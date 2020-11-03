Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ
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У зв'язку з порушенням російсько-терористичними військами режиму припинення вогню українські представники в Спільній центрі контролю і координації направили письмову ноту в СММ ОБСЄ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.
Зазначається, що питання чергового порушення перемир'я обговорюватиметься на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи.
"Українська делегація ще раз пропонує російській стороні усвідомити, до яких наслідків може привести зрив домовленостей, досягнутих на вищому рівні в нормандської форматі", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 3 листопада бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав вогнепального осколкового поранення. Після цього його було госпіталізовано.
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К каким?
ПУСТЬ ВСЯ ЭТА ТКГ ВМЕСТЕ С КРАВЧУКОМ И АРЕССТОВИЧЕМ СЯДУТ В ОКОПЫ И ТАМ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО РЕЖИМ ТЕШИНЫ И ИЗ ОКОПА ПУСТЬ ШЛЮТ В ОБСЕ СВОИ НОТЫ !
спочатку тре було знести позиції фєдєрастів артою, а після робити заяви...