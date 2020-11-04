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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: за добу у світі захворіли майже пів мільйона людей, померли - 8,2 тис.

COVID-19: за добу у світі захворіли майже пів мільйона людей, померли - 8,2 тис.

Станом на ранок 4 листопада у світі зареєстрували 484 509 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8201 особа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 47 854 042 випадки інфікування, з них 484 509 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 220 535 осіб, з них 8201 за минулу добу.

COVID-19: за добу у світі захворіли майже пів мільйона людей, померли - 8,2 тис. 01

Побороли хворобу і вилікувалися 34,3 млн осіб.

Також читайте: ВООЗ повідомила про рекордну кількість випадків COVID-19 за тиждень: лише в Європі захворюваність зросла на 22%, а летальність на 46%

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція. Україна розташовується на 22-му місці світового рейтингу і на 9-му в Європі.

COVID-19: за добу у світі захворіли майже пів мільйона людей, померли - 8,2 тис. 02

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карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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