УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15765 відвідувачів онлайн
Новини Події
8 103 41
НАБУ (3427) Вовк Павло (254) Окружний адмінсуд Києва (377)

Голова ОАСК Вовк про оголошення його в розшук: НАБУ продовжує влаштовувати цирк

Новини Цензор.НЕТ Події

Голова ОАСК Вовк про оголошення його в розшук: НАБУ продовжує влаштовувати цирк

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк прокоментував те, що Національне антикорупційне бюро через неявку на допити вдруге оголосило його в розшук.

Свою думку він виклав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Дізнався зі ЗМІ, що мене знову оголосили в розшук - вдруге за два місяці. У справі, в якій я навіть не є підозрюваним. Те, що я не підозрюваний у справі, яку розслідує НАБУ, вже підтверджено і рішеннями Вищої ради правосуддя, і судів.

У НАБУ про них чудово знають, але, тим не менше, продовжують влаштовувати цирк. Продовжують робити те, що вони почали 5 років тому, коли вперше прийшли до мене з претензіями щодо вигаданих обставин. Продовжують спроби взяти під контроль судову систему. Спочатку в інтересах Порошенка, тепер в інтересах іноземних господарів", - зазначив суддя.

Він висловив упевненість, що в країні – не "конституційна криза", а "криза здорового глузду".

Читайте також: НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка

"Так буває, коли закони підміняються "революційною доцільністю", а головний антикорупційний орган перетворюється в медіакіллера і дешеве піар-агентство", - пише Вовк.

Він також дав свої рекомендації щодо виходу з ситуації: "Я бачу, що президенту болить те, що відбувається в країні і, зокрема, у сфері боротьби з корупцією. Він дуже правильно сказав про необхідність перезавантаження. І почати його потрібно з перезавантаження структур, які плюють на закони, які управляються ззовні і діють у незрозуміло чиїх, але не в українських, інтересах. Це - єдиний шлях, який приведе нас до правової європейської держави".

Голова ОАСК Вовк про оголошення його в розшук: НАБУ продовжує влаштовувати цирк 01

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Читайте також: Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов

3 листопада НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка "у зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі в допиті й інших процесуальних діях".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Надеюсь єтого сепара таки посадят.
показати весь коментар
03.11.2020 21:02
+18
зеленский, договорись с тупицким - и подайте оба в отставку
показати весь коментар
03.11.2020 21:00
+17
В країні цирк-шапіто. Ну як і замовляли 73%.
показати весь коментар
03.11.2020 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеленский, договорись с тупицким - и подайте оба в отставку
показати весь коментар
03.11.2020 21:00 Відповісти
раціонально
показати весь коментар
03.11.2020 21:06 Відповісти
Тобто, як і казали Вовк сидів собі попивав віскі в якомусь київському генделику і взнав з новин, що він в міжнародному розшуку. Глава ОАСК Вовк об объявлении его в розыск: НАБУ продолжает устраивать цирк - Цензор.НЕТ 4982
показати весь коментар
03.11.2020 21:01 Відповісти
В країні цирк-шапіто. Ну як і замовляли 73%.
показати весь коментар
03.11.2020 21:02 Відповісти
Кожне замазане корупцією, як свиня болотом ототожнюй свої інтереси з інтересами України. От і Вовк теж. Але я ще хочу звернути увагу шановного товариства на той факт, що Вовк оце витер ноги не лише об Україну, але й у першу чергу об Зєлєнского. Це зрозуміло з того, як він гаранту поради роздає.
показати весь коментар
03.11.2020 21:12 Відповісти
Вовкам місце у лісі. Ну а за цим -в"язничка заброньована.(?)
показати весь коментар
03.11.2020 22:16 Відповісти
Надеюсь єтого сепара таки посадят.
показати весь коментар
03.11.2020 21:02 Відповісти
".... теперь в интересах иностранных хозяев" Какая знакомая риторика))Источник: https://censor.net/ru/n3228905
показати весь коментар
03.11.2020 21:02 Відповісти
Это, наверное, про посольство, что запретило нам использовать чужую вакцину! Глава ОАСК Вовк об объявлении его в розыск: НАБУ продолжает устраивать цирк - Цензор.НЕТ 3555
показати весь коментар
03.11.2020 21:08 Відповісти
Какое посольство и что запретило?)
показати весь коментар
03.11.2020 22:13 Відповісти
Троллит клоунскую шайку?
показати весь коментар
03.11.2020 21:02 Відповісти
Все рационально. Еще пару неявок и будет СИЗО без права внесения залога.
показати весь коментар
03.11.2020 21:05 Відповісти
Ця бидлятина суддівська гадає, що йому зійде та... ХРЕНА! Чекай падло приходу... ніщо суку не врятує....
показати весь коментар
03.11.2020 21:06 Відповісти
Ну-ну...
показати весь коментар
03.11.2020 22:17 Відповісти
чо ты паришься? бубочка вчера сказал что пока он не создаст новую комиссию судей ***** ничего не угрожает. это КС можно по беспределу разогнать по команде. а вас трогать нельзя
показати весь коментар
03.11.2020 21:07 Відповісти
Італійський апеляційний суд виправдав Віталія Марківа, визнав його невинним.
показати весь коментар
03.11.2020 21:09 Відповісти
суд в италии оправдал нашего бойца!
только что по ящику срочная новость
показати весь коментар
03.11.2020 21:09 Відповісти
руцким миром заваняло после "иностранных хозяев"(спустить с вовка шкуру пора)
показати весь коментар
03.11.2020 21:11 Відповісти
не надо ля-ля..

