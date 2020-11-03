Симптоми у грипу та COVID-19 схожі, лабораторний тест - єдиний спосіб підтвердити діагноз, - представник ВООЗ Моен

Грип та COVID-19 можуть мати схожі симптоми. Тому єдиним однозначним способом встановлення точного діагнозу для обох хвороб є лабораторний тест.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку заяву зробила керівник групи Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо забезпечення готовності та реагування на грип Енн Моен на брифінгу.

За її словами, унікальним симптомом коронавірусної хвороби COVID-19, що відрізняє її від грипу, є втрата нюху та смаку.

"Якщо ви маєте ці симптоми, то вища ймовірність, що у вас COVID-19, а не грип", - зазначила Моен.

Однак, за її словами, нема потреби самостійно ставити діагноз. "Якщо ви маєте серйозні симптоми, такі як труднощі з диханням та висока температура, а також інші серйозні симптоми, вам треба звернутися до лікаря", - наголосила представниця ВООЗ.

Нагадаємо, станом на ранок 3 листопада у світі з початку пандемії підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, зокрема 1,211 млн летальних. При цьому кількість тих, хто одужали від коронавірусу, наразі становить 34,036 млн.