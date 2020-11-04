УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49962 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
3295 35
КС (928) Рада суддів (43)

Рада суддів не змогла обговорити ситуацію з КСУ - не зібрався кворум

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада суддів не змогла обговорити ситуацію з КСУ - не зібрався кворум

Рада суддів України через відсутність кворуму не змогла провести позачергове засідання, на якому збиралася висловити позицію щодо подій навколо Конституційного Суду України.

Про це повідомляє пресслужба Ради суддів, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 4 листопада 2020 року, Рада суддів України планувала провести позачергове засідання з тим, щоб висловити позицію суддівського самоврядування стосовно подій, які відбуваються навколо Конституційного Суду України. Засідання Ради не відбулося через відсутність кворуму", - йдеться в повідомленні.

У Раді суддів зазначили, що "окремі ЗМІ вже опублікували проєкт рішення Ради суддів України, які стосуються ймовірних звернень до Президента України та народних депутатів України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов закликав суддів КС подати у відставку: "Ростов не гумовий"

У Раді суддів наголосили, що всі звернення до президента, представників законодавчої та виконавчої гілок влади приймаються виключно після обговорення членами Ради.

"Тільки після цього можна говорити і писати про те, що саме цей документ відображає офіційну позицію Ради суддів України та суддівського самоврядування загалом. Отже, проєкт рішення, який був опублікований у ЗМІ не є затвердженим документом, що пройшов через обговорення та голосування Радою суддів України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не міг не знати про підготовку КС скандального рішення, а його ініціатива про розпуск суду може бути підставою для імпічменту, - Богдан

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+18
Судейская Народная Республика.
показати весь коментар
04.11.2020 12:12
+18
Саботаж и круговая порука.
показати весь коментар
04.11.2020 12:12
+13
если Совет Судей не смог собраться и обеспечить кворум, значит это недееспособный орган, которые не может выполнять государственные функции.. следовательно, этот состав "Совета Судей, и должен быть автоматический расформирован, и три дня на формирование нового состава.. все..
Эти судебные шлюхи и диверсанты, задобали!!!
показати весь коментар
04.11.2020 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И этих проституток гнать нахер на кол!
показати весь коментар
04.11.2020 12:09 Відповісти
Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум - Цензор.НЕТ 2377
показати весь коментар
04.11.2020 12:17 Відповісти
А в тому савєтє часом не ті самі судді засідають, що і в КСУ?
показати весь коментар
04.11.2020 12:11 Відповісти
Нє, але родичі по крові і духу.
показати весь коментар
04.11.2020 12:14 Відповісти
Судейская Народная Республика.
показати весь коментар
04.11.2020 12:12 Відповісти
Народ не приплітай Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум - Цензор.НЕТ 7634
показати весь коментар
04.11.2020 12:13 Відповісти
СОР - Судейская Олигархическая Республика. Так точнее
показати весь коментар
04.11.2020 12:23 Відповісти
Саботаж и круговая порука.
показати весь коментар
04.11.2020 12:12 Відповісти
А то.
показати весь коментар
04.11.2020 12:13 Відповісти
а это ?
показати весь коментар
04.11.2020 12:52 Відповісти
Щури поховалися,? - Знайти і в кайданах доставити на кворум-хворум. Нехай обговорюють, а потім на кіл чи в буцегарню. Совет судей не смог обсудить ситуацию с КСУ - не собрался кворум - Цензор.НЕТ 9606
показати весь коментар
04.11.2020 12:12 Відповісти
Позорище на весь світ!
В перекладі "нет кворума" - не сторгувалися... (((
показати весь коментар
04.11.2020 12:13 Відповісти
Акт про невихід на роботу та звільнення за прогул!
показати весь коментар
04.11.2020 12:17 Відповісти
если Совет Судей не смог собраться и обеспечить кворум, значит это недееспособный орган, которые не может выполнять государственные функции.. следовательно, этот состав "Совета Судей, и должен быть автоматический расформирован, и три дня на формирование нового состава.. все..
Эти судебные шлюхи и диверсанты, задобали!!!
показати весь коментар
04.11.2020 12:20 Відповісти
О хто мав сумніви, що 3,14дари 3,14даров осудять)))) Страхи нашіх судей сотоять в тому що вони бояться що НАЗК найде їх незаконні міліони осудять...а Антикорупційна прокуратура посадить... Чуєте ви судійчики..не сціть ..ну народ же не боїться поліціїї і т.п. бо не бере взяток...от і вам не беріть хабарів і не буде вам казатись робота НАЗК давлінням на суд.. Уроди
показати весь коментар
04.11.2020 12:20 Відповісти
Кворум не собрался? А не заговор ли это, братцы-кролики?
показати весь коментар
04.11.2020 12:22 Відповісти
Вся эта судейская система в Украине создана Киваловым - підрахуем, что можно от неё ждать. За 5 лет президентства Порошенко можно было давно розогнать это кодло жуликов, а не создавать имитацию судебной реформы.
показати весь коментар
04.11.2020 12:23 Відповісти
а в полтора года Зеленкого - ZEtwarz и подавно!
показати весь коментар
04.11.2020 12:25 Відповісти
У нас проголошена демократія. Це тільки недоучка-юрист може всіх розганяти, як тупий лукашенка
показати весь коментар
04.11.2020 12:42 Відповісти
За 5 лет президентства Порошенко можно было давно розогнать....

