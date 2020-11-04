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Новини Політика України
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карантин (15166) Степанов Максим (1948) COVID-19 (16831) коронавірус (15936)

Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня". Комендантську годину запроваджувати не будемо, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня". Комендантську годину запроваджувати не будемо, - Степанов

В Міністерстві охорони здоров'я припускають запровадження в Україні карантину "вихідного дня". Це потрібно, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він припустив, що закриють велику кількість магазинів, кафе і ресторани можуть працювати на "винос".

"Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня" - коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби", - заявив він.

За словами міністра, комендантської години в Україні не буде, адже для цього в країні потрібно запровадити надзвичайний стан. На питання, рекомендує МОЗ це, Степанов підкреслив: "Ми не рекомендуємо".

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Топ коментарі
+11
ну т.е. я правильно понимаю, что когда в день по 100 человек болело то "самоизоляция, десяток ментов мужика с реки доставали, грозные штрафы каждый день, всё закрыто, в маршрутках по 10 человек, метро закрыто" итд итп, а когда ~10000 в день то они собрались "карантин выходного дня"? Скажите прямо - мы просрали все деньги с фонда на популизм, мы бездари и у нас дыра в бюджете невиданных масштабов! изоляцию мы просто не переживём как государство, а потому дохните из-за нас, раз уж выбрали нас. Фронт теперь - каждый город, умирает больше десятикратно, чем на фронте в самые активные фазы!!! Твари.
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04.11.2020 09:20
+9
Переводьте дітeй на дистанційнe! Трeтини дітeй нeма в класах - всі кашляють, а потім нeсуть ковід до батьків і дідів
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04.11.2020 09:10
+9
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 5989
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04.11.2020 09:17
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какую глупость еще придумает Степанов Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 3215
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04.11.2020 09:09 Відповісти
Такая "глупость* действует во многих европейских странах - в week end всё закрыто. В Италии вдобавок готовится декрет о камендантском часе (с 21 до 5), который уже активный в 3-х регионах и в опр. евространах, как Франция, к примеру..
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04.11.2020 10:04 Відповісти
сперва нужно заставить людей носить маски толку все закрывать в выходные когда в рабочие дни не соблюдается элементарные нормы самосохранения Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня". Комендантську годину запроваджувати не будемо, - Степанов - Цензор.НЕТ 2617
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04.11.2020 10:30 Відповісти
То вы не знаете особенности западной жизни. Всю неделю люди работают, а на выходные едут в людные места - покупки, развлечения, для детей в т.ч. В Ломбардии, Калабрии и Лацио уже месяц назад закрыли всё в воскресенье. Соседние регионы были в ужасе - толпа ломанётся туда. У нас в Венето всё открыто, комендантского часа пока нет. Только бары и рестораны работают до 18 час.
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04.11.2020 10:45 Відповісти
Кстати, ношение масок обязательно даже на воздухе. В помещениях - было всегда обязат.
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04.11.2020 11:06 Відповісти
И шо, сильно помогло?
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04.11.2020 11:04 Відповісти
Во-первых, корона имеет таки сезонность, как и ост. вирусы инфлюэнцы. Т.е. набирает обороты к зиме.
Потом - конечно, 95% - носители. Вот они все из Ломбардии приедут к нам в Венето на выходные , будет ещё хуже. А так у нас и сносно по сравнению с ними. Свои носители, да ещё и их!
Кстати, говорят о штаммах ломбардских, которые ещё более агрессивные.
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04.11.2020 11:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
Переводьте дітeй на дистанційнe! Трeтини дітeй нeма в класах - всі кашляють, а потім нeсуть ковід до батьків і дідів
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04.11.2020 09:10 Відповісти
"а какжи мамка и папка работать будуд?" (с) сейчас понесется ко-ко-ко
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04.11.2020 09:15 Відповісти
примерно как летом работали.

Таки да - слышал уже несколько случаев, когда ребенок после школы почихает дня 2-3 - и здоров, а родители потом валятся с осложнениями, дай Бог если выживут.
Зараза начала галопировать после 1 сентября.

