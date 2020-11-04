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Новини Політика України
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Кравчук (505) Росія (26948) США (6785) Донбас (13137)

Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук

Для України важливо, щоб Росія пішла з тимчасово окупованого Донбасу, тому допомога з боку США означатиме мобілізацію міжнародної спільноти для чинення тиску на РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в інтерв'ю експослу США в Україні, директору Євразійського центру Атлантичної ради Джону Гербсту заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, відповідаючи на запитання, що Америка має зробити зараз, щоб допомогти Україні.

"У цьому є два аспекти. Це могло просто допомогти Україні. Мовляв, перший варіант: Америка сконцентрувала (свої зусилля) і допомагає Україні, але цим не допомагає вирішити конфлікт. Другий варіант: Америка допомагає Україні в більш широкому сенсі, але вона також відіграє провідну роль у здійсненні тиску на Росію", - зазначив Кравчук.

За його словами, сьогодні Україні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога".

"Нам потрібно змусити ворога залишити Донбас. Щоб вони просто пішли. Нехай Росія - її озброєння, її війська, її спецпризначенці - залишить Донбас. І тоді ми подбаємо про все, ми знайдемо рішення, як я вже сказав, ми реалізуємо відповідно до закону особливості місцевого самоврядування, ми надамо цим людям більш широкі права, ширшу економічну свободу, можливо, ми навіть подумаємо про створення для цих регіонів особливої ​​економічної зони", - пояснив Кравчук.

Також читайте: У шкільних підручниках ОРДЛО немає слова "Україна", за шість років там перекосили свідомість пропагандою з Москви, - Кравчук

Він наголосив - необхідно, щоб Росія припинила допомагати "як прямим, так і гібридним способом, в організації війни проти України".

"Таким чином, для мене допомога з боку Сполучених Штатів означатиме мобілізацію міжнародної спільноти для чинення тиску на Росію і надання не тільки військової, але насамперед економічної допомоги Україні", - наголосив Кравчук.

Нагадаємо, 21 жовтня Кравчук заявив, що питання реінтеграції Донбасу комплексне і передбачає чотири етапи.

