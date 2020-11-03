Оголошений НАБУ в розшук суддя Вовк перебуває на лікарняному через захворювання на COVID-19, - ОАСК

Оголошений НАБУ в розшук голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку з самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"У зв'язку з появою в ЗМІ інформації про оголошення в розшук Павла Вовка повідомляємо, що голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк з 2 листопада 2020 р перебуває на лікарняному у зв'язку з самоізоляцією через захворювання на COVID-19. Обов'язки голови суду виконує його заступник Володимир Келеберда", - сказано в повідомленні.

В ОАСК зазначили, що інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності.

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