Реально - почему нельзя прикрыть очное обучение?! - у всех компы, пусть работают заочно.
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04.11.2020 09:23 Відповісти
Поддерживаю
Через школы разноситься вирус быстро
Но Кабмин - тупой.
в Словакии на месяц ученики перешли в онлайн . И это хорошо
1. Не возят детей в общественном транспорте
2. Дети утром высыпаются до 7 утра ( в 8.00школа онлайн)
3. А погода сейчас самая вирусная - лучше пересидеть дома
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04.11.2020 09:17 Відповісти
у меня работа на дому, жена в декрете с грудничком, ездим только на машине, избегаем общ.мест, круг общения максимально ограничен, постоянно на природе если погода позволяет, витамины, маски, антисептики - всё как положено, боимся мелкую заразить. Риск заразиться казалосьбы - минимальный. НО.... что толку, если старший ходит в школу (1 класс) и за ~2 месяца уже третий раз болеет (при этом имея нормальный иммунитет) т.к. в школу тащат и с температурой и с кашлем и с соплями другие родятлы и всем пофиг, мы уже вкруг по разу переболели... Вот какой смысл первоклашкам ходить в школу если в этом возрасте они только тем и занимаются, что лепят гербарии и рисуют!! Дайте возможность детям учиться дома, хотябы тем, у кого есть такая возможность! Дык нет...
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04.11.2020 09:27 Відповісти
Кабмин тупит
В Словакии теперь и Йога - он Лайн у меня. И дополнительные уроки рисования онлайн у ребенка. А Вы переведите ребёнка на дистанционное обучение сами . Ведь есть такие школы. Бо колошматить булет ещё пару лет .
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04.11.2020 09:39 Відповісти
У сына в школе около полкласса болеют непонятно чем. Кашляют, чихают, но дети легко переносят в отличие от членов их семей. После школы внучок побежит к любимым бабушке и дедушке ...
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04.11.2020 09:57 Відповісти
Ещё со старшими классами - не проблема. Но в Италии младших не переводят на онлайн - обучение, чтоб дать родителям возможность работать. Во Франции все школьники учатся. По той же проблеме.
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04.11.2020 10:07 Відповісти
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 6724
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04.11.2020 09:11 Відповісти
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 5989
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04.11.2020 09:17 Відповісти
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 6249
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04.11.2020 09:12 Відповісти
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 1808
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04.11.2020 09:22 Відповісти
Великобритания вроде готовится делать всеобщее тестирование население
Пилотный проект - Ливерпуль
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04.11.2020 09:12 Відповісти
Кожен день ці уїбні несуть якусь дурню!!!Тобто цілий тиждень всі товкуться в переповненому транспорті, а на вихідних різко всі по домах зачинені?А може скажемо чесно, що з ковідом ні комендандською годиною ні карантином вихідного дня не борються.Це про обмеження прав і свобод,не допущення протестів проти зрадливої політики Бубочкі.
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04.11.2020 09:15 Відповісти
Израиль 3 недели назад по 10000 заражённых, сейчас по 200-300, Локдаун работает
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04.11.2020 09:17 Відповісти
У изь локдаун только в шабат объявляли?
Или таки каждый день?
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04.11.2020 10:16 Відповісти
Испугался дегенерат?
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04.11.2020 10:07 Відповісти
Тикай рогом в монитор быдло,лучше не попадайся,я тебе её пришью к хлебалу.
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04.11.2020 10:28 Відповісти
Лучше суперклей Bison
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04.11.2020 11:01 Відповісти
Ви і спите в масці?
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04.11.2020 10:04 Відповісти
Не мы второй день в очереди за больничным.
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04.11.2020 10:11 Відповісти
Ніт,одягаю у магазині,щоб не наражати на небезпеку оточуючих,це елементарна повага до людей,але у дегенеративного бидла ця опція відсутня,тому буду бити.
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04.11.2020 10:24 Відповісти
Степанов, учитесь немного у соседей
В Словакии для пенсов сделали с 9-11 вход в супермаркеты . Остальных в это время не пускают .
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04.11.2020 09:19 Відповісти
Это вроде немного , но какая забота о пожилых людях
КМУ даже в голову это не приходит
Вот и отличие от Европы
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04.11.2020 09:21 Відповісти
В АТБ такое было весной потом похерили нашим пенсам пох!
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04.11.2020 09:24 Відповісти
ну т.е. я правильно понимаю, что когда в день по 100 человек болело то "самоизоляция, десяток ментов мужика с реки доставали, грозные штрафы каждый день, всё закрыто, в маршрутках по 10 человек, метро закрыто" итд итп, а когда ~10000 в день то они собрались "карантин выходного дня"? Скажите прямо - мы просрали все деньги с фонда на популизм, мы бездари и у нас дыра в бюджете невиданных масштабов! изоляцию мы просто не переживём как государство, а потому дохните из-за нас, раз уж выбрали нас. Фронт теперь - каждый город, умирает больше десятикратно, чем на фронте в самые активные фазы!!! Твари.
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04.11.2020 09:20 Відповісти
