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Вся делегація "Динамо" здала негативні тести на коронавірус, матч Ліги чемпіонів із "Барселоною" відбудеться

Новини Цензор.НЕТ Спорт Здоров'я

Вся делегація

Гравці і персонал першої команди київського "Динамо" здали обов'язкові тести на COVID-19 у сертифікованій УЄФА лабораторії напередодні матчу третього туру групового раунду Ліги чемпіонів з "Барселоною", які дали необхідні результати для проведення матчу 4 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Динамо.

"На щастя, всі тести членів делегації виявилися негативними, тому коронавірус не завадить проведенню завтрашнього поєдинку", - повідомляє сайт.

Згідно з протоколом УЄФА, через відсутність певної кількості футболістів у заявці команди матчі можуть переноситися.

Як повідомлялося, 1 листопада шість футболістів основного складу київського "Динамо", асистент головного тренера і чотири представники персоналу команди здали позитивні тести на COVID-19 напередодні вильоту в Барселону.

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Топ коментарі
+1
...а кудой она сдала позітіфниє?
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03.11.2020 19:42
+1
подивився перші 13 звилин 2 голи пас докупи связати не можуть нема оборони таке враження інша команда не впізнаю шахту
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03.11.2020 20:41
+1
Уже 6:0 в пользу немцев ! Кроты приятно удивляют .Настоящие фошизды .....мать их Вся делегація "Динамо" здала негативні тести на коронавірус, матч Ліги чемпіонів із "Барселоною" відбудеться - Цензор.НЕТ 1668
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03.11.2020 21:36
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...а кудой она сдала позітіфниє?
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03.11.2020 19:42 Відповісти
в клубну касу, в розхідний ордер.
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03.11.2020 20:15 Відповісти
это еще будет тот матч... издевательство
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03.11.2020 20:11 Відповісти
А...может...повезет..?
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03.11.2020 20:19 Відповісти
9:0
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03.11.2020 20:26 Відповісти
Кроти, поки-що, програють Борусії 3-0. Далі буде
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03.11.2020 20:35 Відповісти
подивився перші 13 звилин 2 голи пас докупи связати не можуть нема оборони таке враження інша команда не впізнаю шахту
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03.11.2020 20:41 Відповісти
Вже 6-0
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03.11.2020 21:36 Відповісти
Цікаво як "Динамо" перевершить кротиків.
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03.11.2020 21:37 Відповісти
ТАК БАРСЕЛОНА ЗАРАЗНЕЕ !?)
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03.11.2020 20:35 Відповісти
Хочу сказати, що заслуги степашки та ляшко тут немає. Вся делегація "Динамо" здала негативні тести на коронавірус, матч Ліги чемпіонів із "Барселоною" відбудеться - Цензор.НЕТ 4287
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03.11.2020 20:54 Відповісти
Уже 6:0 в пользу немцев ! Кроты приятно удивляют .Настоящие фошизды .....мать их Вся делегація "Динамо" здала негативні тести на коронавірус, матч Ліги чемпіонів із "Барселоною" відбудеться - Цензор.НЕТ 1668
показати весь коментар
03.11.2020 21:36 Відповісти
 
 