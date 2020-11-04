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Новини Конституційна криза
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Зеленський не міг не знати про підготовку КС скандального рішення, а його ініціатива про розпуск суду може бути підставою для імпічменту, - Богдан

Зеленський не міг не знати про підготовку КС скандального рішення, а його ініціатива про розпуск суду може бути підставою для імпічменту, - Богдан

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що оточення президента Володимира Зеленського знало про підготовку рішення Конституційного Суду щодо антикорупційних положень. Він стверджує, що його мали попередити про це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації УП "Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій - це ви"

"Президент же заявляє, що це диверсія проти України, так? Так диверсія проти України – це злочин. Тобто в тебе є спецслужби, які точно тебе інформували, що готується такий злочин. Яка твоя була реакція? Ніякої. Яка робота проводилася? Ніякої.

Це ж кримінальна стаття, якщо ти знаєш про підготовку злочину і не реагуєш. Правильно? Тобто треба реагувати було в той час, коли ти вже довів до того, що мовчиш і робиш вигляд, що все нормально, і таким чином даєш сигнал, що ти не проти. Публічно навіть".

Богдан стверджує, що про підготовку відповідного рішення мав знати представник президента в КС Федір Веніславський.

"Він не міг не знати. Це його робота, він не міг не попередити про загрозу", - каже ексглава Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов закликав суддів КС подати у відставку: "Ростов не гумовий"

Крім того, Богдан впевнений, що про таке рішення знали і в спецслужбах.

"Це неможливо, не існує такого варіанта, щоб вони не доповіли (Зеленському. - Ред.)", - заявив він.

Водночас Богдан вважає, що рішення КС "суперечить логіці" і не має відповідного обґрунтування.

"Але лікувати хворобу розстрілом – це теж не варіант", - каже він про ініціативу Зеленського припинити повноваження суддів Конституційного Суду.

На думку Богдана, ініціатива президента про розпуск КС може бути підставою для імпічменту, оскільки те, що він робить - це кримінальна стаття.

"Це може бути підставою для процедури імпічменту. Політично президент діє правильно. Але ти маєш це розуміти, ти маєш до цього готуватися, ти маєш це робити завчасно", - сказав колишній соратник Зеленського.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: 

Богдан (173) Зеленський Володимир (23683) КС (1427)