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Топ коментарі
+50
Маразм крепчал . Украине сегодня "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага", нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9048
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04.11.2020 10:17
+44
Да, да, Лёня, мы в курсе за твое "не вооружаться". Кстати, ты уже бумажкой которую подписал в Будапеште, подтёрся? Ну, той, по которой мы разоружились до резинки от трусов и которую ты гордо именовал мемораднум.
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04.11.2020 10:17
+41
нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс, нужно просто сдать ядерное оружие, нужно просто пєрєстать стрєлять, нужно просто.....Уловлюєте риторику?
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04.11.2020 10:18
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"Кравчучно-Візочний комплекс"! Відміно! "Ядерно-ракетний" стратєх поміняв на "Кравчучно-візочний"!
Отце "многоходовочка"!
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04.11.2020 12:40 Відповісти
Выживший из ума старый маразматик .
Неплохо живущий за наш с вами счёт .
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04.11.2020 10:47 Відповісти
Тот самый случай, когда старость пришла сама, без мудрости.
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04.11.2020 16:47 Відповісти
этот старый маразмарик.который сдал кацапии ядрен батон,еще что то вякает?..надо вводить ограничение по возрасту.
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04.11.2020 10:48 Відповісти
З обов'язковою перевіркою на схильність до старечої деменції. Звісно, якщо цю схильність можна прослідкувати, взагалі? Але те, що цього старого пердуна треба гнати звідусіль сраною мітлою - факт беззаперечаний і він не обговорюється.
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04.11.2020 23:28 Відповісти
****** уже на пенсию, старый идиот! По хорошему если, так тебя вообще посадить нужно, за то, что ты сотворил со страной в 90-х.
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04.11.2020 10:50 Відповісти
!!!
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04.11.2020 13:29 Відповісти
Ну, не совсем за бесплатно. Думаю, там на карман кое-каким таварисчам трошки капнуло.
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04.11.2020 10:54 Відповісти
а платить на восстановление бамбаса кто будет? я лично не собираюсь ни кормить ни строить за свои бабки там никого и ничего. в жопу пусть идут!
приполярная нигерия должна не просто уйти из Украины. она должна компенсировать все те затраты которые понесла моя Родина.
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04.11.2020 10:52 Відповісти
Выйдет такой кравчук на ноль, покажет сепарам голую задницу, пустит ветров, а те от такого вида и запаха тут же сбегут в засрашку. ********.
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04.11.2020 10:53 Відповісти
ага, давайте разоружимся совсем и покажем врагам наши абсолютно мирные намерения..., они посмотрят на все это и скажут, ну какого хрена мы тут делаем 7-ой год подряд, развернутся и уйдут, а мы дружно, всей страной начнем восстанавливать донбасс, выплатим каждому компенсацию, построим им дома, школы, больницы, дороги и сделаем им свободную экономическую зону, чтобы было совсем как у людей..., а забыла еще... и заплатим рашке компенсацию - за разбитую технику, за потери, за моральный ущерб... и вот тогда - заживем...
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04.11.2020 10:54 Відповісти
Очередной перл!
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04.11.2020 10:54 Відповісти
Заставить пряниками?
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04.11.2020 10:55 Відповісти
Кравчук,а шо ты вже уверен,що москали не попрут дальше,що размышляешь вже о том,що они должны покинуть Домбабве?Для тебя война уже закончилась?Или даже не начиналась?Сидит такой дуру гонит философ!Вот ты уверен,що как только ты перестанешь вооружаться,так москали не то,шо из Домбабве уйти,...А тупо двинут на Херсон за водой для Крыма.И вообще смешно слышать о разоружении от того,кто спит с ружьём Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5783
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04.11.2020 10:55 Відповісти
Дедушка у нас теперь спикер № 1!
Менделя ему нужно!
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04.11.2020 10:55 Відповісти
Тормоз...
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04.11.2020 10:56 Відповісти
Слова истинного коммуниста, другими словами Россия наш брат с ними нужно мирится, по.ер как!
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04.11.2020 10:58 Відповісти
Арестович что свалил он же спикер
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04.11.2020 10:59 Відповісти
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Согласен со стариком, даже если все мы будем работать за тарелку риса, как в КНДР, нам не превзойти агрессора в оружии, ну нет у нас нефти и людей меньше.
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04.11.2020 10:59 Відповісти
И что с того? Финляндия вон смогла нанести агрессору потери, которые заставили его отказаться от большей части его намерений. Но они вооружались, а не ждали манны небесной.
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04.11.2020 11:18 Відповісти
Вот и мы также как фины - отбили наступление, но потеряли территории. Пора как фины строить успешную страну.
