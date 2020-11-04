УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
52662 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
8060 26
Азербайджан (439) Вірменія (470) ООН (1083) Нагірний Карабах (390) Бачелет Мішель (8)

Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки

Неодноразові заклики до Вірменії та Азербайджану уникати загибелі мирних жителів і шкоди цивільній інфраструктурі залишилися без уваги.

Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Замість цього руйнуються будинки, вулиці перетворилися на руїни, а люди змушені шукати притулку в підвалах, - заявила вона. - Подібні атаки мусять припинитися, а винні в їхньому здійсненні або віддачі наказів мають бути притягнуті до відповідальності".

Посилаючись на дані, отримані від обох сторін конфлікту, Бачелет заявила, що приблизно 40 тисяч громадян Азербайджану були змушені тимчасово залишити свої будинки через останні бойові дій. Водночас майже 90 тисяч етнічних вірмен покинули Нагірний Карабах і нині перебувають у Вірменії.

Також читайте: Атаки на цивільні райони в Нагірному Карабасі можуть бути зараховані до військових злочинів, - Верховний комісар ООН Бачелет

Бачелет повторила заклик до Азербайджану й Вірменії припинити атаки на міста, школи і лікарні в гірському анклаві.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+25
Карабах--это территория Азербайджана (общепризнанная). Все несогласные с этим должны покинуть эту территорию.
Все просто и все будут живы...
лугандона и Крыма тоже касается.
показати весь коментар
04.11.2020 01:17
+17
"Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины"
Это она про Физули, Джебраил и Агдам??? Неужели гугл карты посмотрела и ужаснулась, что этих городов больше нет, там одни фундаменты???.... 30 лет как их больше нет... Источник: https://censor.net/ru/n3228931
показати весь коментар
04.11.2020 01:32
+10
Брось Карабах!
Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома - Цензор.НЕТ 1712

Там взору экипажа «Антилопы» представилась странная картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криком бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.
- Паниковский бежит! - закричал Балаганов.
показати весь коментар
04.11.2020 01:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Карабах--это территория Азербайджана (общепризнанная). Все несогласные с этим должны покинуть эту территорию.
Все просто и все будут живы...
лугандона и Крыма тоже касается.
показати весь коментар
04.11.2020 01:17 Відповісти
Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки - Цензор.НЕТ 8388
показати весь коментар
04.11.2020 14:30 Відповісти
Ну... все становится на свои места..(армяне вернулись а Армению). А когда "этнические рашки" покинут Крым, и вернуться в свою засрашку?
показати весь коментар
04.11.2020 01:18 Відповісти
Брось Карабах!
Война в Нагорном Карабахе: Около 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома - Цензор.НЕТ 1712

Там взору экипажа «Антилопы» представилась странная картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криком бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.
- Паниковский бежит! - закричал Балаганов.
показати весь коментар
04.11.2020 01:22 Відповісти
"Вместо этого разрушаются дома, улицы превращены в руины"
Это она про Физули, Джебраил и Агдам??? Неужели гугл карты посмотрела и ужаснулась, что этих городов больше нет, там одни фундаменты???.... 30 лет как их больше нет... Источник: https://censor.net/ru/n3228931
показати весь коментар
04.11.2020 01:32 Відповісти
АГДАМ.Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки - Цензор.НЕТ 7223Там жило 39 000 населення. Зараз,після 30 років вірменської окупації -0. (
показати весь коментар
04.11.2020 09:16 Відповісти
Заткни свой озабоченный рот!
показати весь коментар
04.11.2020 01:35 Відповісти
о цене договоров с Москвой.
показати весь коментар
04.11.2020 01:41 Відповісти
Время на примирение давно упущено. Армяне и азербайджанцы смогут худо-бедно в мире жить только разделенные границей. Не представляю, как они смогут уживаться в пределах одного населенного пункта в Карабахе. Там градус ненависти зашкаливает, только смерти друг другу и желают. Тут или Карабах как-то поделят, в смысле, какую-то автономию в пределах каких-то территорий дадут, и пусть там одни армяне живут под контролем азербайджанской полиции, или армян в Карабахе почти не останется, потому что сами уедут, если проиграют.
показати весь коментар
04.11.2020 01:54 Відповісти
Такого градуса ненависти добивается российская пропаганда в отношениях между Украиной и РФ. И это у них получается. Только зачем?
показати весь коментар
04.11.2020 06:57 Відповісти
кацапам завжди потрібен ворог, але у випадку з кацапами, то вони ворогами і є для всіх
показати весь коментар
04.11.2020 10:41 Відповісти
коментар відмічено як спам
40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. И тысяча молодых азербайджанских солдат погибла.

