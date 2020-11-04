Заборона абортів у Польщі: Публікацію рішення КС відклали через протести
Глава Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, відповідаючи на питання про дату публікації постанови Конституційного суду щодо абортів, заявив, що триває обговорення пропозиції президента Анджея Дуди.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, Міхал Дворчик додав, що пропозиція президента "має якось вирішити ту ситуацію, яка склалася після останнього рішення Суду".
Згідно з інформацією на сайті Урядового законодавчого центру, постанова КС мала бути опублікована не пізніше 2 листопада, але цього не сталося. Міхал Дворчик повідомив, що публікація постанови КС залежить від Урядового законодавчого центру.
Глава Канцелярії прем'єр-міністра визнав, що постанова КС має бути опублікована.
"На цей момент триває певна дискусія, і добре, щоб у ситуації, що склалася, яка складна для всіх, викликає дуже багато емоцій, знайти час на діалог і виробити нову позицію з цього питання", - додав Міхал Дворчик.
Нагадаємо, Конституційний суд Польщі визнав, що переривання вагітності в разі дефекту розвитку плода суперечить основному закону країни. Це викликало хвилю протестів.
Президент Польщі Анджей Дуда вніс до Сейму законопроєкт, який пропонує поправки до постанови КС. Він пропонує дозволити аборти в разі так званих летальних дефектів плоду.
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Про тисячі людей, які виходять ?
Про те, що штурмують церкви ?
Я не знаю, чи дозволена в Польщі короткоствольна зброя, але право на самооборону там точно є. Якщо ця рожева бидлота штурмує церкви, я б у межах самооборони пристрелив би парочку феміністок за посягання на недоторкану приватну власність. Одразу усі решта стали б покірними й шовковими.
Якщо казати про тенденцію, чимало дітей з вадами народжується у безвідповідальних дівок після п"яного перепиху в нічному клубі. Таких би я стерилізував
В интернете ты герой, а в жизни ты обосрался бы. Посмотри на тех у кого рождаются дети с отклонениями: обычные пары, а вот у девок после пьяного перепихона родится, скорее нормальный ребенок.
Тебя за шкирку вышвырнуть?
Пошел вон, подкаблучник!
Народження інваліда (я не кажу - хворої дитини) - це трагедія. Інваліда, який ніколи не стане повноцінним членом суспільства, ні навіть людиною. Я говорю про важкі випадки, вони всі перераховані, задокументовані.
Дуже часто такі сім*ї розпадаються. Чоловік іде від труднощів за новим щастям і коханням,
а дружина лишається з дитиною, а то й дітьми. Кому потрібна така дитина після смерті матері / батьків ?
Це - фальшива доброта і людяність, коли кричать - ні, нехай народжується.
Я писала про мою одногрупницю в Україні, якій діагностували важкі порушення розвитку плоду (недорозвинені півкулі мозку), їй було 19 років, перша дитина. І їй викликали штучні пологи. Друга дитина - здорова. Відхилення можуть бути у здорових пар, одна-дві дитини здорові, друга-третя може бути інвалідом.
Тут ніколи не чула, щоб не дозволяли аборт за подібних обставин. На попередній роботі теж у колеги було таке - зірвали. Звичайно, стрес, шок. Ми її заспокоювали. Потім народила здорову дитину.
Інший колишній колега розказував про свого друга, у якого у сина діагностувалиаутизм - зараз поширений. То таке, що під час вагітності не встановиш, з ним живуть - дивлячись який ступінь і вид. Так його дружина (мама хлопчика) потрапила в лікарню. У неї розвинулася депресія: вона не могла сприйняти, що у неї хвора і не проста дитина.
Інші розказують, що батьки витрачають великі кошти на заняття з їхніми дітками-аутистами. Добре, коли є. Просто хвороба - це завжди стрес. І людям треба час, щоб змінити себе і свій спосіб життя, життя родини, бо з цим треба жити. Не всім чи не завжди вдається. Люди кидають і з легшими хворобами.
Тому якщо справді діагностують такі вади розвитку плоду - найперше, які зачіпають мозок, ведуть до глибокої розумової неповноцінності - я вважаю, що не варто позбавляти жінку права прийняти рішення. Вона завжди може лишити дитину і доглядати.
Ті, хто придумав такий закон - навряд чи хотіли б собі такого.
