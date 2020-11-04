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Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав доручення забезпечити можливість дітям медичних працівників, які загинули внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, здобути вищу освіту за державний рахунок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Зокрема, за дорученням Глави держави вже готується законопроєкт, згідно з яким такі діти отримають розширені права пільгового вступу до закладів вищої освіти.

Передбачається, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, зазнаних під час бойових дій на Донбасі. Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом.

З поширенням в Україні коронавірусної хвороби діти медичних працівників стали вразливішими. В умовах пандемії українські лікарі майже щодня стикаються з ризиками для свого здоров’я або навіть ідуть з життя. Їхні діти втрачають одного з батьків або залишаються круглими сиротами.

Нещодавно суспільство сколихнула історія 13-річного Антона Степченка з Таращі, що на Київщині. Його батько Валентин працював лікарем-анестезіологом у таращанській лікарні, а мати Галина була медсестрою в одній з амбулаторій міста. Вони захворіли на COVID-19 та померли від ускладнень майже одночасно в середині жовтня. Їхній син також захворів на коронавірус і перебував у лікарні.

Також читайте: Українські лікарі швидко навчилися лікувати пацієнтів з коронавірусом, Італія не просто так запрошувала наших медиків. - Зеленський

Хлопчик залишився сиротою, і його взяла під опіку рідна тітка Галина.

З метою пришвидшення виплати матеріальної допомоги Антону ситуацію взяв під особистий контроль керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Медики сьогодні перебувають на передовій боротьби з поширенням коронавірусу в нашій країні. Як і наші військові на фронті, лікарі в прямому сенсі слова рятують життя громадян, інколи навіть ціною власного життя. І в них залишаються діти, які також потребують підтримки. Тому Українська держава стоятиме на захисті інтересів дітей медиків, які загинули внаслідок коронавірусної хвороби", – заявив Андрій Єрмак.

Вже 30 жовтня на рахунки для Антона надійшли страхові виплати відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Наразі переказано допомогу в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Також найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової виплати згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Крім того, з 2 листопада Антону Степченку призначено щомісячну страхову виплату в розмірі 16 тис. грн. Антон як дитина-сирота має право на низку пільг, зокрема на щорічне безоплатне оздоровлення, забезпечення шкільною та спортивною формами, обідами на період навчання, безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, спортивних комплексів, на проїзд у міському громадському транспорті, вступ до закладів вищої освіти різних рівнів акредитації на пільгових умовах тощо.

Українська держава систематично дбає про посилення захисту дітей-сиріт. Зокрема, нещодавно ухвалено закон, згідно з яким соціальна допомога для таких дітей збільшується з двох до двох з половиною прожиткових мінімумів доходів громадян.

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Топ коментарі
+10
Засідання в Раді нагадує збори в колгоспі:
На повестке дня два вопроса:
1. Ремонт сарая.
2. Построение коммунизма.
Председатель колхоза :
- Досок нет. Перейдем сразу ко второму вопросу.
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04.11.2020 11:17
+8
Ты закатал их родителей в свои пиарные дороги, падло! А теперь учить будешь как им помочь?
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04.11.2020 11:14
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Не волнуйтесь, сейчас даже с дипломом дураков на работе не держат
Кроме того, погибло 200 медиков. Это безусловно много человеческих трагедий, но не Бог весть какая нагрузка на госбюджет по стипендиям.

Не считаете ли Вы, что погибшие медики своим героизмом уже оплатили обучение детей ?
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04.11.2020 12:45 Відповісти
Yuriy Yurieff 43c5ea85

