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Вибори в США: Трамп випереджає Байдена у Флориді - одному з найважливіших зі "штатів, які вагаються"

Вибори в США: Трамп випереджає Байдена у Флориді - одному з найважливіших зі

Чинний президент Дональд Трамп випереджає свого суперника - кандидата від Демократичної партії Джо Байдена в штаті Флорида, який вважається одним з найважливіших зі "штатів, які вагаються". Там на кону 29 голосів вибірників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за даними Reuters, за підрахунком 94% голосів, Трамп набирає 51,2% голосів, а Байден - 47,7%.

У штабі Трампа заздалегідь почали святкувати перемогу. Як написав Сенатор-республіканець Рікк Скотт від штату Флорида у Twitter, "Трамп переміг".

Нагадаємо, у США завершилося голосування на дільницях у низці штатів.

Виборча система США відрізняється від української. Голосування там проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають виборників, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Виборники - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Виборці заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборник.

Також читайте: Ознак іноземного втручання у вибори президента США не виявлено, - міністр внутрішньої безпеки Вольф

Президентські вибори в США почалися 3 листопада 2020 року. Трамп, який представляє республіканців, претендує на переобрання. Його суперник від демократів - колишній віцепрезидент США Джо Байден.

29 вересня відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У розпал передвиборчої кампанії Трамп захворів коронавірусом, проте після нетривалого лікування повернувся до боротьби.

В ході виборчої кампанії Байден звинувачує Трампа в некомпетентності і підіграванні авторитарним режимам (зокрема - путінському). Трамп, у свою чергу, стверджує, що син Байдена причетний до корупційної схеми в українській енергетиці.

Автор: 

вибори (6683) США (22497) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+5
Трамп- перший президент США про котрого росіяни з любов'ю кажуть ;Наш Трамп!; і моляться про його перемогу.
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04.11.2020 07:31
+3
Ещё не все бутылки заняты.
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04.11.2020 07:20
+2
можно подумать, зеленое чмо начнет при байдене стрелять в ватников...
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04.11.2020 07:36
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русские хакеры - не спать !
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04.11.2020 07:16 Відповісти
Ещё не все бутылки заняты.
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04.11.2020 07:20 Відповісти
Латиносы любят Трампа? Видно недостаточно он их унижает.
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04.11.2020 07:18 Відповісти
Трамп уже выиграл выборы, а тут вспомнили про Флориду.
По числу голосов разница счёта идёт на миллионы, по числу выборщиков - минимум 14.
Байден готовиться к выступлению.
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04.11.2020 07:22 Відповісти
Что-то голубых квадратиков на карте маловато для "большого отрыва"
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04.11.2020 07:30 Відповісти
Даже если, Байден выиграет Флориду, Трами останется.
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04.11.2020 07:27 Відповісти
ты перепутал голоса избирателей и голоса Комитета выборщиков
бегом учить матчасть!
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04.11.2020 07:55 Відповісти
Я удалил поскольку это данные только ФоксНьюс. а они среди всех самые пессимичные для Байдена.

Матчасть уже давно изучил чего и тебе советую.
Смотри сколько голосов выборщиков делегирует каждый штат
https://www.foxnews.com/elections/2020/general-results
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04.11.2020 08:04 Відповісти
непредсказуемо, как именно проголосуют выборщики
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04.11.2020 08:11 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3228936/vybory_v_ssha_bayiden_uhodit_v_otryv_ot_trampa_nabiraya_205_golosov_vyborschikov_protiv_136
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04.11.2020 08:14 Відповісти
Это не отрыв
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04.11.2020 08:32 Відповісти
у тебя с математикой проблемы?
136 больше чем 205???
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04.11.2020 08:37 Відповісти
У меня нет проблём с математикой, зато у тебя есть проблемы со знаниями и логикой.
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04.11.2020 08:40 Відповісти
у тебя реальные проблемы и с математикой, и с адекватностью, и со способностью высказывать твои мысли
твоя мысль ниже понятна, но ты ее не смог правильно высказать из-за попыток отрицать реальность
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04.11.2020 08:46 Відповісти
Я не собираюсь и не собирался расписывать все нюансы для Дилетантов, при той информации, которая была на тот момент, НИКАКОГО отрыва не было, с учетом ключевых штатов.
Увянь.
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04.11.2020 08:56 Відповісти
отрыв был на примерно 100, и это факт

ты - косноязычный болван, который отказывается воспринимать реальность
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04.11.2020 10:29 Відповісти
При відсутності підрахунку по ключових штатах, ні про який відрив не маже йти мови.
В США так є і було ЗАВЖДИ.
Тому великий АНАЛітег іди далі колупай свій анал, може що корисне знайдеш)
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04.11.2020 10:36 Відповісти
считают всегда на конкретный момент времени
и тогда, когда была новость - отрыв был около 100

послушай, ну это же у тебя просто детский сад какой-то!
ты упорно отказываешься принимать реальность
может, тебе галоперидол принимать?
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04.11.2020 10:40 Відповісти
На конкретний час, ти рахуєш себе аналітиком (цитату треба?).
А взагалі ти повний бовдур.
То що має ключове значення?
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04.11.2020 10:46 Відповісти
да, я - аналитик, а ты - кретин

Вибори в США: Трамп випереджає Байдена у Флориді - одному з найважливіших зі "штатів, які вагаються" - Цензор.НЕТ 2945
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06.11.2020 08:53 Відповісти
До речі, на ДАНИЙ момент часу Байден випереджає Трампа, але виграв Трамп.
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04.11.2020 10:48 Відповісти
нет, кретин, учи матчасть

все произошло именно так, как и ожидалось умными людьми (не тобой, лошара!)

