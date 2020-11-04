Путін намагається зробити в Білорусі те, що зробив на Донбасі, - Волкер

Президент Росії Володимир Путін у Білорусі намагається керувати розвідкою, медіа і соціумом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Прямому" розповів спецпредставник США в переговорах з питань України (2017-2019) Курт Волкер.

"Що президент Путін зробив на Донбасі, в нього це не вдасться… він намагається зробити це і в Білорусі. Намагається управляти розвідкою, управляти медіа й управляти соціумом. І він намагається зараз завоювати країну без введення військ. Це саме те, що він робить в Білорусі. Ми бачимо, що уряд в Білорусі зараз ще не поборений. Дуже важливо, щоб голос білорусів був почутий. Люди в Білорусі навіть не намагаються поєднатися якось з Європейським Союзом. Все, що вони хочуть – це демократичне життя, справедливу і вільну демократію. І ми маємо цього також дотримуватись і допомагати їм в цьому", – заявив Волкер.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. Лукашенко оголосив про свою перемогу. У країні з дня виборів відбуваються масові протести, а білоруські силовики продовжують жорстко розганяти мітинги. За час протестів було затримано тисячі демонстрантів, сотні зазнали травми і поранень. За офіційними даними, загинули чотири учасники мітингів.

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Путін був серед лідерів, які першими привітали Лукашенка з перемогою, - наступного дня після виборів, ще до оголошення офіційних результатів. Після виборів Лукашенко заявив про бажання "зберегти спільну батьківщину з Росією".

26 жовтня в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, оголошений Тіхановською.