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Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві

Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у своїй перемозі, звинуватив демократів у спробі вкрасти голоси і пообіцяв оскаржити результати виборів у Верховному Суді США.

Брифінг Трампа транслювався в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готувалися до великого святкування. Ми всі виграли. Результати сьогодні ввечері були феноменальними ... Чесно кажучи, ми все ж виграли ці вибори", - сказав Трамп.

Політик заявив про свою перемогу в штатах Флорида, Джорджія, Північна Кароліна та Огайо.

Також читайте: Twitter і Facebook позначили повідомлення Трампа про "велику перемогу" як неправдиві

При цьому Трамп звинуватив своїх опонентів на чолі з Джо Байденом у "шахрайстві". Він хоче зажадати зупинити підрахунок голосів поштою, щоб за ці три дні "випадково не знайшли голоси".

"Ми виграли в Техасі з перевагою 700 тисяч голосів, і вони навіть не включають це в підсумки. Ми всі вигравали. І раптово це було скасовано", - сказав Трамп.

Що саме мав на увазі президент США, невідомо, адже підрахунок голосів на виборах ще триває.

"Це шахрайство щодо народу США. Чесно кажучи, ми виграли ці вибори. Ми звернемося до Верховного Суду США", - додав Трамп.

Після Трампа виступив віцепрезидент Майк Пенс. Він був не настільки категоричний і заявив, що "ми на шляху до перемоги, і ми знову зробимо Америку великою".

Підрахунок голосів на виборах президента США триватиме ще як мінімум сьогодні цілий день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в США: Трамп скорочує розрив із Байденом, збільшуючи шанси на перемогу (оновлено)

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Топ коментарі
+56
Трамп заявил о победе на выборах и обвинил демократов в мошенничестве - Цензор.НЕТ 9770
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04.11.2020 11:03
+26
Это вам на ольгинской ботоферме на рассии раздали новые методички по выборам в США?
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04.11.2020 11:03
+26
да нет смотрите Байден как раз молчит и его штаб.... а вот Трамп как заводная игрушка орет караул украли!!!! как говорят без огня дыма не бывает.. значит где то что то пригорает... а еще вопрос зачем Трамп приказал на всякий случай (какой) от народных волнений (опять же по какой причине) огородить по периметру Белый Дом???? чего он опасается то???
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04.11.2020 11:06
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Пенсільванія це завжди -демократичний штат , лише минулі вибори там більшість отримали республіканці .Там ще рахують . Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 4704 .
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04.11.2020 12:49 Відповісти
*******, але поки що Трамп попереду в 10 відсотків, ви так впевнені що Байден там переможе? До речі в 2016 там переміг Трамп.
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04.11.2020 12:53 Відповісти
Я ж пояснив - чому . Пенсільванія завжди голосувала за демів , останні вибори скоріше - виняток . Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 881 .
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04.11.2020 12:59 Відповісти
Байдену нужно 22 голоса...Евроньюс передает
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04.11.2020 12:20 Відповісти
Ой, минулий раз Клінтонша вже пляшку розкорковувала. 22 голоса ще потрібно взяти.
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04.11.2020 12:24 Відповісти
і поцька з штанів вискочив ))
з того часу мізків не прибавилось, тільки грошей на всю цю хоботню
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04.11.2020 13:08 Відповісти
Там реально победа Байдена висит на волоске, все зависит от трех штатов - Невада, Висконсин и Мичиган. Если он там удержит то минимальное преимущество, которое есть на данном этапе подсчета - то победит. С перевесом в 2 голоса выборщиков.

