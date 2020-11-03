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Ознак іноземного втручання у вибори президента США не виявлено, - міністр внутрішньої безпеки Вольф

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ознак іноземного втручання у вибори президента США не виявлено, - міністр внутрішньої безпеки Вольф

У США не зафіксували свідчень можливих втручань у голосування на выборах президента з боку іноземних держав. Ці вибори - "найбільш захищені в історії"

Про це заявив в.о. міністра внутрішньої безпеки США Чед Вольф, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

За його словами, жодна іноземна країна не вплине на результати голосування.

"Ми не маємо свідчень успішного завдання шкоди, або змін голосів на виборах з-за кордону", - заявив Вольф.

Оптимістичними оцінками щодо захисту результатів голосування в день виборів поділились і посадовці Пентагону.

"Немає свідчень того, що іноземний зловмисник отримав доступ до виборчої інфраструктури. З огляду на розмір, складність та різноманітність американської системи виборів, жодна країна не здатна змінити результати виборів", - заявили в Пентагоні.

Раніше глава Агентства з кібербезпеки й інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) Крістофер Кребс заявив, що жодні країни не зможуть вплинути на вибори президента.

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Топ коментарі
+10
Трамп- перший президент в історії США, про котрого росіяни кажуть ;Наш Трамп!;.
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03.11.2020 23:29
+6
Ознак іноземного втручання у вибори президента США не виявлено, - міністр внутрішньої безпеки Вольф - Цензор.НЕТ 586
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04.11.2020 00:23
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Не кажи гоп, поки не перескочеш (с)
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03.11.2020 23:21 Відповісти
Признаков иностранного вмешательства в выборы президента США не обнаружено, - министр внутренней безопасности Вольф

Признаков иностранного вмешательства в выборы президента США не обнаружено, - министр внутренней безопасности Вольф - Цензор.НЕТ 9488 Значит, Трамп лидирует.
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03.11.2020 23:23 Відповісти
Трамп- перший президент в історії США, про котрого росіяни кажуть ;Наш Трамп!;.
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03.11.2020 23:29 Відповісти
"міністр внутрішньої безпеки Вольф", "суддя ОАСК Волк"... Співпадіння?
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03.11.2020 23:51 Відповісти
Сейчас Коломойский в запое,а утром узнает что сталось.
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04.11.2020 00:03 Відповісти
В Кремле все пальцы скрестили, а некоторые и руки с ногами Ознак іноземного втручання у вибори президента США не виявлено, - міністр внутрішньої безпеки Вольф - Цензор.НЕТ 5773
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04.11.2020 00:01 Відповісти
Шпиёна в шпяпе , очках и макинтоше с " Известиями " не обнаружили ? А может не там искали .
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04.11.2020 00:05 Відповісти
Теперь нам остается ждать результатов выборов в США. Если выберут Джо - он прихлопнет этот гадючник сам. Если Дональда - будем догнивать с презом-идиотом и парламентом предателей. (с)
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04.11.2020 00:20 Відповісти
Ознак іноземного втручання у вибори президента США не виявлено, - міністр внутрішньої безпеки Вольф - Цензор.НЕТ 586
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04.11.2020 00:23 Відповісти
Зе срочно должен поздравить Байдена с победой.
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04.11.2020 00:37 Відповісти
Один украинский деятель на прошлых выборах в США уже поздравлял...
Правда не того, кто победил.
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04.11.2020 01:16 Відповісти
да ладно! Трамп и есть вмешательство
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04.11.2020 01:37 Відповісти
хакеры, безусловно, улучшили навыки и уже не палятся, как раньше
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04.11.2020 07:18 Відповісти
тепер і таких би вичислили штати,чекісти та китайози не ризикнули
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04.11.2020 08:05 Відповісти
 
 