Я нормально ставлюся до людей з вадами, всіляко за їхню інтеграцію в суспільство, але є реально випадки, коли це абсоютно неможливо.
Це - моя думка.
По-друге, аборти, які становлять загрозу життю жінки (п.п. 1 ч. 1 ст. 4а Закону про планування сім"ї) в Польщі дозволені. Що стосується скасованого рішенням КС п.п. 2 ч.1 ст. 4а, то він містив чималі корупційні ризики (лікарям давали хабарі, аби вони писали ваду плоду як право абортувати здорових дітей) і, як наголосив, КС "легалізував евгеніку" та порушував конституційне право ненароджених дітей на життя. По суті, проголошував, що якщо у дитини вади плоду, вона не має права жити і матір може її вбити задля власного комфорту. В цьому аборт дітей з вадами нічим не відрізняється від вбиства вже народжених дітей з вадами у нацистстській Німеччині.
По-третє, аборти за показами "тяжких вад плоду" становлять мізерну кількість від загального числа абортів. Це - правова шпарина. У 1997-1998 рр. у Польщі були дозволені аборти за соціальними показами і кількість абортів різко зросла.
По-четверте, більшості тих, хто протестує у Польщі плювати і на рішення Конституційного Суду, і на саму проблему хворих дітей. Вони просто ************ у правову систему Польщі ліво-ліберальний політичний дискурс, причому роблять це відверто антидемократичним шляхом - розпалюють міжрелігійну ворожнечу і вдираються до церков. Я можу навести приклади конкретних злочинів цих феміністок. Вони тупі й дуже агресивні. Строго за заповітами Саула Алінського і Герберта Маркузе.
По-п"яте, я знаю чимало випадків, коли батьки ігнорували медичні покази до абортів і тепер виховують здорових дітей. Тож можна поставити питання про достовірність діагностики.
По-шосте, я знаю чимало пар, де народилася хвора дитина. І там, де справді є кохання, це випробування лише зміцнило родину. Як віруюча людина, я впевнений, що все відбувається за промислом Божим, тож аборт - це ще й засіб уникнути тих випробувань, які Бог дає людині тут, на землі, аби підготувати її до вічності.
Одна й та сама пара може мати і здорових дітей, і хвору.
Чому Ви всю вину кладете лише на жінку ? Дитина - це плід обох. У батька можуть бути теж якісь збої у його організмі.
КС "легалізував евгеніку" та порушував конституційне право ненароджених дітей на життя. По суті, проголошував, що якщо у дитини вади плоду, вона не має права жити і матір може її вбити задля власного комфорту.
Ви не знаєте, про що пишете. Я розповідала на гілці: у мене знайомі працюють в інтернаті для таких дітей. Вони не доживають до дорослого віку, до старості - ніколи. Вони не здатні бути членами суспільства, ходити в школу ... Це - життя ? Вони навіть не усвідомлюють себе.
Який комфорт ? Батьки, навіть якщо лишали зразу таку дитину, вони змушені були її потім здати в інтернат, бо інша дитина (діти) мали б зламану психіку. Це - трагедія, а не комфорт.
А якщо у родини нема ні коштів, ні змоги все кинути і щоб хтось постійно сидів вдома з такою дитиною ? Чоловік кине жінку, вона вб*є дитину і накладе на себе руки. От і все.
По-п"яте, я знаю чимало випадків, коли батьки ігнорували медичні покази до абортів і тепер виховують здорових дітей. Тож можна поставити питання про достовірність діагностики.
Помилка завжди може статися. Але і методики покращуються. Але жінка (обоє батьків) мають право знати і прийняти рішення.
Я розумію тепер Ваш хід думок, оскільки Ви уточнили свої принципи. Ви знаєте чимало пар. Не сумніваюсь. Але повірте, їх - значна меншість.
Тому що жінка приймає рішення, від якого чоловіка їй мати дітей.
Вони не доживають до дорослого віку, до старості - ніколи. Вони не здатні бути членами суспільства, ходити в школу ... Це - життя ? Вони навіть не усвідомлюють себе.
Чи це означає, що ми маємо їх вбити задля нашого і їхнього блага?
Рішення Конституційного Суду якраз про це: не можна так робити.
Якщо ми вбємо вже народжену дитину - це злочин, а якщо ще ненароджену - то це... благо? Повторюю: жодна людина не має право приймати рішення, жити чи померти іншій людині. Це базове конституційне право на життя.
