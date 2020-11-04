УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
52662 відвідувача онлайн
Новини Політика України
7827 141
Європарламент (340) КС (928) Галер (3) Віола фон Крамон (19)

Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції

Провідні євродепутати, які займаються в Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента Володимира Зеленського розпустити нинішній склад Конституційного Суду України.

Про це в інтерв'ю DW заявили постійний доповідач Європарламенту з питань України Міхаель Галер і заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що пропонує президент, вже саме по собі є порушенням Конституції. Не можна просто взяти і ліквідувати Конституційний суд (...) Не можна вилікувати антиконституційні ухвали Конституційного суду антиконституційними заходами Верховної Ради", - наголосив Галер

Фон Крамон заперечила, що євродепутати висловилися на підтримку ініціативи Зеленського розпустити КСУ, про що заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Ми не можемо спонукати президента взяти й звільнити всіх суддів Конституційного Суду", - зазначила вона.

Відповідний законопроєкт Зеленського вона назвала "дуже сумнівною справою" і послалася на лист голів Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO), які "наполегливо закликали не відповідати порушенням права на порушення права", додала євродепутатка.

Також читайте: Законопроєкт Разумкова ще має розглянути правовий комітет Ради, - Гетманцев

Натомість обидва парламентарі висловилися за оновлення КСУ, яке би відповідало законодавству України. На їхню думку, за приклад слід взяти відбір суддів Вищого антикорупційного суду України, до якого залучили міжнародних експертів.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+20
Как можно серьезно воспринимать предложения зеленого попугая ?
показати весь коментар
04.11.2020 11:29
+13
Карманные конторы только-только нарисовали всенаротный одобрямс для величайшего, а тут сразу же такая плюха прилетела.)
показати весь коментар
04.11.2020 11:32
+12
Евродепутаты о конституционном кризисе: Нельзя просто взять и ликвидировать КС. То, что предлагает Зеленский, является нарушением Конституции - Цензор.НЕТ 7426
показати весь коментар
04.11.2020 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ударили по правой - подставь левую, ударили по левой - подставь правую и т.д.
показати весь коментар
04.11.2020 11:47 Відповісти
Ликвидировать можно и нужно, но по закону. Зебил с єтим не справится, єто задача для будущего президента.
показати весь коментар
04.11.2020 11:48 Відповісти
А почему , собственно , нельзя ?
У вас , в Европах , вообще головы ни за что отрезают . И ничего .
показати весь коментар
04.11.2020 11:49 Відповісти
В Италии вообще нет КС.
показати весь коментар
04.11.2020 21:15 Відповісти
Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 3000
показати весь коментар
04.11.2020 11:50 Відповісти
Зеля - юрЫст, ему виднее!
показати весь коментар
04.11.2020 11:51 Відповісти
Виталий Портников:

Зеленский - сдувающийся популист

Конфликт президента Украины с Конституционным судом стремительно перерастает в полномасштабный политический кризис. Президент настаивает на своем праве разогнать суд, но не находит поддержки не только в парламенте в целом, но даже в собственной фракции. Из ситуации нет хорошего выхода

Разгон суда открывает дорогу к авторитаризму. Поражение президента только подчеркнет его беспомощность, и так уже продемонстрированную результатами местных выборов. Разгон парламента только катализирует политические процессы, так как у Зеленского больше никогда не будет возможности получить не то что монобольшинство в высшем законодательном органе, но и вообще большинство.

С другой стороны, во всем этом нет ничего нового. Такой путь - от конфликта с предыдущей властью до конфликта с законодателями и судебной властью проходит любой политик-популист. Не сложно вспомнить, как после победы революции в Армении ее новый премьер-министр Никола Пашинян добивался досрочных парламентских выборов, вступил в конфликт с судебной системой, провел через парламент поправки о переформатировании Конституционного суда…Чем отличается Зеленский?

А тем, что Зеленский - дутый, картонный популист. К тому же сдувающийся. На стороне настоящего популиста должен быть не только избиратель, но и улица. Когда Пашинян добивался проведения досрочных парламентских выборов, на улице протестовали его сторонники. Когда Пашинян добивался переформатирования судебной системы, суды блокировали его сторонники. А где улица у Зеленского? Нет у него никакой улицы. Улицу контролируют его оппоненты.

Именно поэтому его никто не боится и поражение его неизбежно. Настоящий популист - когда он идет на сознательное нарушение закона и Конституции страны - должен быть уверен в том, что его поддержит народ. Но Зеленский был силен исключительно поддержкой олигархических элит. Именно они придумали проект "Слуга народа" и задурили голову неопытному телевизионному комику. Именно они обеспечили ему поддержку на выборах. Именно они обеспечили бесправное решение Конституционного суда, которое позволило провести досрочные парламентские выборы. И без поддержки этих элит нет никакого президента Зеленского. Потому что сторонники Зеленского никогда не выйдут на улицы. Даже сторонники Януковича выходили - пускай и за небольшие деньги. У Зеленского и таких сторонников нет. У него есть только зрители.

