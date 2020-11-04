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Новини Операція Об'єднаних сил
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Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Новолуганського. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб

Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Новолуганського. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб

За минулу добу, 3 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогонь з автоматичного станкового гранатомета російсько-окупаційні війська відкривали неподалік населеного пункту Новолуганське.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: На Луганщині триває робота щодо обладнання двох нових КПВВ, - пресцентр ОС. ФОТО

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

"Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи в готовності адекватно реагувати на підступні та провокативні дії ворога, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами", - повідомили в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Новолуганського. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб 01

Автор: 

обстріл (28212) поранення (2794) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Новолуганского. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб

===============
Я ЗАПУТАЛСЯ! ПОДСКАЖИТЕ: ЭТО ПРОВОКАЦИЯ И ПЕРЕМИРИЕ СТАБИЛЬНОЕ?
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ЗЕЛЕСКИЙ ЗАПРЕТИЛ СТРЕЛЯТЬ В ОККУПАНТОВ, ПОКА ОН ПЛАНОМЕРНО РАЗВАЛИВАЕТ СТРАНУ?
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04.11.2020 09:30
+9
Вибори пройшли, ***** більше непотрібно підтримувати рейтинг Зеленського.
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04.11.2020 07:29
+8
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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04.11.2020 07:57
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Вибори пройшли, ***** більше непотрібно підтримувати рейтинг Зеленського.
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04.11.2020 07:29 Відповісти
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским воинами", - сообщили в пресс-центре ОС.Также сообщается, что с начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности украинских бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере. - то есть осколочное ранение в порядке вещей под контролем? а так в полной мере огня не было поэтому не считается и все ок и наши не будут созывать переговорную комиссию чтоб хотя бы обвинить о ранении?
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04.11.2020 07:32 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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04.11.2020 07:57 Відповісти
Зелебобіки, ви де? Пострєлівают????
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04.11.2020 08:01 Відповісти
Необережне поводження зі зброєю? Чи порушення домовленностей про перемир*я?
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04.11.2020 08:05 Відповісти
володенька, ты спишь? ...или как всегда...балдеешь? ....а там уже второй день раненные.. володенька, ау! ....хоть пошевелись...не пугай нас..
Український воїн зазнав осколкового поранення поблизу Новолуганського. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 2806

..
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04.11.2020 08:18 Відповісти
Українські воїни завдяки своєму вищому командування вже не контролюють ситуацію, лише фіксують її. Для контролю ситуації потрібно зпдіювати засоби вогневого ураження у тому числі і на випередження, щоб запобігати втрата і просуванню протвника вперед в тому числі і прокладенням у бік наших позцій ворожих захисних інженерних споруд і мінування, в тому числі і дистанційне територій, в тому числі і за нашими спинами. Як можна контролювати ситуацію, не відкриваючи вогонь!? Чим контролювати?
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04.11.2020 09:03 Відповісти
Для недоразвитых Правителей -" вековая тишина".
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04.11.2020 09:18 Відповісти
можно сказать ГОРБОВАЯ
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04.11.2020 10:22 Відповісти
пиши хоть правильно, - "горбовая".
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04.11.2020 15:30 Відповісти
Украинский воин получил осколочное ранение вблизи Новолуганского. За сутки - шесть вражеских обстрелов, - штаб

===============
Я ЗАПУТАЛСЯ! ПОДСКАЖИТЕ: ЭТО ПРОВОКАЦИЯ И ПЕРЕМИРИЕ СТАБИЛЬНОЕ?
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ЗЕЛЕСКИЙ ЗАПРЕТИЛ СТРЕЛЯТЬ В ОККУПАНТОВ, ПОКА ОН ПЛАНОМЕРНО РАЗВАЛИВАЕТ СТРАНУ?
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04.11.2020 09:30 Відповісти
А сколько хорошего Лозинский сделал, ну убил там кого-то, так то такє...
===
С таким наридом война на Донбассе будет вечной.
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04.11.2020 09:59 Відповісти
Ще одна жертва зеленого "перемир'я".
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04.11.2020 10:14 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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04.11.2020 10:41 Відповісти
Скорейшего и полного выздоровления нашему воину!
«Гарантия мира: закопать топор войны вместе с врагом».© Станислав Ежи Лец
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04.11.2020 11:03 Відповісти
 
 