Якщо людина вперто стоїть на своєму і нічого більше не хоче ні бачити ні знати - це її право.
Ви без жодних підстав, але несамовито і затято в усьому звинувачуєте жінку. То - Ваші проблеми.
Я Вам пояснила, що діти-інваліди народжуються і у здорових сім*ях, де вагітність планована (ніхто не в запої не робить зачаття, ведуть здоровий спосіб життя) і дитина бажана, люди живуть разом кілька років. Але у Вас у цьому вперто винна жінка.
Переконувати не збираюся.
Бувайте здорові.
Про це власне сказав Конституційний Суд Польщі:
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
Ви читаєте польською? Прочитайте аргументацію Конституційного Суду
Ви рішення Конституційного Суду читали?
То прочитай, перед тим як писали дурниці на форумі!
Та рожева бидлота, яка є основою польських протестів теж живе у Польщі, хоча рішення Конституційного Суду не читала. А рішення, як на мене - бездоганне і обґрунтоване
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
Chce i będe komentować. Idzie do dupy, choliera!
Взагалі, найкращий спосіб, щоб не було абортів, це примусова вазектомія, таких тупих як ти!
Поки ти не став першим чоловіком, що зміг завагітніти - твоєї думки про аборти ніхто не питає.
А так лише вазектомія 😂😂😂
Почитай, що в апокрифі "апокаліпсис Павла" пророкується пророкується жінкам, які роблять аборти
Повторюю своє питання: скільком дітям з інвалідністю ти допоміг?
Чому Ви вважаєте, що йдеться лише про якихось маргіналів ???
І це може бути планована і бажана вагітність.
До речі, мотивувальна частина дуже цікава. На думку суддів, практика абортування дітей з вадами "legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację".
Простіше кажучи, КС Польщі сказав: гарантоване Конституцією право на життя має кожна дитина, яка може вижити, незалежно від того, буде вона здорова чи хвора. Вважати інакше - значить легалізувати евгенічну практику нацистів зі вбивства хворих дітей і виступати за дискримінацію. Ті, хто за аборти - не за вибір, а за дискримінацію!
Як на мене, бездоганна аргументація - як з правового, так і з юридичного погляду.
Щодо польських протестувальників, то це або ліво-ліберальні феміно-фашисти, або корумповані лікарі, яким дають хабарі, щоб вони написали патологію плоду якійсь легковажній Магді, Дануті чи Аґнешці, в якої є тільки одна патологія - відсутність мізків.
Убогий, йди лікуй свої сексуальні проблеми і не виливай свою жовч в коментарях.
Лише жінка має право вирішувати народжувати їй чи робити аборт, а не ПіС, Дуда, костьол, чи імпотенти-жінконенависники.
Але Конституційний Суд вже сказав: право дитини - самодостатнє. І не жінці вирішувати за дитину. Вибір жінки - перед ким розсувати ноги. Ті, хто відповідально підходить до сексу, абортів не потребують.
Заборона абортів проблему не вирішить. Повторюсь жінка, яка захоче зробити аборт вона його зробить. Якщо держава так хоче, щоб жінки нарождували калік, тоді жінка мусить бут повністю всім забезпечена державою. А то як народжувати, то вирішує уряд, а яке буде жити цієї дитина більше нікого не цікавить.
В нас держави й так діють як сутенери: більшість податків сплачують чоловіки, які змушені оплачувати не тільки безкоштовні аборти, але й пільги матерям-одиначкам, деінде навіть збочені форми шлюбу (між гоміками та лесбійками). Пенсійний фонд теж наповнюють здебільшого чоловіки, а користуються ним здебільшого жінки. Клятий соціалізм!
Саме народження калік і зповодує, те що такі діти будуть жити в сиротинцях на гроші платників податків. У Польщі страхова медицина, хто працює і платить податки може користуватись мед.послугами і не тобі, психопате, вирішувати які медичні послуги і кому надавати. Саме, ті хто платять податки в Польщі, мають вирішувати куди мають йти податки, а не релігійний фанатик-імпотент. Напиши, ще що жінок, що втратила цноту треба спалювали на вогні. Фу, ти огидний!
Всю твою риторику я не читаю, не старайся. Скільки абортів ти зробила?
Мне с такими подкаблучниками даже разговаривать противно.
Так что пошел вон! Тебе мама и/или жена разрешали со мной разговаривать?