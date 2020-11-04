В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки
В Україні станом на ранок середи, 4 листопада, зафіксовано 9524 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу померли 199 осіб, що також є найвищим показником в Україні від початку пандемії. Одужали за добу 7536 осіб, що також є найвищим показником для України з початку пандемії.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408).
Також за останню добу
госпіталізовано – 1514 осіб;
летальних випадків – 199;
одужало – 7536 осіб;
здійснено тестувань за добу –72442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.
За весь час пандемії в країні:
захворіло – 420 617 осіб;
одужало – 176 404 особи;
летальних випадків – 7731;
проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489", - розповів Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.
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Потому как к примеру в 2017 году от обычной пневмонии по всему миру умерло одних только детей до 5 лет (иные категории ВООЗ не удосужился посчитать, оно и верно, кого эти скучные старики и обычне люди среднего возраста - волнуют? - злая ирония если что) по данным ВООЗ - свыше 800 тысяч.
И всем было начхать, хотя пневмония передается так же как и ковид. Да и цифра... пугающая, нет?
Пруф на озвученную цифру:
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
Хорошего дня, и вправду - живем дальше)
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.
То есть из тех случаев пневмоний, что исследовали - от гриппа умерло 13*100/(36+919)=1,36%, от вирусов (грипп плюс др. вирусы) 36*100/(36+919)=3,77%, и 919*100/(36+919)=96,2 от бактерий.
Нет оснований полагать, что в неисследованых случаях соотношение существенно другое. Итого от всех видов респираторно-легочных вирусов за весь полный 2018 год умерло 13+23+5095*3,77/100=36+192=228 человек
Вы считаете это сопоставимым с 7952 умерших за 7,5 месяцев от одного вида вирусов?
Ок, считаем по Украине. Только берем сопоставимые периоды.
https://zn.ua/UKRAINE/hripp-i-pnevmonija-ubili-vdvoe-bolshe-ukraintsev-v-2020-hodu-chem-koronavirus.html
Итак. За 7 месяцев по данным госстата, ковид убил 1556 чел. Хм. Интересно.
Ладно... Хотя вообще странно, не находите? Данные госстата не совпадают с данными МОЗ.
Но вот что еще интересно
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/11/7255266/
Т.е. госстат вообще не публикует цифры по статистике смертности... так что сравнить нам... не с чем.
Далее. Откуда цифра в 7952. На сегодня - 7731. Понятно, расхождение небольшое, но все же
https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy
Откуда?
Вот так вот в мелочах... приписать тут, дописать там... - не надо так.
Я разве что могу сравнить с фразой приведенного источника:
Офіційні дані, оприлюднені МОЗ станом на 4 червня 2020 року, говорять про 747 смертей від коронавірусу від початку карантину - це в середньому 249 померлих на місяць. Цей показник удвічі менший від даних про смертність від ГРВІ та пневмоній за той самий період 2019 року.
"удвічі менший за ..."...
Но тут мораль в другом. Бактериальная пневмония передается таким же способом что и ковид. И в 2018 она унесла... Ну вы писали цифры. 5к+ Но это проблемой ни для кого не являлось...
Ладно... Хотя вообще странно, не находите? Данные госстата не совпадают с данными МОЗ."
Весьма показательно
По Вашей ссылке
"Всего за семь месяцев 2020 года умерло 334 307 человек, в том числе в июле - 47 297 человек, https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html сообщает сайт Госстата.
Согласно информации, от COVID-19 умерло 1 556 украинцев"
То что писал я "7952 умерших за 7,5 месяцев" - первый умерший от ковида в Украине был в середине марта. Те от середины марта до начала ноября 7,5 месяцев.
Global Deaths
7 952 deaths
Ukraine
взято отсюда
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
На самом деле повод задуматься - цифры госстата, куда попадают данные заключений о смерти... давал за 7 месяцев с 01 января - по 01 августа - 1556 смертей. СМИ со ссылкой на МОЗ дают уже больше 1897.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/9/7262276/
Оно-то вроде и немного, 300 человек грубо говоря, но уже считай 22%. "Точность"...
Пусть там и данные на 8 число, 10-12 человек не сильно повлияют на тенденцию к завышению.
Да и институт Д. Хопкинса отчего-то завышает уже статистику МОЗ, пусть и всего-то на 2,8%. Но все же.
С миру по нитке...
Я не спорю о том что вирус убивает. Убивает. Я говорю о том, что вдыхать наполненный частицами воздух из подмасочного пространства - для иммунитета плохо. Я говорю что два месяца весны сидеть дома в 4 стенах - для иммунитета плохо. Я это еще тогда говорил... и говорил что будет всплеск осенью. Кто ж слушал?
А начали мы с того, что 800к+ трупов в одной только узкой группе населения (дети до 5 лет) в 2017 от заболевания, передающегося так же как ковид, нисколько не заинтересовали ВООЗ - никаких пандемий, паники в СМИ... масочек по поводу и без...
И фраза относилась к ним.
Ну да ладно.
А начали мы с того, что 800к+ трупов в одной только узкой группе населения (дети до 5 лет) в 2017 от заболевания, передающегося так же как ковид, нисколько не заинтересовали ВООЗ - никаких пандемий, паники в СМИ... масочек по поводу и без...