Алиеву всё пох. Он кайфует.
показати весь коментар
04.11.2020 02:21 Відповісти
Там не прийнято верещати про зраду,пафосно співаючи про цінність кожного життя,коли йдеться про державні інтереси.
Розумні люди розуміють причинно-логічні зв'язки.Загинули-покинули не тому що Алієв напав на Карабах ,а тому що Вірменія окупувала частину Азербайджану.
показати весь коментар
04.11.2020 09:30 Відповісти
О...чилийская коммунистическая консерва-друг ху@ла вскрылась
показати весь коментар
04.11.2020 05:30 Відповісти
А чого пані Бачелет ні словом не згадала десятки тисяч азербайджанців, які покинули свої будинки у Нагірному Караьюбасі і у так званій "зоні безпеки", яку створила Вірменія навколо нього у попередні роки? Яму пані Бачелет рахувати починає не з одиниці, а з шістки?
показати весь коментар
04.11.2020 05:45 Відповісти
Так организуйте возврат территорий в соответствии с международным правом
показати весь коментар
04.11.2020 06:27 Відповісти
у нас в городе очень много новых чёрных появилось .. ведут себя нагло.. дети гор дикий народ ..
показати весь коментар
04.11.2020 06:47 Відповісти
Пусть звездуют в Ереван , не хотели мирно жить в Баку ,подавай им Карабах в 90-х ,за все надо платить 😠😡😡😡
показати весь коментар
04.11.2020 07:29 Відповісти
у населення Карабаху,що ще залишилось буде вибір -стати громадянином Азербайджану,або переїхати у вірменію (або ще кудись)..

Формалізація військової поразки Вірменії -вже лише питання часу.....
согласно армянским источникам, азербайджанские военные вышли на расстояние трех километров от города Шуша. Собственно говоря, кроме самого населенного пункта, который имеет для азербайджанцев важное значение, чисто с военной точки зрения важно другое.Через этот город проходит автомобильная дорога от города Лачин и соответственно, «Лачинского коридора», связывающего оккупационную группировку и центр Карабаха Ханкенди с Арменией. Мы уже ожидали что до конца дня эта дорога будет перерезана, но этого не произошло и отсюда следует вывод о том, что не делается это намеренно.
https://defence-line.org/2020/11/azerbajdzhan-v-shage-ot-reshitelnogo-pereloma/
 пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов подтвердил, что существует программа, согласно которой их вооруженные силы без риска для жизни армянских военнослужащих принимают тех в плен. Всем армянским военным, которых силой или обманом пригнали на войну, даны гарантии жизни и безопасности и потому такие военные охотно сдаются в плен, а не дезертируют в свой тыл, где активно действуют специальные команды, которые вылавливают дезертиров.
показати весь коментар
04.11.2020 09:19 Відповісти
глибока "озабоченність" ООН,Пасе,Меркель і Макрона,звичайно ,взятва до уваги.. Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки - Цензор.НЕТ 87
показати весь коментар
04.11.2020 09:22 Відповісти
Гм.В Азербайджан в 90-х з Карабаху і окупованих районів втекло десь до 900 тис. мирного населення. (А ООН і тоді було дуже стурбоване,резолюції друкувало).
Трохи не вистачає для балансу...
показати весь коментар
04.11.2020 09:22 Відповісти
ajaks
Уверен, что из-за засилья в небе Карабаха неистребимых турецких безпилотников, в Генштабе РФ сейчас активно занимаются поиском экстренных мер противодействия этой неожиданной угрозе. Вариантом выхода из сложившейся ситуации, который придёт в их головы, может стать решение о возврате к применению кавалерийских войск на поле боя и вьючных животных в задачах военной логистики. Ведь, как любят говорить на Московщине: "Клин клином вишибают", а на неожиданную и хитрую угрозу всегда найдётся ответ "с винтом". Кроме того, русские военные традиции изобилуют славными примерами использования подобной тактики ещё со времён Второй Мировой Войны.Поэтому, внезапная и дерзкая атака кавалерийского эскадрона может реально застать врасплох и сильно озадачить операторов барражирующего азербайджанского безпилотника. При этом, не исключено возникновение проблем в системах наведения высокоточных управляемых боеприпасов, поскольку их алгоритмы распознавания образов могут оказаться не оптимизированы для работы с подобными целями. Эффективность применения тепловизоров в этом случае также будет снижена, поскольку ИК метка у скачущего всадника, предположительно, несколько меньше, чем у работающего двигателя автомобиля, а тем более танка или БМП. Нельзя недооценивать и психологический фактор: внезапный прилив ярких позитивных эмоций у операторов ударного безпилотника неизбежно окажет деморализующий эффект и заметно осложнит им процесс своевременной идентификации мишеней для дальнейшего прицеливания.Становится вероятным и появление новых, нетрадиционных форм ведения боевых действий силами специальных операций ГРУ ГШ РФ. Так, например, замаскированный в табуне пасущихся горных козлов отряд росийских вагнеровцев способен коварно просочиться в тыл наступающих азербайджанских войск, провести там дерзкую атаку и сорвать тщательно спланированную операцию по деоккупации Ханкенди.В случае же нанесения по таким целям артиллерийского удара, росия совместно с Международным фондом защиты животных, подаст многомиллиардный иск в суд против Азербайджана и тем самым спровоцирует крах его экономики.Всё это в совокупности обеспечит наступающим армянским войскам определённый выигрыш во времени, который может стать решающим фактором успеха крупной контратаки, что даст возможность переломить ход войны и отбросить азербайджанцев на их первоначальные позиции.Гибридную хитрость кремлёвских генералов и дипломатов нельзя недооценивать ни в коем случае!
показати весь коментар
04.11.2020 09:30 Відповісти
А что делали мирные жители когда азербайджанских мирных жителей выгоняли
показати весь коментар
04.11.2020 09:37 Відповісти
Ага , надо обязательно приравнять ОБЕ стороны друг к другу и призвать не есть мальчиков в трусиках . Это вредно для здоровья .
показати весь коментар
04.11.2020 13:27 Відповісти
 
 