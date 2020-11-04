Порошенко обговорив конституційну кризу в Україні з послами країн G7 і ЄС

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із послами країн "Групи семи" і ЄС в Україні, яка відбулася під головуванням США в Групі.

Під час тривалої і плідної розмови сторони обговорили чимало питань взаємного інтересу. Вони обмінялись думками щодо результатів місцевих виборів в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 р. П’ятий Президент Порошенко відзначив, що партія "Європейська Солідарність" досягла позитивних результатів у багатьох областях і буде представлена в усіх обласних радах по всій Україні, повідомляє пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

Важлива увага була приділена конституційній кризі, спричиненій рішенням Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства. Сторони домовились, що вихід із кризи варто шукати без зволікань, на засадах об’єднання всіх сторін в інклюзивному діалозі, поваги до верховенства права.

Петро Порошенко підкреслив важливість виконання Мінських домовленостей та подякував партнерам за підтримку ініціативи України щодо розбудови міжнародної платформи з деокупації Криму.

Також читайте: Зеленський, як і Путін, хоче одноосібно звільняти суддів КС, це наближення України до диктатури, - Порошенко

Президент Порошенко також висловив вдячність за допомогу Україні з боку країн "Групи семи" та ЄС у питанні боротьби з коронавірусом.

Сторони наголосили на потребі продовження реформ в Україні з особливим акцентом на реформі правосуддя, боротьбі з корупцією, включно з гарантіями незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро, а також верховенстві права та забезпеченні свободи ЗМІ.

Сторони домовились продовжувати цей діалог в інтересах України та міжнародної єдності та солідарності з нашою державою.