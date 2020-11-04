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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки

В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки

В Україні станом на ранок середи, 4 листопада, зафіксовано 9524 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу померли 199 осіб, що також є найвищим показником в Україні від початку пандемії. Одужали за добу 7536 осіб, що також є найвищим показником для України з початку пандемії.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408).

Також за останню добу В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки 01

В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки 02госпіталізовано – 1514 осіб;

В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки 02летальних випадків – 199;

В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки 02одужало – 7536 осіб;

В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки 02здійснено тестувань за добу –72442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за добу у світі захворіли майже пів мільйона людей, померли - 8,2 тис.

За весь час пандемії в країні:

захворіло – 420 617 осіб;

одужало – 176 404 особи;

летальних випадків – 7731;

проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489", - розповів Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки 06
В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки 07

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+14
Требую забрать у зеленского и шморгаля звание мастера спорта по борьбе с коронавирусом
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04.11.2020 08:32
+9
рептилоид, изыди
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04.11.2020 09:04
+5
Угу.Шморгаля понизить до 1 юношеского, а Зелю до "кандидата в мастера".И отобрать значки.Когда будет 15000 больных в сутки-тогда уже и о "Заслуженном мастере ******* борьбы с коронавирусом"подумать можно.
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04.11.2020 09:09
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У кого як проходить. Аби не було тяжких наслідків у великого відсотка хворих, то на цю інфекцію мало хто уваги б звертав.
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04.11.2020 11:57 Відповісти
Я думааю, речь еще в освещении в СМИ. Массированном нагнетании страха (вспоминаем к примеру того же Ляшко... который в самом начале заявил о том, что закрытие парков и дезинфекция улиц были "чтобы напугать людей").
Потому как к примеру в 2017 году от обычной пневмонии по всему миру умерло одних только детей до 5 лет (иные категории ВООЗ не удосужился посчитать, оно и верно, кого эти скучные старики и обычне люди среднего возраста - волнуют? - злая ирония если что) по данным ВООЗ - свыше 800 тысяч.
И всем было начхать, хотя пневмония передается так же как и ковид. Да и цифра... пугающая, нет?

Пруф на озвученную цифру:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
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04.11.2020 12:06 Відповісти
Знаєш, що саме смішне? Твоє ковід-заперечення ніяк не вплине на те, як тяжко чи легко ти перенесеш хворобу (а перехворіють усі). Я тобі свою думку доніс, ти мені свою. Зробили висновки і живемо далі.
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04.11.2020 13:46 Відповісти
Что самое смешное - я как раз согласен) Все переболеем. Единицы с нормальным иммунитетом - не заболеют)
Хорошего дня, и вправду - живем дальше)
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04.11.2020 14:15 Відповісти
З "імунітетом" можна й без легень лишитися. Взагалі та.
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04.11.2020 14:28 Відповісти
Я сказал "нормальным". А не ... измененным настолько что реагирует циткоиновым штормом.
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04.11.2020 14:31 Відповісти
Тьфу цитокиновым. Извиняюсь. Иногда допускаю очепятки
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04.11.2020 14:32 Відповісти
кокаіновим...
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04.11.2020 14:32 Відповісти
По всему миру это как температура в среднем по больнице... Давайте посмотрим по Украине.
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.
То есть из тех случаев пневмоний, что исследовали - от гриппа умерло 13*100/(36+919)=1,36%, от вирусов (грипп плюс др. вирусы) 36*100/(36+919)=3,77%, и 919*100/(36+919)=96,2 от бактерий.
Нет оснований полагать, что в неисследованых случаях соотношение существенно другое. Итого от всех видов респираторно-легочных вирусов за весь полный 2018 год умерло 13+23+5095*3,77/100=36+192=228 человек
Вы считаете это сопоставимым с 7952 умерших за 7,5 месяцев от одного вида вирусов?
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04.11.2020 14:51 Відповісти
По Украине это всего-то температура по одной палате. А их так-то несколько. Но ОК. Украина мне действительно ближе... хотя тот факт что настолько огромные цифры смертности НЕ вызвали объявление пандемии и сопутствующей истерии в прессе - вызывает недоумение.
Ок, считаем по Украине. Только берем сопоставимые периоды.
https://zn.ua/UKRAINE/hripp-i-pnevmonija-ubili-vdvoe-bolshe-ukraintsev-v-2020-hodu-chem-koronavirus.html

