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ВР (7519) Зеленський (10456) КС (928) розпуск (70) Янченко (51)

226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко

Верховна Рада зможе більшістю голосів підтримати президентський законопроєкт про розпуск чинного складу Конституційного Суду.

Про це журналістам сказала заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко перед початком пленарного засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Те, щоб судді самостійно пішли у відставку, склали із себе повноваження, - це буде найкращий вихід. До речі, з такою пропозицією вчора звернувся до Конституційного Суду депутатський корпус: під заявою з проханням піти у відставку підписалися 226 депутатів. Дуже символічне число, яке також натякає, що, якщо не вирішиться у нормальний демократичний спосіб, то будуть вжиті інші заходи. Наприклад, знову ж таки, підтриманий президентський законопроєкт: 226 підписів є - 226 депутатів, які готові підтримати президентський законопроєкт, теж знайдуться", - зазначила Янченко.

Водночас на запитання, чи вдається таки налагодити комунікацію із суддями, політик уточнила, що це питання у процесі, а самі судді "налаштовані по-різному, різні судді так само по-різному оцінюють ситуацію, по-різному ставляться до самого рішення, яке було винесено, були й особливі думки, були й судді, які не підтримали таке рішення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутати про конституційну кризу: Не можна просто взяти і ліквідувати КС. Те, що пропонує Зеленський, є порушенням Конституції

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Топ коментарі
+31
вот эти 226 вместе с вазелином и присядут по статье
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04.11.2020 11:57
+24
226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 214
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04.11.2020 11:58
+23
226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 9651 ВЕСНА ПРИЙДЕ ЗЕЛЕНЬ САДЖАТИ БУДУТЬ 226 депутатов, готовых поддержать законопроект Зеленского о роспуске КС, найдутся, - "слуга народа" Янченко - Цензор.НЕТ 9651
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04.11.2020 11:59
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И гдавой КС очевидно станет Портнов?
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04.11.2020 15:20 Відповісти
Зюзя всетаки хитроопый и не хочет сам лично палится, а подставляет дурачков из Рады.
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04.11.2020 15:23 Відповісти
Повторю вже вкотре.
Завдяки 73% дебілів держава стрімко летить в прірву хаосу і безладу. як того вимагає товарісч *****. В даному випадку спостерігаємо спектакль під назвою "протівастаяніє Шмарклі і КС", де вони просто актори, а сценаристи і продюсери в кремлі. Ну а бєня і мертвечук сопродюсери в долі.
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04.11.2020 15:24 Відповісти
Не там, тому повторю.
Від дзеркала відійди, щоб мудака не бачити. Хоча...
А тепер по-суті, дебіле. А розігнати то як? От взяти, ножкою тупнути і розігнати? Придурки...
А то нічого, що то називається антиконституційним переворотом, тобто злочином? Правда, шмарклі то не вперше, а пофіг закон, пофіг Конституція, а такі речі як мораль і порядність взагалі не його.
Ну і про наслідки. Всяке беззаконня породжує ще більше. Шмаркля вже взагалі береги попутав, його вже просто поперло, а тому то дійсно може закінчитись хаосом, безладом і кровопролиттям. В принципі, він того й домагається. Точніше, використовуючи його ненаситну жагу влади, мстивість і ницість того домагаються його продюсери, а він то успішно реалізує завдяки вам, дебілам.
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04.11.2020 15:54 Відповісти
При чем Беня и Мудачук в доле с зюзями изначально
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04.11.2020 15:47 Відповісти
Бене и Мудачуку выгодны решения КС. Зеленский хочет их(судей) разогнать. У меня ко всем критиканам зеленского только один вопрос. ВЫ сами дебилы или других за дебилов держите.
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04.11.2020 15:51 Відповісти
За зєбілов...
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04.11.2020 18:31 Відповісти
То називається - кіно і німці.
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04.11.2020 16:46 Відповісти
Нужно выносить нафиг этот КСУ - пускай делают импичмент - Зеленский от этого только выиграет.
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04.11.2020 15:53 Відповісти
Від дзеркала відійди, щоб мудака не бачити. Хоча...
А тепер по-суті, дебіле. А розігнати то як? От взяти, ножкою тупнути і розігнати? Придурки...
А то нічого, що то називається антиконституційним переворотом, тобто злочином? Правда, шмарклі то не вперше, а пофіг закон, пофіг Конституція, а такі речі як мораль і порядність взагалі не його.
Ну і про наслідки. Всяке беззаконня породжує ще більше. Шмаркля вже взагалі береги попутав, його вже просто поперло, а тому то дійсно може закінчитись хаосом, безладом і кровопролиттям. В принципі, він того й домагається. Точніше, використовуючи його ненаситну жагу влади, мстивість і ницість того домагаються його продюсери, а він то успішно реалізує завдяки вам, дебілам.
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04.11.2020 15:54 Відповісти
Что-то ты Свирид разошелся не на шутку! Сильно любишь зе-клоуна? Тебе надо не тут писать, а выйти на улицу, к людям. Тебе там объяснят куда идти вместе с твоим "зе"
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04.11.2020 17:28 Відповісти
Он не клоуна любит, он любит дерьмом бросаться - работа у него такая - провокатор...
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04.11.2020 17:54 Відповісти
Тупицам не место на цензоре. Пох всякие КСУ - Зеленский имеет полное право мочить тварей. Если они на него наедут - народ будет за него.
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04.11.2020 16:12 Відповісти
Согласен на 100%
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04.11.2020 16:15 Відповісти
С тупицами типа Chayka?
Вы с ним дебилы или читать (законы) не умеете.
Просто провокаторы...
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04.11.2020 17:53 Відповісти
С каких хренов он имеет такое право? Он всего лишь президент, прописано у него в полномочиях "разгонять Конституционный суд"?
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04.11.2020 17:18 Відповісти
Не имеет он такого законного права. Если хотите снести КС незаконно - флаг вам в руки, идите на баррикады!
Ну и народ за него не будет, потому что ваш Бубенчик и есть заказчиком того, что что сейчас творится
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04.11.2020 16:18 Відповісти
Свирид
"Ребята депутаты2 сами пойдут на баррикады или ты им поможешь?
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04.11.2020 16:26 Відповісти
свирид потапенко - или гнусный провокатор или редкостный дурак...
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04.11.2020 17:51 Відповісти
Депутаты Европейского парламента, которые занимаются вопросами Украины, раскритиковали инициативу президента Владимира Зеленского распустить действующий состав Конституционного суда (КСУ).
Об этом постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель главы делегации Европарламента с ассоциации с Украиной Виола фон Крамон заявили в комментарии изданию Deutsche Welle.
В том числе, Галер отметил, что просто взять и ликвидировать Конституционный суд невозможно.
В Европарламенте это считают нарушением Конституции.
«Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады», - отметил он
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04.11.2020 16:25 Відповісти
У всьому винен КС, а Зюзяі його секретарка нєпрічьом!

