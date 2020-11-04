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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ повідомила про рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень: лише в Європі захворюваність зросла на 22%, а летальність на 46%

ВООЗ повідомила про рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень: лише в Європі захворюваність зросла на 22%, а летальність на 46%

Кількість заражених коронавірусною інфекцією у світі за минулий тиждень зросла більш ніж на 3,3 млн, що є найвищим показником від початку пандемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це у вівторок, 3 листопада, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Повідомляється, що кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 45 тисяч, що на 9 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

Загалом, станом на 1 листопада, у світі було зареєстровано майже 46 млн заражених і 1,2 млн смертей.

"Подальше прискорення темпів захворюваності було особливо помітним в Європейському регіоні, з якого прийшли повідомлення про половину всіх нових випадків захворювання в світі - понад 1,7 млн, що становить 22-відсоткове зростання, порівняно з попереднім тижнем. Зокрема, цей регіон інформував також про стійке зростання кількості смертей - 46-відсоткове зростання, порівняно з попереднім тижнем", - зазначає організація.

Читайте: Симптоми у грипу та COVID-19 схожі, лабораторний тест - єдиний спосіб підтвердити діагноз, - представник ВООЗ Моен

Зазначається, що в Північній і Південній Америці з 26 жовтня до 1 листопада заразилися більш ніж  999 тис. очіб, а загальна кількість інфікованих перевищила 20 млн. За сім днів зареєстровано понад 17 тис. смертей, на 1 листопада загальна кількість летальних випадків становила більш як 639 тис.

У Європі кількість заражених зросла більш ніж на 1,7 млн, до більш ніж 11 млн. За тиждень померли понад 17 тис. осіб, а загальна кількість померлих перевищила 285 тис.

У регіоні Південно-Східної Азії за тиждень заразилися більш ніж 381 тис. осіб, і їхня загальна кількість перевищила 9 млн. Кількість померлих перевищила 144 тис., що на 4,6 тис. більше, ніж тижнем раніше.

У США кількість заражених збільшилася за тиждень майже на 549 ​​тис., в Індії - більш ніж 319 тис., в Бразилії - більш ніж на 163 тис.

Нагадаємо, єдиним однозначним способом підтвердити діагноз COVID-19 є лабораторний тест. Про це заявила глава групи ВООЗ щодо забезпечення готовності і реагування на грип Енн Моен.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
Долбень ты .
Учись подавать свою информацию не оскорбляя людей.
Не все такие умные и образованные как ты, не у всех есть медицинское образование как у тебя, и по тому они прислушиваются к рекомендациям врачей.
Короче, скажу твоими словами, иди в бан БАРАНИ
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04.11.2020 08:13
+1
За почти 9 месяцев "пандемии" можно было нагуглить учебник по инфекционным болезням и историю предыдущих пандемий гриппа. Кто не догадался или не умеет - ну, я не спец разъяснять что-то обладателям лишней хромосомы
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04.11.2020 08:17
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Привет тем баранам, которые еще верят, что намордники, дистанция и тотальная дезинфекция всего и вся защищают от ОРВИ. Казалось бы еще летом должно было дойти, что нет. И не защищало со времен испанского гриппа.
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04.11.2020 08:00 Відповісти
Долбень ты .
Учись подавать свою информацию не оскорбляя людей.
Не все такие умные и образованные как ты, не у всех есть медицинское образование как у тебя, и по тому они прислушиваются к рекомендациям врачей.
Короче, скажу твоими словами, иди в бан БАРАНИ
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04.11.2020 08:13 Відповісти
За почти 9 месяцев "пандемии" можно было нагуглить учебник по инфекционным болезням и историю предыдущих пандемий гриппа. Кто не догадался или не умеет - ну, я не спец разъяснять что-то обладателям лишней хромосомы
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04.11.2020 08:17 Відповісти
Чукча, намордники защищают от инфекции...

Но не спорю с фактом что коронавирус и информационная волна есть элементом гибридной войны.

И знаю, что это чмо - погонщик верблюдов без медицинского образования, кумир быдла, поставленное паРашкой и Китаем - тоже элемент гибридной войны.

