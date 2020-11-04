Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня". Комендантську годину запроваджувати не будемо, - Степанов
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В Міністерстві охорони здоров'я припускають запровадження в Україні карантину "вихідного дня". Це потрібно, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби.
Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він припустив, що закриють велику кількість магазинів, кафе і ресторани можуть працювати на "винос".
"Я не відкидаю, що запропонуємо карантин "вихідного дня" - коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби", - заявив він.
За словами міністра, комендантської години в Україні не буде, адже для цього в країні потрібно запровадити надзвичайний стан. На питання, рекомендує МОЗ це, Степанов підкреслив: "Ми не рекомендуємо".
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Потом - конечно, 95% - носители. Вот они все из Ломбардии приедут к нам в Венето на выходные , будет ещё хуже. А так у нас и сносно по сравнению с ними. Свои носители, да ещё и их!
Кстати, говорят о штаммах ломбардских, которые ещё более агрессивные.
Таки да - слышал уже несколько случаев, когда ребенок после школы почихает дня 2-3 - и здоров, а родители потом валятся с осложнениями, дай Бог если выживут.
Зараза начала галопировать после 1 сентября.
Реально - почему нельзя прикрыть очное обучение?! - у всех компы, пусть работают заочно.
Через школы разноситься вирус быстро
Но Кабмин - тупой.
в Словакии на месяц ученики перешли в онлайн . И это хорошо
1. Не возят детей в общественном транспорте
2. Дети утром высыпаются до 7 утра ( в 8.00школа онлайн)
3. А погода сейчас самая вирусная - лучше пересидеть дома
В Словакии теперь и Йога - он Лайн у меня. И дополнительные уроки рисования онлайн у ребенка. А Вы переведите ребёнка на дистанционное обучение сами . Ведь есть такие школы. Бо колошматить булет ещё пару лет .
Пилотный проект - Ливерпуль
Или таки каждый день?
В Словакии для пенсов сделали с 9-11 вход в супермаркеты . Остальных в это время не пускают .
КМУ даже в голову это не приходит
Вот и отличие от Европы
Помните , как под руководством Авакова украинские врачи работали в Италии ? Это было весной. Вот скажите - ВРАЧИ ВИДЕЛИ ЧТО БОЛЬНЫМ НУЖЕН КИСЛОРОД ? Видели точно.
Почему же они не доложили об жтом КАБМИНУ УКРАИНЫ? Почему с кислородом все переполошились только в сентябре? Короче, жуткая некомпетентность во власти
Вцепились в ИВЛ . Сколько 300 поделить на все больницы? На одного больного ? А он месяц под аппаратом
Большинству заболевших требуется ПРОСТО ПОДАЧА кислорода . То есть растянуть по стенам шланги и поставить насос . НО ШМЫГАЛЬ И СТЕПАНОВ И ЛЯШКО - тупари
В Австрии ввели с понедельника с 20.00- 6.00 утра
Вот запретить им этим пользоваться - пусть болеют на общих условиях , лежат в коридорах, без кислорода