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Новини Політика України Конституційна криза
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Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, -

Розглянутий профільним комітетом Верховної Ради законопроєкт авторства групи народних депутатів на чолі зі спікером парламенту Дмитром Разумковим є перехідним, але не вирішує глобально кризової ситуації, що виникла після рішення Конституційного Суду України.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає і близько жодної інтриги щодо запропонованих на комітеті законопроєктів. Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є більш м'який варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. Сьогодні відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроєкт про негайне повернення декларацій. Як перехідний проєкт, який дає змогу хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проєкт не вирішує глобальної проблеми", - сказав Арахамія.

На його думку, президентський законопроєкт про відставку нинішнього складу КС куди більш чітко розставляє акценти й правильніше вирішує ключове завдання відновлення законності.

Арахамія зазначив, що законопроєкт президента сьогодні на комітеті взагалі не розглядали, оскільки, на думку депутатів, це "вкрай ефективна виховна зброя, але вже для тотального виправлення ситуації".

Читайте також: Конституційна криза: комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова, Зеленського - не розглядав

Голова фракції СН зазначив, що за останні декілька днів з'явився цілий арсенал законодавчих ініціатив щодо запобігання подальшим антидержавним рішенням КС. Серед них "процедурний шлях" зі зміни пропорції голосів під час ухвалення рішень КС або зі зміни мінімальної квоти під час ухвалення рішень.

"Або навіть можна змінити бюджетне фінансування КС. Хоча, все це, безумовно, напівзаходи, які не дають змоги до кінця відновити бездоганність системи. Цю проблему вирішує тільки законопроєкт президента про повне перезавантаження КС", - переконаний нардеп.

Арахамія пояснив, що сьогодні парламент іде одночасно за кількома сценаріями. "Повертаємо в терміновому порядку електронні декларації. Робимо політичну заяву до КСУ із закликом добровільно скласти повноваження. Це влаштувало би всіх. А також починаємо працювати над процедурою проходження в законному порядку всіх інших ініціатив", - наголосив глава фракції СН.

Арахамія також додав, що парламент уважно відстежує засідання КС і "готовий негайно перейти до більш рішучих заходів у разі появи нових загроз антикорупційній інфраструктурі або ключовим реформам країни".
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Топ коментарі
+24
Марківа ВИПРАВДАЛИ Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1780
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03.11.2020 21:09
+20
Найкраща новина на сьогодні!
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03.11.2020 21:10
+18
сумна обезьянка продолжает топить за зе не понимая что отсчет уже начался
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03.11.2020 21:10
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Марківа ВИПРАВДАЛИ Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1780
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03.11.2020 21:09 Відповісти
Найкраща новина на сьогодні!
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03.11.2020 21:10 Відповісти
Це дійсно добра новина.
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03.11.2020 21:11 Відповісти
Слава Україні
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03.11.2020 21:13 Відповісти

Антон Геращенко
 разом з
Arsen Avakov.
4 хв ·

Перемога !

Рішенням апеляційного суду Мілану Віталій Марків звільнений від всіх обвинувачень !

Слава Україні !!!!!!!!!

Ми всі ішли до цього 3 роки, 4 місяця в 4 дня!

Україна перемогла !!!!

Президент України Володимир Зеленский, Міністр МВС Арсен Аваков, Людмила Денисова, адвокати, волонтери, журналісти, всі українці в Україні, в Італії, в усьому світи - величезна Вам шана і подяка !

