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Новини Політика України
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бюджет (632) Богдан Андрій (296)

Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан

На останні 2 місяці цього року бюджетний дефіцит в Україні становить 200 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП повідомив колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан.

"От зараз в нас бюджетний дефіцит 200 млрд. Це зараз ці гроші треба залучити і виплатити, це в основному капітальні, великі видатки на кінець року. Вони завжди так збираються, це загальна стандартна історія. Плюс до бюджетного дефіциту треба виплатити зовнішні запозичення… Ми маємо ці гроші піти і запозичити десь на ринку", - сказав Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського маса відкладених проблем, щодо яких потрібно ухвалювати рішення. Він цього не робить, - Богдан

За його словами, загальна сума дефіциту становить приблизно 270 млрд і є два варіанти їх отримати.

"Це або зовні випустити євробонди, і от наше Міністерство фінансів пробувало робити. Але у них не вийшло. Гроші йому не дають на тих умовах, які воно пропонувало. Є інший варіант: на внутрішньому ринку випуск ОВДП. Мінфін оголошує конкурс і кожного вівторка запозичує всередині країни гривні чи валюту для фінансування бюджету. От в нас 2-3 дні тому був черговий конкурс. Їм треба мінімум за кожен аукціон до кінця року брати по 30 млрд гривень, щоб виконати запланований бюджет, - зазначає Богдан. - От вам звіт з останнього аукціону. Запозичили 400 млн із 30 млрд. В нас на єдиному казначейському рахунку – 12 млрд. Цього вистачить на тиждень! Все!"

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Топ коментарі
+40
Порошенко, повертайся назад красти! Бо ці недоумки вгроблять країну.
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04.11.2020 11:55
+35
Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 4838
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04.11.2020 12:02
+28
Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 421
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04.11.2020 11:56
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Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 340
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04.11.2020 11:55 Відповісти
Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 421
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04.11.2020 11:56 Відповісти
Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 9563
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04.11.2020 12:07 Відповісти
именно что.
Он жалуется, как все плохо.
Но не он ли сам привел во власть этот ходячий пи...ец?
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04.11.2020 12:22 Відповісти
Порошенко, повертайся назад красти! Бо ці недоумки вгроблять країну.
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04.11.2020 11:55 Відповісти
Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 4838
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04.11.2020 12:02 Відповісти
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пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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04.11.2020 12:17 Відповісти
а в чем проблема? Государство задолжало - пусть платит. Что не так?
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04.11.2020 12:28 Відповісти
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старые быдлоылитные схематозники у государства по карманам шарят

и действительно, государство виновато, шо у него еще, шо то есть в дырявых карманах
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04.11.2020 12:38 Відповісти
Власник Тигипко а долги пороха. Ты гавно из трусов вытряхни которое тебе порох подкинул
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04.11.2020 12:29 Відповісти
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это он тебе говна в мозги подкинул
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04.11.2020 12:49 Відповісти
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И много Барыга настроил школ, больниц и армий? Или в твоей сказочной методичке такое написано? Наоборот при Мародере школы и больницы закрывались по селам. Ето называлось переможной оптимизацией.
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04.11.2020 13:01 Відповісти
Конченый дебил, когда ты еще онанировал на последней парте, в школах не было дефицита мест. Рождаемость за 25 лет упала в 2 раза! Сегодня поселках и селах в классах по 3-8 детей. Ты ****** не платишь налоги, кто их должен содержать? Какой идиот лечится в государственных больницах, если там цена выше чем в нормальной. А в армию сходи, сам увидишь.
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04.11.2020 13:18 Відповісти
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Ето я тебе мразота должен платить налоги и твоему Ахметову, Фирташу и Парашенку? Кол тебе и твоим хозяевам в горло а не мои налоги Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 7955
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04.11.2020 13:23 Відповісти
читай выше- ты конченый дебил! не платишь налоги, значит сиди не кукарекай про зарплаты, пенсии, дороги, школы и больницы. ты падла живешь за мой счет, должен мне целовать ноги.
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04.11.2020 13:50 Відповісти
Рада б душа в рай...
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04.11.2020 12:11 Відповісти
Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 6778
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04.11.2020 11:57 Відповісти
Неужто разминировать КПВВ летит. С Богом!
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04.11.2020 13:02 Відповісти
Бог добрий, може наїде на якусь противелосипедну міну.
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04.11.2020 13:28 Відповісти
Та какая разница!
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04.11.2020 11:58 Відповісти
Проклятые барыги. Это без вас такое наделали.
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04.11.2020 11:59 Відповісти
Парниша скромно умалчивает, что он тоже к этому хорошо приложил руку..
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04.11.2020 12:00 Відповісти
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Нада ещё гиркина спросить, что нам делать
Одной абиженки Богдана мало
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04.11.2020 12:00 Відповісти
да да ватница любительница клоуна.. на самом же деле всё шикарно. Кстати танюша помнишь как ты тут орала со своими подельниками -- Парашенка с Гонтаревай незаконна злочинно обвалили курс гривны в 4 раза!!!!! Ну ничего прийдёт наш ЗЕбубачка и вернёт законна справедливый курс па 8. Так когда там будет по 8 а ???
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04.11.2020 12:07 Відповісти
Меня удивляет как єти "татьяни" имеют совесть вообще появляться что-то комментить)
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04.11.2020 12:12 Відповісти
Вони упороті і не розуміють, що взагалі відбувається. Це національна хвороба така, зебілізм називається.
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05.11.2020 00:17 Відповісти
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Доллар по 8- обещала не я, а Порошенко перед своими выборами вадинтур. А после победы Зе вы кричали, что будет по 150. Ни первое, ни второе не сбылось. Так что ватница здесь именно ты, олежка
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04.11.2020 12:24 Відповісти
Суки привели Вову чтоб довести страну до послеянуковчевского колапса!
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04.11.2020 12:01 Відповісти
Богдан увесь в белом ? На нем нет смертей от COVID? На нем нет ответственности за страну над ПРопастью? Беня дураков в помощниках не держит - АНДРЮША ВСЕ ПОНИМАЛ ЕЩЕ ТОГДА!
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04.11.2020 12:03 Відповісти
Это что выходит, шо раньше Порошенко воровал в бюджет страны???
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04.11.2020 12:02 Відповісти
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да, примерно так:

