Вакциновані проти грипу рідше потрапляють до лікарні та реанімації з COVID-19, - американські вчені

Вакцинація проти грипу може мати захисний ефект для тих, кому не пощастить захворіти на COVID-19.

Про це пишуть у Journal of the American Board of Family Medicine вчені Флоридського університету в Гейнсвіллі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори провели ретроспективне дослідження щодо 2005 ковідних пацієнтів від 18 років у лікарнях при своєму університеті - з урахуванням супутніх захворювань і того, були вони щеплені проти грипу до зараження SARS-CoV-2 чи ні.

З'ясувалося, що нещеплених протягом останнього року пацієнтів з ковідом у 2,44 раза частіше госпіталізували, і вони в 3,29 раза частіше потрапляли в реанімацію, ніж щеплені проти грипу. Результати контролювалися з урахуванням віку, раси, статі, гіпертонії, діабету, ХОЗЛ, ожиріння, ішемії та застійної серцевої недостатності.

"Наші дані переконливо свідчать про те, що пацієнти з COVID-19, які не пройшли вакцинацію проти грипу, мають більш високі шанси бути госпіталізованими", - пишуть медики.

Вони доходять висновку, що щеплення від грипу "потенційно захищає від помірних / важких випадків" ковіду, до того ж захисний ефект зберігається незалежно від супутньої патології. Це дозволить не тільки знизити захворюваність / смертність від грипу, а й допомогти уникнути колапсу систем охорони здоров'я при COVID-19: менше інфікованих потраплять у лікарні.

На чому заснований механізм цього можливого ​​захисту, поки не розібралися (антитіла до грипу не реагують на коронавірус). Вони вважають, що причина може бути:

а) у механізмі активації вакциною проти грипу Т-клітин. Відомо, що SARS-CoV-2 значно знижує активність цих лімфоцитів-кілерів у пацієнтів з ковідом, а попереднє щеплення від грипу призводить до їхньої активації;

б) у тому, що ад'ювант (речовина-підсилювач імунної відповіді) у вакцині проти грипу - MF59 - дає посилення імунітету і проти SARS-CoV-2.

Автори уточнили: "Можна припустити, що люди, які роблять щеплення проти грипу, більш здорові через більш здоровий спосіб життя. Можуть бути й інші невідомі нам змінні, які можуть зіграти роль".