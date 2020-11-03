Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Новини летять, як скажені, тому сьогодні увечері беріть чай (або щось міцніше, з огляду на зміст цих новин) і приходьте на стрім "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою і Богданом Буткевичем. Час зустрічі - 20:45.
Поговоримо про таке:
- Вибори в США. Чого чекати Україні за результатами голосування?
- Що відбувається у фракції "Слуг народу"? Чи є шанси якось зшити монобільшість?
- Чому "слуги народу" збунтувалися проти Зеленського?
- Антиконституційний суд. Як малограмотні чоловіки в мантіях з низькою соціальною відповідальністю кидають країну в політичну кризу, а на додачу - цілком можливо - і в економічний хаос?
- Як Медведчук і Коломойський об'єднали зусилля в наступі на українську державність і які є способи їм протистояти?
Залишайте ваші запитання і думки з приводу всього цього у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення, якщо ви ще цього не зробили.
Сподобалося, що ми робимо? Подивіться попередні випуски проєкту журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ". У нас нічого особистого - тільки факти, і найкраща аналітика українського ютуба від найкращої пари українських медіа!
Будь ласка, зачекайте...
расия со своим агентом трампом теперь в жопе
Только тогда сработает.
Она тоже где-то у кого-то что-то забирала.
Куршавель это Жмеринка.
А Крыжопль это .... Крыжопль.
Спасибо.
И побережье обнести стеной.
Че уж там...
Твои бредни их, точно, не интересуют.