пан парашонка думает о своем нариде
пан парашонка думает о своей Украине
пан парашонка не может без своей Украины со своим наридом
где пан парашонка харчеватся будет

Мінфін виплатив за боргами заводу "Кузня на Рибальському" 285 мільйонів

За рахунок коштів платників податків з початку 2020 року Міністерством фінансів погашено 251,3 млн грн основної суми боргу "Кузні на Рибальському", 33,2 млн грн у вигляді відсотків по кредиту і що 500 тис грн - пені. Таким чином загальна сума виплачених коштів складає 285 млн гривень.

До листопада 2018 року 73,9% акцій ПрАТ "Завод Кузня на Рибальському" належало п'ятому президенту Петру Порошенку, а 20,1% Ігорю Кононенку. Восени 2018 року 100% акцій заводу придбав співвласник групи ТАС бізнесмен Сергій Тігіпко.
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04.11.2020 12:19 Відповісти
заело?))уже второй раз одно и тоже)) а свежую инфу слабо?))
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04.11.2020 13:32 Відповісти
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повторение мать учения
пример беру с дешевых ботов пана парашонки
лепят одно и тоже где попадя
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04.11.2020 13:49 Відповісти
Була така інфа, що відкати носили на Банкову для поповнення бюджету. А за які шиши відбудовували армію з порожньою казною під час війни? Платили пенсії, давали пільги, державну допомогу на новонароджених? Платили зовнішні борги, які жуля з яником щедро наралися з МВФ. І це при тому, що Україні з Порохом за 5 років МВФ дали позику всього 5 млрд доларів. А жуля за 2 роки взяла була 26 млрд доларів...
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04.11.2020 12:22 Відповісти
Откаты от украденного из бюджета назад в бюджет? Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 962
Самой не смешно?
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04.11.2020 14:59 Відповісти
Чето Винни-пух разговорился.
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04.11.2020 12:02 Відповісти
ОН поет о неправильных пчелах и неправильном меде типа не он не знал что от этого роя будет страшнее чем ни...уя !
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04.11.2020 12:08 Відповісти
Остаток? Ти мариш.
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04.11.2020 12:03 Відповісти
пофіг! жопа так жопа! зато без бариги Сейчас у нас бюджетный дефицит 200 млрд и обязательства по внешним займам. Остаток в казне - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 1737
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04.11.2020 12:04 Відповісти
Ось ще один - білий і пухнастий тільки морда в гівні.. Перед цим один теж у якого морда в гівні но для багатьох він теж білий і пухнастий вже виступав... ну тепер залишилось Білой з косою щось гавкнуть ..Ну і звісно Вітьок -хер в рятувальному костюмі теж зобов'язаний що проскавучати...методичнки вже прийшли
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04.11.2020 12:06 Відповісти
Он @ука, но он прав.
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04.11.2020 12:08 Відповісти
крававый марадёр на крави Петро астанавися !!! что ты натварил акаянный год назад денег в казне было как грязи и мы поверили в клоуна на лисапеде но ты продолжаешь марадёрить даже шапито 95 всем составом не может с тобой справица АСТАНАВИСЬ!
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04.11.2020 12:10 Відповісти
Вот этим всем и заканчивается власть прастова нариду,этим закончила Венесуэла,Куба,Северная Корея,но 73% хохлов,пролетарско-совковой черни и наивных дурачков все равно решили попрыгать на граблях.
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04.11.2020 12:12 Відповісти
в нашій країні треба заборнити телебачення, фейсбуки, твіттери. Може тоді мудрий нарід почне користуватися мізками.. Ну, при умові, звісно, якщо така субстанція є в наявності в їх головах.
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04.11.2020 12:24 Відповісти
БОГДАН констатирует успешное рейдесртво своего шефа Бени- нет казны, нет МВФ и будет дефолт?
