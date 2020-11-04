Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС
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П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із послами країн "Групи семи" і ЄС в Україні, яка відбулася під головуванням США в Групі.
Під час тривалої і плідної розмови сторони обговорили чимало питань взаємного інтересу. Вони обмінялись думками щодо результатів місцевих виборів в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 р. П’ятий Президент Порошенко відзначив, що партія "Європейська Солідарність" досягла позитивних результатів у багатьох областях і буде представлена в усіх обласних радах по всій Україні, повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.
Важлива увага була приділена конституційній кризі, спричиненій рішенням Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства. Сторони домовились, що вихід із кризи варто шукати без зволікань, на засадах об’єднання всіх сторін в інклюзивному діалозі, поваги до верховенства права.
Петро Порошенко підкреслив важливість виконання Мінських домовленостей та подякував партнерам за підтримку ініціативи України щодо розбудови міжнародної платформи з деокупації Криму.
Президент Порошенко також висловив вдячність за допомогу Україні з боку країн "Групи семи" та ЄС у питанні боротьби з коронавірусом.
Сторони наголосили на потребі продовження реформ в Україні з особливим акцентом на реформі правосуддя, боротьбі з корупцією, включно з гарантіями незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро, а також верховенстві права та забезпеченні свободи ЗМІ.
Сторони домовились продовжувати цей діалог в інтересах України та міжнародної єдності та солідарності з нашою державою.
Будь ласка, зачекайте...
Кста, на днях Совет Европы таки собирался отменить безвиз - и перевесило то, что Порох лично попросил пока этого не делать.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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тю, незрозумів де в нього центральний офіс партії - в країну приїзжають посли, і він з послами від партії зустрічається...
Спецслужбы Британии сообщили об охоте российских хакеров на разработки вакцин от COVID-19
Клоун решил повторить успех Рейгана, но ему никто не сказал, что для этого надо быть Личностью. А это не купишь даже за деньги бабы Бени.
По друге, він не косив від призиву в Армію. Рейган ветеран Другої Свтової.
По третє, Рейган до обрання Президентом вже десь 30 років був у політиці, займав посаду губернатора штату.
І головне, він не виступав на корпоративах у Москвє.
...Яке гнусне та позорне явище у історії країни...
«Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине, которая состоялась под председательством США в Группе. Источник: https://censor.net/ru/n3228961»
?
И да, они сами нашли нужным с ним встретиться, если бы не захотели, считая его "жлобом и ворюгой", то сколько бы он их не просил о встрече, они бы на неё. не пришли.
Вывода делайте сами, если, конечно, есть чем.
с сербского языка слово "ПОРОШЕНКИ" переводится одинаково как на русский, так и на украинский языки - "ПОРОСЯТА"
(см. Google-переводчик)
Не, ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Я ж не Макрон и не Галкин, у меня рвотный рефлекс наместе - стока дохрена Тошнотворного Порош(ен)ка мне не снести. Потому - блевать, причём, обильно.