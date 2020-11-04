У Зеленського маса відкладених проблем, щодо яких потрібно ухвалювати рішення. Він цього не робить, - Богдан

Конституційна криза в Україні стала результатом лише однієї відкладеної проблеми, яких у президента Зеленського накопичилося чимало.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП заявив колишній глава Офісу президента Андрій Богдан.

"Конституційний Суд – це відкладена проблема. Він її не вирішив, він сказав: "та потом!". От бах, на – їж!

Верховна Рада – це відкладена проблема. Він її не вирішив. Бах! Ковід – це відкладена проблема, він її не вирішив. Кабмін, економіка – це відкладена проблема? Війна – це відкладена проблема? Тоді, коли ти сильний, ти мав прийняти рішення", - упевнений Богдан.

Ексглава ОП продовжив: "Візьми будь-яке міністерство - це проблема. Проблема на проблемі. Внутрішня управлінська вертикаль - це величезна проблема, правоохоронна система - величезна проблема".

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Богдан наголосив, що в Україні починається глобальна деградація правоохоронних органів: "Знову така ситуація, коли вони не бояться, вони не просять, а вимагають".

"В нас біда на біді. Ти маєш приймати рішення. А він не приймає", - підсумував Богдан.