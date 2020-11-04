Посол Великої Британії Сіммонс про звільнення Марківа: "Справедливість є і за неї варто боротися"

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс відреагувала на звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа. Вона назвала це рішення справедливим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це посол написала у своєму Twitter.

Сіммонс привітала всіх причетних, хто боровся за звільнення українця.

"Вітаю новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. Привітання всім причетним до цього результату. Справедливість є і за неї варто боротися!" - написала посол.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.