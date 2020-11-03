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Оголошений НАБУ в розшук суддя Вовк перебуває на лікарняному через захворювання на COVID-19, - ОАСК
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Оголошений НАБУ в розшук голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку з самоізоляцією через захворювання на COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"У зв'язку з появою в ЗМІ інформації про оголошення в розшук Павла Вовка повідомляємо, що голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк з 2 листопада 2020 р перебуває на лікарняному у зв'язку з самоізоляцією через захворювання на COVID-19. Обов'язки голови суду виконує його заступник Володимир Келеберда", - сказано в повідомленні.
В ОАСК зазначили, що інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності.
Топ коментарі
+25 Яр Холодний
показати весь коментар03.11.2020 22:13
+19 Серый Вовк
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+12 Andre2014
показати весь коментар03.11.2020 22:15
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Смирись, пернатый
Прости врагам своим
- Наконец-то я вижу человека с приличной болезнью. Нате Вам опиум. [протягивает пилюлю]
- Ещё четыре пилюли...
- С ума сошли! Слона можно убить такой дозой!
- Или ты мне сейчас их дашь, или я тебе отолью такую пилюлю.... [угрожает револьвером]
- Сейчас, сейчас! Я уже вижу - у Вас есть рецепт!" (с)
Лежит в памперсе без сознания...
Не нахожу у себя никакого смирения и человеколюбия, чтоб ему посочуствовать.
Его ищут везде, а он, видите-ли, болеет!
То чому він не в тюремному лазареті, га?
Невиправні.