Проблема в том , что умные люди хотя бы учатся на чужих ошибках . Эти учиться не хотят
Помните , как под руководством Авакова украинские врачи работали в Италии ? Это было весной. Вот скажите - ВРАЧИ ВИДЕЛИ ЧТО БОЛЬНЫМ НУЖЕН КИСЛОРОД ? Видели точно.
Почему же они не доложили об жтом КАБМИНУ УКРАИНЫ? Почему с кислородом все переполошились только в сентябре? Короче, жуткая некомпетентность во власти
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04.11.2020 09:26 Відповісти
Вы не в курсе, там при закупках был заговор прозоро против правительства, президента и министра, а так штук 300 хотели закупить ивл
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04.11.2020 09:52 Відповісти
Да они редкие тупари
Вцепились в ИВЛ . Сколько 300 поделить на все больницы? На одного больного ? А он месяц под аппаратом
Большинству заболевших требуется ПРОСТО ПОДАЧА кислорода . То есть растянуть по стенам шланги и поставить насос . НО ШМЫГАЛЬ И СТЕПАНОВ И ЛЯШКО - тупари
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04.11.2020 09:57 Відповісти
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 3280
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04.11.2020 09:22 Відповісти
Ещё можно ввести ночной карантин
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04.11.2020 09:22 Відповісти
А еще лцчше как у нас в Хаобкове сделали увеличили интервал в транспорте! Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 9674
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04.11.2020 09:25 Відповісти
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 8451 Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 1052
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04.11.2020 09:24 Відповісти
Митенька кацапаныш помнится мне ты за эту власть голосовал! Что не нравиться?
Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2392
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04.11.2020 09:26 Відповісти
В выходные сидите дома, смотрите сватов и квартал, и будет вам счастье
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04.11.2020 09:24 Відповісти
Карантин то, ладно- нормальна річ. Але, я ржу з комендантського часу. Таке враження що, дехто уявляє собі коронавірус таким собі партизаном, який під покровом ночі вилазить зі сховку і розклеює листівки чи чинить диверсії. В нічну пору, особливо в осінньо-зимовий час на вулицях і без того карантин більш жорстокий ніж в день. Врядчи коронавірус під покровом ночі пролізе в вашу хату посеред ночі з підробним дозволом на пересування під час комендантського часу.
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04.11.2020 09:24 Відповісти
В Словакии комендантский час с 1-5 утра
В Австрии ввели с понедельника с 20.00- 6.00 утра
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04.11.2020 09:28 Відповісти
У нас министр здоровья с женой Участвовали в программе тестирования населения - БРАЛИ ТЕСТЫ . А в Украине только пистят с экранов . Но себе , любимым , они приготовили и кислород и палаты и лекарства Я не исключаю, что предложим карантин "выходного дня". Комендантский час вводить не будем, - Степанов - Цензор.НЕТ 3104
Вот запретить им этим пользоваться - пусть болеют на общих условиях , лежат в коридорах, без кислорода
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04.11.2020 09:31 Відповісти
Бред, это все полумеры, либо делайте полный карантин либо оставляйте все как есть. А так ничего не будет кроме удара по малому бизнесу, проходили уже это весной. Но если делать полный карантин то только с закрытием границ.
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04.11.2020 09:29 Відповісти
В Словакии въезд в страну с тестами не позднее 72 часов , после въезда -5 дней самоизоляция ( проверка в любой момент по домашнему адресу через телефон - ВОТ ВАМ МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ) . После 5 дней - повторный тест . И никто не возмущается- все придерживаются правил . Если самоизоляция дома- то все домашние сидят дома тоже .
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04.11.2020 09:35 Відповісти
Cейчас в Китае и Sud Корее спокойно. В Wuhan всё открыто, ночные бары, дискотеки, маски не носят... Удивительно.
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04.11.2020 10:20 Відповісти
Введите КЧ и я побегу в ЕСПЧ 10 К евро отсудить за уменьшение прав и свобод челавека
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04.11.2020 09:54 Відповісти
Таке враження,що найчастіше хворіють ті,що найбільше оберігаються...Мої хороші знайомі,малженство,з весни нікого у свій особняк не пускали,син раз в тиждень привозив їдзення,приїхала сестра його - їй навіть браму не відкрили...І - обоє зараз хворі...Може,не треба від вірусу відмахуватись шапкою,не поможе,а "забити на нього болт"(цитата Зєлі)..."Куля в лоб так куля в лоб"(цитата Яйценюка)...
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04.11.2020 09:58 Відповісти
Вы не понимаете - не хватает коек и персонала , зачем же рисковать?
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04.11.2020 10:00 Відповісти
Вирус пришел к ним посмотреть: "и что это они так тщательно прячут"? Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня". Комендантську годину запроваджувати не будемо, - Степанов - Цензор.НЕТ 4198
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04.11.2020 10:09 Відповісти
Привязать степанова к позорному столбу возле любой поликлиники страны.
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04.11.2020 10:04 Відповісти
...и харкать ему в морду через маску ...
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04.11.2020 10:29 Відповісти
Если перед рептилоидом Степанов поставить банки, получится Чумак
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04.11.2020 10:06 Відповісти
 
 