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Новини Київські новини
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Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше"

Захворюваність на коронавірус COVID-19 у Києві пов'язана із ситуацією загалом по країні. Найближчим часом захворюваність лише зростатиме.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, стрибок захворюваності в Києві був прогнозованим.

"Далі буде ще більше. Цифри залежать від організаційних заходів. Сьогодні ми повинні дивитися не на виявлені та лабораторно підтверджені випадки, а на цифру випадків середньої тяжкості і кількість важких випадків. Сьогодні ці показники високі, але не такі критичні, як можна говорити", - зазначив Рубан.

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"Залишиться Київ ще в "помаранчевій" (зоні. - Ред.), але за таких змін може вже потрапити найближчим часом у "червону" зону, а зростання триватиме, це природно", - вважає Рубан.

Зазначимо, раніше стало відомо, що в Києві вперше виявили понад 800 нових випадків COVID-19.

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Топ коментарі
+8
Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: "Дальше будет еще больше" - Цензор.НЕТ 9258Який короновірус? Хлопці покурили , при чому явно не простих цигарок і вирішили :
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04.11.2020 12:30
+7
Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: "Дальше будет еще больше" - Цензор.НЕТ 4977
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04.11.2020 12:36
+7
Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше" - Цензор.НЕТ 3983
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04.11.2020 12:42
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Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: "Дальше будет еще больше" - Цензор.НЕТ 9258Який короновірус? Хлопці покурили , при чому явно не простих цигарок і вирішили :
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04.11.2020 12:30 Відповісти
Прям Америку открыл. Спасибо КЭП
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04.11.2020 12:30 Відповісти
конечно будет. а люди по-прежнему формально носят маски. Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: "Дальше будет еще больше" - Цензор.НЕТ 239
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04.11.2020 12:33 Відповісти
в конституции есть то шо власть должна обеспечить.
на халяву маски носить будут, нахаляву и уксус - вино.
просто если ОНИ(с Нибиру?) так нагло подтираются осн. законом - то че я должен ходить как в вольере то да еще и за свои деньги?
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04.11.2020 12:37 Відповісти
Нет. Нету там такого. Конкретно по маскам - нету.
Даже в соотв. законе о военном положении ... написано "за рахунок держ. бюджету, местных бюджетов бла-бла-бла... та фізичних осіб". И о чрезвычайном так же написано.
Т.е. уважаемые физические лица - не думайте будто бы о Вас государство будет заботиться. О гражданах в теории должно... а вот о физ. лицах хз))
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04.11.2020 12:49 Відповісти
То есть мне щас написать Антиколорадосу, юристу, шо мне тут Энди сказал шо антиколорадос гонит фуфло?
Честно сказать - вроде он так бы и не лгал, так как знает конституцию и знает шо любой(я махал) может открыть и посм.
тем более там пункты вроде указал(но это с пару мес. назад, искать пост, конечно, я не буду)
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04.11.2020 12:58 Відповісти
До тупого народа никак не доходит, что маски хер помогают
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04.11.2020 12:45 Відповісти
Хєр поможе, це точно. Головне щоб потім срака не боліла, в того кому поможе. Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше" - Цензор.НЕТ 3979
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04.11.2020 12:47 Відповісти
не до народа, а до отдельных дебилов - провокаторов вроде тебя. Что ты с ветки на ветку ползаешь со своими поучениями? займись делом!
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04.11.2020 15:15 Відповісти
Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: "Дальше будет еще больше" - Цензор.НЕТ 4977
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04.11.2020 12:36 Відповісти
Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: "Дальше будет еще больше" - Цензор.НЕТ 1356
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04.11.2020 12:37 Відповісти
Это типо как кто-то тонет или утопает с гирей на ноге, а вумный ублюдатель на берегу: дальше будет еще глубже.... и так отсюда и до обеда.
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04.11.2020 12:39 Відповісти
Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше" - Цензор.НЕТ 3983
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04.11.2020 12:42 Відповісти
Исключительно на правах шутки:
- Та шо там масочку справа потерпеть? Каких-то пару секунд и все... это ж не медицинская целый день.
или же
- Эх дорогой, если бы мне пришлось вон ту вторую масочку носить столько же сколько медицинскую... я бы и не жаловалась)))))
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04.11.2020 12:46 Відповісти
В Антиколорадоса 1 сказал - у нас 40 град., надел маску, за 2 мин. - мокрая, ну мол ваще круто(израильщина где то там)
мне вот Китай интересен - ну не поверю шоп там 5 заболевших в сутки было. может есть расследование и прочее? ну вот как 1.5млрд. побороли вирус в 10000 раз эффективней чем напр. макронцы или того более - трамписты то?
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04.11.2020 13:23 Відповісти
Как говорят противники аргументов на предмет Беларуси... коммунякам веры нет))
Опять же шутка.
Они используют фарапиравир для лечения и причем давно. Т.е. лечат... результаты видны на деле.
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04.11.2020 13:27 Відповісти
Я не в курсе кто такой Антиколорадос, является ли он юристом, что он там написал и насколько это "фуфло".
Проверить мои слова, его слова - Вы можете самостоятельно. Тексты Конституции, законов о ВС, ЧС - есть на сайте ВРУ.
Вот смотри, к примеру закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:
Статья 3
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів (к которым относятся и средства физ. или же юр. лиц)

