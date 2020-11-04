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Вакциновані проти грипу рідше потрапляють до лікарні та реанімації з COVID-19, - американські вчені

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Вакциновані проти грипу рідше потрапляють до лікарні та реанімації з COVID-19, - американські вчені

Вакцинація проти грипу може мати захисний ефект для тих, кому не пощастить захворіти на COVID-19.

Про це пишуть у Journal of the American Board of Family Medicine вчені Флоридського університету в Гейнсвіллі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори провели ретроспективне дослідження щодо 2005 ковідних пацієнтів від 18 років у лікарнях при своєму університеті - з урахуванням супутніх захворювань і того, були вони щеплені проти грипу до зараження SARS-CoV-2 чи ні.

З'ясувалося, що нещеплених протягом останнього року пацієнтів з ковідом у 2,44 раза частіше госпіталізували, і вони в 3,29 раза частіше потрапляли в реанімацію, ніж щеплені проти грипу. Результати контролювалися з урахуванням віку, раси, статі, гіпертонії, діабету, ХОЗЛ, ожиріння, ішемії та застійної серцевої недостатності.

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"Наші дані переконливо свідчать про те, що пацієнти з COVID-19, які не пройшли вакцинацію проти грипу, мають більш високі шанси бути госпіталізованими", - пишуть медики.

Вони доходять висновку, що щеплення від грипу "потенційно захищає від помірних / важких випадків" ковіду, до того ж захисний ефект зберігається незалежно від супутньої патології. Це дозволить не тільки знизити захворюваність / смертність від грипу, а й допомогти уникнути колапсу систем охорони здоров'я при COVID-19: менше інфікованих потраплять у лікарні.

На чому заснований механізм цього можливого ​​захисту, поки не розібралися (антитіла до грипу не реагують на коронавірус). Вони вважають, що причина може бути:

а) у механізмі активації вакциною проти грипу Т-клітин. Відомо, що SARS-CoV-2 значно знижує активність цих лімфоцитів-кілерів у пацієнтів з ковідом, а попереднє щеплення від грипу призводить до їхньої активації;

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б) у тому, що ад'ювант (речовина-підсилювач імунної відповіді) у вакцині проти грипу - MF59 - дає посилення імунітету і проти SARS-CoV-2.

Автори уточнили: "Можна припустити, що люди, які роблять щеплення проти грипу, більш здорові через більш здоровий спосіб життя. Можуть бути й інші невідомі нам змінні, які можуть зіграти роль".

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Все верно. Только вакцин от гриппа в аптеках до сих пор нет. Что, зебобики, навыбирали представителей сексуальных меньшинств? Жрите, б***ди, не обляпайтесь.
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04.11.2020 12:17 Відповісти
коментар відмічено як спам
Так саме на цих ЛОХАХ, 73,22% антипрививочників і борців з чіпуванням Гейтса, і 5G, вони й роблять бізнес, розсовуючи гроші виділені на це, по своїх кишенях.
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04.11.2020 12:21 Відповісти
«Реже» ?

«Выяснилось, что непривитых [від грипу] в течение последнего года пациентов с ковидом в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию, чем привитые от гриппа. Источник: https://censor.net/ru/n3228993

Та це взагалі приголомшливий результат на користь вакцинації від гриппу !
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04.11.2020 12:17 Відповісти
адъювант (вещество-усилитель иммунного ответа) в вакцине против гриппа - MF59 - дает усиление иммунитета и против SARS-CoV-2. усиление иммунитета дает цитокиновый шторм - это опаснейшая реакция иммунной системы на коронавирус.

Источник: https://censor.net/ru/n3228993
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04.11.2020 12:44 Відповісти
Если бы именно цитокиновый шторм был основной причиной смертей при ковиде, то смертность от него была бы выше у людей с сильным иммунитетом - молодых людей и детей, как это было при эпидемии "испанки". Но смертность от ковида выше среди пожилых людей.
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05.11.2020 07:29 Відповісти
у детей еще не сформированный иммунитет,а у стариков иммунитет реактивный, потому как постоянно борется со стариковскими болячками.
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05.11.2020 09:18 Відповісти
непривитые чаще = привитые реже.
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04.11.2020 12:47 Відповісти
логично. Ведь если они решили защититься от гриппа, то и в случае ковида будут более тщательно соблюдать меры предосторожности
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04.11.2020 12:47 Відповісти
"эффект для тех, кому не повезет заболеть COVID-19." а кому повезет заболеть эффекта не будетИсточник: https://censor.net/ru/n3228993
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04.11.2020 13:06 Відповісти
В попередній статті писали що два захворювання (грип, ковід19) в сумі дають тяжкий перебіг ковід19 і підвищують смертність. Але навіть якщо це не так, то вакцинація від грипу зменшить кількість хворих з грипом яких перевіряють на ковід19 що добре позначиться в нашій ситуації.
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05.11.2020 07:54 Відповісти
 
 