Зеленський не міг не знати про підготовку КС скандального рішення, а його ініціатива про розпуск суду може бути підставою для імпічменту, - Богдан

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан вважає, що оточення президента Володимира Зеленського знало про підготовку рішення Конституційного Суду щодо антикорупційних положень. Він стверджує, що його мали попередити про це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації УП "Андрій Богдан: Вони шукають, де був системний збій на виборах. Ребята, системний збій - це ви"

"Президент же заявляє, що це диверсія проти України, так? Так диверсія проти України – це злочин. Тобто в тебе є спецслужби, які точно тебе інформували, що готується такий злочин. Яка твоя була реакція? Ніякої. Яка робота проводилася? Ніякої.

Це ж кримінальна стаття, якщо ти знаєш про підготовку злочину і не реагуєш. Правильно? Тобто треба реагувати було в той час, коли ти вже довів до того, що мовчиш і робиш вигляд, що все нормально, і таким чином даєш сигнал, що ти не проти. Публічно навіть".

Богдан стверджує, що про підготовку відповідного рішення мав знати представник президента в КС Федір Веніславський.

"Він не міг не знати. Це його робота, він не міг не попередити про загрозу", - каже ексглава Офісу Президента.

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Крім того, Богдан впевнений, що про таке рішення знали і в спецслужбах.

"Це неможливо, не існує такого варіанта, щоб вони не доповіли (Зеленському. - Ред.)", - заявив він.

Водночас Богдан вважає, що рішення КС "суперечить логіці" і не має відповідного обґрунтування.

"Але лікувати хворобу розстрілом – це теж не варіант", - каже він про ініціативу Зеленського припинити повноваження суддів Конституційного Суду.

На думку Богдана, ініціатива президента про розпуск КС може бути підставою для імпічменту, оскільки те, що він робить - це кримінальна стаття.

"Це може бути підставою для процедури імпічменту. Політично президент діє правильно. Але ти маєш це розуміти, ти маєш до цього готуватися, ти маєш це робити завчасно", - сказав колишній соратник Зеленського.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.