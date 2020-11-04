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карантин (15166) Київ (8274) статистика (1994) Харківщина (1121) Донецька область (1485) COVID-19 (16831) коронавірус (15936)

Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 856 випадків, а Донеччина - зі смертей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 856 випадків, а Донеччина - зі смертей

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Донецькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 4 листопада в Києві на коронавірус захворіли 856 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 40 390 людини.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 816 осіб, за минулу добу - 17. З початку епідемії одужав 13421 пацієнт.

Станом на 4 листопада кількість активних хворих в Києві становить 26 153 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні відразу три рекорди COVID-19: померли 199 осіб, 7536 - одужали, виявлено 9524 нові випадки

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 3 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 789.

До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська та Донецька області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавирус - 850 осіб. Загальна кількість інфікованих - 39 559.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 546 осіб, за минулу добу – 9.

З початку епідемії одужали 7295 пацієнтів.

Кількість активних хворих на Харківщині - 31718.

Також читайте: COVID-19: за добу у світі захворіли майже пів мільйона людей, померли - 8,2 тис.

У Донецькій області на коронавірус захворіли 636 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 12367 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 161 особа, за минулу добу - 26. З початку епідемії одужали 2204 пацієнти. Кількість активних хворих у Донецькій області становить 10002 людини.

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Топ коментарі
+5
Фонд Ковид истрачен на дороги, мусоров и сериалы, а вы не переживайте.
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04.11.2020 09:24
+3
Когда все под личным контролем президента, то страна всегда делает рекорды
Жаль что такие ...
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04.11.2020 09:00
+3
не осенний сезон? Не отсуствие витаминизации населения, физкультуры, запрета пагубных привычек, - курения, алкоголя? Не спизженные правительством деньги? Не халатность должностных лиц? Не закуплен ни один аппарат ИВЛ! Виноваты дети. Мы так скоро будем ведьм сжигать
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04.11.2020 09:27
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Когда все под личным контролем президента, то страна всегда делает рекорды
Жаль что такие ...
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04.11.2020 09:00 Відповісти
Розумієте, єдине, що цього покидька цікавить в цьому житті, це російська поп-тусовочка.
Яке там КСУ, НБУ.. Ковід .... 1.5 роки президенства, а він сидить на російьких форумах. І використовує офіційну сторінку щоб перегавкуватись з росіянами.
Нічого, Володя, скоро возз'єднаєшся з росіянами і буде тобі щастя !
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04.11.2020 09:36 Відповісти
Зебилы, закройте школы! Хотя бы среднюю и старшую - ладно с теми вечно ноющими родителями младшекласников, мамашам которых мелкие мешают сидеть в фейсбуках и инстаграммах. Наплодили личинок - теперь рады здыхаться!
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04.11.2020 09:59 Відповісти
Джeрeло заражeння - школи. Спалах співпав із виходом школярів на навчання. Трeба місяць карантину, щоб збити цю хвилю, інакшe будe злe всім
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04.11.2020 09:12 Відповісти
не осенний сезон? Не отсуствие витаминизации населения, физкультуры, запрета пагубных привычек, - курения, алкоголя? Не спизженные правительством деньги? Не халатность должностных лиц? Не закуплен ни один аппарат ИВЛ! Виноваты дети. Мы так скоро будем ведьм сжигать
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04.11.2020 09:27 Відповісти
СТопудово дети, особенно дети жидов те специально заражают учителей славян, чтоб все предохли (иронизирую))
Дети вот сейчас на карантине сидели дольше обычного а на ковид мегаускорился, возможо еще и потому что вне школы дети больше общаются с дедушками и бабушками.
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04.11.2020 09:35 Відповісти
коли діти були на канікулах влітку, то було було заражeнь. Як вийшли - пішов спалах. Те, що восени були довші канікули в два тижня то чeрeз дeякий час побачитe затримку нових випадків, алe зараз діти знову в пeрeповнeних класах...
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04.11.2020 09:39 Відповісти
Фонд Ковид истрачен на дороги, мусоров и сериалы, а вы не переживайте.
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04.11.2020 09:24 Відповісти
9524 чел. за сутки в Украине!
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04.11.2020 09:26 Відповісти
Ну до 15000 ще маємо час.
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04.11.2020 09:47 Відповісти
Будет такая статистика, какая нужно .
Она и сейчас мне кажется вилами по воде писанная.
В реалии по более будет ...
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04.11.2020 10:00 Відповісти
пцр плюс
не прошло и двух недель...вопиющий глас в пустыне..а в меня тут камни кидали
а я орала..бессимптомная..у меня ковид..я чуть не здохла..скорая не ехала..лечиласть по протоколу военномедицинской. академии белоруссии...*****....
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04.11.2020 09:35 Відповісти
и продолжаю лечение..по телефону меня консультиируют..да
вопрос когда я здохну..на на 20 день 25
и мои данные уже в числе выявленных
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04.11.2020 09:37 Відповісти
Это не пипец!
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04.11.2020 09:41 Відповісти
это ******..а сколько таких...
на вас будут смотреть как на умалишенную..и ржать!!!! что вы идиотка
которые будут пить парацетамол и здыхать..у нас нет страны..нет медицины..ничего нет...
и рассказывать сказки что ковид это грипп..так почему людей умерших пакуют в пакеты???
где алгоритмы действий!? счас любой орви надо рассматривать как потенциальный ковид!!
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04.11.2020 09:51 Відповісти
а потом орать мне в трубку никаких контактов!!!!!
контактов!!!! я орала что здыхаю! одышка зашкаливала!37.8!!!скорая пейте ипарацетамол!!!!!
пейте..авось поможет
у меня все..
а счас..что счас..как говорила моя бабушка бог дал бо взял...только у меня семья..семья..на этой территории
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04.11.2020 09:54 Відповісти
 
 