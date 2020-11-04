ВООЗ повідомила про рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень: лише в Європі захворюваність зросла на 22%, а летальність на 46%
Кількість заражених коронавірусною інфекцією у світі за минулий тиждень зросла більш ніж на 3,3 млн, що є найвищим показником від початку пандемії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це у вівторок, 3 листопада, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
Повідомляється, що кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 45 тисяч, що на 9 тисяч більше, ніж тижнем раніше.
Загалом, станом на 1 листопада, у світі було зареєстровано майже 46 млн заражених і 1,2 млн смертей.
"Подальше прискорення темпів захворюваності було особливо помітним в Європейському регіоні, з якого прийшли повідомлення про половину всіх нових випадків захворювання в світі - понад 1,7 млн, що становить 22-відсоткове зростання, порівняно з попереднім тижнем. Зокрема, цей регіон інформував також про стійке зростання кількості смертей - 46-відсоткове зростання, порівняно з попереднім тижнем", - зазначає організація.
Зазначається, що в Північній і Південній Америці з 26 жовтня до 1 листопада заразилися більш ніж 999 тис. очіб, а загальна кількість інфікованих перевищила 20 млн. За сім днів зареєстровано понад 17 тис. смертей, на 1 листопада загальна кількість летальних випадків становила більш як 639 тис.
У Європі кількість заражених зросла більш ніж на 1,7 млн, до більш ніж 11 млн. За тиждень померли понад 17 тис. осіб, а загальна кількість померлих перевищила 285 тис.
У регіоні Південно-Східної Азії за тиждень заразилися більш ніж 381 тис. осіб, і їхня загальна кількість перевищила 9 млн. Кількість померлих перевищила 144 тис., що на 4,6 тис. більше, ніж тижнем раніше.
У США кількість заражених збільшилася за тиждень майже на 549 тис., в Індії - більш ніж 319 тис., в Бразилії - більш ніж на 163 тис.
Нагадаємо, єдиним однозначним способом підтвердити діагноз COVID-19 є лабораторний тест. Про це заявила глава групи ВООЗ щодо забезпечення готовності і реагування на грип Енн Моен.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Учись подавать свою информацию не оскорбляя людей.
Не все такие умные и образованные как ты, не у всех есть медицинское образование как у тебя, и по тому они прислушиваются к рекомендациям врачей.
Короче, скажу твоими словами, иди в бан БАРАНИ
Но не спорю с фактом что коронавирус и информационная волна есть элементом гибридной войны.
И знаю, что это чмо - погонщик верблюдов без медицинского образования, кумир быдла, поставленное паРашкой и Китаем - тоже элемент гибридной войны.
Если бы следил, то знал бы что японцы провели опыты для проверки степени полезности различного рода масок и респираторов, в процессе которых выяснили что простая медицинская или тканевая маска надетая на одном здоровом человеке уменьшает количество переваемого возбудителя на 40%, а проф. медицинский респиратор на 97%.
А если бы не был лишнехромосомен, то вместо отрицания всех медсредств из-за несоответствия их твоим завышенным ожиданиям, понял бы что каждое из них уменьшает вероятность распространения вируса на какую-то долю. В случае с масками уже конкретную.
Прогрессия распространения Ковид - арифметическая х2 (И это намного лучше чем х3 или х4 которые могли бы быть, если бы медики не научились бороться и лечить ковид).
По общему плану развития заболевания при прогрессии x2 (если медики не откроют ничего совершенно нового), в Украине к концу ноября будет 16 000 больных в день, и тогда медики будут работать на крытых стадионах.
В конце декабря стоит ожидать 16000х2=32000 заболевших в сутки. МОЗ уже сообщил что при самом оптимистичном прогнозе система здравоохранения ляжет при заболеваемости 20000 в сутки.
Т.е., если за 1,5 месяца врачи не научаться еще лучше бороться и еще лучше лечить ковид, будут включены протоколы сортировки, т.е. тяжело больных не будут принимать в больницы. Максимум - могут создать умирательный стадион где им могут колоть обезбаливающую наркоту чтобы они умерли быстрее и безболезненее.