Итак. За 7 месяцев по данным госстата, ковид убил 1556 чел. Хм. Интересно.
Ладно... Хотя вообще странно, не находите? Данные госстата не совпадают с данными МОЗ.
Но вот что еще интересно
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/11/7255266/

Т.е. госстат вообще не публикует цифры по статистике смертности... так что сравнить нам... не с чем.
Далее. Откуда цифра в 7952. На сегодня - 7731. Понятно, расхождение небольшое, но все же
https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy

Откуда?
Вот так вот в мелочах... приписать тут, дописать там... - не надо так.
Я разве что могу сравнить с фразой приведенного источника:
Офіційні дані, оприлюднені МОЗ станом на 4 червня 2020 року, говорять про 747 смертей від коронавірусу від початку карантину - це в середньому 249 померлих на місяць. Цей показник удвічі менший від даних про смертність від ГРВІ та пневмоній за той самий період 2019 року.

"удвічі менший за ..."...
Но тут мораль в другом. Бактериальная пневмония передается таким же способом что и ковид. И в 2018 она унесла... Ну вы писали цифры. 5к+ Но это проблемой ни для кого не являлось...
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04.11.2020 15:41 Відповісти
"Итак. За 7 месяцев по данным госстата, ковид убил 1556 чел. Хм. Интересно.
Ладно... Хотя вообще странно, не находите? Данные госстата не совпадают с данными МОЗ."

Весьма показательно
По Вашей ссылке
"Всего за семь месяцев 2020 года умерло 334 307 человек, в том числе в июле - 47 297 человек, https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html сообщает сайт Госстата.

Согласно информации, от COVID-19 умерло 1 556 украинцев"
То что писал я "7952 умерших за 7,5 месяцев" - первый умерший от ковида в Украине был в середине марта. Те от середины марта до начала ноября 7,5 месяцев.

Global Deaths

7 952 deaths

Ukraine
взято отсюда
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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04.11.2020 16:16 Відповісти
Безотносительно дискуссии: судя по карте, стоит подумать над переездом в Гренладнию, север Канады, Австралию, Монголию, Сибирь и ... барабанная дробь... Антарктиду)))

На самом деле повод задуматься - цифры госстата, куда попадают данные заключений о смерти... давал за 7 месяцев с 01 января - по 01 августа - 1556 смертей. СМИ со ссылкой на МОЗ дают уже больше 1897.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/9/7262276/

Оно-то вроде и немного, 300 человек грубо говоря, но уже считай 22%. "Точность"...
Пусть там и данные на 8 число, 10-12 человек не сильно повлияют на тенденцию к завышению.
Да и институт Д. Хопкинса отчего-то завышает уже статистику МОЗ, пусть и всего-то на 2,8%. Но все же.
С миру по нитке...

Я не спорю о том что вирус убивает. Убивает. Я говорю о том, что вдыхать наполненный частицами воздух из подмасочного пространства - для иммунитета плохо. Я говорю что два месяца весны сидеть дома в 4 стенах - для иммунитета плохо. Я это еще тогда говорил... и говорил что будет всплеск осенью. Кто ж слушал?

