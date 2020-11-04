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Вибори в США: Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти "велику перемогу"
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Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього намагаються вкрасти перемогу на виборах і що він не дозволить цьому статися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми на великій висоті, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм зробити це. Голоси не можуть бути підраховані після закриття виборчих дільниць!" - написав він у твітері.
Він пообіцяв зробити заяву.
"Велика перемога!" - додав Трамп.
Трохи раніше кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що перебуває на шляху до перемоги на виборах.
"Я впевнений у тому, що ми йдемо до перемоги на цих виборах", заявив Байден, звертаючись до своїх прихильників.
Топ коментарі
+19 Підлога Маккартні
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+15 Старый зольдат
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+13 Дилетант Дилетантов
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