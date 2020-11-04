Путін намагається зробити в Білорусі те, що зробив на Донбасі, - Волкер
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Росії Володимир Путін у Білорусі намагається керувати розвідкою, медіа і соціумом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Прямому" розповів спецпредставник США в переговорах з питань України (2017-2019) Курт Волкер.
"Що президент Путін зробив на Донбасі, в нього це не вдасться… він намагається зробити це і в Білорусі. Намагається управляти розвідкою, управляти медіа й управляти соціумом. І він намагається зараз завоювати країну без введення військ. Це саме те, що він робить в Білорусі. Ми бачимо, що уряд в Білорусі зараз ще не поборений. Дуже важливо, щоб голос білорусів був почутий. Люди в Білорусі навіть не намагаються поєднатися якось з Європейським Союзом. Все, що вони хочуть – це демократичне життя, справедливу і вільну демократію. І ми маємо цього також дотримуватись і допомагати їм в цьому", – заявив Волкер.
Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. Лукашенко оголосив про свою перемогу. У країні з дня виборів відбуваються масові протести, а білоруські силовики продовжують жорстко розганяти мітинги. За час протестів було затримано тисячі демонстрантів, сотні зазнали травми і поранень. За офіційними даними, загинули чотири учасники мітингів.
Путін був серед лідерів, які першими привітали Лукашенка з перемогою, - наступного дня після виборів, ще до оголошення офіційних результатів. Після виборів Лукашенко заявив про бажання "зберегти спільну батьківщину з Росією".
26 жовтня в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, оголошений Тіхановською.
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"что на прошедшем в понедельник заседании рассматривался отчет Беларуси за период с 2016 по 2019 годы, а нынешний 2020 год там не был затронут, "
https://news.tut.by/economics/706403.html
Путин хочет и его хочет живет в его голове, а вот то, что оно вылазит наружу и приживается в нашем мире- это наша проблемма, и спец. служб мира!
Ты, лапаць, лiчыш, што "Беларусь ваш"?
Беларусь - эу'рапейская краiна. Усе толькi пачынаецца. I Курт гэта разумее. Беларускае грамадства адчула сябе палiтычнай нацыяй - гэта ужо у другi бок не перахiлiць.
" Старадау'няй Лiтоу'скай Пагонi - не разбiць, не спынiць, не стрымаць."