А начали мы с того, что 800к+ трупов в одной только узкой группе населения (дети до 5 лет) в 2017 от заболевания, передающегося так же как ковид, нисколько не заинтересовали ВООЗ - никаких пандемий, паники в СМИ... масочек по поводу и без...
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04.11.2020 16:33 Відповісти
Вдруг, посмотрев ссылки и прочитав аргументы, оказалось, что я ничего не приписывал и дискуссия ушла в сторону... И за Вот эти закидоны "Вот так вот в мелочах... приписать тут, дописать там... - не надо так." никто отвечать не собирается... Ну да ладно.
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04.11.2020 17:04 Відповісти
Вы лично, разумеется, ничего не приписывали. Это делали источники, на которые Вы ссылались. Ибо их данные с данными МОЗ... не совпадают.
И фраза относилась к ним.
Ну да ладно.

А начали мы с того, что 800к+ трупов в одной только узкой группе населения (дети до 5 лет) в 2017 от заболевания, передающегося так же как ковид, нисколько не заинтересовали ВООЗ - никаких пандемий, паники в СМИ... масочек по поводу и без...
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04.11.2020 17:09 Відповісти
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WND96EijTFpm4nEpwE4AxVe4g6XcVYand7Br6-LXHDukLbVd9lcbMQQBoCDFAQAvD_BwE Деятельность ВОЗ
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WND96EijTFpm4nEpwE4AxVe4g6XcVYand7Br6-LXHDukLbVd9lcbMQQBoCDFAQAvD_BwE Глобальный план действий ВОЗ и ЮНИСЕФ по борьбе с пневмонией и диареей преследует цель повысить темпы борьбы против пневмонии с помощью сочетания мероприятий по защите детей от пневмонии, ее профилактике и лечению, включая следующие меры: защита детей от пневмонии, в том числе стимулирование исключительного грудного вскармливания и мытья рук, а также уменьшение загрязнения воздуха внутри помещений; профилактика пневмонии с помощью вакцинации, мытья рук с мылом, сокращения загрязнения воздуха в жилищах, предупреждения ВИЧ и профилактики с использованием котримоксазола ВИЧ-инфицированных и подвергающихся риску ВИЧ детей; лечение пневмонии: обеспечение правильного лечения для каждого ребенка - либо с помощью работника здравоохранения на уровне отдельных сообществ, либо, в случае тяжелого заболевания, в медицинском учреждении, а также предоставление антибиотиков и кислорода, необходимых для выздоровления. Ряд стран, включая Бангладеш, Замбию, Индию, Кению и Уганду разработали планы на уровне отдельных районов, штатов и стран для активизации действий для борьбы с пневмонией и диареей. Многие другие включили конкретные действия по борьбе с диареей и пневмонией в свои национальные стратегии по охране здоровья и выживанию детей. Многие страны включили в повестку дня на период после Целей тысячелетия в области развития ликвидацию предотвратимой смертности от диареи и пневмонии в качестве одного из приоритетных действий.
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04.11.2020 17:38 Відповісти
Нет-нет, я это видел. Только сравните те 800к трупов и нынешние. В плане освещения в СМИ. А не в каких-нить нескольких отчетах ВООЗ ну и статейках в локальных СМИ где-то на последней странице.
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04.11.2020 17:47 Відповісти
Основная помощь ВООЗ - новые протоколы лечения, содействие в покупке вакцин и лекарств. В лечении обычных пневмоний особого прорыва в последние годы не было. как ее лечить все знают, антибиотиками бактериальные, противовоирусными те вирусные, возбудитель которых к ним чувствителен. Ну и пропагандировать санитарию и гигиену. А помогать деньгами бедные страны, где вороватым правительствам насрать на смерти детей они не особо и могут да и толку от такой помощи будет мало.
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04.11.2020 19:47 Відповісти
Я ведь акентирую Ваше внимание не на том, что ВООЗ ничего не делало. Делало.
Вопрос освещения СМИ. Упрощая: 2020 жертв 100к (на начальном этапе) - пандемия, мы все умрем, маски...
2017 - жертв 800к - всем плевать...
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05.11.2020 09:20 Відповісти
То згодні щє?
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04.11.2020 14:25 Відповісти
І ще одне. Із загальної кількості респондентів (100%)- 80% тих, хто використовує ІЗЗ, і 20% тих, хто не використовує.
А тепер наведи значення загальні по населенню (і хворі і здорові) хто носить маски, а хто ні.
Бо це маніпуляція. З хворих на ковід 5% є наркоманами, а 95% тими, що не вживають наркотики. Чи можемо ми вважати, що наркоманія захищає від хвороби? Чи просто їх загальне відсоткове значення об'єктивно менше?
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04.11.2020 10:27 Відповісти
Не дивись рен-тв.... Взагалі рашапомийки не дивись)))
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04.11.2020 09:24 Відповісти
кошмар
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04.11.2020 09:12 Відповісти
Все прошло не так уж много после 20 октября когда с трибуны Рады Зеленский сказал что 9500 выявленных зараженных в сутки это полный "трендец" и " писец" Украины.. ( правда его окружение в этот же день заявило что условный "писец" наступит после 12-14 тысяч в сутки.. ну а через пару дней появилась новая цифра в 20 тысяч. ( после выступления Зе ему сказали что 9,5 тыс о которых он "ляпнул" наступит через две -три недели.. и что потом..) И вот 4 ноября 9524 ( и 199 умерших) "идем с опережением графика" , а что .., ведь мы же признанные и объявленные "чемпионы по борьбе с ковидом" ( кстати это тоже ,хочу отметить, не я сказал).
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04.11.2020 09:13 Відповісти
В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки - Цензор.НЕТ 2716
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04.11.2020 09:20 Відповісти
Если вчера 200 человек умерло официально от ковид, то 2 недели назад заразилось 10000, при летальности 2%. Учитывая многие реальные случаи отказа врачей регистрировать ковид, может быть раза в поллтора больше. Реальнее выглядит цифра 20 000 зараженных в день, а не 9 524.
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04.11.2020 09:25 Відповісти
"зафиксированы 9524 новых случая заболевания"

