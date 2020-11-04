Рада суддів не змогла обговорити ситуацію з КСУ - не зібрався кворум
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Рада суддів України через відсутність кворуму не змогла провести позачергове засідання, на якому збиралася висловити позицію щодо подій навколо Конституційного Суду України.
Про це повідомляє пресслужба Ради суддів, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 4 листопада 2020 року, Рада суддів України планувала провести позачергове засідання з тим, щоб висловити позицію суддівського самоврядування стосовно подій, які відбуваються навколо Конституційного Суду України. Засідання Ради не відбулося через відсутність кворуму", - йдеться в повідомленні.
У Раді суддів зазначили, що "окремі ЗМІ вже опублікували проєкт рішення Ради суддів України, які стосуються ймовірних звернень до Президента України та народних депутатів України".
У Раді суддів наголосили, що всі звернення до президента, представників законодавчої та виконавчої гілок влади приймаються виключно після обговорення членами Ради.
"Тільки після цього можна говорити і писати про те, що саме цей документ відображає офіційну позицію Ради суддів України та суддівського самоврядування загалом. Отже, проєкт рішення, який був опублікований у ЗМІ не є затвердженим документом, що пройшов через обговорення та голосування Радою суддів України", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
В перекладі "нет кворума" - не сторгувалися... (((
Эти судебные шлюхи и диверсанты, задобали!!!
Действительно, других же дел не было - казна полная, армия боеспособная, никто не нападает, санкции против Кацапии автоматически ввел весь мир самые жесточайшие с первого дня агрессии...
ты, мудило, почему до сих пор не чемпион мира по прыжкам в высоту, не нобелевский лауреат по физике и не получил пулитцеровскую премию ?
Почему ты требуешь от Пороха 300 процентов от того, что он реально мог успеть сделать
и от ЗЕ не требуешь даже 1 процента от того, что он обещал сделать вместо Порошенко ?
а не мог бы ты молчать за Пороха в 300 раз меньше, чем молчишь за ЗЕ ?
а то как-то говнище почему-то льётся только на одну голову
и в результате этого говнища на должности президента именно тот дебил, про которого "вообще молчат"
Документи на стіл, хто, чому і по якій причині відсутній!
Правда вони лікарняних куплять на три роки наперед, вони всі інваліди другої групи!
Громадяни, вітаю. Ми довго йшли і нарешті прийшли. Точніше після виборів 2019 прибігли. Ми там, куди і поспішали - у дупі!
Але є плюс. Стає очевидним, що існуючий суспільний договір (Конституція) не здатна забезпечити існування країни. Змінювати потрібно де факто УСЕ! Писати нову, з нуля і наповнювати її реальними механізмами, а не популістичним лайном.
Є і мінус, завдяки 73% це робити нікому...