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?gclid=CjwKCAiAv4n9BRA9EiwA30WND96EijTFpm4nEpwE4AxVe4g6XcVYand7Br6-LXHDukLbVd9lcbMQQBoCDFAQAvD_BwE Глобальный план действий ВОЗ и ЮНИСЕФ по борьбе с пневмонией и диареей преследует цель повысить темпы борьбы против пневмонии с помощью сочетания мероприятий по защите детей от пневмонии, ее профилактике и лечению, включая следующие меры: защита детей от пневмонии, в том числе стимулирование исключительного грудного вскармливания и мытья рук, а также уменьшение загрязнения воздуха внутри помещений; профилактика пневмонии с помощью вакцинации, мытья рук с мылом, сокращения загрязнения воздуха в жилищах, предупреждения ВИЧ и профилактики с использованием котримоксазола ВИЧ-инфицированных и подвергающихся риску ВИЧ детей; лечение пневмонии: обеспечение правильного лечения для каждого ребенка - либо с помощью работника здравоохранения на уровне отдельных сообществ, либо, в случае тяжелого заболевания, в медицинском учреждении, а также предоставление антибиотиков и кислорода, необходимых для выздоровления. Ряд стран, включая Бангладеш, Замбию, Индию, Кению и Уганду разработали планы на уровне отдельных районов, штатов и стран для активизации действий для борьбы с пневмонией и диареей. Многие другие включили конкретные действия по борьбе с диареей и пневмонией в свои национальные стратегии по охране здоровья и выживанию детей. Многие страны включили в повестку дня на период после Целей тысячелетия в области развития ликвидацию предотвратимой смертности от диареи и пневмонии в качестве одного из приоритетных действий.
Вопрос освещения СМИ. Упрощая: 2020 жертв 100к (на начальном этапе) - пандемия, мы все умрем, маски...
2017 - жертв 800к - всем плевать...
А тепер наведи значення загальні по населенню (і хворі і здорові) хто носить маски, а хто ні.
Бо це маніпуляція. З хворих на ковід 5% є наркоманами, а 95% тими, що не вживають наркотики. Чи можемо ми вважати, що наркоманія захищає від хвороби? Чи просто їх загальне відсоткове значення об'єктивно менше?
It's over 9000!
Від самого початку. По всьому світу.
Скільки =нових випадків= насправді фальшиві, туди вписують нетестованих людей + тих, у кого наступний тест, а то і два - негативні.
А у нас у 2-й хвилі з*являються щодня померлі як би від ковіду, невідомо коли (я серйозно) - у 21-му столітті, у розвиненій комп*ютеризованій Канаді, в =безкінечній боротьбі= з =вірусом століття= ... А дати нема, не знають. Такого бути не може взагалі !!!
І щодня доплюсовують людей, про яких пишуть, що вони померли у проміжок з ХХ до ХХ.
Люди вже втомилися плюватися і обурюватися.
Стільки писали "журналістам", то тепер гуляє =пояснення=, що ті, кого записують у померлі з ХХ до ХХ - то, типу чекали результату тесту. ???
Значить, люди хворіли на щось інше ?! Чи про що йже мова ? І чи тоді вони насправді померли від вірусу ?
А пояснення про невідому дату смерті не можуть вибрехати ... Мовчать. Останні дні в деталі не заходила: те, що бачила, здається, перестали розписувати, бо відповісти нема чим.
На питання - де помирають, якого віку - гробова тиша. К-ть госпіталізованих лишається в тих же межах.
От глянула: померлих за 11.02.- 11, а в газетці нашкрябали +34.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******/ https://www.******.ca/en/helth/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******/
https://www.journalde******.com/2020/11/03/covid-19-871-nouveaux-cas-et-34-deces-de-plus-au-******
COVID-19: 34 nouveaux décès et 871 cas supplémentaires au Québec
Я не буду заострять внимания на том, что в связи с "глобальным потеплением" носить в Европе шубы из натурального меха, убивая при этом зверьков, могут только варвары.
Я о садистких властях Дании, которым просто нравится убивать, а поскольку население убить они пока не могут, то начали с расчлененки жирафа в зоопарке, затем попросили детей приность в тот же зоопарк живых домашних питомцев на корм львам, а теперь проведут геноцид 17 миллионов норок.
Предлагаю ответить ассиметрично: выпустить датских норок на свободу и провести зачистку правящего класса Дании.
О планирующемся геноциде норок тут (это пересказ репортажа DW, между прочим):
https://www.mk.ru/social/2020/11/05/vlasti-danii-unichtozhat-vsekh-norok-izza-mutirovavshego-koronavirusa.html
О расчлененке жирафа:
"В зоопарке столицы Дании был убит полуторагодовалый жираф Мариус. Таким образом селекционеры старались не допустить инбридинга - скрещивания животных в пределах одной популяции. ... Однако сотрудники зоопарка убили его, а тушу скормили львам."
(набираете в Гугл "Дания жираф убийство" - и читаете информацию по факту)
О приглашении детей скармливать живых домашних питомцев в зоопарке Копенгагена:
"Речь идет о Копенгагенском и Гивскудском зоопарках. Первый приобрел дурную славу после того, как там на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам.
Сейчас оба зоопарка с радостью принимают ненужных маленьких животных, например морских свинок и кроликов, которыми затем питаются львы, тигры и волки.
"Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, а внутренние органы для них очень полезны", - заявила TV2 сотрудница зоопарка Анна-Софи Эллер."
Набираете в Гугл "копенгаген зоопарк домашние питомцы приносить на корм" и читайте.
А здорово, наверное, датчанам получить "титул" садистов Европы, теперь им никогда не отмыться от этого.