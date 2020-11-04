Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 856 випадків, а Донеччина - зі смертей
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За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Донецькій областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 4 листопада в Києві на коронавірус захворіли 856 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 40 390 людини.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 816 осіб, за минулу добу - 17. З початку епідемії одужав 13421 пацієнт.
Станом на 4 листопада кількість активних хворих в Києві становить 26 153 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 3 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 789.
До трійки лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська та Донецька області.
Так, у Харківській області добовий приріст хворих на коронавирус - 850 осіб. Загальна кількість інфікованих - 39 559.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 546 осіб, за минулу добу – 9.
З початку епідемії одужали 7295 пацієнтів.
Кількість активних хворих на Харківщині - 31718.
У Донецькій області на коронавірус захворіли 636 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 12367 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 161 особа, за минулу добу - 26. З початку епідемії одужали 2204 пацієнти. Кількість активних хворих у Донецькій області становить 10002 людини.
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Жаль что такие ...
Яке там КСУ, НБУ.. Ковід .... 1.5 роки президенства, а він сидить на російьких форумах. І використовує офіційну сторінку щоб перегавкуватись з росіянами.
Нічого, Володя, скоро возз'єднаєшся з росіянами і буде тобі щастя !
Дети вот сейчас на карантине сидели дольше обычного а на ковид мегаускорился, возможо еще и потому что вне школы дети больше общаются с дедушками и бабушками.
Она и сейчас мне кажется вилами по воде писанная.
В реалии по более будет ...
не прошло и двух недель...вопиющий глас в пустыне..а в меня тут камни кидали
а я орала..бессимптомная..у меня ковид..я чуть не здохла..скорая не ехала..лечиласть по протоколу военномедицинской. академии белоруссии...*****....
вопрос когда я здохну..на на 20 день 25
и мои данные уже в числе выявленных
на вас будут смотреть как на умалишенную..и ржать!!!! что вы идиотка
которые будут пить парацетамол и здыхать..у нас нет страны..нет медицины..ничего нет...
и рассказывать сказки что ковид это грипп..так почему людей умерших пакуют в пакеты???
где алгоритмы действий!? счас любой орви надо рассматривать как потенциальный ковид!!
контактов!!!! я орала что здыхаю! одышка зашкаливала!37.8!!!скорая пейте ипарацетамол!!!!!
пейте..авось поможет
у меня все..
а счас..что счас..как говорила моя бабушка бог дал бо взял...только у меня семья..семья..на этой территории