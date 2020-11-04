Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На останні 2 місяці цього року бюджетний дефіцит в Україні становить 200 млрд гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП повідомив колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан.
"От зараз в нас бюджетний дефіцит 200 млрд. Це зараз ці гроші треба залучити і виплатити, це в основному капітальні, великі видатки на кінець року. Вони завжди так збираються, це загальна стандартна історія. Плюс до бюджетного дефіциту треба виплатити зовнішні запозичення… Ми маємо ці гроші піти і запозичити десь на ринку", - сказав Богдан.
За його словами, загальна сума дефіциту становить приблизно 270 млрд і є два варіанти їх отримати.
"Це або зовні випустити євробонди, і от наше Міністерство фінансів пробувало робити. Але у них не вийшло. Гроші йому не дають на тих умовах, які воно пропонувало. Є інший варіант: на внутрішньому ринку випуск ОВДП. Мінфін оголошує конкурс і кожного вівторка запозичує всередині країни гривні чи валюту для фінансування бюджету. От в нас 2-3 дні тому був черговий конкурс. Їм треба мінімум за кожен аукціон до кінця року брати по 30 млрд гривень, щоб виконати запланований бюджет, - зазначає Богдан. - От вам звіт з останнього аукціону. Запозичили 400 млн із 30 млрд. В нас на єдиному казначейському рахунку – 12 млрд. Цього вистачить на тиждень! Все!"
Будь ласка, зачекайте...
Он жалуется, как все плохо.
Но не он ли сам привел во власть этот ходячий пи...ец?
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет
Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів
За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.
До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
и действительно, государство виновато, шо у него еще, шо то есть в дырявых карманах
Одной абиженки Богдана мало
пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет
Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів
За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.
До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
пример беру с дешевых ботов пана парашонки
лепят одно и тоже где попадя
Самой не смешно?
Кто же нам даст денег?