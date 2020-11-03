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Митрополит Климент: Не збираюся зносити храм ПЦУ в окупованій Євпаторії, питання включено в резолюцію ООН

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Митрополит Климент: Не збираюся зносити храм ПЦУ в окупованій Євпаторії, питання включено в резолюцію ООН

Митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент стверджує, що не збирається зносити храм Успіння образу Божої Матері "Неопалима Купина" в Євпаторії, попри вимоги, отримані ним 3 листопада від російської Федеральної служби судових приставів по Криму.

Про це митрополит Климент повідомив у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз цим питанням займається адвокат Сергій Заєць. Він формує пакет з відповідними документами. Я не збираюся зносити церкву. Як заявив представник президента (представник президента України в АРК. - Ред.), це питання включено в резолюцію ООН, тому чекатиму. Єдине, що завтра 4 листопада - в Росії День народної єдності. А сьогодні до вечора до початку свята ми повинні знести храм", - повідомив митрополит Климент.

Нагадаємо, у Представництві президента України в АР Крим повідомили, що 3 листопада митрополит Кримської єпархії Православної церкви України Климент отримав пакет документів від російської Федеральної служби судових приставів по окупованому Криму з вимогою демонтувати храм на честь Успіння образу Божої Матері "Неопалима Купина" в Євпаторії до 3 листопада 2020 року і виплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У президента Зеленського засудили порушення Росії проти Кримської єпархії Православної Церкви України і її віруючих і заявили, що ці рішення "спрямовані на витіснення Української Церкви з тимчасово окупованого Кримського півострова".

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Бережи вас Господь, Отче.
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03.11.2020 20:14 Відповісти
Мокшане завтра все уединяться будут?
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03.11.2020 20:20 Відповісти
Это единственный храм канонической Православной Церкви Украины на канонической территории Православной Церкви Украины в Крыму. Его надо беречь.
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03.11.2020 21:13 Відповісти
Начать что-ли отстреливать кацапскую правослабнутую падаль?
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03.11.2020 21:32 Відповісти
Отстреливать?
Я что-то в Евангелии пропустил? Не могу вспомнить там такого слова.
Вы собираетесь отстреливать верующих украинцев, которые за 400 лет россиянской власти привыкли ходить к Гундяеву и его предшественникам?
А может проще объяснить им разницу между церковью кириллической и православной?
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03.11.2020 22:01 Відповісти
Да?
Ну тогда флаг в руки
Вэлкам! Приезжай и займись миссионерской деятельностью.Просто интересно, на сколько хватит запала.
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03.11.2020 22:13 Відповісти
Дякуй прокацапському бидлу,яке ходить молитися чужим їзьєккомь кривавого окупанта-ворога,за його чурбана-гомика Гундяйку,мордвинського мільярдера-нехриста.Церква ворожа,антиукраїнська.кликала дикунські орди на нашу землю.Навіть загиблих українців не хоронить.Є там таке у Євангелії?Хіба у гундяйських діях.
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03.11.2020 22:35 Відповісти
Пане Арьтьйомєй Астровскай, 30 лет назад ПЦУ начиналась с нескольких сот прихожан, которые первыми пришли в Украинскую Автокефальную Церковь, которая тогда была не признана. Не так много времени с тех пор прошло. Сейчас в ПЦУ ходят миллионы и это признанная православным миром церковь.
Не стоит торопить события. Время неумолимо.
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03.11.2020 22:51 Відповісти
Прикро,що українці ходять у храми ,збудовані за їх гроші,а там їм плюють в писок.А вони--наче так і треба.А як кацапські попища з тітуханами кацапськими ж протидіють переходу до української церкви.І успішно.Паства мовчить і підкоряється.Як у Євангелії писано?І ще: не пан я,а газпадьїн,раз по-їхньому шкребете...
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03.11.2020 23:25 Відповісти
 
 