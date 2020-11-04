Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 856 випадків, а Донеччина - зі смертей

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Донецькій областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 4 листопада в Києві на коронавірус захворіли 856 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 40 390 людини.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 816 осіб, за минулу добу - 17. З початку епідемії одужав 13421 пацієнт.

Станом на 4 листопада кількість активних хворих в Києві становить 26 153 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 3 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 789.

До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська та Донецька області.

Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавирус - 850 осіб. Загальна кількість інфікованих - 39 559.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 546 осіб, за минулу добу – 9.

З початку епідемії одужали 7295 пацієнтів.

Кількість активних хворих на Харківщині - 31718.

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У Донецькій області на коронавірус захворіли 636 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 12367 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 161 особа, за минулу добу - 26. З початку епідемії одужали 2204 пацієнти. Кількість активних хворих у Донецькій області становить 10002 людини.