В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки

В Україні станом на ранок середи, 4 листопада, зафіксовано 9524 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу померли 199 осіб, що також є найвищим показником в Україні від початку пандемії. Одужали за добу 7536 осіб, що також є найвищим показником для України з початку пандемії.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 313, медпрацівників – 408).

Також за останню добу

госпіталізовано – 1514 осіб;

летальних випадків – 199;

одужало – 7536 осіб;

здійснено тестувань за добу –72442, в т. ч. методом ПЛР — 42 278, методом ІФА — 30 164.

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За весь час пандемії в країні:

захворіло – 420 617 осіб;

одужало – 176 404 особи;

летальних випадків – 7731;

проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489", - розповів Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.