Если не удержит хотя бы один из этих штатов - то выигрывает Трамп.
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04.11.2020 19:52 Відповісти
Оба кандидата подадут в Верховный Суд США....Пересчет голосов неизбежен...
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04.11.2020 12:25 Відповісти
А если такую систему выборов сделать в Украине?
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04.11.2020 12:26 Відповісти
Система очень плохая и несправедливая. Просто осталась со времен 13 колоний.
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04.11.2020 12:33 Відповісти
Питання не в тому. США це, федерація незалежних країн різних за розміром і кількістю населення. Систему створили аби жоден окремий штат не мав домінуючої переваги.
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04.11.2020 12:42 Відповісти
Система це рудимент колоніального минулого. Якраз вона дає переваги одним штатам над іншими - 66 голосів Каліфорнії проти 6 Невади, як приклад.
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04.11.2020 12:46 Відповісти
55 голосів Каліфорнії, а так да, дивні пропорції.
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04.11.2020 12:54 Відповісти
справа навіть не в пропорціях а в "анулюванні" голосів за програвшого в штаті кандидата.
По нормальному Байден вже виграв з 3 мільйонами переваги.
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04.11.2020 13:07 Відповісти
Так і минулого разу, в абсолюті Клінтонша перемогла, може ми чогочь не розуміємо в їх системі?
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04.11.2020 13:24 Відповісти
У нас будут очень богатые выборщики и очень богатый президент.
Мнение народа у нас при такой системе вообще учитываться не будет.
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04.11.2020 12:44 Відповісти
Кацы,перестаньте своих 78летних дедов из муходупинска с Байденом сравнивать))))
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04.11.2020 12:27 Відповісти
Трампа понять можно.
Для чувака решается вопрос или второй срок в президентском кресле или первый - совсем в другом месте!!
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04.11.2020 12:27 Відповісти
Як і для родини Байдена, Клінтонів та Обами.
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04.11.2020 12:43 Відповісти
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ЗІ: два сина Байдена і Хіларі вже під слідством, а на черзі Обама.
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04.11.2020 12:45 Відповісти
Если Трамп не заплатит миллиард долларов налогов,будет открыто уголовное дело с 1 января....
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04.11.2020 12:29 Відповісти
Руда істеричка ще довго буде верещати. Набираємось терпіння.
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04.11.2020 12:30 Відповісти
Ну ситуацию он явно нагнетает. И будет педалить гражданку, с поддержкой своих подельников кремлядей...
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04.11.2020 12:34 Відповісти
Та до сраки тих виборщіков! У москалів вже пабєдобєсіє і діди висять на дринах. )))
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04.11.2020 12:34 Відповісти
Не розумію, як можна підтримувати таких кандидатів? Невже на всю Америку не знайшлось кращих? Старі, з купою вад і дивакуватостей...
Схоже це вибір без вибору. Яскравого "вашингтона" не бачу.
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04.11.2020 12:49 Відповісти
Странный пост избирателя осла
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04.11.2020 13:09 Відповісти
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Так, я не мародер, як деякі. І за дострокові, на відміну від мародерів Пєці.
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04.11.2020 13:15 Відповісти
Вроде же грозился ,,смести,, если что то пойдет ,,не так,,? Все идет ,,ТАК.. или просто обманул?
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04.11.2020 13:21 Відповісти
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Ніколи я не закликав до силових сценаріїв. Закликав і закликаю до узгодження ЄДИНОГО кандидата на дострокові президентські. Але не з платним тролем з ботоферми Пєці про це говорити
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04.11.2020 13:24 Відповісти
А чего ж его не посадили за мародерство и воровство при полностью контролируемом зеленским прокуроре, а пытались привлечь за какой-то незаконный ввоз картин ?
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04.11.2020 14:15 Відповісти
Бо Пєця і Зєля - одна шобла. А протистояння між ними удаване, постановочне.
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04.11.2020 16:49 Відповісти
Якщо почнуться суди за перерахунок то підтримав би за зняття з перегонів їх обох і повторних виборів. Особисто підтримав би Джеймса Меттіса, генерала, що був проти залишення курдів на призволяще в Сирії. Це Меттіс дав наказ родовбати вангерівців під Дейр-ез-Зором. Твереза людина, справжній патріот Америки. Але я не американець
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04.11.2020 13:12 Відповісти
Юлю предложи. Может хоть там у нее есть шанс порулить?
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04.11.2020 13:22 Відповісти
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Якщо у справжньої мамки свої діти в біді, то вона не стане витрачати своє життя і час на порятунок сусідів, бо просто не буде часу.
_____________
Пєця хоч платню не затримує? Мені треба підсобник на будівництві. Кожен день аванс.
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04.11.2020 13:33 Відповісти
Так, а в чому справа ,, це природньо , всі хочуть лише - побєдіть . Найди мені того хто прагне - проіграть . ! Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 3715 .

