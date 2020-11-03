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Оголошений НАБУ в розшук суддя Вовк перебуває на лікарняному через захворювання на COVID-19, - ОАСК

Новини Цензор.НЕТ Події

Оголошений НАБУ в розшук суддя Вовк перебуває на лікарняному через захворювання на COVID-19, - ОАСК

Оголошений НАБУ в розшук голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку з самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"У зв'язку з появою в ЗМІ інформації про оголошення в розшук Павла Вовка повідомляємо, що голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк з 2 листопада 2020 р перебуває на лікарняному у зв'язку з самоізоляцією через захворювання на COVID-19. Обов'язки голови суду виконує його заступник Володимир Келеберда", - сказано в повідомленні.

В ОАСК зазначили, що інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності.

Читайте також: Голова ОАСК Вовк про оголошення його в розшук: НАБУ продовжує влаштовувати цирк
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Топ коментарі
+25
Інфаркти з інсультами вже "не в моді"... Ховаємся за "Ковід-19"...
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03.11.2020 22:13
+19
Он давно в ТЮРЯГЕ находится должен !!!
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03.11.2020 22:12
+12
ооо єто что то новенькое.. обычно это сердечный приступ...)))))))))
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03.11.2020 22:15
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Он давно в ТЮРЯГЕ находится должен !!!
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03.11.2020 22:12 Відповісти
Его порывают Голос ЕС и ОПЗЖ ...
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03.11.2020 22:23 Відповісти
стремный какой то КОВИД прям ко времени и по заказу чай не Онуфрий вымолил у Дьявола или у Бога????а вдруг Вовк помрет в натуре и придет к НЕМУ у морг НАБУ и скажет контрольный выстрел чтобы убедиться- что умер негодяй- не по приколу... Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 4431
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03.11.2020 22:36 Відповісти
ЧЕТВЕРТОВАТЬ СУК--всех судей окружного суда !!!!!!
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03.11.2020 22:55 Відповісти
всех , не только окружного.в Украине нет честных судей.
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04.11.2020 08:29 Відповісти
у них же дети и семьи вы что совсем обалдели ! как так можно ?
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11.11.2020 17:58 Відповісти
он в тюряге будет жить как тебе не снилось на свободе, а ты в тюряге сразу в петухи. у него духа хватит, и бабла, а у тебя курица ни того ни другого. за банку сгущенки будешь чмокать сутки.
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03.11.2020 22:25 Відповісти
О как ты со знанием дела кукарекаеш!
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03.11.2020 22:28 Відповісти
Оно сейчас начнёт кукарекать ,что это я с другого аккаунта его опускаю Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 7376
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03.11.2020 22:35 Відповісти
Да куда ж его дальше опустить можно?
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03.11.2020 22:40 Відповісти
Это да. Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 6340
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03.11.2020 22:43 Відповісти
Нихрена себе у тебя опыт петушиный Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 3709теперь ясно почему у тебя крыша поехала,били тебя бедолагу и шпилили постоянно Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 6678и дотрахали тебя дурочка до того ,что ты начал судей любить .... Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 9193
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03.11.2020 22:32 Відповісти
курица, я в супертяже, меня может побить только Т90. ты просто отброс, низший слой, и круг твой -мрази, быдло и чмошники. такое дерьмо всегда будет ненавидеть богатых и успешных. залетишь на своей евробляхе, денег нет, у судьи отстрочишь за хорошее решение на коленях. ложись спать ишак, завтра мешать цемент.
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03.11.2020 22:44 Відповісти
А когда высрешся - небось в весе пера?
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03.11.2020 22:51 Відповісти
в таком весе я был когда твоего папу обижали в детском садике.
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03.11.2020 22:58 Відповісти
Опять про обиженку...
Смирись, пернатый
Прости врагам своим
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03.11.2020 22:59 Відповісти
Какие там нах супертяжи Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 8817а вот то что Боженька послал тебя в тяжёлый нокаут ,отбив все мозги при рождении это ДА.... Объявленный НАБУ в розыск судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 7314
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03.11.2020 22:52 Відповісти
странное у быдла представление. всегда платили тем у кого отбитые мозги. например завтра попадешься, будешь мне платить, или побежишь к мусорам которых ненавидишь))) такая твоя доля петушиная.
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03.11.2020 23:03 Відповісти
Ну тебе то я точно пару гривен кину в шапку Оголошений НАБУ в розшук суддя Вовк перебуває на лікарняному через захворювання на COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 2253я убогим всегда подаю ...
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03.11.2020 23:08 Відповісти
Издевается мразина , плюет на всех от безнаказанности
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03.11.2020 22:47 Відповісти
ТВАРЬ --- одиночку в СИЗО . пусть сидит на карантине Оголошений НАБУ в розшук суддя Вовк перебуває на лікарняному через захворювання на COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 7775
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04.11.2020 03:10 Відповісти
Інфаркти з інсультами вже "не в моді"... Ховаємся за "Ковід-19"...
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03.11.2020 22:13 Відповісти
одеяла уже не в моде
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03.11.2020 22:16 Відповісти
