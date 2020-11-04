ВООЗ повідомила про рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень: лише в Європі захворюваність зросла на 22%, а летальність на 46%

Кількість заражених коронавірусною інфекцією у світі за минулий тиждень зросла більш ніж на 3,3 млн, що є найвищим показником від початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це у вівторок, 3 листопада, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Повідомляється, що кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 45 тисяч, що на 9 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

Загалом, станом на 1 листопада, у світі було зареєстровано майже 46 млн заражених і 1,2 млн смертей.

"Подальше прискорення темпів захворюваності було особливо помітним в Європейському регіоні, з якого прийшли повідомлення про половину всіх нових випадків захворювання в світі - понад 1,7 млн, що становить 22-відсоткове зростання, порівняно з попереднім тижнем. Зокрема, цей регіон інформував також про стійке зростання кількості смертей - 46-відсоткове зростання, порівняно з попереднім тижнем", - зазначає організація.

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Зазначається, що в Північній і Південній Америці з 26 жовтня до 1 листопада заразилися більш ніж 999 тис. очіб, а загальна кількість інфікованих перевищила 20 млн. За сім днів зареєстровано понад 17 тис. смертей, на 1 листопада загальна кількість летальних випадків становила більш як 639 тис.

У Європі кількість заражених зросла більш ніж на 1,7 млн, до більш ніж 11 млн. За тиждень померли понад 17 тис. осіб, а загальна кількість померлих перевищила 285 тис.

У регіоні Південно-Східної Азії за тиждень заразилися більш ніж 381 тис. осіб, і їхня загальна кількість перевищила 9 млн. Кількість померлих перевищила 144 тис., що на 4,6 тис. більше, ніж тижнем раніше.

У США кількість заражених збільшилася за тиждень майже на 549 ​​тис., в Індії - більш ніж 319 тис., в Бразилії - більш ніж на 163 тис.

Нагадаємо, єдиним однозначним способом підтвердити діагноз COVID-19 є лабораторний тест. Про це заявила глава групи ВООЗ щодо забезпечення готовності і реагування на грип Енн Моен.