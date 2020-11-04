Алієв: Ми готові сьогодні ж зупинити війну в Карабасі, якщо Пашинян візьме на себе певні зобов'язання
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність зупинити війну в Нагірному Карабасі. Для цього Вірменія має вивести війська з регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє пресслужба президента Азербайджану.
За його словами, чим швидше закінчиться війна в Карабасі, тим буде краще.
"Я неодноразово говорив... і можу ще раз повторити, що... якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення інших територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж. Поки він не взяв на себе таких зобов'язань", - сказав Алієв.
Він заявив, що єдиним компромісом Єревана має бути "повне звільнення всіх окупованих територій згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН і виконанням їхніх основних принципів".
"У базових принципах зазначено, що на початку мають бути звільнені п'ять районів, а потім два. Ми вже в односторонньому порядку звільнили чотири райони. Тому він (прем'єр Вірменії Нікол Пашинян. - Ред.) має сказати, що війська повинні бути виведені з решти під окупацією територій Агдамського, Кельбеджарського, Лачинський районів. Але він не дає таку заяву. Це показує, що він не хоче припинення війни", - додав Алієв.
Раніше Алієв повідомляв, що готовий зупинити бойові дії в Карабасі, якщо Вірменія виведе війська і припинить обстріл.
Нагадаємо, наприкінці жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Росії Володимиру Путіну, в якому запросив допомоги у вирішенні конфлікту в Карабасі.
Будь ласка, зачекайте...
но при всей привлекательности дронов это оружие не на все случаи жизни . пока что у азеров все получается в южной . степной части Карабаха . в горах не все так просто . еще с 90-ых годов с первой ( то бишь второй ) войны армяне для противодействия авиации натянули там поперек ущелий тросы . теперь они и дронам мешают . поэтому на первый план в горах придется выходить горно-пехотным подразделениям Азербайджана . или артиллерии . снимут тросы тогда и дроны прилетят
с какого перепугу именно от 3-х км ? барражируют допустим . а наносить удар приходится опускаться . а еще есть дроны-камикадзе они тоже не опускаются ?
Скажи шефу, пусть тебя уволит за тупость.
Яка Ваша версія?
Кацап, посмотри на карту.
Вот это и есть условие премирия. После этого "можно прекратить стрелять" и все это поймут и поддержат.
Буде як і про що домовлятися
Он делает то, что считает нужным. В этом смысле Алиев весьма последователен.
А то что у азербайджанцев есть потери, в засады там попадают, ну да, но это же не показатель перелома ситуации в пользу армян. Если бы там сейчас американская армия на армян в Карабахе наступала, их бы локально тоже крошили. Есть показатель продвижения вперед, и пока Азербайджан движется вперед, пусть сейчас малыми шажками, он ведет.
Ol Sharp
Украина оказалась на пороге крупного скандала с Азербайджаном из-за негласного решения Зеленского приостановить выполнение контракта "Укрспецэкспорта" с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18.
Так, по данным источников ZN.UA, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию по восстановлению суверенитета над Нагорным Карабахом и окружающим его "поясом безопасности".
В результате нанесен удар по репутации Украины как надежного партнера Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества.
Впереди - перспектива ухудшения украино-азербайджанских отношений и исчезающие надежды получить у Баку кредит на 300 млн долларов.
Х-мм... Может, просто решил Сарику сделать приятное?
СЛАВА УКРАИНЕ ,СЛАВА АЗЕРБАЙДЖАНУ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!