COVID-19: за добу у світі захворіли майже пів мільйона людей, померли - 8,2 тис.

Станом на ранок 4 листопада у світі зареєстрували 484 509 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8201 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 47 854 042 випадки інфікування, з них 484 509 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 220 535 осіб, з них 8201 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 34,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 22-му місці світового рейтингу і на 9-му в Європі.