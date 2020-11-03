Митрополит Климент: Не збираюся зносити храм ПЦУ в окупованій Євпаторії, питання включено в резолюцію ООН
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Митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент стверджує, що не збирається зносити храм Успіння образу Божої Матері "Неопалима Купина" в Євпаторії, попри вимоги, отримані ним 3 листопада від російської Федеральної служби судових приставів по Криму.
Про це митрополит Климент повідомив у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз цим питанням займається адвокат Сергій Заєць. Він формує пакет з відповідними документами. Я не збираюся зносити церкву. Як заявив представник президента (представник президента України в АРК. - Ред.), це питання включено в резолюцію ООН, тому чекатиму. Єдине, що завтра 4 листопада - в Росії День народної єдності. А сьогодні до вечора до початку свята ми повинні знести храм", - повідомив митрополит Климент.
Нагадаємо, у Представництві президента України в АР Крим повідомили, що 3 листопада митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент отримав пакет документів від російської Федеральної служби судових приставів по окупованому Криму з вимогою демонтувати храм на честь Успіння образу Божої Матері "Неопалима Купина" в Євпаторії до 3 листопада 2020 року і виплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У президента Зеленського засудили порушення Росії проти Кримської єпархії Православної Церкви України і її віруючих і заявили, що ці рішення "спрямовані на витіснення Української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова".
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Я что-то в Евангелии пропустил? Не могу вспомнить там такого слова.
Вы собираетесь отстреливать верующих украинцев, которые за 400 лет россиянской власти привыкли ходить к Гундяеву и его предшественникам?
А может проще объяснить им разницу между церковью кириллической и православной?
Ну тогда флаг в руки
Вэлкам! Приезжай и займись миссионерской деятельностью.Просто интересно, на сколько хватит запала.
Не стоит торопить события. Время неумолимо.