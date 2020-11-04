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Путін намагається зробити в Білорусі те, що зробив на Донбасі, - Волкер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін намагається зробити в Білорусі те, що зробив на Донбасі, - Волкер

Президент Росії Володимир Путін у Білорусі намагається керувати розвідкою, медіа і соціумом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Прямому" розповів спецпредставник США в переговорах з питань України (2017-2019) Курт Волкер.

"Що президент Путін зробив на Донбасі, в нього це не вдасться… він намагається зробити це і в Білорусі. Намагається управляти розвідкою, управляти медіа й управляти соціумом. І він намагається зараз завоювати країну без введення військ. Це саме те, що він робить в Білорусі. Ми бачимо, що уряд в Білорусі зараз ще не поборений. Дуже важливо, щоб голос білорусів був почутий. Люди в Білорусі навіть не намагаються поєднатися якось з Європейським Союзом. Все, що вони хочуть – це демократичне життя, справедливу і вільну демократію. І ми маємо цього також дотримуватись і допомагати їм в цьому", – заявив Волкер.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. Лукашенко оголосив про свою перемогу. У країні з дня виборів відбуваються масові протести, а білоруські силовики продовжують жорстко розганяти мітинги. За час протестів було затримано тисячі демонстрантів, сотні зазнали травми і поранень. За офіційними даними, загинули чотири учасники мітингів.

Також читайте: Росія може ввести війська в Білорусь після 1 листопада, - Данілов

Путін був серед лідерів, які першими привітали Лукашенка з перемогою, - наступного дня після виборів, ще до оголошення офіційних результатів. Після виборів Лукашенко заявив про бажання "зберегти спільну батьківщину з Росією".

26 жовтня в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, оголошений Тіхановською.

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Топ коментарі
+4
Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 827
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04.11.2020 09:23
+3
Білоруси не настільки тупі як домбаси.
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04.11.2020 09:24
+2
По словам Волкера "Путин в Беларуси пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом". А больше ничего и не нужно, ибо со всем остальнім справится и Лукашенко, как наместник Путина в Беларуси.
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04.11.2020 09:38
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Путин пытается сделать в Беларуси то, что сделал на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 827
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04.11.2020 09:23 Відповісти
читайте полностью, а не только заголовки

"что на прошедшем в понедельник заседании рассматривался отчет Беларуси за период с 2016 по 2019 годы, а нынешний 2020 год там не был затронут, "

https://news.tut.by/economics/706403.html
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04.11.2020 10:51 Відповісти
Білоруси не настільки тупі як домбаси.
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04.11.2020 09:24 Відповісти
Но там уже корректировщики из ЛДНР шастают и много кадыровцев,которым без разницы какого рюського мочить
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04.11.2020 09:30 Відповісти
В такой большой игре всех выгодно использовать. Путін намагається зробити в Білорусі те, що зробив на Донбасі, - Волкер - Цензор.НЕТ 8062
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04.11.2020 10:46 Відповісти
пофиг. а них просто не обращают внимание
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04.11.2020 10:52 Відповісти
А что пытаются сделать Белорусы ,что бы путин не сделал? Путин -прям пуп земли вместе со своим ПЕХОТИНЦЕМ!!! Посмотрю я как Американцы хороводы водить будут если Трамп выборы сфабрикует!!!
Путин хочет и его хочет живет в его голове, а вот то, что оно вылазит наружу и приживается в нашем мире- это наша проблемма, и спец. служб мира!
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04.11.2020 09:34 Відповісти
По словам Волкера "Путин в Беларуси пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом". А больше ничего и не нужно, ибо со всем остальнім справится и Лукашенко, как наместник Путина в Беларуси.
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04.11.2020 09:38 Відповісти
***** діє по методу Геббельса.
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04.11.2020 09:47 Відповісти
А хто па твойму "сваечасава прыляцеу'" - пуцiн?
Ты, лапаць, лiчыш, што "Беларусь ваш"?
Беларусь - эу'рапейская краiна. Усе толькi пачынаецца. I Курт гэта разумее. Беларускае грамадства адчула сябе палiтычнай нацыяй - гэта ужо у другi бок не перахiлiць.
" Старадау'няй Лiтоу'скай Пагонi - не разбiць, не спынiць, не стрымаць."
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04.11.2020 10:13 Відповісти
Что тьі тут забьіло, чмо? Тут водки нет, тварь кацапская
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04.11.2020 10:18 Відповісти
пусть этот поверхностный вокер в глубину форточки выглянет. ***** уже превратил белоруссию в свою клоаку.
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04.11.2020 10:01 Відповісти
яка безудержна глубіна, широта, та довжина мислі...Раніше навіть ніхто не здогадувався що буде така шняга...
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04.11.2020 10:05 Відповісти
Беларусь, по сути, давно уже под полным контролем *****, и то, что он пока позволяет революционерам водить хороводы,- это его тонкая игра по усыплению бдительности. А лУКА КРОВАВЫЙ всячески помогает своему господину, набивая автозаки на каждом марше беларусов и стараясь сломать протестные настроения. Хотелось бы, чтобы их патриотическое сопротивление достигло нужной протестующим цели.
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04.11.2020 10:24 Відповісти
ці хороводи скоро закінчаться,як закінчились в хабарі, вчора чи позавчора вже не вийшли люди,кінчився протест
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04.11.2020 12:56 Відповісти
Ну беларусы все-таки славяне, как и мы, поэтому думаю, что они и умнее мордвы, и запаса мощности у них поболее.
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04.11.2020 13:57 Відповісти
мировая война уже идет, и развязала ее рашка
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04.11.2020 10:37 Відповісти
 
 