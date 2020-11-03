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Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ

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Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ

У зв'язку з порушенням російсько-терористичними військами режиму припинення вогню українські представники в Спільній центрі контролю і координації направили письмову ноту в СММ ОБСЄ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  пресслужбу української делегації в ТКГ.

Зазначається, що питання чергового порушення перемир'я обговорюватиметься на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи.

"Українська делегація ще раз пропонує російській стороні усвідомити, до яких наслідків може привести зрив домовленостей, досягнутих на вищому рівні в нормандської форматі", - сказано в повідомленні.

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Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ 01

Нагадаємо, 3 листопада бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зазнав вогнепального осколкового поранення. Після цього його було госпіталізовано.
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Топ коментарі
+17
терпилы
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03.11.2020 19:53
+7
"Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3228898

К каким?
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03.11.2020 19:55
+5
Звертайтесь в Спортлото.
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03.11.2020 19:55
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терпилы
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03.11.2020 19:53 Відповісти
В Совместном центре контроля и координации Раша не участвует, отозвав своих представителей. Кому ЗЕ отправил ноту, самому себе?
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03.11.2020 19:53 Відповісти
Той сторонє.
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03.11.2020 20:53 Відповісти
В жопу отимели, а они жаловаться на попытку изнасилования собираются.
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03.11.2020 19:55 Відповісти
"Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3228898

К каким?
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03.11.2020 19:55 Відповісти
Звертайтесь в Спортлото.
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03.11.2020 19:55 Відповісти
стыд
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03.11.2020 19:55 Відповісти
Шура, тобто Зєля, пішітє пісьма мєлкім почерком.
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03.11.2020 19:56 Відповісти
Нещодавно вбили двох - ніяких нот не було.
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03.11.2020 19:59 Відповісти
Продолжайте дальше «считать» дни «тишины» импотенты..........😡
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03.11.2020 20:01 Відповісти
При Порошенко зразу відповідь була чергою з кулемета чи гранатомета, а при шуту--бумажкою з чеговим сценарієм 95 квароталу. Вам зебіли це подобається?
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03.11.2020 20:05 Відповісти
а как насчет артой отутюжить в ответ? причем не дожидаясь приглашения от кацапов?
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03.11.2020 20:06 Відповісти
и толку от ваших нот
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03.11.2020 20:15 Відповісти
Это получается что по нашим бойцам стреляют несколько дней назад двоих убили, сегодня одного ранили , а Украина в ответ пишет ноты в ОБСЕ и всё ?!! Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 1571
ПУСТЬ ВСЯ ЭТА ТКГ ВМЕСТЕ С КРАВЧУКОМ И АРЕССТОВИЧЕМ СЯДУТ В ОКОПЫ И ТАМ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО РЕЖИМ ТЕШИНЫ И ИЗ ОКОПА ПУСТЬ ШЛЮТ В ОБСЕ СВОИ НОТЫ ! Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 1571 Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 1571
показати весь коментар
03.11.2020 20:15 Відповісти
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." (с)
спочатку тре було знести позиції фєдєрастів артою, а після робити заяви...
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03.11.2020 20:20 Відповісти
В посольство Азербайджана пробовали писать?
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03.11.2020 20:22 Відповісти
позорище Поранення бійця на Донбасі: Україна направила ноту СММ ОБСЄ і порушить питання на засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 4818
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03.11.2020 20:24 Відповісти
''Обратитесь в лигу сексуальних реформ'' О.Бендер, там допоможуть. Арєстович блазнює про день артилерії)))
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03.11.2020 20:54 Відповісти
Еще в лотто -забаву и в приемную х-ла. Вместо ,того что бы дать ответ,что бы лугандонцы с кацарылыми больше не стреляли, я уже не говорю про освобождение земель. Просто издеваются и деморализуют ВСУ.
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03.11.2020 20:55 Відповісти
Армию превращают в терпил и нытиков.Кляузу они в ОБСЕ накатали.Ответка которую мы заслужили выбрав зебила президентом.
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03.11.2020 22:59 Відповісти
 
 