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04.11.2020 11:19 Відповісти
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За Финляндией был европейский промышленный капитал. И в конце концов, 10% территории минус. А Сталину другого и не надо было. Вывели Питер из зоны досягаемости артиллерии.
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04.11.2020 11:41 Відповісти
Глупости только про артиллерию не пишите.
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04.11.2020 11:45 Відповісти
Вы это сами придумали?) Или по раша тв услышали, что сралину больше ничего не нужно было?) Вы бы хоть документы почитали... Ну к примеру переговоры молотова с адиком осенью 40-го года... Там молотов целый день талдычил адику атдайнамфинляндиюфинляндиянаш... Адик ему: нах вам Финляндия, я вам всю Азию поделить предлагаю... А молотов как попугай: мы с вами договорились, что финляндиянаш...
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04.11.2020 15:12 Відповісти
ошейник раба, легче доспехов воина...
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04.11.2020 11:23 Відповісти
Ты , пропагандон, и грузинам такое точно лепишь, и молдаванам, и азербайджанцам лепил. А если перейти к активным мероприятим, Лошадь с трибуны ООН тут же заявит , что они всегда считали Донбасс и Крым украинским. А если ждать милости от расеи, то ее в истории не было еще. И вы все ссыкливые,доказано много раз
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04.11.2020 11:37 Відповісти
Совок умер не от недостатка оружия.
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04.11.2020 11:57 Відповісти
Зато , посмотри,Армения скукоживается не глазах,от недостатка оружия, падение целой страньі -в ближайшие дни, если не часьі. Банально нечем ваивать
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04.11.2020 12:37 Відповісти
Подтверждение моих слов - только окрепнув экономически и став сильнее врага военно, можно браться за возвращение оккупированных территорий.
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04.11.2020 12:42 Відповісти
Одно другому не мешает. Нужно и союзников искать и экономику поднимать.
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04.11.2020 12:50 Відповісти
Союзники всегда ситуативні. 30+ лет назад Украина бьіла союзником Росии,и врагом НАТО.
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04.11.2020 12:56 Відповісти
Оккупировала 20% Азербайджана для них - раша. Теперь без рашаванек удержать оккупированное не могут. И отправить ванек раша не может,потому,что в ответ турция отправит своих хасанов,с НАТОвским оружием,и хрен его знает где они остановяться сами.
А сами за 30 лет не ушли,и не собирались.
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04.11.2020 12:49 Відповісти
Почему тогда Украина граничит с РФ,а не КНР?! У КНР и людей больше ,чем у РФ в 1.000 РАЗ, и вооружений болше и лучше чем у РФ?
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04.11.2020 12:06 Відповісти
А почему Канада существует рядом с США?
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04.11.2020 12:17 Відповісти
Из-за недостатка оружия и людей у США!
НЕ?
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04.11.2020 12:53 Відповісти
не тормоз он , мразь обыкновенная...
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04.11.2020 10:59 Відповісти
По его словам, сегодня Украине "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага".
"Нам нужно заставить врага покинуть Донбасс. Чтобы они просто ушли. Пусть Россия - ее вооружение, ее войска, ее спецназ - покинет Донбасс.
============
Конечно...,понятно как их заставить,-надо просто перестать стрелять...
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04.11.2020 11:03 Відповісти
Ги!
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04.11.2020 12:07 Відповісти
та й армію розпустити, "руськіймір" в кожну хату й **********. все вірно, зеленське падло?
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04.11.2020 11:05 Відповісти
Коло звершилося.
Перший президент - "нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс"
Останній (на зараз) "нужно просто перестать стрелять".
Отже, "нужно просто"" знести голови першому й останньому - і все піде на краще. Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5756
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04.11.2020 11:05 Відповісти
А в чому ви бачите спільність закликів? Вони диаметрально протилежні.
Перший- заклик примусити покинути територію країни.
Другий- заклик капітулювати.
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04.11.2020 11:10 Відповісти
Жирним виділена схожість. Але вам уточню "ПРОСТО" - це не для політиків, а для дурнів.
Обидва закликають не чинити опору агресору, що автоматично означає капітуляцію, якщо агресор не адекватний.
Просто (знову це клята "просто") перший більш кручений (пропагандист як ні як) за клована, і його спічі більш продумані і не такі прямі, мають приховані натяки та смисли.
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04.11.2020 11:22 Відповісти
"ПРОСТО", це лише слово. Суть цього "просто", в складі речень, абсолютно різна. І навіть дурень ладен це зрозуміти.
"нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс"
"нужно просто перестать стрелять"
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04.11.2020 11:31 Відповісти
Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7474 Авжеж, "навіть дурень ладен це зрозуміти." І ти цьому доказ.

