Трамп заявив про перемогу на виборах і звинуватив демократів у шахрайстві
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у своїй перемозі, звинуватив демократів у спробі вкрасти голоси і пообіцяв оскаржити результати виборів у Верховному Суді США.
Брифінг Трампа транслювався в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готувалися до великого святкування. Ми всі виграли. Результати сьогодні ввечері були феноменальними ... Чесно кажучи, ми все ж виграли ці вибори", - сказав Трамп.
Політик заявив про свою перемогу в штатах Флорида, Джорджія, Північна Кароліна та Огайо.
При цьому Трамп звинуватив своїх опонентів на чолі з Джо Байденом у "шахрайстві". Він хоче зажадати зупинити підрахунок голосів поштою, щоб за ці три дні "випадково не знайшли голоси".
"Ми виграли в Техасі з перевагою 700 тисяч голосів, і вони навіть не включають це в підсумки. Ми всі вигравали. І раптово це було скасовано", - сказав Трамп.
Що саме мав на увазі президент США, невідомо, адже підрахунок голосів на виборах ще триває.
"Це шахрайство щодо народу США. Чесно кажучи, ми виграли ці вибори. Ми звернемося до Верховного Суду США", - додав Трамп.
Після Трампа виступив віцепрезидент Майк Пенс. Він був не настільки категоричний і заявив, що "ми на шляху до перемоги, і ми знову зробимо Америку великою".
Підрахунок голосів на виборах президента США триватиме ще як мінімум сьогодні цілий день.
Будь ласка, зачекайте...
з того часу мізків не прибавилось, тільки грошей на всю цю хоботню
Если не удержит хотя бы один из этих штатов - то выигрывает Трамп.
По нормальному Байден вже виграв з 3 мільйонами переваги.
Мнение народа у нас при такой системе вообще учитываться не будет.
Для чувака решается вопрос или второй срок в президентском кресле или первый - совсем в другом месте!!
Схоже це вибір без вибору. Яскравого "вашингтона" не бачу.
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Пєця хоч платню не затримує? Мені треба підсобник на будівництві. Кожен день аванс.
А мухльож це чи ні , не тобі давати оцінки , для цього є суд ..
Это каким моральным уродом нужно быть. Такой у него и лохторат, как у нашего зеленого стрекозла
байден - это коррупция, "социализм" и "политкорректность"
Трамп 2020!
Це вони ніде не закінчили підрахунки ?
Я лягала спати було 238 - 213, встала - те саме.
Вже працюю - жодного руху.
Чим вони займаються ?
Я не претендую на правильність.
У мене о 16:00 (через майже дві години) вже конференція щодо впливу результатів американських виборів на фін.ринки.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/forecast-president.html
Ось мій прогноз: