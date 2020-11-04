Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук

Для України важливо, щоб Росія пішла з тимчасово окупованого Донбасу, тому допомога з боку США означатиме мобілізацію міжнародної спільноти для чинення тиску на РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в інтерв'ю експослу США в Україні, директору Євразійського центру Атлантичної ради Джону Гербсту заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, відповідаючи на запитання, що Америка має зробити зараз, щоб допомогти Україні.

"У цьому є два аспекти. Це могло просто допомогти Україні. Мовляв, перший варіант: Америка сконцентрувала (свої зусилля) і допомагає Україні, але цим не допомагає вирішити конфлікт. Другий варіант: Америка допомагає Україні в більш широкому сенсі, але вона також відіграє провідну роль у здійсненні тиску на Росію", - зазначив Кравчук.

За його словами, сьогодні Україні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога".

"Нам потрібно змусити ворога залишити Донбас. Щоб вони просто пішли. Нехай Росія - її озброєння, її війська, її спецпризначенці - залишить Донбас. І тоді ми подбаємо про все, ми знайдемо рішення, як я вже сказав, ми реалізуємо відповідно до закону особливості місцевого самоврядування, ми надамо цим людям більш широкі права, ширшу економічну свободу, можливо, ми навіть подумаємо про створення для цих регіонів особливої ​​економічної зони", - пояснив Кравчук.

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Він наголосив - необхідно, щоб Росія припинила допомагати "як прямим, так і гібридним способом, в організації війни проти України".

"Таким чином, для мене допомога з боку Сполучених Штатів означатиме мобілізацію міжнародної спільноти для чинення тиску на Росію і надання не тільки військової, але насамперед економічної допомоги Україні", - наголосив Кравчук.

Нагадаємо, 21 жовтня Кравчук заявив, що питання реінтеграції Донбасу комплексне і передбачає чотири етапи.