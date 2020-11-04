226 депутатів, готових підтримати законопроєкт Зеленського про розпуск КС, знайдуться, - "слуга народу" Янченко
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Верховна Рада зможе більшістю голосів підтримати президентський законопроєкт про розпуск чинного складу Конституційного Суду.
Про це журналістам сказала заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко перед початком пленарного засідання в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Те, щоб судді самостійно пішли у відставку, склали із себе повноваження, - це буде найкращий вихід. До речі, з такою пропозицією вчора звернувся до Конституційного Суду депутатський корпус: під заявою з проханням піти у відставку підписалися 226 депутатів. Дуже символічне число, яке також натякає, що, якщо не вирішиться у нормальний демократичний спосіб, то будуть вжиті інші заходи. Наприклад, знову ж таки, підтриманий президентський законопроєкт: 226 підписів є - 226 депутатів, які готові підтримати президентський законопроєкт, теж знайдуться", - зазначила Янченко.
Водночас на запитання, чи вдається таки налагодити комунікацію із суддями, політик уточнила, що це питання у процесі, а самі судді "налаштовані по-різному, різні судді так само по-різному оцінюють ситуацію, по-різному ставляться до самого рішення, яке було винесено, були й особливі думки, були й судді, які не підтримали таке рішення".
Будь ласка, зачекайте...
Завдяки 73% дебілів держава стрімко летить в прірву хаосу і безладу. як того вимагає товарісч *****. В даному випадку спостерігаємо спектакль під назвою "протівастаяніє Шмарклі і КС", де вони просто актори, а сценаристи і продюсери в кремлі. Ну а бєня і мертвечук сопродюсери в долі.
Від дзеркала відійди, щоб мудака не бачити. Хоча...
А тепер по-суті, дебіле. А розігнати то як? От взяти, ножкою тупнути і розігнати? Придурки...
А то нічого, що то називається антиконституційним переворотом, тобто злочином? Правда, шмарклі то не вперше, а пофіг закон, пофіг Конституція, а такі речі як мораль і порядність взагалі не його.
Ну і про наслідки. Всяке беззаконня породжує ще більше. Шмаркля вже взагалі береги попутав, його вже просто поперло, а тому то дійсно може закінчитись хаосом, безладом і кровопролиттям. В принципі, він того й домагається. Точніше, використовуючи його ненаситну жагу влади, мстивість і ницість того домагаються його продюсери, а він то успішно реалізує завдяки вам, дебілам.
А тепер по-суті, дебіле. А розігнати то як? От взяти, ножкою тупнути і розігнати? Придурки...
А то нічого, що то називається антиконституційним переворотом, тобто злочином? Правда, шмарклі то не вперше, а пофіг закон, пофіг Конституція, а такі речі як мораль і порядність взагалі не його.
Ну і про наслідки. Всяке беззаконня породжує ще більше. Шмаркля вже взагалі береги попутав, його вже просто поперло, а тому то дійсно може закінчитись хаосом, безладом і кровопролиттям. В принципі, він того й домагається. Точніше, використовуючи його ненаситну жагу влади, мстивість і ницість того домагаються його продюсери, а він то успішно реалізує завдяки вам, дебілам.
Вы с ним дебилы или читать (законы) не умеете.
Просто провокаторы...
Ну и народ за него не будет, потому что ваш Бубенчик и есть заказчиком того, что что сейчас творится
"Ребята депутаты2 сами пойдут на баррикады или ты им поможешь?
Об этом постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер и заместитель главы делегации Европарламента с ассоциации с Украиной Виола фон Крамон заявили в комментарии изданию Deutsche Welle.
В том числе, Галер отметил, что просто взять и ликвидировать Конституционный суд невозможно.
В Европарламенте это считают нарушением Конституции.
«Нельзя вылечить антиконституционные решения Конституционного суда антиконституционными мерами Верховной Рады», - отметил он
Ви бачите які підступні судді?
ПОКУСИЛИСЬ НА ДЕРЖАВНИЙ ЛАД,
МАЙЖЕ РОЗВАЛИЛИ ЕКОНОМІКУ,
ПІДІРВАЛИ МІЖНАРОДНУ ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ,
ЧЕРЕЗ НИХ ТЕПЕР ГРОШЕЙ НЕ ДАДУТЬ І ЗАБЕРУТЬ БЕЗВІЗ!
Дайош всю власть народу ЗЄ
і його бородатой сєкрєтарше,
а також Бабушкє Бєнє і Ахметову з Медведчуком!
А щоб виправити ситуацію, виродку, не треба тупцяти ножкою. а мобілізувати залишки мозгу, які ще наркота не витравила і виправити все це в ЗАКОННИЙ спосіб. Прийняти відповідні закони, призначити суддів на існуючі вакансії, знайти ДОКАЗИ проти персональних суддів у вчинені ними злочинів, якщо таке є і вивести їх зі складу суду. Кінець-кінців, конституційною більшістю провести зміни до Конституції, а не тупцяти ножкою, придурку. Шмаркля веде себе як царьок. Нице безмозгле створіння, яке помилково попало на посаду президента, от і чудитть. Тим більше, в цій ситуації він лише актор, не більше.
Поэтому у нас страна пасет задних, что воры не сажают сами себя, не увольняют себя за плохую работу.
Они творят, что хотят, и за это не имеют наказания
Це аналогічно як покарати вбивцю мав би право лише той самий вбивця. Решті нікому не можна чіпати вбивцю. Абсурд абсолютний.
Вы провокатор или дурак?
Не так ли?
Это когда ж за Зе народ вписывался?
Вы провокатор?
"То, чтобы судьи самостоятельно ушли в отставку, сложили с себя полномочия - это будет лучший выход.
Стаким предложением вчера обратился в Конституционный Суд депутатский корпус: под заявлением с ПРОСЬБОЙ уйти в отставку подписались 226 депутатов."
«...намекает, что, если не решится НОРМАЛЬНЫМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, то будут приняты другие меры.
«Другие меры», они и сами уже понимают, будут НЕ нормальными и НЕ демократическкими
И почему обокравший через Приватбанк народ Украины на более 6 млрд дол Беня еще не сидит в тюрьме? Судьи КС те еще... но грехи судей КС мизерны в сравнении с безнаказанными оборудками людей, кто за зеленым клоуном. Пора импичмент.
Здесь о КС и "земельной реформе" https://biz.censor.net/news/3229004/
ЗЕ хочет запугать всех и все таки провести мошеннический, аферу тысячелетия, катастрофический для Украины дерибан земли.
Андрій Богдан впевнений, що Володимир Зеленський не здатний вирішувати проблеми швидко і впевнено, замість цього він відкладає ухвалення необхідних рішень на потім, що вже призвело до серйозних наслідків. Як стверджує екс-глава ОП, у президента сьогодні «проблема на проблемі» та «біда на біді».
«... Конституційний суд - це відкладена проблема. Він її не вирішив, чи він сказав: "Так потім!". Ось бах, на - їж!», - емоційно пояснив свою точку зору Андрій Богдан. Що стосується долі президента, то Андрій Богдан заявив, що він не береться прогнозувати, яке майбутнє чекає Володимира Зеленського, як Ющенко чи як Януковича, однак зізнався, що йому «страшно».