Суть цього "просто" в спічах обох - легко, не напружуючи сил, без від'ємних наслідків.
А якщо ти вже розбираєш склад речень, то бери вже й контекст..
Як кравчукча збирається "заставить", та ще й просто?

А янелох хотів лише зупинити, а не примусити. Тому й виділені жирним тобою слова різняться.
Я знайшов схожість, ти розбіжності. В нас, як і вних схожість "знайшов", різність цілей. Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2717
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04.11.2020 11:56 Відповісти
Навздогін

Трехсторонняя контактная группа утвердила участки на линии разграничения, Источник: https://censor.net/ru/p3229006

От "просто" в розумінні твого кравчука.чим воно відрізняється від янелоховського, га, Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4796 Чайка Київ?
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04.11.2020 13:14 Відповісти
У тому то і справа, що ці процеси просто закінчити не можна.
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04.11.2020 12:07 Відповісти
Чим примусити? Відказом від ЯЗ він ВЖЕ примусив розпочати оккупацію!
Для продовженя такого примусу треба утілізувати зброю?!
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04.11.2020 12:11 Відповісти
Для кравчука, цієї старої комуняцької потвори, так і є.
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04.11.2020 12:49 Відповісти
Ці МЕНШОВАРТІСНІ паскуди, плазують перед кацапами в пошуку способу довести, що Україна слабка і не становить для них загрози. Можна виводити війська, бо Україна готова (на компроміси) співпацювати з загарбником. Відновити "добросусідські" стосунки, забрати ордло, зняти санкції.
Оце і є пліснява ідея миралюбойценой, яку вони півтора роки втілюють.
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04.11.2020 11:06 Відповісти
прально . зачем ходить на работу и зарабатывать деньги . нехай она сама приходит и деньги дает . такую ***** б"
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04.11.2020 11:07 Відповісти
"Заставить врага покинуть Донбасс. Чтобы они просто ушли. Пусть Россия - ... покинет Донбасс. И тогда..." -Как-? В глаза Путину посмотреть?
Все логично. Для Зе . который "не лох" и " зуб даю". всякий, кто самостоятельно может сложить фразу длиннее 10 слов, кажется ну о-очень. умным, а если тот еще титулованный и на одной с ним малоросской волне..
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04.11.2020 11:08 Відповісти
Этот старый ******* собирается пригласить шаманов чтобы те били в бубны и заклинали "Путин уходи"? Это его рецепт как заставить врага освободить наши территории? И почему Украине так не везет на президентов каждый первый из которых если не *******, то скотина???
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04.11.2020 11:08 Відповісти
Бла бла бла старого маразматика!!! А решение проблемы Карабаха Азейбарджаном на практике говорят обратное!
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04.11.2020 11:09 Відповісти
Тупой и еще тупее
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04.11.2020 11:12 Відповісти
Цей Нафталін Злодій-кравчук вже дістав зі своїми "проповідями".... пам`ятаю, як це Цно таскали медведчуки по всіх каналах в 2014 році...:"....існує міжнародне Право... і... раSSія Ніколи не нападе на Украіну або відбере Крим...." переконував цей Злодій усіх невіруючих... в"міжнродне право"...
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
у раSSії горить земля під ногами...і Зебіли йдуть в атаку по всіх напрямках...і пробують потягнути час і заплутати сліди...поки їх адепти на кшталт медведчуків, партнових, бужанських, шуфричів, рабіновичів, мураєвих з єрмаками та іншi будуть "відбілювати" руSSкій мір...
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04.11.2020 11:14 Відповісти
Дядя Лёня ....ты дурак?
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04.11.2020 11:16 Відповісти
"Просто заставить Россию уйти", "просто перестав стрелять". Сюрреализм какой-то. Поверить сложно, что такую дичь могут во всеуслышание нести люди, находящиеся у руля страны. Иногда мне кажется, что я сплю и мне снится кошмар.
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04.11.2020 11:17 Відповісти
Один раз уже этого старпера послушались...
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04.11.2020 11:28 Відповісти
300 років чекали українці поки Моськовське царство піде з України і ще 300 почекаємо. Але є одна проблема, москалі можуть заблукати і підуть не на Ростов, а на Київ. І тут головне не мати зброї, не провокувати Путіна, не чинити опір, і головне не спричинити шкоду москальському війську, а наполеглево, разом з міжнародною спільнотою, можливо уже з Лондона, 600 років вимагати від Росії вийти з Донбасу. Приблизно це сказав товаріщь Кравчук. Де вороже військо безсиле, все може вирішити купка зрадниківі деверсантів.
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04.11.2020 11:29 Відповісти
Де б ти вже подівся,старий смердючий тхір!
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04.11.2020 11:31 Відповісти
ну, "помощь" вообще-то нужно давать как минимум при изоляции от оккупантов, а то получается классический разводняк - бабло дают на "помощь", чтобы не сдохли, а всякие условные "судьи", "депутаты" а-ля Медвечук и олигархи, распилив бюджет, спонсируют кацапскую войну на эти деньги.
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04.11.2020 11:31 Відповісти
Як вже цей Кравчук набрид,хто вже повчав саме цей негідник заклав фундамент кримінально олігархічної країни ,плоди якої пожинаєм і понині,олігархи ,корупційні судди,розвалена економіка країна не розвиваєтся. ,
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04.11.2020 11:33 Відповісти
Необходимо просто заставить РФ оставить Донбасс...

