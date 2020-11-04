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11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків

Новини Цензор.НЕТ Події

11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків

Школяр повідомив про закладену вибухівку в приміщенні навчального закладу в Довгинцівському районі м. Кривий Ріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"3 листопада на лінію "102" надійшло повідомлення про можливий вибух у приміщенні школи. На місце події прибули правоохоронці, вибухотехніки та кінологи. В результаті огляду будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних предметів виявлено не було", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу порушника, ним виявився учень 4-го класу. Під час огляду у нього вилучили телефон, з якого надійшло повідомлення про мінування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Щодо батьків правоохоронцями буде складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Правоохоронці нагадують: за неправдиві повідомлення про замінування передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до шести років. За подібні вчинки дітей до відповідальності буде притягнуто їхніх батьків.

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Топ коментарі
+6
Еще один школьник,из Кривого Рога-заминировал страну. 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 7763
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04.11.2020 10:51
+5
11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 8804
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04.11.2020 10:58
+4
Майбутній маестро гри на роялі.
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04.11.2020 11:00
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Мальчик захотел пожить без родителей. Если не отмажутся, план малолетнего хулигана сработает.
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04.11.2020 10:39 Відповісти
так было тут шо мальчик вообще бонбу наложил в машину родаков - батя нашел и наверное мальчику было: 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 7643
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04.11.2020 10:50 Відповісти
а шо будет ?на шесть лет посадят двоих родителей ? или по очереди -каждому по три ? 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 2780
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04.11.2020 10:59 Відповісти
Обычно папка отдувается.
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04.11.2020 11:09 Відповісти
от ) та ладно самый не вероятный максимум это условное папе , и то если это прокурвор Кривого Рога прочитает и ему станет стыдно , хотя , возможно если папка судим , то можно какой то срок реальный сделать, но все равно есть варианты .... 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 9845
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04.11.2020 11:14 Відповісти
Ніякого криміналу не буде... Батьки заплатять штраф, по рішенню суду, та й по тому... Ну а батько використає ремінь за непрямим призначенням...
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04.11.2020 11:29 Відповісти
Ось що робиться з дитиною, коли батько став президентом та не приділяє уваги сім'ї.
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04.11.2020 10:39 Відповісти
Я вот так же подумал,мол поехал к бабушке погостить,ну и развлечься,немножко 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 8371
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04.11.2020 12:06 Відповісти
Интересно в требовании он просил ,чтобы приехал Президент на переговоры?
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04.11.2020 10:49 Відповісти
Просил один доллар и миллион вертолетов
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04.11.2020 12:03 Відповісти
та надо других родителей привлекать...тоже в кривом роге живут 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 6574
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04.11.2020 10:49 Відповісти
Еще один школьник,из Кривого Рога-заминировал страну. 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 7763
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04.11.2020 10:51 Відповісти
11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 8804
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04.11.2020 10:58 Відповісти
Майбутній маестро гри на роялі.
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04.11.2020 11:00 Відповісти
Если бы он не позвонил в полицию, школу бы взорвали солдаты НАТО.
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04.11.2020 10:53 Відповісти
а шо такое ? никто не предлагает его и родителей за яйца повесить и привселюдно линчевать ( он ведь милицию отвлекал) и снять кожу ,как в случае с мостом Патона ? 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 4030
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04.11.2020 10:57 Відповісти
Милицию? 11-річний школяр "замінував" школу в Кривому Розі. Відкрито кримінальне провадження, до відповідальності притягнуть батьків - Цензор.НЕТ 9754
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04.11.2020 12:07 Відповісти
Спалился.
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04.11.2020 13:02 Відповісти
а какая разница?
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04.11.2020 13:36 Відповісти
Часом його не Вовою зовуть?
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04.11.2020 10:59 Відповісти
Растут кадры для 95 квартала.
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04.11.2020 11:15 Відповісти
це, мабуть, майбутній президент з Кривого Рогу
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04.11.2020 11:41 Відповісти
 
 