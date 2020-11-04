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Глобальну морську систему зв'язку планують побудувати на острові Зміїний до кінця 2022 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глобальну морську систему зв'язку планують побудувати на острові Зміїний до кінця 2022 року

Державне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба" оголосило тендер на будівництво глобальної морської системи зв'язку для гарантування безпеки мореплавання.

Про це стало відомо із системи державних закупівель Prozorro, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Берегову радіостанцію планують побудувати в селі Біле на острові Зміїний, що в Одеській області. Очікувана вартість робіт становить 68 265 872 гривні.

Аукціон має відбутися 19 листопада 2020 року. Строк виконання робіт, зазначений у тендері, — 31 грудня 2022 року.

Також дивіться: Українські прикордонники вперше за 12 років прилетіли на острів Зміїний, - МВС. ФОТОрепортаж

Видання зазначає, що Морська пошуково-рятувальна служба оголосила ще 4 тендери на проведення різних робіт, що стосуються будівництва берегової радіостанції. Їхня загальна вартість становить 2 128 666 гривень.

Також ще один тендер оголошено підприємством на острові Зміїний — послуги з аналізу геотехнічної підоснови ґрунту. Їхня вартість становить 28 300 гривень.

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Топ коментарі
+7
Та куда нам до ваших мокшанских пердовых технологий.
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04.11.2020 06:20
+3
Больше проектов хороших и разных!
Из дырыщи в бюджете можно построить даже замок из "хрювсталя".
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04.11.2020 04:48
+3
Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 3500 Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 2685
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04.11.2020 07:11
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це шо, намечается станция далекого обнаружения с пусковыми установками... Давно бы так.Да и дружественный нэви флот из средмземки встречать с почестями.
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04.11.2020 02:10 Відповісти
не з нашим щастям Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 8003 на даний момент
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04.11.2020 05:34 Відповісти
Больше проектов хороших и разных!
Из дырыщи в бюджете можно построить даже замок из "хрювсталя".
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04.11.2020 04:48 Відповісти
А что, уже сигнальщиков с флажками не хватает?
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04.11.2020 05:55 Відповісти
Та куда нам до ваших мокшанских пердовых технологий.
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04.11.2020 06:20 Відповісти
Не так уж долго ждать.
А там или падишах помрёт, или Ишак сдохнет.
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04.11.2020 06:23 Відповісти
Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 3500 Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 2685
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04.11.2020 07:11 Відповісти
антену поставити, мобыльнік херово ловить, спорім? тендер почитайте
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04.11.2020 07:43 Відповісти
на скале Змеиный Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 2578
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04.11.2020 07:45 Відповісти
Да там ж/к элитный построить можно, вместо села... 700 на 400 хватит
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04.11.2020 08:21 Відповісти
"велике будівництво" від Вовія Сцикливого, не має меж... Готовий стверджувати, що острів Зміїний- це найкраща резиденція для главЗе!біла, бажано з пожиттєвою охороною... Глобальну морську систему зв'язку планують побудувати на острові Зміїний до кінця 2022 року - Цензор.НЕТ 4575
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04.11.2020 10:15 Відповісти
 
 