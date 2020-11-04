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Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти перемогу на виборах і що він не дозволить цьому статися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми на великій висоті, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм зробити це. Голоси не можуть бути підраховані після закриття виборчих дільниць!" - написав він у твітері.

Він пообіцяв зробити заяву.

"Велика перемога!" - додав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в США: Байден йде у відрив від Трампа, набираючи 205 голосів виборців проти 136

Трохи раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що перебуває на шляху до перемоги на виборах.

"Я впевнений у тому, що ми йдемо до перемоги на цих виборах", заявив Байден, звертаючись до своїх прихильників.

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Топ коментарі
+19
Узурпируй власть как Лукашенка, рыжый клован, американцы будут тебе носить цветы и водить хороводы, инфа соточька Выборы в США: Трамп заявил, что у него пытаются украсть "большую победу" - Цензор.НЕТ 5882
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04.11.2020 08:34
+15
И в штате Мордовия?
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04.11.2020 08:38
+13
последние 4 года тоже байден правил???

кацапы, какие только у вас однотипные методички...
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04.11.2020 08:43
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Трамп выиграл Джорджию, где говорили что победит Байден, хотя всё было за Трампа. Теперь победа в одном из оставшихся сомнительных штатов и он президент.
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04.11.2020 09:19 Відповісти
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Осталось 5 штатов где выигрывает Трамп которые должны все решить. Но они просто застыли. Происходит что-то неладное.
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04.11.2020 09:21 Відповісти
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Причем выиграть он должен только на половине из них. И это при том что он там везде ведет.
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04.11.2020 09:23 Відповісти
Ага. GOP вопреки решению суда тормозит подсчет mail-in бюллетеней.
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04.11.2020 09:31 Відповісти
Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу" - Цензор.НЕТ 7165 Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу" - Цензор.НЕТ 4454
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04.11.2020 09:27 Відповісти
Трамп прям Лука какой то...
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04.11.2020 09:30 Відповісти
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В любом случае победит Путин. Он никогда не складывает яйца в одну корзину.
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04.11.2020 09:30 Відповісти
есть один плюс. прикольно читать, как по всех своих никах, под омериканские выборы взрываются тутошние парашные бомбажные консервы ))
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04.11.2020 09:32 Відповісти
Введение в курс дела агента Дональд по перестройке США а начались еще в 1987 году.
Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу" - Цензор.НЕТ 3918
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04.11.2020 09:34 Відповісти
поставил вечером 500гр на трампа..хоть не люблю его...на выходе получилось 1500гр)))
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04.11.2020 09:35 Відповісти
500 грамм чего поставил то?? Бояры?? Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу" - Цензор.НЕТ 8466
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04.11.2020 09:37 Відповісти
а у тебя в башке одна бояра..вата..
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04.11.2020 09:45 Відповісти
Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу" - Цензор.НЕТ 898 Запомни тупица...гривна сокращенно пишется вот так.. ГРН... причем уже давно...с й1996-го года...и только бараны пишут...гр..
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04.11.2020 09:51 Відповісти
К сожалению, кажется идет к тому, что американцы переизбрали путинского агента на второй срок. Хотя может еще случится чудо в Северной Каролине и Джоржии. В следующие четыре года Орда уусилит давление на Украину, все же думаю психологически мы готовы к этому.
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04.11.2020 09:38 Відповісти
Трампушка, на Майдан!
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04.11.2020 09:40 Відповісти
Малахольный полудурок...
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04.11.2020 09:48 Відповісти
Кто такие "они"? Не та ли "старая элита", которая второй год гадит Зеленскому?
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04.11.2020 09:52 Відповісти
Только что Трамп выступил по телевидению, с заявлением что он победил и не позволит продолжать подсчёт голосов дальше. Запасаемся попкорном😁
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04.11.2020 10:00 Відповісти
Подивіться на вибори не з точки зору кріпака,який судачить котрий господар кращий,а з точки зору вільної білої людини...І тоді побачите,що альтернативи Трампу нема...
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04.11.2020 10:06 Відповісти
избрание короля.
миллиарды затаили дыхание
пулеметные трели СМИ
и только Путин показывает, что он занимается ледоколами
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04.11.2020 10:41 Відповісти
В Великобритании какой-то богач сделал ставку на победу Трампа на $5 миллионов Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу" - Цензор.НЕТ 6678
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04.11.2020 12:50 Відповісти
PS А может то Байден был. Типа, выиграю выборы - отобью ставку, проиграю, так денежек заработаю Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу" - Цензор.НЕТ 2335
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04.11.2020 12:51 Відповісти
байден - это коррупция, хаос и "социализм".
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04.11.2020 14:11 Відповісти
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