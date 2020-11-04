Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Новолуганського. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб

За минулу добу, 3 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогонь з автоматичного станкового гранатомета російсько-окупаційні війська відкривали неподалік населеного пункту Новолуганське.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

"Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами", - повідомили в пресцентрі ОС.