Війна в Нагірному Карабасі: Майже 130 тисяч мирних мешканців були змушені залишити свої будинки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Неодноразові заклики до Вірменії та Азербайджану уникати загибелі мирних жителів і шкоди цивільній інфраструктурі залишилися без уваги.
Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Замість цього руйнуються будинки, вулиці перетворилися на руїни, а люди змушені шукати притулку в підвалах, - заявила вона. - Подібні атаки мусять припинитися, а винні в їхньому здійсненні або віддачі наказів мають бути притягнуті до відповідальності".
Посилаючись на дані, отримані від обох сторін конфлікту, Бачелет заявила, що приблизно 40 тисяч громадян Азербайджану були змушені тимчасово залишити свої будинки через останні бойові дій. Водночас майже 90 тисяч етнічних вірмен покинули Нагірний Карабах і нині перебувають у Вірменії.
Бачелет повторила заклик до Азербайджану й Вірменії припинити атаки на міста, школи і лікарні в гірському анклаві.
Будь ласка, зачекайте...
Все просто и все будут живы...
лугандона и Крыма тоже касается.
Там взору экипажа «Антилопы» представилась странная картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криком бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.
- Паниковский бежит! - закричал Балаганов.
Это она про Физули, Джебраил и Агдам??? Неужели гугл карты посмотрела и ужаснулась, что этих городов больше нет, там одни фундаменты???.... 30 лет как их больше нет... Источник: https://censor.net/ru/n3228931
Алиеву всё пох. Он кайфует.
Розумні люди розуміють причинно-логічні зв'язки.Загинули-покинули не тому що Алієв напав на Карабах ,а тому що Вірменія окупувала частину Азербайджану.
Формалізація військової поразки Вірменії -вже лише питання часу.....
согласно армянским источникам, азербайджанские военные вышли на расстояние трех километров от города Шуша. Собственно говоря, кроме самого населенного пункта, который имеет для азербайджанцев важное значение, чисто с военной точки зрения важно другое.Через этот город проходит автомобильная дорога от города Лачин и соответственно, «Лачинского коридора», связывающего оккупационную группировку и центр Карабаха Ханкенди с Арменией. Мы уже ожидали что до конца дня эта дорога будет перерезана, но этого не произошло и отсюда следует вывод о том, что не делается это намеренно.
https://defence-line.org/2020/11/azerbajdzhan-v-shage-ot-reshitelnogo-pereloma/
пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов подтвердил, что существует программа, согласно которой их вооруженные силы без риска для жизни армянских военнослужащих принимают тех в плен. Всем армянским военным, которых силой или обманом пригнали на войну, даны гарантии жизни и безопасности и потому такие военные охотно сдаются в плен, а не дезертируют в свой тыл, где активно действуют специальные команды, которые вылавливают дезертиров.
Трохи не вистачає для балансу...
Уверен, что из-за засилья в небе Карабаха неистребимых турецких безпилотников, в Генштабе РФ сейчас активно занимаются поиском экстренных мер противодействия этой неожиданной угрозе. Вариантом выхода из сложившейся ситуации, который придёт в их головы, может стать решение о возврате к применению кавалерийских войск на поле боя и вьючных животных в задачах военной логистики. Ведь, как любят говорить на Московщине: "Клин клином вишибают", а на неожиданную и хитрую угрозу всегда найдётся ответ "с винтом". Кроме того, русские военные традиции изобилуют славными примерами использования подобной тактики ещё со времён Второй Мировой Войны.Поэтому, внезапная и дерзкая атака кавалерийского эскадрона может реально застать врасплох и сильно озадачить операторов барражирующего азербайджанского безпилотника. При этом, не исключено возникновение проблем в системах наведения высокоточных управляемых боеприпасов, поскольку их алгоритмы распознавания образов могут оказаться не оптимизированы для работы с подобными целями. Эффективность применения тепловизоров в этом случае также будет снижена, поскольку ИК метка у скачущего всадника, предположительно, несколько меньше, чем у работающего двигателя автомобиля, а тем более танка или БМП. Нельзя недооценивать и психологический фактор: внезапный прилив ярких позитивных эмоций у операторов ударного безпилотника неизбежно окажет деморализующий эффект и заметно осложнит им процесс своевременной идентификации мишеней для дальнейшего прицеливания.Становится вероятным и появление новых, нетрадиционных форм ведения боевых действий силами специальных операций ГРУ ГШ РФ. Так, например, замаскированный в табуне пасущихся горных козлов отряд росийских вагнеровцев способен коварно просочиться в тыл наступающих азербайджанских войск, провести там дерзкую атаку и сорвать тщательно спланированную операцию по деоккупации Ханкенди.В случае же нанесения по таким целям артиллерийского удара, росия совместно с Международным фондом защиты животных, подаст многомиллиардный иск в суд против Азербайджана и тем самым спровоцирует крах его экономики.Всё это в совокупности обеспечит наступающим армянским войскам определённый выигрыш во времени, который может стать решающим фактором успеха крупной контратаки, что даст возможность переломить ход войны и отбросить азербайджанцев на их первоначальные позиции.Гибридную хитрость кремлёвских генералов и дипломатов нельзя недооценивать ни в коем случае!
Украина оказалась на пороге крупного скандала с Азербайджаном из-за негласного решения президента Владимира Зеленского приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18.