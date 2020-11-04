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Марків подякував українцям за підтримку: "Без вашої допомоги я б не вистояв". ВIДЕО

Український нацгвардієць Віталій Марків подякував українській громаді Італії за підтримку під час судових процесів.

Слова подяки він висловив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Щиро вдячний. Без вашої допомоги, без вашої підтримки, я скажу чесно, я б не вистояв", - звернувся Марків до українців Італії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць Марків на свободі, - Денісова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

Автор: 

Італія (1564) українці (2537) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+37
Поздравляем
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04.11.2020 08:19
+31
Еще один гвоздь, забитый в задницу Рашке.
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04.11.2020 08:25
+22
поздравляем с освобождением.... макаронники действительно как он сказал влияют баблом и дружбой путина с берлускони, поэтому италия хоть и евространа и не бедная, а так шестерит рашке...((
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04.11.2020 08:23
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Поздравляем
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04.11.2020 08:19 Відповісти
поздравляем с освобождением.... макаронники действительно как он сказал влияют баблом и дружбой путина с берлускони, поэтому италия хоть и евространа и не бедная, а так шестерит рашке...((
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04.11.2020 08:23 Відповісти
Еще один гвоздь, забитый в задницу Рашке.
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04.11.2020 08:25 Відповісти
хоч одна приємна новина за останні роки ,.вітаємо з перемогою!!!!!!!!!
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04.11.2020 08:39 Відповісти
Це, не тільки питання свободи для Віталія Марківа але й ще одна дуже важлива перемога над "руSSким миром", кацапською пропагандою та кремлядською агентурою в Європі.
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04.11.2020 08:41 Відповісти
Молодец! Прошел огонь и воду, остались - медные трубы. Как показывает жизнь - не все с ними справляются. Успехов!
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04.11.2020 08:41 Відповісти
впервые, за что то, можно сказать спасибо авакову
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04.11.2020 08:42 Відповісти
Поддержу.
Хорошо, что своего не отдали, хотя он почти 4 года просидел... Я не ожидал что добьются освобождения.
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04.11.2020 09:26 Відповісти
А що він зробив, крім піару і крім того, що мав зробити як міністр?
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04.11.2020 09:30 Відповісти
Марків подякував українцям за підтримку: "Без вашої допомоги я б не вистояв" - Цензор.НЕТ 1825
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04.11.2020 08:42 Відповісти
Велика подяка присяжним та суддям Міланського апеляційного суду. І, само собою, італійським адвокатам, які сердечно переживали за свого підзахисного. Це було дуже помітно з тих відео на "суді" з недолугою бабою в рясі та мерзенними присяжними, які, не маючи ніяких доказів, "припаяли" нашому Марківу 25 років неволі.
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04.11.2020 08:48 Відповісти
Молодець.... Дякую тобі.
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04.11.2020 08:49 Відповісти
Мы молились Богу за Виталия и справедливость!
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04.11.2020 09:10 Відповісти
Зеля уже хайпанул. Спасибо господину Авакову!
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04.11.2020 09:12 Відповісти
Антон, вы всё равно узнаваемы.
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04.11.2020 09:23 Відповісти
Аваков молодец, во многом именно министр добился справедливости в ситуации с Виталием , но делал он это не столько для Виталия. Министр, как человек умный и дальновидный, загасил крайней опасный правовой прецедент ведь так могли и Авакова осудить, а у него если не ошибаюсь вила в Италии. Но то все вторично, главное Виталий Маркив на Свободе!
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04.11.2020 09:25 Відповісти
Для Авакяна это лишь дополнительный пиар.
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04.11.2020 10:46 Відповісти
Кислый лицом Маркив, понимаю что 3 года в тюрьме не сахар, но видно есть какая то обратная сторона освобождения. Возможно одно из условий, что итальянская сторона потребовала лишения итальянского гражданства, слишком токсичный он для них... Ну это мои предположения, но договорняки какие то, не слишком приятные (хотя на фоне 24 лет отсидки нечего выбирать) были.
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04.11.2020 09:45 Відповісти
Вітаємо тебе воїне!
Нехай кремлядська змія захлинеться власною жовчю!
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04.11.2020 10:17 Відповісти
Молодець, всіх благ тобі!!!
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04.11.2020 10:36 Відповісти
Я был бы за Маркива, даже если бы он в самом деле прикончил того тупого итальяшку, который нелегально проник на нашу территорию и лез под пули.
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04.11.2020 10:44 Відповісти
ЭХ......
Даже в полуватной Италии есть реальное правосудие.....
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04.11.2020 10:51 Відповісти
Слава Украине !
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04.11.2020 10:51 Відповісти
Аваков, когда Антоненко выпустишь, мерзавец...?!
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04.11.2020 11:01 Відповісти
Главное чтоб он не полез сейчас в украинскую политику и не замарлся в зеленом лайне.
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04.11.2020 12:40 Відповісти
Щасти. друже. Вільний. Правий.
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04.11.2020 12:43 Відповісти
Дякую тобі воїне...дякую всім причетним , хто боровся разом з Віталієм...ДЯКУЮ ! СЛАВА УКРАЇНІ !
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04.11.2020 13:29 Відповісти
мої вітання! Щиро дякую за Українською мову промову! а то прочитав заголовок і стало сумно.. Щасти тобі СОЛДАТЕ ЗАХИСТНИКУ!
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04.11.2020 20:15 Відповісти
https://twitter.com/davasko63
https://twitter.com/davasko63
https://twitter.com/davasko63 Basyo Nikonenko . https://twitter.com/davasko63 @davasko63 https://twitter.com/davasko63/status/1323903117415620608 12 ч

Марківа звільнили - це італійське правосуддя. А ось "правосуддя" українське...https://twitter.com/hashtag/%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2?src=hashtag_click #******************************

Марків подякував українцям за підтримку: "Без вашої допомоги я б не вистояв" - Цензор.НЕТ 409
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04.11.2020 23:11 Відповісти
 
 