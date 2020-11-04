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Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов

З вересня на COVID-19 захворіли 5215 учнів - це 0,9% усіх учнів, а також 10 552 вчителі.

Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в середу 4 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі від початку навчального року перенесли COVID-19 лише 0,9% учнів, що становить 5215 осіб. Від початку навчального року на COVID-19 захворіли 10 552 вчителі. Станом на зараз на дистанційному навчанні перебуває 912 навчальних закладів", - сказав Степанов.

"Відвідування закладів дошкільної, закладів загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтами, у яких підтверджено COVID-19, є приблизно 50% осіб, що здобувають освіту, і персоналу закладу", - пояснив міністр.

Він також зазначив, що батьків не мають змушувати підписувати жодних довідок про згоду на те, що дитина може підхопити вірус у школі.

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"Це самодіяльність і такі згоди не передбачені жодним нормативним актом. Звертаю увагу батьків, що ніхто не може змусити вас підписувати такі інформаційні згоди", - додав Степанов.

Міністр ще раз наголосив про розподіл відповідальності: засновник (міська рада або ОТГ) відповідає за наявність у медичному пункті школи антисептиків, безконтактних термометрів, дезінфекторів та засобів індивідуального захисту; керівники навчальних закладів відповідають за організацію процесу (різний час початку і перерви, регулярна перевірка температури); батьки мають роз'яснювати дітям, що на уроці вони сидять без маски, а на перерві пересуваються в масках.

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Топ коментарі
+2
КОВІДо розплідники...
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04.11.2020 11:53
+1
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
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04.11.2020 12:06
+1
Треба терміново вводити карантин для освіти!!!
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04.11.2020 12:18
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КОВІДо розплідники...
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04.11.2020 11:53 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
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04.11.2020 12:06 Відповісти
Скільки прикладів вам треба?

На Киевщине умер директор школы, в которой скрывали коронавирус у учителей Повний текст читайте тут:Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 436 https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1175
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04.11.2020 12:07 Відповісти
https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-shkoly-10/
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больницеВід початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 104
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04.11.2020 12:08 Відповісти
Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 5735 Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.
http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonu
Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 1995
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04.11.2020 12:09 Відповісти
У Тернополі від коронавірусу помер відомий вчитель
Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2806 https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/
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04.11.2020 12:10 Відповісти
У Тернополі прощаються з учителем української гімназії імені Івана Франка Галиною Рудольфівною Слюзар.

Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 6042 https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyuВід початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 9559
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04.11.2020 12:11 Відповісти
В Охтирці від коронавірусу помер відомий учитель

Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 516 http://sumy.today/news/society/9494-v-okhtyrtsi-vid-koronavirusu-pomer-vidomyi-uchytel.htmlВід початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 761
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04.11.2020 12:11 Відповісти
У Черкасах померла вчителька, яка хворіла на COVID-19
Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня.

Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 2101 http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/
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04.11.2020 12:12 Відповісти
Держава, не подбала про маски, страхування, ПЛР-діагностику, належну дезінфекцію навчального закладу після першого офіційно підтвердженого випадку COVID. Справжньою трагедією для нас стала непоправна втрата - смерть нашої Колеги, Вчителя початкових класів Гордій Оксани Юріївни, яка, будучи хворою, до останнього дня проводила онлайн-уроки і фактично «згоріла» на роботі.
Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 9775 https://kolomyia.today/v-kosivskomu-litseyi-spalah-covid-19-pomerla-vchytelka-60725Від початку навчального року захворіли на COVID-19 5215 учнів і 10 552 вчителі, - Степанов - Цензор.НЕТ 3471
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04.11.2020 12:13 Відповісти
Треба терміново вводити карантин для освіти!!!
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04.11.2020 12:18 Відповісти
Треба терміново вводити карантин для освіти!!!
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04.11.2020 12:19 Відповісти
"заболели 5 215 учеников - это 0,9% всех учеников, а также 10 552 учителя"
Интересные цифры!
Учителей в два раза больше, чем учеников!
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04.11.2020 12:21 Відповісти
Детям тесты никто не делает. Чаще всего тест делал кто-то из родителей, дети идут на самоизоляцию, но не попадают в официальную статистику.
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05.11.2020 11:49 Відповісти
Учителей в Украине 440 тыс, учеников более 4 млн. Если соотнести эти цифры с количеством заболевших, выходит, что учителя болеют в 20 раз чаще, что статистически невозможно. Отсюда вывод, Максим Степанов зеленый балабол.
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04.11.2020 12:57 Відповісти
Сумно...Боляче на ці фото дивитись.
Люди, будьте пильними, це не іграшки. А кількість геройських поху.стів у нас до цих пір зашкалює чомусь!
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04.11.2020 16:06 Відповісти
 
 