А мухльож це чи ні , не тобі давати оцінки , для цього є суд ..
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04.11.2020 13:18 Відповісти
Только рыжий дебил додумался еще до окончания выборов объявить о "великой победе".
Это каким моральным уродом нужно быть. Такой у него и лохторат, как у нашего зеленого стрекозла
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04.11.2020 13:29 Відповісти
Уті-путі Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 1411 ,, та сьо ти казесь ,, не мені Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 7551 .. ! А кому ж іще ?? Поставити рашабидло в стійло , святе діло !!
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04.11.2020 13:43 Відповісти
Вот только в суде трамп расставил всех своих, или большинство по крайней мере. Вот к примеру после умершей судьи, совсем недавно.
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04.11.2020 13:26 Відповісти
Трампосранцы не удержались от мухлежа ибо трампу после победы Байдена наступит полный писец, его спасает только мухлеж.
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04.11.2020 13:33 Відповісти
блм-антифа-байден - на руку кремлю.
байден - это коррупция, "социализм" и "политкорректность"
Трамп 2020!
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04.11.2020 13:19 Відповісти
Только киллер спасет Америку. Это рыжее чмо вообще крышей поехало и никакой управы на него нет.
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04.11.2020 13:22 Відповісти
А ***** уже поздравил трампа?
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04.11.2020 15:52 Відповісти
Петя всю свою ботгвардию выгнал на сайт за Байдена топить....а, что если пролетит...даже страшно представить, что будет)))
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04.11.2020 17:03 Відповісти
За останні кілька годин нічого не змінилося по голосах.
Це вони ніде не закінчили підрахунки ?
Я лягала спати було 238 - 213, встала - те саме.
Вже працюю - жодного руху.
Чим вони займаються ?
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04.11.2020 17:37 Відповісти
Vedana В Мічигані і Вісконсині лідирує Байден.Скоріше за все,він з мінімальними відривом переможе.Бо в цих штатах вже понад 95 відсотків оброблено даних.Хоча буде видно.
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04.11.2020 19:24 Відповісти
Я порахувала решту: у мене виходить, що перемагає Трамп.
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04.11.2020 20:36 Відповісти
Vedana А ти як рахувала?
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04.11.2020 20:38 Відповісти
Дивлюся на The Associated Press - Swing States.
Я не претендую на правильність.
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04.11.2020 21:07 Відповісти
Вони рахуватимуть до кінця сьогоднішнього дня.
У мене о 16:00 (через майже дві години) вже конференція щодо впливу результатів американських виборів на фін.ринки. Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 4620
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04.11.2020 21:10 Відповісти
Ось щойно від НЮТ:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/forecast-president.html
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04.11.2020 21:16 Відповісти
Я навіть схеми малюю.
Ось мій прогноз:
Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві - Цензор.НЕТ 5621
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04.11.2020 20:39 Відповісти
Поки все ще unclear.
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04.11.2020 21:12 Відповісти
Трампу надо готовиться к переезду в суровую американскую тюрьму. За работу на кремлёвскую крысу против национальных интересов США.
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04.11.2020 23:54 Відповісти
Трамп в компанию с Лукашенко попал, как-то быстро.
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05.11.2020 10:25 Відповісти
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