It's over 9000!
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04.11.2020 09:29 Відповісти
я думаю что уже, на момент публикации, больше чем 9526 !!!
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04.11.2020 09:36 Відповісти
для чого ці дауни продовжують рахувати "одужалих", якщо можна заразитись ПОВТОРНО!!!!? Навіть якщо попередньо був виробився імунітет!
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04.11.2020 09:55 Відповісти
Тут у =підрахунках= - маніпуляцій - море.
Від самого початку. По всьому світу.
Скільки =нових випадків= насправді фальшиві, туди вписують нетестованих людей + тих, у кого наступний тест, а то і два - негативні.
А у нас у 2-й хвилі з*являються щодня померлі як би від ковіду, невідомо коли (я серйозно) - у 21-му столітті, у розвиненій комп*ютеризованій Канаді, в =безкінечній боротьбі= з =вірусом століття= ... А дати нема, не знають. Такого бути не може взагалі !!!
І щодня доплюсовують людей, про яких пишуть, що вони померли у проміжок з ХХ до ХХ.
Люди вже втомилися плюватися і обурюватися.
Стільки писали "журналістам", то тепер гуляє =пояснення=, що ті, кого записують у померлі з ХХ до ХХ - то, типу чекали результату тесту. ???
Значить, люди хворіли на щось інше ?! Чи про що йже мова ? І чи тоді вони насправді померли від вірусу ?
А пояснення про невідому дату смерті не можуть вибрехати ... Мовчать. Останні дні в деталі не заходила: те, що бачила, здається, перестали розписувати, бо відповісти нема чим.
На питання - де помирають, якого віку - гробова тиша. К-ть госпіталізованих лишається в тих же межах.

