Заборона абортів у Польщі: Публікацію рішення КС відклали через протести

Глава Канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, відповідаючи на питання про дату публікації постанови Конституційного суду щодо абортів, заявив, що триває обговорення пропозиції президента Анджея Дуди.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо, Міхал Дворчик додав, що пропозиція президента "має якось вирішити ту ситуацію, яка склалася після останнього рішення Суду".

Згідно з інформацією на сайті Урядового законодавчого центру, постанова КС мала бути опублікована не пізніше 2 листопада, але цього не сталося. Міхал Дворчик повідомив, що публікація постанови КС залежить від Урядового законодавчого центру.

Глава Канцелярії прем'єр-міністра визнав, що постанова КС має бути опублікована.

"На цей момент триває певна дискусія, і добре, щоб у ситуації, що склалася, яка складна для всіх, викликає дуже багато емоцій, знайти час на діалог і виробити нову позицію з цього питання", - додав Міхал Дворчик.

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Нагадаємо, Конституційний суд Польщі визнав, що переривання вагітності в разі дефекту розвитку плода суперечить основному закону країни. Це викликало хвилю протестів.

Президент Польщі Анджей Дуда вніс до Сейму законопроєкт, який пропонує поправки до постанови КС. Він пропонує дозволити аборти в разі так званих летальних дефектів плоду.