 Відповісти
Русккєє гопники.Навіть укр. мовою не говорять.
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03.11.2020 22:39 Відповісти
Зеля, он же (Вовк) даже человеком тебя не считает. Ты для него насекомое. На самом деле, ты поставил нас, порохоботов, в сложное положение. С одной стороны, ты лох, но с другой ты Президент Украины, и тут какая-то случайная сволочь тебя возводит до этого уровня. (и совершенно справедливо, вот только, он сволочь, который уничтожает страну, у несчастью которой, ты президент.)
Что ты сделаешь, Зеля? Что ты сделаешь ему? Думай... те.
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03.11.2020 19:33 Відповісти
Надеюсь, теперь тебе нравится, зелебобик. Кушай теперь. "Нарадча кімната-2", - журналісти "Слідство Інфо" опублікували другу частину розслідування про зв'язки судді Вовка в офісі Генпрокурора - Цензор.НЕТ 3012
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03.11.2020 22:32 Відповісти
Отак судді...іменем України кацапським матєрним ізиком рішення приймають.
СВОЛОТА
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03.11.2020 19:34 Відповісти
Теперь понятно почему зеленому черту так неохота распускать окружной суд
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03.11.2020 19:39 Відповісти
Зцими вовками та Вовками треба щось робити.
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03.11.2020 19:42 Відповісти
В тому числі з тими, що паслись в нкрєкп
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03.11.2020 21:05 Відповісти
От чого ЗЕ не хоче розганяти оцей вовчий ОАСК. Він йому бабло торчить
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03.11.2020 20:16 Відповісти
Про якого суддю ми зараз тут говоримо? Це звичайний криміналітет... ЗВИЧАЙНИЙ КАРЛ! Це падло просто є злочинцем і по суті і по життю. Ця паскуда зобовязана відповісти за свої діяння. І не тільки він... КОЛИ ЦЕ БУДЕ? Дотолі, поки всю цю мразоту не преберемо з нашої землі, як це зробили країни Балтії, - нічого не буде! НІЧОГО! І треба сказати ще - все це ******** на домбасі треба закінчувати так, як це роблять азербайджанці... Війну треба закінчувати - війною, яка призведе або до поразки, або до перемоги України НА ЗАВЖДИ!!! НАД росієй... Так і все!
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03.11.2020 20:25 Відповісти
Ці судді без мату і двох слів не можуть зв'язати. Це не люди, а звичайне бидло. Влаштувати їм тестування на знання української мови і вони його з тріском провалять (як і більшість Верховної Ради). Думаю не є секретом той факт, що більшість судових рішень пишуться помічниками, яких саме для цього і наймають.
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03.11.2020 21:11 Відповісти
ви не замислювались, панство, чому НАБУ такі плівки "злило" в ЗМІ?
та тому що Ситник обізнаний, що йому не дозволять дати цим записам офіційного ходу, тому діє саме так - через суспільство.
і свідчить це про одне: людина-поверхня зеленське разом зі своїм кодлом цінують й бережуть цей кацапський суд й із задоволенням користуються його послугами.
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03.11.2020 23:07 Відповісти
Вертящие законом.
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04.11.2020 07:37 Відповісти
А цей суд Зе не хоче розігнати?
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04.11.2020 08:10 Відповісти
ПаРашенко этот бЫдляцкий суд устраивал полностью , он его холил и лелеял, походу и Зеленского всё устраивает .
Посмотрим ...
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04.11.2020 13:17 Відповісти
бидляцька гопота, кончені бандити і дебільні клоуни при владі, а народ дивується, чому це він так бідно живе??? ГІВНО ВИБРАЛИ - В ГІВНІ І ЖИВІТЬ!!!!
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04.11.2020 11:12 Відповісти
 
 