Ви бачите які підступні судді?
ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,

МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,

ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,

ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!

Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
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04.11.2020 16:30 Відповісти
Ну скільки ж можна дебіле? Розпустити КС, згідно Конституції, може лише сам КС. Все, крапка, дебіле! Все інше - конституційний переворот!
А щоб виправити ситуацію, виродку, не треба тупцяти ножкою. а мобілізувати залишки мозгу, які ще наркота не витравила і виправити все це в ЗАКОННИЙ спосіб. Прийняти відповідні закони, призначити суддів на існуючі вакансії, знайти ДОКАЗИ проти персональних суддів у вчинені ними злочинів, якщо таке є і вивести їх зі складу суду. Кінець-кінців, конституційною більшістю провести зміни до Конституції, а не тупцяти ножкою, придурку. Шмаркля веде себе як царьок. Нице безмозгле створіння, яке помилково попало на посаду президента, от і чудитть. Тим більше, в цій ситуації він лише актор, не більше.
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04.11.2020 16:54 Відповісти
Посадить воров могут только... сами воры. Это по твоей логике, Gal
Поэтому у нас страна пасет задних, что воры не сажают сами себя, не увольняют себя за плохую работу.
Они творят, что хотят, и за это не имеют наказания
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04.11.2020 17:25 Відповісти
"Розпустити КС, згідно Конституції, може лише сам КС"
Це аналогічно як покарати вбивцю мав би право лише той самий вбивця. Решті нікому не можна чіпати вбивцю. Абсурд абсолютний.
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04.11.2020 18:35 Відповісти
Так Конституцією визначено! Змінюй Конституцію. Найгірше в цій ситуації те, що і Зеленський і КС акторики, що розігрують дешевеньку п`єску. Щоб побільше хаосу і безладу. Мало того, продюсери, напевно, використовують їх в темну, використовуючи їх слабкі місця - в суддів КС рильце в пушку, а Зеленський слабовольне чмо. От і показують нам кіно, пілять.
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04.11.2020 18:41 Відповісти
И несколько зе-дебилов типа свирида потапенко?
Вы провокатор или дурак?
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04.11.2020 17:50 Відповісти
Зеленскому нужно идти в атаку - отступать некуда. Импичмент так импичмент - потом народ их сам вынесет и КСУ и зраду.
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04.11.2020 16:56 Відповісти
У тебя блеснула надежда, что Зеленскому объявят импичмент, и вот тогда все порохоботы заживут!
Не так ли?
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04.11.2020 17:27 Відповісти
Какой народ - "диванное войско"?
Это когда ж за Зе народ вписывался?
Вы провокатор?
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04.11.2020 17:48 Відповісти
Товарисч Чайка, вы хоть читаете прежде статью которую комментируете ?