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Топ коментарі
+51
Я считаю сто Ты морда чувашская должен быть в СИЗО с Вовками и остальными коррумпированными выродками
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04.11.2020 08:01
+24
Нет страшнее врага, чем бывшая любовница... Я ни на что не намекаю, вы сами обо всем догадались.
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04.11.2020 08:09
+22
Зебілушку поливає помоями колишній. 😂😂😂
Але по суті він має рацію. Зебіл османський не міг не знати про цю диверсію проти України.
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04.11.2020 08:15
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Давно пора лечить больную голову!
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04.11.2020 09:12 Відповісти
И М П И Ч М Е Н Т !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2020 09:12 Відповісти
Зеленський не міг не знати про підготовку КС скандального рішення, а його ініціатива про розпуск суду може бути підставою для імпічменту, - Богдан - Цензор.НЕТ 7933
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04.11.2020 09:18 Відповісти
Если у нас дважды судимый стал президентом. То в этой стране на конституцию и законы плевали. Сколько лет в парламенте нагло голосуют чужими картами. Статья 85 конституции. И.т.д. зелёный хотят полностью узурпировать власть
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04.11.2020 09:22 Відповісти
Зеля молодець, - вигнав цього га*дона.
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04.11.2020 09:27 Відповісти
Зеля твой, вообще презерватив , использованный дедушкой Каломоем
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04.11.2020 09:58 Відповісти
Марионетка Коломойши завыла как "мадам брошкина". Шо в кое-чем он прав, у ЗЕли в КС есть представитель, принимающий участие в подготовке заседаний и ознакомленный со всеми материалами. Вот только такой реакции народа он не ожидал, а теперь хочет попиариться.
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04.11.2020 09:31 Відповісти
Диверсию против Украины провели 73% черни,плебеев,хохлов и наивных дурачков.
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04.11.2020 09:33 Відповісти
это ты перекидываешь поговорку - Революцию семнадцатого года совершили на еврейских мозгах, латышских стрелках и русских дураках?
Евреи всегда занимались плагиатом))
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04.11.2020 09:40 Відповісти
Зараз вважають, в усякому випадку у нас, це переворотом, а не революцією.
Відносно плагіату євреїв, так це хибне твердження. Починаючи з Христа, далі Маркс і Енгельс, далі Ротшильди і Гейтси ...
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04.11.2020 11:09 Відповісти
Бурят прав. И бурят в этом деле -играл не последнюю роль. Это они с Портновым и Вовком садили Тупицкого в кресло.
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04.11.2020 09:33 Відповісти
вобка будет делать все что ему скажут.
иначе кирдык не тока КС.
но и вобкам, беням, пецям)
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04.11.2020 09:38 Відповісти
Судя по виду, ему бі похмелиться не мешало.
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04.11.2020 09:38 Відповісти
он в этом не виноват,что с таким @блом родился,вон глава НБУ Шевченко,то ваще гуманоид
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04.11.2020 13:11 Відповісти
в чому в чому, а тут я повністю згоден з пупсом. В предидента там є представник, як мінімум один з тих суддів які були проти про це попереджали, но це ж судді були призначені порошенко значить їм типу вірити не можна. А тут хопа і жопа.
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04.11.2020 09:43 Відповісти
Рассказывал один "сбитый летчик" как надо пилотировать ...
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04.11.2020 09:47 Відповісти
Бодька міцно тримає за маленькі зелені...
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04.11.2020 09:51 Відповісти
Знал Бубочка, знал и выжидал чтобы устроить этот цирк.
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04.11.2020 10:41 Відповісти
Как бы распальцовывал Богдан оставшись , история теперь не узнает. Но судя какой при его рапальцовках создали закон об импичменте , можно сказать он спас тогда еще своего ублюдочного шефа.
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04.11.2020 10:57 Відповісти
Шпана есть среди них тупая а есть вумнообразованная - но все думают что каждый из них хитрее . Такы палае хата у этих сволочей и это хороший урок для украинцев , если он еще успеет им помочь, как урок а не приговор
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04.11.2020 11:00 Відповісти
З заяви Богдана бачу що Зеленський втратив свого найкращого дружбана Богдана назавжди. А як же Богдан йому допомагав, як багато зробив , щоб він сів на трон... І отакої...
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04.11.2020 10:58 Відповісти
Як тільки забрали корито у продажної шлюхи, зразу полізла гниль, який він Зеленському дружбан! У таких друзів немає, в них тільки бабло в мізках!!! Продасть любого і разумков точнісінько такий самий, його те ж саме жде, що і богдана!!!
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04.11.2020 11:12 Відповісти
это вы привели к корыту зеленского иуду ,за спинами народа , пообещавшему ***** подарить всю Украину , втирают мрази про «перемирие «, при котором убивают и ранят ,безоружных молодых солдат , поджигают луганскую обл , издеваются над медиками , во время пандемии грабят все ,что возможно
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05.11.2020 05:11 Відповісти
Зеленський не міг не знати про підготовку КС скандального рішення, а його ініціатива про розпуск суду може бути підставою для імпічменту, - Богдан - Цензор.НЕТ 9269
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04.11.2020 11:14 Відповісти
Вот только с народом Парашенке не повезло, в душу просто наплевали!
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04.11.2020 20:52 Відповісти
Не повезло с наридом , а с народом все в порядке)))
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05.11.2020 00:35 Відповісти
, не тебе судить ,лох «нелоха»🤢🤡 --🤮
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05.11.2020 05:16 Відповісти
Вот что значит гормоны! В связи с утратой Богданом доступа к источнику ублажающих ЗЕ-гормонов счастья, извлекаемых языком во время глубинного проникновения промеж субтильных ЗЕ-полужопий, у вышеупомянутого Богдана случился гормональный срыв, именуемый в народе "от любви до ненависти один шаг". В долгу, в неоплатном долгу биохимия перед Богданом, так и не синтезировавшая требуемый гормон. Да и БлаЗЕнь хорош - мог бы в утешение другу баночку ЗЕлёных соплей прислать или по-дружески пёрднуть под нос мимоходом.
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04.11.2020 11:28 Відповісти
Зеленский таки понял, какое говно этот Богдан, и сдыхался от него.
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04.11.2020 11:32 Відповісти
а может наоборот, Богдан понял какое это говно зеленский и сбежал от него?
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04.11.2020 12:51 Відповісти
нет. его выгнали
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04.11.2020 17:49 Відповісти
Факт в том , что 🤢иуда давно знало, имея своих 5 судей и своего представителя ,об этом сговоре и просило перенести оглашение после выборов ! Причём , конкретно к преступлению 🤡 , Богдан в этой ситуации
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05.11.2020 05:24 Відповісти
Гівно притягує собі подібних, по іншому не буває.
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04.11.2020 19:29 Відповісти
ти,прищурена гнида,підстилка бородатої баби каломойші,твій друг портнов,така ж гнида та ворог України, це ж ви стояли за призначенням мордатої даунбасської сволоти головою КСУ. І ви,мразота, також все добре знали про антиукраїнські рішення, що готуються, так саме добре,як і недолуга шмаркля, ще одна гнида з оточення хуцпатої баби каломойші, все знали і раділи цьому.
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04.11.2020 11:51 Відповісти
Все правильно ,но ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ - Зеленский , а не Богдан или Ермак ! И отвечать ему , А не секретуткам или уборщицам ! Как на корабле во всем виноват - капитан !
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05.11.2020 05:29 Відповісти
Коротше, вся ця історія з судом - многа-ходов-очка від зебуїна, розрахована на його малороський лохторат.
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04.11.2020 12:06 Відповісти
Богдан правий. причому аж двічі...
ось тільки якось він забув, як за завданням Зелі, нагибав КСУ і протягував узаконення злочину при розпуску ВРУ? Це не була підстава для імпічменту?
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04.11.2020 12:37 Відповісти
о, богдан - пнутый под зад обиженный алкаш выполз.
каждое его слово - брехня.
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04.11.2020 13:55 Відповісти
Логічні речі не стають менш логічними від того що їх виголошує сволота
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04.11.2020 14:04 Відповісти
Иди нахрен шавка бабломойского.
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04.11.2020 14:58 Відповісти
🤢🤡💩🎪🐒👿🐲🤑 так все слуги шавки из бенькиной псарни
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05.11.2020 05:33 Відповісти
с двух сторон наезжают на Зеленского: с одной стороны Порошенко и его люди, с другой - Коломойский и его люди...
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04.11.2020 17:51 Відповісти
ЯК ЩО ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ НЕНВИДЯТЬ ЗАКОН, ТО ТАКА В НЬОГО БУДЕ І ВЛАДА.
МОЖЕ ВЖЕ ПОЧАТИ ПОВАЖАТИТ ЗАКОН, А НЄ "ПОРЄШАЄМ" ЯК ПРИЙНЯТО У РУЦКОМУ МІРЄ
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04.11.2020 17:58 Відповісти
Прям пьеса. Я же тебе помог туда залезть сладкий, я же тебя и вымету))
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04.11.2020 18:10 Відповісти
Сразу видно -настоящий друг Зели, говном поливает как из пушки
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04.11.2020 23:06 Відповісти
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