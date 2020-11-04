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Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із послами країн "Групи семи" і ЄС в Україні, яка відбулася під головуванням США в Групі.

Під час тривалої і плідної розмови сторони обговорили чимало питань взаємного інтересу. Вони обмінялись думками щодо результатів місцевих виборів в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 р. П’ятий Президент Порошенко відзначив, що партія "Європейська Солідарність" досягла позитивних результатів у багатьох областях і буде представлена в усіх обласних радах по всій Україні, повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

Важлива увага була приділена конституційній кризі, спричиненій рішенням Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства. Сторони домовились, що вихід із кризи варто шукати без зволікань, на засадах об’єднання всіх сторін в інклюзивному діалозі, поваги до верховенства права.

Петро Порошенко підкреслив важливість виконання Мінських домовленостей та подякував партнерам за підтримку ініціативи України щодо розбудови міжнародної платформи з деокупації Криму.

Також читайте: Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко

Президент Порошенко також висловив вдячність за допомогу Україні з боку країн "Групи семи" та ЄС у питанні боротьби з коронавірусом.

Сторони наголосили на потребі продовження реформ в Україні з особливим акцентом на реформі правосуддя, боротьбі з корупцією, включно з гарантіями незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро, а також верховенстві права та забезпеченні свободи ЗМІ.

Сторони домовились продовжувати цей діалог в інтересах України та міжнародної єдності та солідарності з нашою державою.

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Топ коментарі
+45
Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9885
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04.11.2020 10:07
+35
Видите, ЗеДолбоДятлы и прочии ОпЖописты, ПРЕЗИДЕНТ обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19. А недопрезидент, чем занят? А оно бабло фонда борьбы с коронавирусом расхищает.
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04.11.2020 10:09
+31
Порошенко обговорив із послами країн G7 і ЄС в Україні ситуацію з КС, результати місцевих виборів і боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7133
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04.11.2020 10:25
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Треба писати : Президент України Петро Порошенко .
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04.11.2020 10:11 Відповісти
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Правильно! Только еще добавить "бывший".
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04.11.2020 10:28 Відповісти
Следующий.
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04.11.2020 11:28 Відповісти
Президент України!
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04.11.2020 10:12 Відповісти
СЬОМИЙ !!!!!!!
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04.11.2020 10:30 Відповісти
Настоящий президент занимается делами, пока клоун чешет за отбитые роялем ....принадлежности! Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС в Украине ситуацию с КС, результаты местных выборов и борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7264
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04.11.2020 10:12 Відповісти
Та да... Теперь отложит свои дела в сторону и займется Украиной, но только если это принесет прибыль....
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04.11.2020 11:08 Відповісти
В вот и еще один 73-х процентный! Ты же не кум, сват или квартальный для бубочки. Не бабушка! Навряд ли перепадет от клоуна доходная должность,если, только, Ермаку проплатил разве. Жди, надейся, но время не на пользу залетевшего с клоуном беспардонного ворья работает. Можешь не успеть!
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04.11.2020 11:41 Відповісти
Это Вы на луценка намекаете? Или на алешеньку депутата? Или на сына мишку - большого поклонника параши?
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05.11.2020 10:32 Відповісти
На вас, обожателя таланта мастера игры членом на рояле. На вас, из стада овец, начинающих блеяния, услышав 1+1 от Бени или 112 от Кума...
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05.11.2020 10:42 Відповісти
У нас сейчас двоевластие,президент Порошенко и ********** Зеленский.
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04.11.2020 10:12 Відповісти
Просто зе - воно себе саме так назвало , я нічого не придумав .
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04.11.2020 10:14 Відповісти
Так кто у нас президент? С Порошенко послы ведущих стран обсуждают ситуацию в Украине, а Зеленского просто ставят перед фактом принятых решений. ЗЕпозор.
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04.11.2020 10:14 Відповісти
Ждем !!! Петр Алексеевич!!!!
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04.11.2020 10:14 Відповісти
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В дурдоме.
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04.11.2020 10:29 Відповісти
Та вони просто знають, хто буде наступним президентом. Хоча "мудрий нарід" може знову таке утнути...
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04.11.2020 10:15 Відповісти
Вся надежда на НАСТОЯЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА.
Кста, на днях Совет Европы таки собирался отменить безвиз - и перевесило то, что Порох лично попросил пока этого не делать.

Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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04.11.2020 10:17 Відповісти
Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 9395
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04.11.2020 10:52 Відповісти
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скоріше "Банк" української політики......... . а з послами країн обговорив би краще провал своїх "сотень" дутих реформ, "завдячуючи" яким просрав вибори і просрав на деякий час пів країни доморощеним рашапоїдам під керівництвом кремля.
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04.11.2020 10:19 Відповісти
А ви особисто за кого голосували в другому турі виборів президента 2019?
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04.11.2020 10:22 Відповісти
За зелененьке гівно воно голимсувало.
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04.11.2020 10:54 Відповісти
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Все нормальные люди голосовали против Падлашенки!
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04.11.2020 14:26 Відповісти
Порошенко провел встречу с послами... и ЕС в Украине....Источник: https://censor.net/ru/n3228961

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тю, незрозумів де в нього центральний офіс партії - в країну приїзжають посли, і він з послами від партії зустрічається...
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04.11.2020 10:23 Відповісти
Уговаривал не поддерживать разгон подконтрольного ему КС.
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04.11.2020 10:28 Відповісти
На росії немає вакцини від ковіду,російські хакери полюють за іноземними розробками.
Спецслужбы Британии сообщили об охоте российских хакеров на разработки вакцин от COVID-19
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04.11.2020 10:32 Відповісти
не помню других экспрезидентов чтоб так активно продолжал политические действия после своего президенства.
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04.11.2020 10:36 Відповісти
причем результаты его （Петра Алексеевича） работы приносят больше пользы для Украины, чем нынешний обитатель Банковой.
Клоун решил повторить успех Рейгана, но ему никто не сказал, что для этого надо быть Личностью. А это не купишь даже за деньги бабы Бени.
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04.11.2020 10:52 Відповісти
Рональд по перше не був актором клоуном.
По друге, він не косив від призиву в Армію. Рейган ветеран Другої Свтової.
По третє, Рейган до обрання Президентом вже десь 30 років був у політиці, займав посаду губернатора штату.
І головне, він не виступав на корпоративах у Москвє.
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04.11.2020 11:09 Відповісти
+++ и я об этом!
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04.11.2020 11:10 Відповісти
До Свына никак не дойдёт, что не его избрали в 2019....
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04.11.2020 14:25 Відповісти
Суть не в том, что Порошенко захотел встречаться с послами Г-7, а в том что послы Г-7 посчитали нужным с ним встретились!
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04.11.2020 10:42 Відповісти
именно так, ведь бурную активность может проявлять или изобрежать может любой, н но не факт что на это обратят внимание другие.
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04.11.2020 10:47 Відповісти
Свнсбк под прокси, ты снова зашкварился, перелогинься. Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 7999 Страной, походу, управляет завхоз Ермак - именно он встречался с послами 7ки, вместо Галабародьки.
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04.11.2020 12:20 Відповісти
Что-то не похоже, что Петр Алексеевич БЫВШИЙ президент Украины, скорее, тот, сегодняшний, НЕНАСТОЯЩИЙ.
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04.11.2020 10:48 Відповісти
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Это да! он поджопупнутый!
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04.11.2020 14:23 Відповісти
А тим часом зюзя розводить хохлосрач в Телеграм, вояка рояльний.
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04.11.2020 10:56 Відповісти
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Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 4812 адепти другого (третього, четвертого, п*ятого...Булава - нащадку) приходу почувши збуджуючі мотики почали сінхронно покачуватись у такт мотиву...Раз за разом хтось підіймав руки з бубном та викрикивав :"О, приди, приди, приди О, дух, явись, явись! Явись - ми исполним всё, что ти прикажеш!"...

Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 5360 ...Яке гнусне та позорне явище у історії країни...
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04.11.2020 11:06 Відповісти
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У Пороха манія величі.Немолода особа, а...
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04.11.2020 11:07 Відповісти
А у цих шо тоді:
«Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине, которая состоялась под председательством США в Группе. Источник: https://censor.net/ru/n3228961»
?
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04.11.2020 11:22 Відповісти
А посли абнаглєлі в край...
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04.11.2020 11:50 Відповісти
И в чем же, опущенный ботяра?
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04.11.2020 12:21 Відповісти
правильно. общаться по важным вопросам нужно со взрослыми, а не с детворой скудоумной.
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04.11.2020 11:20 Відповісти
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Жлоб и ворюга обсуждает с послами g7 ситуацию - на кой хрен нам эта лабуда?
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04.11.2020 11:33 Відповісти
вам лучше вовку с валдая слушать)))
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04.11.2020 11:51 Відповісти
Ну, видно, эти послы так не считают и они не наивные дети, чтобы не знать, кем на самом деле является Порошенко. Видимо, это вы заблуждаетесь.
И да, они сами нашли нужным с ним встретиться, если бы не захотели, считая его "жлобом и ворюгой", то сколько бы он их не просил о встрече, они бы на неё. не пришли.
Вывода делайте сами, если, конечно, есть чем.
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04.11.2020 11:52 Відповісти
Не тратьте свое время на полоумного бота
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04.11.2020 12:06 Відповісти
А з зеленою шмарклею хто що обговорює? Його пацанчики з КВНа? Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 2229
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04.11.2020 11:52 Відповісти
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Опять этот шизофреник шоколадый вылез!!!!!
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04.11.2020 11:45 Відповісти
Посли G7 теж шизофреніки?
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04.11.2020 11:49 Відповісти
Нет,они- сочувствующие))))
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04.11.2020 11:57 Відповісти
А что, послы бабки не любят? Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС - Цензор.НЕТ 7425
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04.11.2020 14:18 Відповісти
На этой встрече не хватало посла Сербии, который внёс бы оживление в переговоры, презентовавши послам G-7 минутку занимательной лингвистики:
с сербского языка слово "ПОРОШЕНКИ" переводится одинаково как на русский, так и на украинский языки - "ПОРОСЯТА"
(см. Google-переводчик)
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04.11.2020 12:02 Відповісти
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Переклад з порошенківської: попив стоячи кави з помічниками якихось послів )))
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04.11.2020 12:04 Відповісти
А з вашою зє ніхто навіть каву пити не буде .
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04.11.2020 12:07 Відповісти
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Обсудил-обсудил. Ещё как обсудил. Когда послы G7 пошли в нужник слабиться Сывочолый Гетьман как Ихтиандр из писсуара вынырнул и всё-всё с послами подробно обсудил.
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04.11.2020 13:44 Відповісти
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Меня терзают смутные сомнения - куда подевались все порохоботы? Филонят гады - не отрабатывают надлежащим образом халявные сосательные леденцы «Рошен». Или случилось немыслимое(?) - Порохатый Барыга снял с довольствия порохоботов?
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04.11.2020 13:54 Відповісти
Петя нарешті пойняв, шо Юра розвів його на бабки )))
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04.11.2020 14:46 Відповісти
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Куда же без этого козла....
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04.11.2020 14:21 Відповісти
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Видимо послы "сказали "спасибо" вяликому и не превзойденному,за 144 рехформы.
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04.11.2020 15:41 Відповісти
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Вот только не он провёл,а скорее они провели встречу и высекли ПАПу.
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04.11.2020 15:52 Відповісти
Опять зебилов корежит в конвульсиях.
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05.11.2020 00:20 Відповісти
жаль... что не удалось услышать начальника транспортного цеха Зеленского... весь в труде...
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05.11.2020 04:47 Відповісти
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. Сидя в шкафу под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщик"© лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко спасает Украину. Даже из шкафа спасает! От прямо из шкафа берёт и спасает. Никто не спасает, а он спасает. Причём, из шкафа!
Не, ну кому радостно, тот пускай радуется, а я - обильно блевать. Я ж не Макрон и не Галкин, у меня рвотный рефлекс наместе - стока дохрена Тошнотворного Порош(ен)ка мне не снести. Потому - блевать, причём, обильно.
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06.11.2020 22:51 Відповісти
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