Звучит как:
Необходимо просто уговорить лисицу цыплят не красть
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04.11.2020 11:36 Відповісти
Друга серія серіалу "Перестать стрелять".
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04.11.2020 11:43 Відповісти
Еще раз про переговоры с росиянскими властями
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04.11.2020 11:43 Відповісти
мы тебя поняли, дедуля! Надо просто перестать воевать. И акупанты сами уйдут. Потом. Может быть. Ну там, сесть у вышневому садочку над Днипром и ждать когда по Днепру проплывут их трупы.
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04.11.2020 11:49 Відповісти
маразм крепчает..
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04.11.2020 11:51 Відповісти
Та нах та армия вобще раз можно вооруженную до зубов Роисю одним Кравчуком заставить уйти с Донбаса?

Кравчу круче и страшнее атомной бомбы. Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1560
И главное все ж видят потрясающие результаты миротворческой деятельности ЗЕ и Кравчука.
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04.11.2020 11:51 Відповісти
Старый комуняка продолжает тестировать общественное мнение на умственную усталость ... давайте пожелаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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04.11.2020 11:55 Відповісти
Якраз навпаки-Україні треба максимально переозброюватись і посилювати ЗСУ.а про ордло краще забути.ну немає там України,немає і не було всі ці 30 років.який сенс повертати їх в Україну,якщо вони завтра ж виберуть собі керівниками терористів?🤔...терористи це ж не лише ті хто стріляв,але і ті хто віддавав накази,але за домовленностями їх не те що переслідувати не можна,вони навіть не втратять права бути обранними до органів влади,і навіть до вру.🤔😕
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04.11.2020 12:14 Відповісти
Дебил,***...
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04.11.2020 12:14 Відповісти
разоружиться потом всегда проще,чем вооружиться
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04.11.2020 12:16 Відповісти
Абсурд включается в кризисные моменты, чтобы у оппонентов мозги свернулись в трубочку.
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04.11.2020 12:18 Відповісти
ми надамо цим людям більш широкі права Джерело: https://censor.net/ua/n3228964
направду? більш широких ніж в інших українців? й це за те, що вони вбивали українців, зазіхнули на територіальну цілісність України та співпрацювали з окупантом? це ж, *****, чудово!

що треба зробити після звільнення окупованих територій, то це, окрім притягнення до кримінальної відповідальності колаборантів, уразити в виборчих правах всіх тих, хто перебував в окупації.
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04.11.2020 12:20 Відповісти
Пусть этот дебил приведет хоть один пример откуда рашка ушла добровольно?Приднестровье,Осетия,Абхазия?
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04.11.2020 12:26 Відповісти
В такому віці вже садівництвом займатися потрібно, до землі принюхуватися.
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04.11.2020 12:28 Відповісти
еще 1 консерва пр-ва рашки федерашки просит 111 ст.УК Украины.
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04.11.2020 12:41 Відповісти
Нужно просто пірістать ̶с̶т̶р̶і̶л̶я̶т̶ь̶ звіздєть...
Кримняш він також голим задом "деокупоаувати" пропонує? Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1343
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04.11.2020 12:56 Відповісти
Це та сама наволоч, яка віддала ворогу ядерну зброю, а тепер розпатякує, як без зброї перемогти цього ворога.
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04.11.2020 12:58 Відповісти
Так думает зеленое ничтожество, такими оно и окружает себя.
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04.11.2020 13:04 Відповісти
Деменция?
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04.11.2020 13:14 Відповісти
По его словам, сегодня Украине "не нужно вооружаться до зубов, чтобы остановить врага".

