Україні сьогодні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога", необхідно просто змусити РФ залишити Донбас, - Кравчук
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Для України важливо, щоб Росія пішла з тимчасово окупованого Донбасу, тому допомога з боку США означатиме мобілізацію міжнародної спільноти для чинення тиску на РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в інтерв'ю експослу США в Україні, директору Євразійського центру Атлантичної ради Джону Гербсту заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, відповідаючи на запитання, що Америка має зробити зараз, щоб допомогти Україні.
"У цьому є два аспекти. Це могло просто допомогти Україні. Мовляв, перший варіант: Америка сконцентрувала (свої зусилля) і допомагає Україні, але цим не допомагає вирішити конфлікт. Другий варіант: Америка допомагає Україні в більш широкому сенсі, але вона також відіграє провідну роль у здійсненні тиску на Росію", - зазначив Кравчук.
За його словами, сьогодні Україні "не потрібно озброюватися до зубів, щоб зупинити ворога".
"Нам потрібно змусити ворога залишити Донбас. Щоб вони просто пішли. Нехай Росія - її озброєння, її війська, її спецпризначенці - залишить Донбас. І тоді ми подбаємо про все, ми знайдемо рішення, як я вже сказав, ми реалізуємо відповідно до закону особливості місцевого самоврядування, ми надамо цим людям більш широкі права, ширшу економічну свободу, можливо, ми навіть подумаємо про створення для цих регіонів особливої економічної зони", - пояснив Кравчук.
Він наголосив - необхідно, щоб Росія припинила допомагати "як прямим, так і гібридним способом, в організації війни проти України".
"Таким чином, для мене допомога з боку Сполучених Штатів означатиме мобілізацію міжнародної спільноти для чинення тиску на Росію і надання не тільки військової, але насамперед економічної допомоги Україні", - наголосив Кравчук.
Нагадаємо, 21 жовтня Кравчук заявив, що питання реінтеграції Донбасу комплексне і передбачає чотири етапи.
Будь ласка, зачекайте...
Отце "многоходовочка"!
Неплохо живущий за наш с вами счёт .
приполярная нигерия должна не просто уйти из Украины. она должна компенсировать все те затраты которые понесла моя Родина.
Менделя ему нужно!
А сами за 30 лет не ушли,и не собирались.
НЕ?
"Нам нужно заставить врага покинуть Донбасс. Чтобы они просто ушли. Пусть Россия - ее вооружение, ее войска, ее спецназ - покинет Донбасс.
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Конечно...,понятно как их заставить,-надо просто перестать стрелять...
Перший президент - "нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс"
Останній (на зараз) "нужно просто перестать стрелять".
Отже, "нужно просто"" знести голови першому й останньому - і все піде на краще.
Перший- заклик примусити покинути територію країни.
Другий- заклик капітулювати.
Обидва закликають не чинити опору агресору, що автоматично означає капітуляцію, якщо агресор не адекватний.
Просто (знову це клята "просто") перший більш кручений (пропагандист як ні як) за клована, і його спічі більш продумані і не такі прямі, мають приховані натяки та смисли.
"нужно просто заставить РФ покинуть Донбасс"
"нужно просто перестать стрелять"
Суть цього "просто" в спічах обох - легко, не напружуючи сил, без від'ємних наслідків.
А якщо ти вже розбираєш склад речень, то бери вже й контекст..
Як кравчукча збирається "заставить", та ще й просто?
А янелох хотів лише зупинити, а не примусити. Тому й виділені жирним тобою слова різняться.
Я знайшов схожість, ти розбіжності. В нас, як і вних схожість "знайшов", різність цілей.
Трехсторонняя контактная группа утвердила участки на линии разграничения, Источник: https://censor.net/ru/p3229006
От "просто" в розумінні твого кравчука.чим воно відрізняється від янелоховського, га, Чайка Київ?
Для продовженя такого примусу треба утілізувати зброю?!
Оце і є пліснява ідея миралюбойценой, яку вони півтора роки втілюють.
Все логично. Для Зе . который "не лох" и " зуб даю". всякий, кто самостоятельно может сложить фразу длиннее 10 слов, кажется ну о-очень. умным, а если тот еще титулованный и на одной с ним малоросской волне..
На щастя, одного єрмаковсього нафталіна факіна вже відсторонили...
у раSSії горить земля під ногами...і Зебіли йдуть в атаку по всіх напрямках...і пробують потягнути час і заплутати сліди...поки їх адепти на кшталт медведчуків, партнових, бужанських, шуфричів, рабіновичів, мураєвих з єрмаками та іншi будуть "відбілювати" руSSкій мір...
Звучит как:
Необходимо просто уговорить лисицу цыплят не красть
Кравчу круче и страшнее атомной бомбы.
И главное все ж видят потрясающие результаты миротворческой деятельности ЗЕ и Кравчука.
направду? більш широких ніж в інших українців? й це за те, що вони вбивали українців, зазіхнули на територіальну цілісність України та співпрацювали з окупантом? це ж, *****, чудово!
що треба зробити після звільнення окупованих територій, то це, окрім притягнення до кримінальної відповідальності колаборантів, уразити в виборчих правах всіх тих, хто перебував в окупації.
Кримняш він також голим задом "деокупоаувати" пропонує?
Старый дебил...
Опомнилась российская держава
Расплакались ее святые лекари,
А тут еще свинья конем заржала,
И лошади в ответ закукарекали".