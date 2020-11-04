Вибори в США: Трамп випереджає Байдена у Флориді - одному з найважливіших зі "штатів, які вагаються"
Чинний президент Дональд Трамп випереджає свого суперника - кандидата від Демократичної партії Джо Байдена в штаті Флорида, який вважається одним з найважливіших зі "штатів, які вагаються". Там на кону 29 голосів вибірників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за даними Reuters, за підрахунком 94% голосів, Трамп набирає 51,2% голосів, а Байден - 47,7%.
У штабі Трампа заздалегідь почали святкувати перемогу. Як написав Сенатор-республіканець Рікк Скотт від штату Флорида у Twitter, "Трамп переміг".
Нагадаємо, у США завершилося голосування на дільницях у низці штатів.
Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають виборників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Виборники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборник.
Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віцепрезидент США Джо Байден.
29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.
У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів коронавірусом, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.
В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.
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По числу голосов разница счёта идёт на миллионы, по числу выборщиков - минимум 14.
Байден готовиться к выступлению.
бегом учить матчасть!
Матчасть уже давно изучил чего и тебе советую.
Смотри сколько голосов выборщиков делегирует каждый штат
https://www.foxnews.com/elections/2020/general-results
136 больше чем 205???
твоя мысль ниже понятна, но ты ее не смог правильно высказать из-за попыток отрицать реальность
Увянь.
ты - косноязычный болван, который отказывается воспринимать реальность
В США так є і було ЗАВЖДИ.
Тому великий АНАЛітег іди далі колупай свій анал, може що корисне знайдеш)
и тогда, когда была новость - отрыв был около 100
послушай, ну это же у тебя просто детский сад какой-то!
ты упорно отказываешься принимать реальность
может, тебе галоперидол принимать?
А взагалі ти повний бовдур.
То що має ключове значення?
все произошло именно так, как и ожидалось умными людьми (не тобой, лошара!)
Байден - выиграл, Трамп - лососнул тунца (и ты вместе с ним)
после чего Трамп, понимая, что у него горит жопа, жалко визжит, останавливает подсчет и подает в суды...
ничего у него не выйдет
но это истерика проигравшего
сначала его вынесут из Белого Дома
а потом он присядет в тюрьму за неуплату налогов и долг твоему сцарю ***** в размере под 1 млрд. долларов
ну а ты, козломордый, в очередноц раз получишь биоматериал в твой рот и внутренности
ну да тебе ж не привыкать
это я к тому, что выборщики голосуют, бывает, не так, как их избиратели
такое было уже минимум трижды
сам же помнишь, что было Трамп/Клинтон?
а Буш-мл., избранный через суд?
https://censor.net/ru/news/3228936/vybory_v_ssha_bayiden_uhodit_v_otryv_ot_trampa_nabiraya_205_golosov_vyborschikov_protiv_136
Байдену достаточно набрать еще 65 голосов - и все
учись правильно высказывать твою т.зр.
4 года спал?
выбор второй раз подряд популиста с диктаторскими замашками Трампа - это конец американской демократии
не потому что Трамп ее доразвалит (хотя и это тоже), а потому что американский избиратель оказывается неспособен делать ответственный выбор
но здесь речь идет о Комитете выборщиков
не сейчас, так годиков через 10
Запаса прочности США, хватит минимум лет 50, это при неблагоприятных условиях.