Старый дебил... Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9831
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04.11.2020 13:22 Відповісти
Не слушайте этого старого, брехливого, комуняку и предателя Украины Кравчука!! Все нынешние политические и экономические и приграничные беды Украины это результат неумелого бывшего коммунистического руководство Украины!! А именно этого неадеквата-коммуниста Кравчука, и хитрожопого "красного директора"-ворюгу Кучмы!! Которые десятилетиями, после обретения Украиной независимости, ездили к пьянчужке Ельцину на поклон, пьянствовали с ним и его кодлой, сдавая при этом интересы Украины и конкретно Крыма и Севастополя, лишь бы удержаться у власти Украины президентами!! Украине нужно вооружатся и как можно лучше !! Посмотрите на Айжербаджан!! Если бы не их современная армия сумели бы они добиться таких результатов в войне с Арменией?? Забудьте этот бред Зеленского, "Надо просто перестать стрелять"". Этот жидёнок Зеленский, ни разу в жизни не держал в руках автомат, .. Четырежды драпал от призыва военкомата, имеет (купил) липовый диплом, и при этом учит всю Украину, как правильно жить.
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04.11.2020 13:26 Відповісти
Я не сумніваюсь , що разом з зе бєня придумує ще й таких персонсжів , як ця стара комуняка , щоб знущатися над Українцями . Спочатку була кучка , яка замовила Гонгадзе , а зараз повний трандєц ! Воно здало все , що тільки можна кацапам , закінчивши ядерною зброєю і повинне у в'язниці повчати як жити зеків , якщо вони дозволять .
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04.11.2020 13:39 Відповісти
Пришелепкуватий старий комуняка!!!
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04.11.2020 13:44 Відповісти
Слов нет, дабы осудить эту старческую особу, которая приложила немало усилий для лишения Украиной стопроцентного "оружия сдерживания" ,а теперь еще призывает к ограничению обычного вооружения...На дыбу его,на палю!
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04.11.2020 14:08 Відповісти
Якщо "просто", тоді нема питань - візьми й примусь. Тобі хтось не дає? Хто?
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04.11.2020 14:19 Відповісти
И. Губерман:
Опомнилась российская держава
Расплакались ее святые лекари,
А тут еще свинья конем заржала,
И лошади в ответ закукарекали".
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04.11.2020 14:20 Відповісти
**** альцгеймерная верни ЯО Украины.
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04.11.2020 14:22 Відповісти
Разлагающий мозги и волю заразный вирус "Офиса простых решений" имени жалкого пиз*дуна Саакашвили: нужно просто...(нужное подставить)
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04.11.2020 14:39 Відповісти
Ти старий пердун вже розуружав країну, віддав флот і всі ракети і якраз цього було потрібно мокшам. Тільки вооружатися, тільки нарощувати міць - тоді засрашка піде і забуде про Україну.
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04.11.2020 14:42 Відповісти
Так возьми меморандум , скрути в трубочку , вместо палки и выгони .
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04.11.2020 15:09 Відповісти
Скрытая реклама "Байрактаров"?
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04.11.2020 15:33 Відповісти
кравчук це таємний агент пукіна.
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04.11.2020 16:08 Відповісти
Заставить?А что еще не покинула?Леня,ты сьезди посмотри,уже ж 100 дней как по вашему указанию "просто перестали стрелять".Заодно и флаги Украины там поразвешивай,вместо ихних с курицой двухголовой.Не боись!!!😊
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04.11.2020 16:47 Відповісти
От общения экс президента Кравчука и Зеленского,тот не становится президентом,но Кравчук уже стал клоуном.Нужно это срочно прекращать,имхо.,.
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04.11.2020 16:52 Відповісти
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