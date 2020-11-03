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Новини Політика України Вибори в США і Україна Конституційна криза
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США (14502) Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новини летять, як скажені, тому сьогодні увечері беріть чай (або щось міцніше, з огляду на зміст цих новин) і приходьте на стрім "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою і Богданом Буткевичем. Час зустрічі - 20:45.

Поговоримо про таке:

- Вибори в США. Чого чекати Україні за результатами голосування?

- Що відбувається у фракції "Слуг народу"? Чи є шанси якось зшити монобільшість?

- Чому "слуги народу" збунтувалися проти Зеленського?

- Антиконституційний суд. Як малограмотні чоловіки в мантіях з низькою соціальною відповідальністю кидають країну в політичну кризу, а на додачу - цілком можливо - і в економічний хаос?

- Як Медведчук і Коломойський об'єднали зусилля в наступі на українську державність і які є способи їм протистояти?

Залишайте ваші запитання і думки з приводу всього цього у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на оновлення, якщо ви ще цього не зробили.

Сподобалося, що ми робимо? Подивіться попередні випуски проєкту журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ". У нас нічого особистого - тільки факти, і найкраща аналітика українського ютуба від найкращої пари українських медіа!
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Топ коментарі
+4
Мой прогноз- трамп победит с разгромным счетом- примерно в 320 голосов выборцев! Техас, Флорида за Трампа, впервые, скорее всего Мичиган станет республиканским, далее Нью Йорк сити- за республиканцев! Все будет ок! Кстати, наш губернатор Техаса уже разместил национальную гвардию в 4 крупных городах Техаса- Остин, Сан Антонио, Даллас , и Хьюстон! По 1000 нацгвардейцев с техникой! На всякий случай!
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03.11.2020 21:48
+3
Байден побеждает!
расия со своим агентом трампом теперь в жопе Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 5164
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03.11.2020 21:02
+3
От ти і слухай, копрофіл
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03.11.2020 21:28
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Байден побеждает!
расия со своим агентом трампом теперь в жопе Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 5164
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03.11.2020 21:02 Відповісти
Повторить нужно 3 раза, повернуться против часовой стрелки и плюнуть в своё отражение в зеркале.
Только тогда сработает. Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 4159
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03.11.2020 22:14 Відповісти
ахах)) иксперт
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03.11.2020 23:12 Відповісти
Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 270
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04.11.2020 00:00 Відповісти
Схоже Трампу - трампєц Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 6251 .. Пишуть що Байден забирає його голоси навіть в традиційно республіканських штатах .
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03.11.2020 21:04 Відповісти
Сразу вспомнилась Хилари...
Она тоже где-то у кого-то что-то забирала. Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 2581
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03.11.2020 22:20 Відповісти
Коломойский переводит все активы в Мордовию и в Китай. Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 1081
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03.11.2020 21:10 Відповісти
ось мені цікаво а яка наку# їм різниця хто там буде керувати, ***** як ті дві шалави, може мені перепаде...
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03.11.2020 21:24 Відповісти
Всім пропонентам байдена пропоную подивитися новини Fox News з шеріфом з Тенессі, який пропонує всім celebrities які підтримують байдена забратися геть з США. Шеріфа треба слухать.
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03.11.2020 21:24 Відповісти
От ти і слухай, копрофіл
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03.11.2020 21:28 Відповісти
Напряженный момент, как будто, Житомир голосовал за Байдена, а Бурлачья Балка за Трампа.
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03.11.2020 21:32 Відповісти
А Крыжопль за кого?
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03.11.2020 22:17 Відповісти
А Крыжополь это не Куршавель?
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03.11.2020 22:23 Відповісти
Нет.
Куршавель это Жмеринка.
А Крыжопль это .... Крыжопль.
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03.11.2020 22:29 Відповісти
Мы наблюдаем, кто же там победит?Проєкт "Без цензури" у прямому ефірі: Що буде з Україною? Вибори в США - Цензор.НЕТ 5685
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03.11.2020 21:34 Відповісти
Мой прогноз- трамп победит с разгромным счетом- примерно в 320 голосов выборцев! Техас, Флорида за Трампа, впервые, скорее всего Мичиган станет республиканским, далее Нью Йорк сити- за республиканцев! Все будет ок! Кстати, наш губернатор Техаса уже разместил национальную гвардию в 4 крупных городах Техаса- Остин, Сан Антонио, Даллас , и Хьюстон! По 1000 нацгвардейцев с техникой! На всякий случай!
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03.11.2020 21:48 Відповісти
👍
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03.11.2020 21:59 Відповісти
Вот, действительно, информация из гущи событий.
Спасибо.
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03.11.2020 22:16 Відповісти
Дай Бог ! Більшість українців в Україні користуються москальскою пропагандою, яка пов'язує Трампа з путіним. Що не має ніякого стосунку до реальності.
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03.11.2020 22:41 Відповісти
Это бред сивой кобылы! Да Трамп своеобразный человек, что думает, то и говорит! Но, очень часто его высказывания вырываются из контекста. Взять ,например идею Стены с Мексикой! Все ржут над ним, а когда начинаешь слушать о чем он говорит в полном обьеме, в полном интервью или пресс релизе, то понимаешь насколько эти хитрожопые журнашлюхи из СНН или других новостных каналов, просто манипулируют сознанием американцев. В оригинале, и в полном интервью Трамп говорит- что проблема трафика женщин и детей через границу с США и попадание их в рабство, в том числе и сексуальное, особенно женщин нелегалов, не допустимо в 21 веке! И строительство стены должно остановить этот поток! Я был на границе и я знаю как она устроена! Там тысячи миль - проходной жвор, и погранцы и спецслужбы просто физически не способны закрыть это все!
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03.11.2020 22:50 Відповісти
Ну-да, ну-да...
И побережье обнести стеной.
Че уж там...
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04.11.2020 00:18 Відповісти
Это их дело.
Твои бредни их, точно, не интересуют.
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04.11.2020 05:39 Відповісти
знайди спочатку хоч один приклад коли Трамп сказав що небудь проти х@йла, а потім вже поговоримо про реальність....
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04.11.2020 07:31 Відповісти
Не неси маячню......🤷‍♂️
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04.11.2020 07:30 Відповісти
Greg Abbott is a real jerk ... that's a fact! 🤣
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04.11.2020 07:36 Відповісти
 
 