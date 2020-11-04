Вибори в США: Трамп випереджає Байдена у Флориді - одному з найважливіших зі "штатів, які вагаються"

Чинний президент Дональд Трамп випереджає свого суперника - кандидата від Демократичної партії Джо Байдена в штаті Флорида, який вважається одним з найважливіших зі "штатів, які вагаються". Там на кону 29 голосів вибірників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за даними Reuters, за підрахунком 94% голосів, Трамп набирає 51,2% голосів, а Байден - 47,7%.

У штабі Трампа заздалегідь почали святкувати перемогу. Як написав Сенатор-республіканець Рікк Скотт від штату Флорида у Twitter, "Трамп переміг".

Нагадаємо, у США завершилося голосування на дільницях у низці штатів.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають виборників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Виборники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборник.

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Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віцепрезидент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів коронавірусом, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.