Действительно, других же дел не было - казна полная, армия боеспособная, никто не нападает, санкции против Кацапии автоматически ввел весь мир самые жесточайшие с первого дня агрессии...

ты, мудило, почему до сих пор не чемпион мира по прыжкам в высоту, не нобелевский лауреат по физике и не получил пулитцеровскую премию ?

Почему ты требуешь от Пороха 300 процентов от того, что он реально мог успеть сделать

и от ЗЕ не требуешь даже 1 процента от того, что он обещал сделать вместо Порошенко ?
показати весь коментар
04.11.2020 14:15 Відповісти
За зе я вообще молчу, это ноль, а порядок в судах за 5 лет хотя бы попытаться навести было можно. И при той поддержке населения страны эти авдиевы конюшни можно было вычистить. И тогда было понятно что существующая коррумпированная судебная система одна из самых больших угроз нашей государственности.
показати весь коментар
04.11.2020 14:27 Відповісти
За зе я вообще молчу...


а не мог бы ты молчать за Пороха в 300 раз меньше, чем молчишь за ЗЕ ?

а то как-то говнище почему-то льётся только на одну голову

и в результате этого говнища на должности президента именно тот дебил, про которого "вообще молчат"
показати весь коментар
04.11.2020 15:26 Відповісти
Тому що і цей ворожий совєт, теж треба розганяти бо вся ці судівська погань це осине гніздо котре звикло що його ніхто не чіпає тому й почувається на беспредєлє. Як це нема кворуму в робочий день в бюджетній організації. Вони існують за кошти платників податків і якщо нема кворуму то на біса вони поздавались.
показати весь коментар
04.11.2020 12:23 Відповісти
Може воно і на краще. Наша гнила правоохоронна система може прийняти любе рішення: відмінити закони, перемінити конституцію, призначити себе пожиттєво царями і підтримати продажний КСУ.
показати весь коментар
04.11.2020 12:32 Відповісти
Та нахрена им ваши проблемы, тут некогда бабло справедливо распределить внутри своего кодлаа.
показати весь коментар
04.11.2020 12:33 Відповісти
Шифруються пааадлюки, кворуму в них немає в той час як повинні бути на службі!
Документи на стіл, хто, чому і по якій причині відсутній!
Правда вони лікарняних куплять на три роки наперед, вони всі інваліди другої групи!
показати весь коментар
04.11.2020 12:38 Відповісти
Т.е. на работу ходить не хотят?
показати весь коментар
04.11.2020 12:39 Відповісти
А у нас на работе мужика уволили за опоздание на 1 час.Как-то так.
показати весь коментар
04.11.2020 12:42 Відповісти
Кворума не было без него, что ли, чего он такой важный то был ?
показати весь коментар
04.11.2020 13:09 Відповісти
«Долг судей - вершить правосудие, а их ремесло - оттягивать его. Многие судьи знают свой долг и продолжают заниматься своим ремеслом».© Жан де Лабрюер
показати весь коментар
04.11.2020 12:52 Відповісти
Классная работа у этих судей. Хочу хожу, хочу - нет. Зарплата не хилая. И главное - никакой ответственности. Даже за вынесенный незаконный приговор. Нужны ли Украине такие судьи?
показати весь коментар
04.11.2020 12:54 Відповісти
пацієнт смертельно хворий, але лікувати пропонують один із пальців...
Громадяни, вітаю. Ми довго йшли і нарешті прийшли. Точніше після виборів 2019 прибігли. Ми там, куди і поспішали - у дупі!
Але є плюс. Стає очевидним, що існуючий суспільний договір (Конституція) не здатна забезпечити існування країни. Змінювати потрібно де факто УСЕ! Писати нову, з нуля і наповнювати її реальними механізмами, а не популістичним лайном.
Є і мінус, завдяки 73% це робити нікому...
показати весь коментар
04.11.2020 13:05 Відповісти
Всех все устраивает, сгорел сарай гори и хата, 73% одобряют😁😁😁😁
показати весь коментар
04.11.2020 13:20 Відповісти
Все судьи заодно. Разве что их сильно напугать.
показати весь коментар
04.11.2020 13:27 Відповісти
 
 