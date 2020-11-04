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За добу у МВС виявили 415 нових випадків COVID-19, від ускладнень померли ще двоє співробітників

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Станом на 4 листопада зафіксовано 415 нових випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців, від ускладнень хвороби померли ще двоє співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

За добу найбільша кількість хворих на COVID-19 правоохоронців зареєстровано в Дніпропетровській області (41), у Хмельницькій області (+21) та у м.Києві (+53).

З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 14022 працівники МВС, одужали - 13068, померли - 37.

Медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.

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За добу у МВС виявили 415 нових випадків COVID-19, від ускладнень померли ще двоє співробітників 01

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бред рассказывают, с неделю взад я написал шо по срав.нению с общей темп. по больнице стране - мусоров, ой, мужественных авакохранителей гибнет от вируса чет в 30 раз меньше в пропорции чем граждан.
ну да, коммунисты тоже лгали, но чет думаю что не настолько нагло
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04.11.2020 11:44 Відповісти
 
 