ВООЗ повідомила про рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень: лише в Європі захворюваність зросла на 22%, а летальність на 46% - Цензор.НЕТ 102
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04.11.2020 08:26 Відповісти
Вот я и говорю, что мы скатились даже не в средневековье, а в эпоху симпатической магии. Только вместо оберега - намордник. С тем же эффектом, хотя казалось бы провал Испании, Израиля и Бельгии должен был поставить точку в этом вопросе
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04.11.2020 08:32 Відповісти
Я вижу что ты не спец разъяснять что-то обладателям лишней хромосомы, потому что за новостями науки ты не следишь и сам себе разъяснить ты ничего не способен.
Если бы следил, то знал бы что японцы провели опыты для проверки степени полезности различного рода масок и респираторов, в процессе которых выяснили что простая медицинская или тканевая маска надетая на одном здоровом человеке уменьшает количество переваемого возбудителя на 40%, а проф. медицинский респиратор на 97%.
А если бы не был лишнехромосомен, то вместо отрицания всех медсредств из-за несоответствия их твоим завышенным ожиданиям, понял бы что каждое из них уменьшает вероятность распространения вируса на какую-то долю. В случае с масками уже конкретную.
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04.11.2020 10:10 Відповісти
Заболеваемость выросла на 22% а смертность на 46%.. А как рассказывали.., что мол мы "научились бороться и лечить ковид" за прошедшие 9 -10 месяцев.. Не сходится что то.Или все сказанное " туфта", или вирус "обиделся" за такое пренебрежительное к нему отношение.. А может и то и то вместе взятое. ( Получите и распишитесь, как раньше говорили).
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04.11.2020 09:18 Відповісти
Правду говорили, и все сходится. Просто есть люди которые в 5 классе алгебру учили, а есть люди которые в 5 классе в туалете дрочили. Первые умеют просчитывать графики и способны понять логику распространения заболевания. Вторые не способны. Поэтому вместо того чтобы пытаться что-либо объяснить мракобесам я говорю так: Или открывайте алгебру и учите то что не доучили, или молча слушайте образованных людей которые знают свое дело и работают.
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04.11.2020 10:14 Відповісти
Хотя... ладно... снизойду разок до мракобеса...
Прогрессия распространения Ковид - арифметическая х2 (И это намного лучше чем х3 или х4 которые могли бы быть, если бы медики не научились бороться и лечить ковид).
По общему плану развития заболевания при прогрессии x2 (если медики не откроют ничего совершенно нового), в Украине к концу ноября будет 16 000 больных в день, и тогда медики будут работать на крытых стадионах.
В конце декабря стоит ожидать 16000х2=32000 заболевших в сутки. МОЗ уже сообщил что при самом оптимистичном прогнозе система здравоохранения ляжет при заболеваемости 20000 в сутки.
Т.е., если за 1,5 месяца врачи не научаться еще лучше бороться и еще лучше лечить ковид, будут включены протоколы сортировки, т.е. тяжело больных не будут принимать в больницы. Максимум - могут создать умирательный стадион где им могут колоть обезбаливающую наркоту чтобы они умерли быстрее и безболезненее.
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04.11.2020 10:25 Відповісти
Поэтому закрой варешку и перестань жаловаться на людей которые делают за тебя грязную и тяжелую работу по лечению сограждан пока ты и пальцем не шевелишься, а если верующий - молись чтобы за 1,5 месяца врачи научились бороться с ковидом еще лучше и лечить ковид еще лучше.
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04.11.2020 10:27 Відповісти
Ну ты точно дебил однако, хотя изображаешь умного ну а то что хамло, то это к родителям претензии. Вместе с твоей разинутой" варешкой" и никому не нужного "снизойду".. Самомнение как у кучи дер-а... ( ну это что бы понятнее в стиле " математика") Так что гуляй Вася.. ГУЛЯЙ !!! А то тебя так прорвала.. что удержа нет.
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04.11.2020 10:34 Відповісти
Поздравляю. Ты в очередной раз подтвердил что объяснять что-либо умственно неполноценным бесполезно. Мало того что думать своей головой ты не способен, так еще и на правду о себе обижаешься.
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04.11.2020 10:37 Відповісти
 
 