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04.11.2020 12:15 Відповісти
То, что Гиркин - мерзавец, не исключает того, что он может в своих постах говорить правду. Намёк понятен?
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04.11.2020 12:17 Відповісти
які ж вони огидні всі! Само крало з тієї скарбниці, поки вдалось присмокталось, а тепер такі заяви робить. А ні гідності, а ні совісті.. Банально, людської порядності немає.. Отакі особі, отакі тваринки керують нашою країною. Вже час заспівати оду виборцям зеленої падалі.
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04.11.2020 12:22 Відповісти
за їх вибір.
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04.11.2020 12:22 Відповісти
25% Бюджета дефицит. Коррупция, судебный кризис ...
Кто же нам даст денег?
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04.11.2020 12:23 Відповісти
***** даст денег в обмен на присоединение Украины к белгородской губернии мухосранского района калужской области, к этому клоун идёт второй год.
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04.11.2020 12:39 Відповісти
Він знає хто?..Він це рублячий правду матку , самий чесний, і самий рятівник України - пан Богдан свинячі глазки слуга Бені Коломойшовичя я кий вже має пів паспорта країни Ізраїль..на другу поки не заробив..а ле як бачим старанно працює.. Ой шановні люди ви ще знаєте що буде далі.? Сюжет тільки закручюється..ви ще побачете дуже багато зіркових акторів цієї комедійного триллера "Реформа України"
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04.11.2020 12:44 Відповісти
Програма Коломойського в дії. З самого початку зеліного етапу (тоді казна була ще повна, і був ріст економіки), він заявив, що дефолту не треба боятися, а Росія нам дасть 300 млрд доларів. Мабуть, це така ціна України (як порноактриси).
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04.11.2020 12:39 Відповісти
Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 3862
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04.11.2020 12:41 Відповісти
Панове журналісти засуньте свій мікрофоцьому пану в сраку і висуньте і ви чітко побачите на мікрофоні те що являьть собою його слова...Не забувайте масочку надівати... у нас епідемія ну зручніше буде..
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04.11.2020 12:51 Відповісти
зато зелеский достраивает дороги, которые начинал достраивать Порошенко
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04.11.2020 12:53 Відповісти
Да ниче страшного. Власть для себя деньги найдет. Вот уже пересматривают тарифы на свет и газ(разумеется не в сторону уменьшения), вводятся налоги на Гугл (подорожание интернета для рабов до 20%), введение ТО для рабов, и куча других *ништяков*, чтобы вытрусить у рабов все что они еще имеют...
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04.11.2020 12:58 Відповісти
Да не то этого сейчас! Сейчас на слуху "а шо с КС", "а шо в Америке". Народ "взвоет" в декабре.
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04.11.2020 13:06 Відповісти
тю, проблема то напечатать
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04.11.2020 13:06 Відповісти
Стесняюсь спросить, у нас уже Андрюша Богдан - молодец, или как? Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 6747
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04.11.2020 14:08 Відповісти
Бреше шо дизає.
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04.11.2020 14:19 Відповісти
без тебя никак не разобраться.
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04.11.2020 14:31 Відповісти
Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 9321
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05.11.2020 00:06 Відповісти
Нині в нас бюджетний дефіцит 200 млрд і зобов'язання за зовнішніми позиками. Залишок у скарбниці - 12 млрд, - Богдан - Цензор.НЕТ 7344
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05.11.2020 00:07 Відповісти
Кляті Зебіли! ! Шоб ви останній члін без солі доїдали.
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05.11.2020 00:15 Відповісти
 
 