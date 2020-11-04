Дві залізничні лікарні прийматимуть пацієнтів з COVID-19 на Харківщині, - заступник голови ОДА Пастух

Залізничні лікарні відкриють для прийому пацієнтів з коронавірусом після того, як медзаклади отримають кисневі концентратори.

Про це на брифінгу 3 листопада повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, 2 листопада лікарні були готові підписати договори з Нацслужбою здоров'я України, але не встигли через технічні проблеми.

"У НСЗУ підвисла система. Сьогодні вони вже повинні підписати договір. Тому з юридичної точки зору вони готові приймати вже пацієнтів, але ми сьогодні прекрасно розуміємо, що пацієнтам з легкою формою краще надавати допомогу вдома, для важких пацієнтів потрібен кисень. Постачальники обіцяли 6-7 листопада першу поставку кисневих концентраторів. Власне, ми їх і планували туди задіяти. І одразу готові розпочинати", — сказав Пастух.

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За його інформацією, у медзакладах сформували шість команд. Ще чотирьом командам необхідні терапевти.

Заступник голови ОДА також повідомив, що уряд дозволив залучати фахівців з інших регіонів.

"Зараз вже повністю реалізовано на рівні постанови рішення, яким чином лікарі на певний час можуть їхати у відрядження в нашу область, долучатися на певний період до наших лікувальних закладів", — сказав Пастух.

Нагадаємо, за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Хмельницькій областях. Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавірусів становив 712 осіб. Загальна кількість інфікованих - 38 709. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусів, померли 537 осіб, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 7 117 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 31 055.