"То, чтобы судьи самостоятельно ушли в отставку, сложили с себя полномочия - это будет лучший выход.
Стаким предложением вчера обратился в Конституционный Суд депутатский корпус: под заявлением с ПРОСЬБОЙ уйти в отставку подписались 226 депутатов."

«...намекает, что, если не решится НОРМАЛЬНЫМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, то будут приняты другие меры.
«Другие меры», они и сами уже понимают, будут НЕ нормальными и НЕ демократическкими
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04.11.2020 17:13 Відповісти
З приходом до влади ЗЕ-бідоносця в країні постійно відбувається якась колотнеча. Коли вже буде своя правда в своїм домі?
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04.11.2020 19:17 Відповісти
Не дадим нас дурить. Истерия ЗЕ началась после того, как выяснилось, что КС собрался признать мошенническую земельную реформу неконституционной.
И почему обокравший через Приватбанк народ Украины на более 6 млрд дол Беня еще не сидит в тюрьме? Судьи КС те еще... но грехи судей КС мизерны в сравнении с безнаказанными оборудками людей, кто за зеленым клоуном. Пора импичмент.

Здесь о КС и "земельной реформе" https://biz.censor.net/news/3229004/
ЗЕ хочет запугать всех и все таки провести мошеннический, аферу тысячелетия, катастрофический для Украины дерибан земли.
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04.11.2020 19:44 Відповісти
ЗЕ хочет распустить КС и собрать новый с "уважаемых всеми" юристов Коломойского.
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04.11.2020 19:55 Відповісти
Мені здається, що він вже сам не знає чого хоче. З найнайуважаємим юристом, дружбаном Богданом - не склалось. Важко йому, дуже важко зібрати команду, нових суддів для КС.
Андрій Богдан впевнений, що Володимир Зеленський не здатний вирішувати проблеми швидко і впевнено, замість цього він відкладає ухвалення необхідних рішень на потім, що вже призвело до серйозних наслідків. Як стверджує екс-глава ОП, у президента сьогодні «проблема на проблемі» та «біда на біді».
«... Конституційний суд - це відкладена проблема. Він її не вирішив, чи він сказав: "Так потім!". Ось бах, на - їж!», - емоційно пояснив свою точку зору Андрій Богдан. Що стосується долі президента, то Андрій Богдан заявив, що він не береться прогнозувати, яке майбутнє чекає Володимира Зеленського, як Ющенко чи як Януковича, однак зізнався, що йому «страшно».
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04.11.2020 20:15 Відповісти
Я думаю, що А.Богдан як і мер Дніпра Філатов і як Пальчевський прикидаються опозицією. Перший та третій до до ЗЕ, другий до КО. Це зараз такі технології, щоб перетягнути на себе виборців, яким не подобаються ЗЕ і КО. А всі вони з одного клану.
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04.11.2020 22:02 Відповісти
Одно слово, цирк на дроті.
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04.11.2020 22:28 Відповісти
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