Віталій Марків вільний і повертається в Україну!
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03.11.2020 21:15 Відповісти
а зелох тут при чем
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03.11.2020 22:01 Відповісти
сумна обезьянка продолжает топить за зе не понимая что отсчет уже начался
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03.11.2020 21:10 Відповісти
Може гроші взяв і відробляє?
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03.11.2020 21:12 Відповісти
То не сумна дешева мавпочка-лемур, то гвгіни конституційного права, єдиний справжній тлумач Конституції, простіше кажучи майбутній сусід Зєлєнского по кімнаті у таборі десь під Житомиром. Як ви розумієте, то не піонерський табір, а виправний - у простонародді - "зона".
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03.11.2020 21:34 Відповісти
Ахламідія, вовочка тебе в оман не забере, в нього стільки бабла нема. І в Ростов тобі дорога закрита: там СІЗО - не отель...
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03.11.2020 21:12 Відповісти
Держим кулаки!Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8546
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03.11.2020 21:13 Відповісти
По нему давно дурка плачет. Как в ФСБ держат таких идиотов?
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03.11.2020 21:14 Відповісти
Дєрьжють,бо у пацана очінь умнає і чєснає лєцо умнава русккава.
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03.11.2020 22:14 Відповісти
спасибо, геноцвали, мы уже давно готовы встречать Кровавую Хунту цветами ! Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4033
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03.11.2020 22:30 Відповісти
Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 583
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03.11.2020 23:35 Відповісти
Слуги в ведомстве Малюськи Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9850
Законопроект Разумкова переходной и не решает ситуацию с КС глобально, как президентский, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1214
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03.11.2020 21:20 Відповісти
73% -ные овощи Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4945
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03.11.2020 22:31 Відповісти
Уже сухофрукты Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2200
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04.11.2020 00:49 Відповісти
Законопроект скота разумкова хотя бы соответствует Конституции...в отличии от законопроекта осла...
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03.11.2020 21:21 Відповісти
Арахамия в суматохе потерялся, потому решил вставить свой пятак, и напомнить о себе.
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03.11.2020 21:22 Відповісти
Больше всего мне понравилось не то что пролетел Зеленский со своим законопроектом.
Понравилось, что выявлен неслабый раскол среди слуг-уродов!
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03.11.2020 21:25 Відповісти
⚡️Кадровые перестановки в Офисе и партии!

Заместитель руководителя Офиса Сергей Трофимов - уволен.
Заместитель руководителя Офиса Кирилл Тимошенко - переведён на должность Трофимова.
Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель - назначена заместителем руководителя Офиса.
Народный депутат Ирина Верещук - назначена руководителем фракции Слуга Народа.
Народный депутат Давид Арахамия - просто лох.
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03.11.2020 21:26 Відповісти
Плохая примета выставлять на скачки лошадь, которая проиграла...
Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 492
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03.11.2020 21:35 Відповісти
ТРОФІМОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Перший заступник Керівника Офісу Президента України.
Народився у 1983 році.
Освіта: закінчив Запорізький будівельний технікум, Бізнес школу «Міжнародний інститут менеджменту» (МІМ-Київ).
У 2005 році розпочав трудову діяльність у ТОВ «Студія Квартал 95».
З 2007 року працював виконавчим продюсером ТОВ «Студія Квартал 95».

Указом Президента України 21 травня 2019 року призначений Першим заступником Глави Адміністрації Президента України (ТОВ «Студія Квартал 95»). Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9342
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03.11.2020 22:36 Відповісти
15 років у Кварталі і викинув ЗЕля як шавку, хоча, чому як ? Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7757
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03.11.2020 22:37 Відповісти
Народный депутат Давид Арахамия - просто лох.?

це так ?
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03.11.2020 22:39 Відповісти
Шавка - не шавка. Не зміг - гуляй. Чи требя було, як Петя, підшукати іншу хлібну посаду?
Та й може не все так погано. Можливо йому вже політики дістала, то й пішов.
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04.11.2020 10:53 Відповісти
Я не доверяю Разумкову, скорее всего он с 5-й колоны Кремля.
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03.11.2020 21:34 Відповісти
Зеля спекся. Нет у него воли к победе. Для этого нужно порвать своих хитрожопых слуг в клочья.
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03.11.2020 21:37 Відповісти
ара и химия -"Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возврате деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хоть отчасти вернуть всё в правовое русло. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему", - сказал Арахамия ,именно возврат деклараций есть та глобальная проблема для Украины которую ЕС указал решить до 16 декабря ,иначе "его по морде били чайником и научили танцевать" Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1171
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03.11.2020 21:43 Відповісти
Та мы в курсе,Додик! По закону зели весь КС-в топку,а на его место-квартал95 А чё,прикольно было бы Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1156
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03.11.2020 21:53 Відповісти
Законопроєкт Разумкова перехідний і не вирішує ситуації з КС глобально, як президентський, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9387
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03.11.2020 22:10 Відповісти
Хлммидия , это не твоя страна!
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03.11.2020 22:38 Відповісти
Этого шимпанзе и в Абхазии не примут. Украина для него единственный шанс.
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04.11.2020 08:55 Відповісти
Глобально надо решать со шмарклей. Я думаю импичмент уже не за горами.
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04.11.2020 08:54 Відповісти
Ти думаєш, що ти думаєш, але це не так.
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04.11.2020 11:24 Відповісти
 
 