Поэтому даже если Зеленский добьется успеха в своем противостоянии с Конституционным судом и в давлении на парламент, это будет лишь временный, позиционный успех. Нужно думать не о том, что предпримет Зеленский, а что будет после Зеленского и какого нового дутого популиста олигархи попробуют подсунуть украинцам вместо сдувшегося.
показати весь коментар
04.11.2020 11:54 Відповісти
что-то Портников о Зеленском, и о Зеленском, а о решениях КСу - ни слова, о том, что он угрожает кровью Украине, и о его маетках и миллионах . Даунецкий приперся в Киев , купается в миллионах , завел недвижимость в Крыму - и об этом Портников ни слова.
показати весь коментар
04.11.2020 17:41 Відповісти
АраХаМия врал зелёный зебил
показати весь коментар
04.11.2020 11:56 Відповісти
При усій повазі до ресурсу... але чи не здається вам, що Ви маніпулюєте? У вас що у назві статті? Проти ліквідації... а у змісті? проти розпуску складу. Ліквідація це повна ліквідація суду, як інституції. Це можно зробити тільки змінивши Конституцію і це абсолютно законно! Чому ж ви вирішили, що "європейці проти"? Вони проти зміни складу у незаконний спосіб, але ж це зовсім інше питання!!!?
показати весь коментар
04.11.2020 11:59 Відповісти
а чего бы и нет!? какой толк от КС в нашей стране, кто ни будь ощутил положительную работу Кс за все 30 лет!? я нет!
показати весь коментар
04.11.2020 12:08 Відповісти
А может быть без КС...ты бы ощутил много отрицательного??
показати весь коментар
04.11.2020 12:30 Відповісти
отрицательное только и ощущается.. разве нет?
показати весь коментар
04.11.2020 12:31 Відповісти
для меня нет... судя по состоянию страны, все 30 лет... улучшений , кардинальных , не видать, след, если отрицательное превалирует, то общее = отрицательному, след - кс и нах не нужен....
показати весь коментар
04.11.2020 16:41 Відповісти
Тогда по Вашей логике надо ликвидировать все государственные институты.До кардинальных изменений с нашими законами и их создателями,- очень далеко.Но их выбирает наш народ,который как был с рабской сущностью такой и остался.Конституция,государственные институты(как нов созданные ,так и старые) и их формирование требуют обязательного реформирования!!!.Изменения происходят:90-е отличаются от нулевых,нулевые отличаются от сегодняшних.И даже несмотря на продажность,тупость и безмозглость нашего общества изменения происходят.Это значит,что скелет государства правильный(устойчивый).Приходящие во власть занимаются не приоритетными вопросами.Их деятельность направлена в первую очередь на самосохранение.И у них в руках хитрожопые законы,которые были написаны и пишутся и сейчас впастью для своего удобства.Отсюда и возникает более страшная для общества политическая коррупция.Особенно она заметна при приходи зелёных.При них экономика по определению никогда не сможет рости.А тем чем они должны заниматься( любая власть) у них отходит на дальнийий план.Все они(власть) у нас какашки.Только кто-то больше,кто-то меньше.Но совсем незначительная часть(отдельные личности) пытается идти по нужному пути для общества.Такие были и в прошлых созывах.Но качество сегодняшнего парламента,а зто самый главный государственный институт, полный абзац.Хуже не было за время независимости.
показати весь коментар
05.11.2020 10:28 Відповісти
Я вам так скажу, уж слишком много законов понаписывали один другим погоняет и третьим отменяет! Для перезагрузки все институты не нужно ликвидировать, ликвидировать огромное количество законов, сделать их гораздо прощу украл тюрьма, а то получается они воруют и наказания им никакого нет, а если даже и есть то пару лет на поселении проводят и приходят в наш мир опять королями, т.к награбленного хватает на несколько поколений вперед.. риски минимальны.. Если проследить по истории, то экономика ни при какой власти не росла, рисовали графики роста, а на самом деле просто займы и вливания, если бы был рост, была бы стабильность и при любой власти. И еще один не маловажный момент - государство с 1991 года заняло политику доения собственного населения (налоги, поборы, акцизы и т.д.) а вот функцию хозяйственника (зарабатывать, создания собственной гос собственности приносящей доход казне) похерела полностью, тоже самое и на местах городах и т.д. Это как фермер без своего поля , техники обречен на банкротство, нельзя так... у нас свои верфи - мыпокупаем за бугром суда, у нас свой антонов - мы закупаем за бугром и т.д.. можно долго перечислять, и так при всех властях за 30 лет.. разве не так?
показати весь коментар
05.11.2020 11:14 Відповісти
Отчасти согласен.Экономитка имела тенденции к росту 3 раза.1)когда ввели грмвну (97-99).2)в 2005 отменён бартер и изменения в работе таможне.3)2016-2018 отказ от газовой иглы при Яценюке.Политика доения действительно продолжается и до сегодня.И как не страно народ безсознадельно за это и ратует.О ликвидации институтов я не упоминал.А вот воруют и нет наказания действительно так.Это происходит из-за: или законы такие или исполнение такое.Создание госсобственности был создан при совке,а результат. И вы за это?Без изменения законов нам никогда не добится о том,что вы говорите.В цивилизованном мире законы соблюдаются,а у нас они хитрожопые и в руках власти,а она как хочет так и используют,чтобы даить народ.При этом себя защитили законом свою преступность.
показати весь коментар
05.11.2020 13:05 Відповісти
Ведущие евродепутаты...? Это кто?
показати весь коментар
04.11.2020 12:49 Відповісти
а что можно ещё от клоуна ожидать?
ему как сценарий напишут так он и исполнит
показати весь коментар
04.11.2020 12:54 Відповісти
Видать евродепутатам с закрытой информации тоже чего-то капает, иначе чего они так обеспокоились. У них-то Конституционного суда нет, некому потоки рзруливать..
показати весь коментар
04.11.2020 13:03 Відповісти
тогда скажите как називается криис спровоцированный кс
показати весь коментар
04.11.2020 13:40 Відповісти
Неззя? А им мона? Тогда и нам зя-зя-зя. А иначе превратится в трах-мордотрах.
показати весь коментар
04.11.2020 14:13 Відповісти
тупа шмаркля,як завжди, думає, що все просто - "я думал, шта раз, раз і парєшаєм".

