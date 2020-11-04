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В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70%. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70%. ІНФОГРАФІКА

Станом на 4 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у всіх регіонах України, крім Кіровоградської та Черкаської областей. Найвища заповненість лікарняних ліжок у Полтавській (90,5%), Житомирській (83,5%), Івано-Франківській (81,0%), Рівненській (79,4%) та Сумській (77,0%) областях

Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 66,8%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві та всіх областях України, Найбільший рівень захворюваності зафіксовано у Чернівецькій (553,7), Хмельницькій (469,9) та Житомирській (462,4) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 856 випадків, а Донеччина - зі смертей

Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.

В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70% 01
В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70% 02

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Топ коментарі
+3
В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70% - Цензор.НЕТ 7802
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04.11.2020 11:15
+1
похоже борьба с ковидом свелась к публикации статистики. Причем х/з насколько достоверной. .
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04.11.2020 11:00
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КРОПИВНИЦЬКИЙ: МЕДИКАМ УРІЗАЮТЬ 300% ДОПЛАТИ

Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла завідувачка інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні Олена Смирнова.

За інформацією лікарки, у зв'язку з тим, що частину коштів перенаправляють на потреби лікарні, медичні працівники не отримують у повному обсязі обіцяні 300% добавки.

«Десь 240-270% надбавки отримуємо. Бо з «ковідних» грошей, в тому числі із зарплатних, лікарня бере на купівлю ліків, кисневих станцій тощо. Все, що залишиться, то на зарплати», - пояснила завідувачка інфекційним відділенням.

Крім того, Смирнова визнала гострий дефіцит кисневої підтримки у лікарні.
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04.11.2020 11:00 Відповісти
похоже борьба с ковидом свелась к публикации статистики. Причем х/з насколько достоверной. .
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04.11.2020 11:00 Відповісти
небольшой город на Днепропетровщине, наши дни...решила сдать тест на коронавирус в частной лаборатории Синево, выделила из семейного бюджета 1000 грн, пришла, заплатила...и ой, а мы не делаем таких тестов, это вам надо в Днепр, вот по такому адресу (справка: до Днепра 1 час на общественном транспорте, все без масок), бинго! деньги вернули, я пошла домой, проблема решена, нет анализа, нет статистики..., статистика в лучшем случае отражает процентов 20-30 реальности...
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04.11.2020 11:12 Відповісти
В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70% - Цензор.НЕТ 7802
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04.11.2020 11:15 Відповісти
Сделайте в 2 раза больше коек и будет загрузка 33,4%
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04.11.2020 11:23 Відповісти
Врачей ты будешь делать?
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04.11.2020 12:26 Відповісти
Моя фамилия Зеленский или Шмыгаль ?
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04.11.2020 15:09 Відповісти
Шановні, а вм вірите статистиці Міністерства охорони здоров"я?
Я уже ні. Наприклад (і це не вперше) з їхньої сторінки у Фейсбук та Телеграм:

На вчора 03.10.20 було проведено ПЛР-тестувань - 3 379 029
На сьогодні 04.10.20 - 3 386 489
Різниця - 7460
Чи то за добу було проведено 7460 тестувань, а виявлено нових випадків 9524 нових випадків захворювання В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70% - Цензор.НЕТ 763
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04.11.2020 11:40 Відповісти
Коли учні повeрнулись після літа в школи, одразу почвся спалах вірусу. Нeвжe важко пeрeвeсти хоч сeрeдню та старшу школу на дистанційнe навчання? Вжe нe бeруть в лікарні хворих - кажуть лікуйтeсь вдома. Так люди і будуть помирати по домівках, нe псуючи статистики...
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04.11.2020 11:43 Відповісти
идиоты не койки считайте а вводите штрафы за выход на улицу без маски, детвору загоняйте по домам они являются разносчиками этой заразы, мобильные госпиталя открывайте палаточные городки, ещё мороза не ударили а по 10000 человек в сутки, что вы дальше твари делать будете?
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04.11.2020 11:47 Відповісти
 
 