до гепи його відправте..
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03.11.2020 22:20 Відповісти
гепу не беспокойте, его клонируют
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03.11.2020 22:27 Відповісти
"- Эй, аптекарь, дай мне опиум. У меня понос.
- Наконец-то я вижу человека с приличной болезнью. Нате Вам опиум. [протягивает пилюлю]
- Ещё четыре пилюли...
- С ума сошли! Слона можно убить такой дозой!
- Или ты мне сейчас их дашь, или я тебе отолью такую пилюлю.... [угрожает револьвером]
- Сейчас, сейчас! Я уже вижу - у Вас есть рецепт!" (с)
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04.11.2020 00:06 Відповісти
Раньше в суде становились больными, скорые увозили... А теперь и до суда не доставят, а вдруг "заразный".
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03.11.2020 22:13 Відповісти
В какую страну он "самоизолировался"?
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03.11.2020 22:15 Відповісти
Оно в Ростове...Обживается...
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03.11.2020 22:17 Відповісти
ооо єто что то новенькое.. обычно это сердечный приступ...)))))))))
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03.11.2020 22:15 Відповісти
"Відстав від життя..." ... Підтягуйся...
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03.11.2020 22:50 Відповісти
Вкотре він хворіє бідолаха?
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03.11.2020 22:15 Відповісти
блин,а малюська говорил,что в СИЗО все великолепно,подпортит статистику
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03.11.2020 22:16 Відповісти
Его душу спасет только подключение к електросети.
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03.11.2020 22:16 Відповісти
Напряжением в 15 киловольт
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03.11.2020 22:18 Відповісти
Да и в кресле все равно уже сидит.
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03.11.2020 22:20 Відповісти
Нашили ссуки шелкопёрые отмазку. Я когда КОВИДом болел то до туалета еле-еле доходил. А это падло сидист улыбается и еще чего то там читает....
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03.11.2020 22:17 Відповісти
У тебе був не той "штамм"... У нього "улыбающийся", а у тебе - "еле ходящий". Розуміть пора уже...
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03.11.2020 22:53 Відповісти
Тяжелый неизлечимый катар верхних жевательных копыт
Лежит в памперсе без сознания...
Не нахожу у себя никакого смирения и человеколюбия, чтоб ему посочуствовать.
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03.11.2020 22:17 Відповісти
Компрессор в дупу засадили ? Судья Вовк находится на больничном из-за заболевания Covid-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 4801
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03.11.2020 22:20 Відповісти
Доктор мы его теряем. Да и хер с ним
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03.11.2020 22:20 Відповісти
А какая бы у него отмазка была, если бы не было коронавируса?!! Несварение желудка, истощение нервной системы, диарея? Что?
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03.11.2020 22:20 Відповісти
Арахамия прямой кишки...
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03.11.2020 22:24 Відповісти
волчья болезнь. симптомы абсолютно такие же как и у медвежьей.
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03.11.2020 22:20 Відповісти
Блин, вся полиция с ног сбилась...
Его ищут везде, а он, видите-ли, болеет!
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03.11.2020 22:22 Відповісти
ну що зелений, обісрали тебе ще разульку! Судья Вовк находится на больничном из-за заболевания COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 5837
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03.11.2020 22:23 Відповісти
пусть в тюрьме долечится.
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03.11.2020 22:30 Відповісти
Сытник, или ты тупой, или из тебя делают придурка...!? Ты уже определись.
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03.11.2020 22:45 Відповісти
А плед?
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03.11.2020 22:54 Відповісти
Так і в тюрмах є лазарети, і Вовк міг би там спокійно лікувати свій коронавірус.
То чому він не в тюремному лазареті, га?
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03.11.2020 23:03 Відповісти
скоріше Ситника арештують, ніж Вовка. Хоча би тому, що ЗЕ-клован Вовку торчить бабло за "Свати"
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03.11.2020 23:09 Відповісти
Доблєсні детективи НАБУ забули поцікавитись про місцезнаходження підозрюваного на місці його роботи і вдома ?
Невиправні.
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03.11.2020 23:09 Відповісти
эта мразь издевается...??? - а ответный ход !!!
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03.11.2020 23:53 Відповісти
=за яйцо, и к следаку)))
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03.11.2020 23:54 Відповісти
Ковид косит судейские ряды. Тупицкий уже наверняка заранее приготовил маску и кислородный баллон.
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04.11.2020 00:37 Відповісти
та не, он лыжи уже мастикой натирает
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04.11.2020 02:05 Відповісти
Бг-ггг ... в совковремя бухарика менты начали брать, но потом бросили, бо он стал плевать в их сторону и приговаривать , мол, я -сифилитик...ХЕХ...
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04.11.2020 02:06 Відповісти
Разбейте ему сурло в щент....
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04.11.2020 06:47 Відповісти
кому ковид , а кому мать родная
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04.11.2020 08:27 Відповісти
Как у них так получается, у чиновников? Только в розыск подали,а они уже сразу заболевают! Может еще и врачей проверять на законность диагноза,и если он не подтвердится лицензии лишать и диплом анулировать?
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04.11.2020 10:23 Відповісти
Оголошений НАБУ в розшук суддя Вовк перебуває на лікарняному через захворювання на COVID-19, - ОАСК - Цензор.НЕТ 67 Соли на хвост ему уже насыпали ?
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11.11.2020 18:00 Відповісти
 
 