віслюк-юриЗд... придурки зКривого Рогу,признавайтесь,хто йому виписав Диплом?!
показати весь коментар
04.11.2020 14:24 Відповісти
Нажратые упыри в мантиях это да, Конституция,
Нам тупо навязывают судейско мусорскую шоблу
показати весь коментар
04.11.2020 15:08 Відповісти
Евродепутаты о конституционном кризисе: Нельзя просто взять и ликвидировать КС.

Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 5536
показати весь коментар
04.11.2020 15:09 Відповісти
Когда прочитал заголовок, подумал, что в комментариях точно должна быть картинка с Боромиром.
показати весь коментар
04.11.2020 19:39 Відповісти
А євродепутати тут при чому? Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 7883
Хтось їх в Україні обирав,, вони реперезентують позицію якихось наших громадян?
Зі "слаболегітимним" польським КС вони там в себе вже розібрались? Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 5661
показати весь коментар
04.11.2020 16:24 Відповісти
А кто такие эти евродепутаты?
показати весь коментар
04.11.2020 16:47 Відповісти
ето друзья путина
показати весь коментар
04.11.2020 18:58 Відповісти
Да как они посмели требовать от властей Украины соблюдать собственную конституцию! Это всё кремлевская пропаганда!
показати весь коментар
04.11.2020 18:17 Відповісти
просто нельзя и все? а почему ета евродепутат не сказала какой выход из конституционного кризиса в Украине?
ИМХО: раковую опухоль (КС ) надо просто удалить !
показати весь коментар
04.11.2020 19:01 Відповісти
То, что предлагает Зеленский, является нарушением Конституции .... а ему и пох
показати весь коментар
04.11.2020 20:46 Відповісти
Да Торчок? Это не хером груши окалачивать- правда? Или вернее, хером в клавиши тыкать! Тут думать , а чем думать то?
показати весь коментар
04.11.2020 21:15 Відповісти
То дуже важко для нього розібратись в Конституції. Букв забагато. В нього є своя конституція, чотири літери - "ХАЧУ". А потім вже йде уточнення: 1) розігнати... 2) на стадіоні... 3) в Оман... 4) пуйлу в очі... 5) шаурму... 6) легалізувати наркоту ...
показати весь коментар
04.11.2020 22:38 Відповісти
Зеленский не мог не знать о подготовке КС скандального решения.
показати весь коментар
05.11.2020 00:05 Відповісти
Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 7110
показати весь коментар
05.11.2020 09:23 Відповісти
Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції - Цензор.НЕТ 8573
показати весь коментар
05.11.2020 09:26 Відповісти
МОЖНА! І ДУЖЕ ЛЕГКО ТА ШВИДКО.....
показати весь коментар
05.11.2020 09:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 