Марків подякував українцям за підтримку: "Без вашої допомоги я б не вистояв". ВIДЕО

Український нацгвардієць Віталій Марків подякував українській громаді Італії за підтримку під час судових процесів.

Слова подяки він висловив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щиро вдячний. Без вашої допомоги, без вашої підтримки, я скажу чесно, я б не вистояв", - звернувся Марків до українців Італії.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.