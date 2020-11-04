Марків подякував українцям за підтримку: "Без вашої допомоги я б не вистояв". ВIДЕО
Український нацгвардієць Віталій Марків подякував українській громаді Італії за підтримку під час судових процесів.
Слова подяки він висловив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Щиро вдячний. Без вашої допомоги, без вашої підтримки, я скажу чесно, я б не вистояв", - звернувся Марків до українців Італії.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.
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Хорошо, что своего не отдали, хотя он почти 4 года просидел... Я не ожидал что добьются освобождения.
Нехай кремлядська змія захлинеться власною жовчю!
Даже в полуватной Италии есть реальное правосудие.....
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https://twitter.com/davasko63 Basyo Nikonenko . https://twitter.com/davasko63 @davasko63 https://twitter.com/davasko63/status/1323903117415620608 12 ч
Марківа звільнили - це італійське правосуддя. А ось "правосуддя" українське...https://twitter.com/hashtag/%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2?src=hashtag_click #******************************