страна живет в 95 Квартале
показати весь коментар
03.11.2020 21:12 Відповісти
Ах ти ж ,батюшкі , особистий суддя Бєні похвалив Ваву . Що б це значило . ?? Глава ОАСК Вовк об объявлении его в розыск: НАБУ продолжает устраивать цирк - Цензор.НЕТ 1814 . Це на сніг ,, чи на мороз ?
показати весь коментар
03.11.2020 21:13 Відповісти
Він думав, що буде Пороха "шемити" безкарно, а тут раптом...
показати весь коментар
03.11.2020 21:15 Відповісти
Никогда мне не было так стыдно носить украинский паспорт, как при этих тварях!
показати весь коментар
03.11.2020 21:17 Відповісти
Вивчи укр. мову--може полегшає сором.
показати весь коментар
03.11.2020 22:19 Відповісти
А тобі мова сором зменшує??? Чи тобі однаково якою мовою бєнє сраку лизати?
показати весь коментар
04.11.2020 08:16 Відповісти
До чого тут твій Беньо?Тобі,лакузо,все одно кому лизати.
показати весь коментар
04.11.2020 21:52 Відповісти
Обложите этого сероманца флажками и при попытке вырваться из окружения стреляйте картечью. Допускается и серебряная пуля.
показати весь коментар
03.11.2020 21:23 Відповісти
Пора с Вовком не цирк, а ТИР устроить. Невозможно спокойно смотреть, как кучка выродков в мантиях, под режиссуру агента Портнова гробит большую страну. Да их не судить, а стрелять надо, это именно тот случай когда нет возможности сиси мять и действовать в рамках законодательства ибо закнодательство сегодня - это господин Портнов. Реально по факту это именно так!. Они сознательно загнали нас, загнали Украину в этот судебно-конституционный тупик, на кону будущее целой страны, наших детей и внуков!
Зе сейчас помогает реализовать сценарий, разыгрывая негодование, даже Ермак подписался на бек вокал, что лишний раз доказывает , что банда действует заодно.
показати весь коментар
03.11.2020 21:28 Відповісти
так ото ж!
насправді, усе саме так і є. погоджуюсь з кожним словом. хіба люди цього не розуміють? чи чекають на патріотів? поправлюсь, на прикормлених патріотів? вони вже "пристроїлись" і максимум на що здатні це проявляти "рішучу стурбованість" з середовища відвойованого комфорту і достатку.
в такій ситуації дочекатися можна лише гупання у двері прикладів автоматів непрошеного "старшого брата" у нічну пору.
показати весь коментар
04.11.2020 09:50 Відповісти
Не нравится мне лицо этого Вовка. Скользкий и мерзкий типок.
показати весь коментар
03.11.2020 21:33 Відповісти
Мерзотна хитра підла пика русккава гопника.
показати весь коментар
03.11.2020 22:21 Відповісти
вовк дограєшся! Може шкірка вовка підійде? Не цілий?
показати весь коментар
03.11.2020 21:36 Відповісти
это мафиозо... поэтому он такой наглый
показати весь коментар
03.11.2020 21:53 Відповісти
когда Народ на улице потянет етого Вовка на гиляку, он поймет что ето уже не цирк,но будет поздно
показати весь коментар
03.11.2020 21:57 Відповісти
На мій погляд, цирк влаштовує не НАБУ, а як раз "суддя" Вовк разом з корумпованою ВРП та іншими корумпованими суддями. Треба цей цирк жорстко припинити, бо вже настільки зганьбили державу, що виглядають більшими блазнями, ніж сам зелений Блазень.
показати весь коментар
03.11.2020 22:02 Відповісти
Голова ОАСК Вовк про оголошення його в розшук: НАБУ продовжує влаштовувати цирк - Цензор.НЕТ 7386 кавопролітци ковбасяться нипадецкі...
показати весь коментар
03.11.2020 22:04 Відповісти
Alex N Alex Noyt

3 ч. ·

Театр абсурду набирає обертів. Спецназ НАБУ вже виїхав в маєток Вовка? Чи БТР не заводиться? Щось мені здається, що розшук буде висіти собі, у той час, як Вовк буде спокійно приїжджати у суд, ходити у ресторани та солодко спати у себе в маєтку без жодної тривоги, що ось-ось браві хлопці зі спецназу НАБУ його заламають...

Це ж не звичайний підприємець, або ветеран, волонтер чи військовий медик...
показати весь коментар
03.11.2020 22:11 Відповісти
Уже должен червей кормить а он еще заявления делает какие то
показати весь коментар
03.11.2020 22:49 Відповісти
Что же остаётся загнанному волку как не оскаливать пасть.
показати весь коментар
04.11.2020 06:55 Відповісти
Нужен бачок и электросварщик. Для надёжности.
показати весь коментар
04.11.2020 13:05 Відповісти
 
 