В Україні зайнято 66,8% лікарняних ліжок для пацієнтів із COVID-19: у 10 областях заповненість понад 70%. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 4 листопада жодна область України не відповідає всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у всіх регіонах України, крім Кіровоградської та Черкаської областей. Найвища заповненість лікарняних ліжок у Полтавській (90,5%), Житомирській (83,5%), Івано-Франківській (81,0%), Рівненській (79,4%) та Сумській (77,0%) областях
Загалом по Україні завантаженість ліжок становить 66,8%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві та всіх областях України, Найбільший рівень захворюваності зафіксовано у Чернівецькій (553,7), Хмельницькій (469,9) та Житомирській (462,4) областях.
Вимогам для пом'якшення карантину не відповідає жодна область України.
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Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла завідувачка інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні Олена Смирнова.
За інформацією лікарки, у зв'язку з тим, що частину коштів перенаправляють на потреби лікарні, медичні працівники не отримують у повному обсязі обіцяні 300% добавки.
«Десь 240-270% надбавки отримуємо. Бо з «ковідних» грошей, в тому числі із зарплатних, лікарня бере на купівлю ліків, кисневих станцій тощо. Все, що залишиться, то на зарплати», - пояснила завідувачка інфекційним відділенням.
Крім того, Смирнова визнала гострий дефіцит кисневої підтримки у лікарні.
Я уже ні. Наприклад (і це не вперше) з їхньої сторінки у Фейсбук та Телеграм:
На вчора 03.10.20 було проведено ПЛР-тестувань - 3 379 029
На сьогодні 04.10.20 - 3 386 489
Різниця - 7460
Чи то за добу було проведено 7460 тестувань, а виявлено нових випадків 9524 нових випадків захворювання