"Мы все забыли зачем нужно высшее образование. Оно нужно, чтобы страна имела квалифицированных специалистов."
Нах твою страну. Образование получает человек для себя, а не для страны. Или я плачу кучу бабла для получения образования, чтоб стране было хорошо? Тогда пусть твоя страна заплатит за образование человека, чтоб этой стране было хорошо!
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04.11.2020 23:38 Відповісти
Ты закатал их родителей в свои пиарные дороги, падло! А теперь учить будешь как им помочь?
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04.11.2020 11:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
За Байдена голосувала?
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04.11.2020 11:35 Відповісти
А как насчет детей погибших военньіх за Украину, они тоже должньі учиться за гос.счет или єто касается только детей сепаратюг и террористов из ордло и крьіма?
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04.11.2020 11:15 Відповісти
справедливости ради. Они могутучиться за гос.счет. Более того, нашего ребенка только по справке об участии родителя в АТО перевели с контракта на бюджет. Слава Богу, все живы и почти здоровы.
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05.11.2020 06:43 Відповісти
Зеля....
Ты СВОЕ правительство иногда слышишь?
Тут твои министры снизили компенсации за коммуналку и говорят что пенсий не будет!!!!
Ты такое слово - бюджет - баланс доходов и расходов знаешь?
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04.11.2020 11:15 Відповісти
Засідання в Раді нагадує збори в колгоспі:
На повестке дня два вопроса:
1. Ремонт сарая.
2. Построение коммунизма.
Председатель колхоза :
- Досок нет. Перейдем сразу ко второму вопросу.
показати весь коментар
04.11.2020 11:17 Відповісти
Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського - Цензор.НЕТ 3927
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04.11.2020 11:30 Відповісти
А деньги на все проекты откуда...? Из тумбочки или из ковидного фонда..? Тебе, дурень, уже сказали, - "МВФ, - это не банкомат"
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04.11.2020 11:18 Відповісти
Буратинушка у нас как обично - по пиарчику и позитифчику.
По косякам и проблемам его нет.
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04.11.2020 11:18 Відповісти
А нормальную страховку для всех рискованных специальностей слабо организовать?
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04.11.2020 11:19 Відповісти
Кроме учебы надо еще работу в Украине давать с нормальной зарплатой, толку, что они выучатся, потом 90% за границу уезжают работать.
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04.11.2020 11:23 Відповісти
Очень трогательно. Напоминает "заботу" карманника, которые вытащил у старушки пенсию, а потом дал ей пару гривен на хлеб.
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04.11.2020 11:24 Відповісти
Добрый ссарь, хоть и плохой.
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04.11.2020 11:26 Відповісти
Да, так мы нормальное государство не построим никогда.
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04.11.2020 11:28 Відповісти
Підтримую, АЛЕ!!! Вступати діти мають на загальних умовах! Тобто мати високий рівень знань для вступу, а тоді вже навчання за кошти держави.
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04.11.2020 11:33 Відповісти
Должны учиться бесплатно дети из ОДЛО, Крыма, военных, медиков, кого еще забыл. там еще список длинный. А может тогда проще вообще сделать образование бесплатным. а то скоро столько "категорий" наберется что бесплатно остальным детям вообще не поступить. А как с детьми беженцев, или с детьми погибших родителей по ошибке или разгильдяйству медиков или не получивших от них нужной и вовремя квалифицированной помощи, или детьми родителей погибших под колесами мажоров и "нужных" людей, или детьми родителей погибших при взрывах военных складов массовых пожаров, наводнений, техногенных катастроф... Что то оно так.. но что то не так.
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04.11.2020 11:34 Відповісти
Вумний, аж страшно... Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського - Цензор.НЕТ 9107

Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського - Цензор.НЕТ 5500
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04.11.2020 11:37 Відповісти
Головне слово "загинули від КОВІД"... Ні хто медикам не пише в діагнозі - "КОВІД", бо тоді це професійне захворювання на виробництві і потребує розслідування. В Україні існують певні норми, а також список професійних захворювань (Цікаво, а КОВІД туди вже записали?). Чітко прописана і процедура оформлення, яка, як завжди, займає багато часу і зустрічає на шляху безліч перешкод.
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04.11.2020 11:42 Відповісти
До того ж гинуть люди не напряму від КОВІД, а від ускладнень інших хвороб і відповідно мають інші остаточні діагнози: інсульт, інфаркт, тромбоемболія і т.д і т.п. Тому вся ця маячні від гідранта - банальний піар на смертях медиків!
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04.11.2020 11:45 Відповісти
А це тому, що шановний Президент вчився десь там у закладі, де працював його батько. Для нього це було само собой, як для нас строкова служба в армії - обовязково і безкоштовно.
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04.11.2020 11:43 Відповісти
Діти загиблих від COVID-19 медиків мають навчатися у вишах за державний рахунок, - доручення Зеленського - Цензор.НЕТ 3096
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04.11.2020 11:44 Відповісти
І що вам тут не подобається? Все він правильно каже. За те щоб мили руки і насили маски він теж казав, але ж всім було від того смішно. Продовжуйте сміятися, 95-й квартал запалює вогні знову!
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04.11.2020 11:49 Відповісти
А чем погибший "при исполнении" своих обязанностей медик лучше погибшего электрика или пожарного или водителя?
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04.11.2020 11:51 Відповісти
Мама с папой, когда "толкали" в медицинский не предупреждали , что нужно будет встречаться со смертью?
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04.11.2020 11:54 Відповісти
Ну не за копейки же, сталкиваться со смертью из-за идиотов которым тяжело одеть маску и помыть руки.
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04.11.2020 14:11 Відповісти
А остальным, значит, надо за копейки из-за идиотов, которые любят "бухнУть" за рулем или из-за идиотов которым закон не писан?
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04.11.2020 21:56 Відповісти
Как классно быть щедрым за чужой хлебушек...ещё одни льготники...а кто эти льготы будет обеспечивать ?
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04.11.2020 12:00 Відповісти
Це дуже добре! Де брати гроші Зе?
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04.11.2020 12:24 Відповісти
Поставить кассовые аппараты и заставить платить налоги, а то придёшь в магазин, кафе, склад стройматериалов , расчитаться картой- -ой , а у нас терминал не работает
- ой какое совпадение, вы наверное тоже на минимальной, да ещё и с частичной занятостью?
- да шо вы, мы вообще , оформлены на испытательный, каждые два месяца заявления переписываем.работаем без зарплаты - за идею!
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04.11.2020 14:17 Відповісти
А почему это заявил не Аваков, а шнырь какой-то?
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20.03.2021 11:56 Відповісти
 
 