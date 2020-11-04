Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти перемогу на виборах і що він не дозволить цьому статися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми на великій висоті, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм зробити це. Голоси не можуть бути підраховані після закриття виборчих дільниць!" - написав він у твітері.

Він пообіцяв зробити заяву.

"Велика перемога!" - додав Трамп.

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Трохи раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що перебуває на шляху до перемоги на виборах.

"Я впевнений у тому, що ми йдемо до перемоги на цих виборах", заявив Байден, звертаючись до своїх прихильників.