Байден - выиграл, Трамп - лососнул тунца (и ты вместе с ним)

Вибори в США: Трамп випереджає Байдена у Флориді - одному з найважливіших зі "штатів, які вагаються" - Цензор.НЕТ 7577

после чего Трамп, понимая, что у него горит жопа, жалко визжит, останавливает подсчет и подает в суды...
ничего у него не выйдет
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06.11.2020 08:52 Відповісти
твой трамп, понимая, что проигрывает, остановил подсчет и подает в суды
но это истерика проигравшего

сначала его вынесут из Белого Дома
а потом он присядет в тюрьму за неуплату налогов и долг твоему сцарю ***** в размере под 1 млрд. долларов

ну а ты, козломордый, в очередноц раз получишь биоматериал в твой рот и внутренности
ну да тебе ж не привыкать
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06.11.2020 08:55 Відповісти
разжевываю
это я к тому, что выборщики голосуют, бывает, не так, как их избиратели
такое было уже минимум трижды
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04.11.2020 07:56 Відповісти
Сам подтверждаешь что такое случается очень редко.
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04.11.2020 08:06 Відповісти
редко, но случается
сам же помнишь, что было Трамп/Клинтон?
а Буш-мл., избранный через суд?
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04.11.2020 08:10 Відповісти
Байден уходит в отрыв от Трампа, набирая 205 голосов выборщиков против 136

https://censor.net/ru/news/3228936/vybory_v_ssha_bayiden_uhodit_v_otryv_ot_trampa_nabiraya_205_golosov_vyborschikov_protiv_136
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04.11.2020 08:15 Відповісти
Еще раз, это не отрыв ибо нет ключевых штатов с максимальным кол-вом выборщиков.
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04.11.2020 08:33 Відповісти
нет, это таки отрыв
Байдену достаточно набрать еще 65 голосов - и все
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04.11.2020 08:36 Відповісти
В очередной раз разжевываю, это не все. Выборщики еще будут избирать)
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04.11.2020 08:42 Відповісти
и тем не менее на данный момент - это отрыв

учись правильно высказывать твою т.зр.
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04.11.2020 08:49 Відповісти
Уйло протянуло Лохматое Чмо на царство. Что ж, поздравляю всех. Нам пздец. Украину оно добьет, а Америку разрушит. Спокойной всем ночи на дне.
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04.11.2020 07:30 Відповісти
можно подумать, зеленое чмо начнет при байдене стрелять в ватников...
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04.11.2020 07:36 Відповісти
Та уже ж не будет Байдена. Спасибо жителям Техаса...
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04.11.2020 08:02 Відповісти
Трамп- перший президент США про котрого росіяни з любов'ю кажуть ;Наш Трамп!; і моляться про його перемогу.
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04.11.2020 07:31 Відповісти
Ну да, иначе им придется тратиться на достройку северного потока и кацапской агентуры в Украине - типо бигусов, найомов, лещенков, сытников, семенченков, а демократы ее сами финансировали.
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04.11.2020 07:37 Відповісти
кацап, иди в твой лаптестан
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04.11.2020 07:52 Відповісти
А тебе с этих копеек сколько перепало?
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04.11.2020 08:03 Відповісти
по себе не суди
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04.11.2020 08:13 Відповісти
Откуда у тебя такие подробности?
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04.11.2020 07:55 Відповісти
а ты только что проснулся?
4 года спал?
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04.11.2020 07:57 Відповісти
Я не смотрю парашатв.
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04.11.2020 08:08 Відповісти
да ты вообще мало что смотришь...
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04.11.2020 08:12 Відповісти
нда...
выбор второй раз подряд популиста с диктаторскими замашками Трампа - это конец американской демократии
не потому что Трамп ее доразвалит (хотя и это тоже), а потому что американский избиратель оказывается неспособен делать ответственный выбор
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04.11.2020 07:52 Відповісти
))) усьо вам не так ...Виборець не схилив голови перед величчу Гіганта Мислі, Батька української демократії - українці не такі, амеріканці не хочут бачити у керма політичного шантажиста та корупціонера - амеріканці не такі...
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04.11.2020 09:30 Відповісти
есть украинцы, а есть кацапы и малоросы
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04.11.2020 10:18 Відповісти
И у них есть активисты?
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04.11.2020 07:52 Відповісти
активисты у них есть уже очень давно - лет 300 как минимум

но здесь речь идет о Комитете выборщиков
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04.11.2020 07:53 Відповісти
Американскую демократию спасет только Майдан и переезд Трампа в Ростов.
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04.11.2020 07:56 Відповісти
судя по тому, как оно идет, будет у них и цветной майдан, и, возможно, внутренняя война...
не сейчас, так годиков через 10
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04.11.2020 07:58 Відповісти
Ты сегодня на бэквокале?
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04.11.2020 08:08 Відповісти
по сути есть что возразить?
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04.11.2020 08:12 Відповісти
По сути - бредовые прогнозы, это бредовые прогнозы.
Запаса прочности США, хватит минимум лет 50, это при неблагоприятных условиях.
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04.11.2020 08:38 Відповісти
))) "цветной майдан" - це що, у країні запанують нігери, латіноси, азіати...?
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04.11.2020 09:37 Відповісти
устроить майдан - это еще не значит победить
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04.11.2020 10:16 Відповісти
 
 