От глянула: померлих за 11.02.- 11, а в газетці нашкрябали +34.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******/ https://www.******.ca/en/helth/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******/

https://www.journalde******.com/2020/11/03/covid-19-871-nouveaux-cas-et-34-deces-de-plus-au-******

COVID-19: 34 nouveaux décès et 871 cas supplémentaires au Québec
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04.11.2020 21:34 Відповісти
"В Украине сразу три рекорда COVID-19" - этих рекордов могло и не быть, если бы не https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывы Зеленского к украинцам вернуться в Украину и не обеспечение миллионам вернувшимся двухнедельной изоляции, чтобы выявить больных COVID-19.
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04.11.2020 11:34 Відповісти
http://news.bigmir.net/world/2042070-Saakashvili-perebolel-koronavirusom-i-dazhe-ne-zametil Саакашвили переболел коронавирусом и даже не заметил
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04.11.2020 13:27 Відповісти
Ничего удивительного. Типичное ОРВИ.
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04.11.2020 13:42 Відповісти
Степанов, куда грипп пропал? Почему на него не тестируют? Ведь опасный смертельный вирус.
В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки - Цензор.НЕТ 4085
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04.11.2020 13:41 Відповісти
10 тысяч случаев, а чем больше случаев тем медицина меньше колличеству людей может физически оказывать помощь,даже в Израиле, Франции и Германии где смерность от короновируса до 5 тысяч в день 0, 5%, до 10 тыс. - 1%, а во Франции когда заражаемость по 50 тыс.вчера умерло 830 человек это почти 1,8% учитывая, что власть ни чего не делает для организации больниц и лабораторий, медиков для борьбы с пандемией или делают но мало, а в основном имитируют, то то в Украине смертность на 5 тыс.100 человек это 2%, боюсь, что сегодняшний показатель в почти 10 тиыс привысит смертость в 2% значит надо локдаун, как и Израиле или Европе, но боюсь и сдесь наши стареки будут ходить по магазинам выискивая продукты со скидкой.
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04.11.2020 15:19 Відповісти
Власти Дании, в целях "борьбы с ковидом", собираются уничтожить 17 миллионов(!) норок, содержащихся на зверофермах Дании.
Я не буду заострять внимания на том, что в связи с "глобальным потеплением" носить в Европе шубы из натурального меха, убивая при этом зверьков, могут только варвары.
Я о садистких властях Дании, которым просто нравится убивать, а поскольку население убить они пока не могут, то начали с расчлененки жирафа в зоопарке, затем попросили детей приность в тот же зоопарк живых домашних питомцев на корм львам, а теперь проведут геноцид 17 миллионов норок.
Предлагаю ответить ассиметрично: выпустить датских норок на свободу и провести зачистку правящего класса Дании.

О планирующемся геноциде норок тут (это пересказ репортажа DW, между прочим):
https://www.mk.ru/social/2020/11/05/vlasti-danii-unichtozhat-vsekh-norok-izza-mutirovavshego-koronavirusa.html

О расчлененке жирафа:
"В зоопарке столицы Дании был убит полуторагодовалый жираф Мариус. Таким образом селекционеры старались не допустить инбридинга - скрещивания животных в пределах одной популяции. ... Однако сотрудники зоопарка убили его, а тушу скормили львам."
(набираете в Гугл "Дания жираф убийство" - и читаете информацию по факту)

О приглашении детей скармливать живых домашних питомцев в зоопарке Копенгагена:
"Речь идет о Копенгагенском и Гивскудском зоопарках. Первый приобрел дурную славу после того, как там на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам.

Сейчас оба зоопарка с радостью принимают ненужных маленьких животных, например морских свинок и кроликов, которыми затем питаются львы, тигры и волки.

"Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, а внутренние органы для них очень полезны", - заявила TV2 сотрудница зоопарка Анна-Софи Эллер."

Набираете в Гугл "копенгаген зоопарк домашние питомцы приносить на корм" и читайте.

А здорово, наверное, датчанам получить "титул" садистов Европы, теперь им никогда не отмыться от этого.
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05.11.2020 03:40 Відповісти
Когда уже наконец количество втекающей воды в бассейн станет равно количеству вытекающей?
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09.11.2020 12:36 Відповісти
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