Пункт й ст. 40 того же закона:
й) у разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму надзвичайного стану вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. У поданні зазначаються: період і межі території встановлення карантину; перелік проведення необхідних профілактичних, протиепідемічних та інших заходів, які можуть бути проведені у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану і встановленням карантину, виконавці цих заходів; вичерпні тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб, додаткові обов'язки, що покладаються на них.

В перечне дополнительных обязанностей может быть и ... обеспечение масками к примеру за свой счет.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Тут другое дело, что Ваш Антиколорадос мог сказать, мол карантин вводится только одновременно с ЧС или ВС... и тут он прав.
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04.11.2020 13:25 Відповісти
Именно - ограничение прав и свобод = тока НС, или ВС.
И тогда - закономерно - обеспечить всем необх. всех.
Ограничения были/есть? Ну так отож.
И что он неправильно сказал то?
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04.11.2020 13:35 Відповісти
Дьявол в деталях и фразах.
додаткові обов'язки, що покладаються на них = самозабезпечення засобами індивідуального захисту
Это как пример.
а також позабюджетних коштів = коштів фізичних та юридичних осіб

Вообще все эти "и прочее" и "иных" - такие лазейки...
А насчет прав и свобод я разделяю его позицию. Только ВС или НС.
В этом плане маска - есть медицинское изделие, ее ношение - мед. вмешательство... которое ты можешь сам выбирать делать или не делать. И ограничить это право можно только во время ВС или НС которых не было.
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04.11.2020 14:18 Відповісти
ну "о цо ходзе"(шо и надо было сказать то)
коль скоро вы вспомнил т.н. "дьявола", не примену возразить шо "дьявол" убил чет 10(нет, не триллионов) человек(да и то по просьбе тогО ктО убил... 99%.9999999 всего живого)
Они офонарели - мусолят этого бедного Дурицкого, хотя они подтерлись конституцией, а он всего лишь понюхал бумагу из нее, которой они подтерлись. и как тут о всяких масонах не задуматься - ну, или о дураках, но такого в обозримой истории не было.
"стена Трампа" - я в других новостях двух фото навел - трамп назвиздел 20000 раз за каденцию, публично. Так шо мы Зелю должны холить а не хулить то Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше" - Цензор.НЕТ 8393
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04.11.2020 14:33 Відповісти
Там с КС... думаю схемка: Берем международную договоренность. Имплементируем... путем соответствующего закона, а как же иначе... да только в нем с обычной нашей ... внимательностью вписываем "кривую" фразу. 1 или 2... Потом в нужный момент (к примеру после выборов на которых рейтинг доверия снизился с 73 до менее 20) подбрасываем оппонентам... Те ухватываются за шанс насолить правящей партии и подают в КС жалобу. КС конечно не без греха... но сейчас в условиях обозленного карантином, ограничениями, падением уровня реального дохода и так далее, разочарованием в Зе... вряд ли будет по этому вопросу провоцировать общество а потому - судит в рамках конституции и объективно (слышал, там прикопались всего к паре малозначащих фраз...). Что и нужно было... проигравшей выборы силе - она предпринимает "решительные" действия, выступает с критикой... в общем поднимается хайп. Как и было задумано... хайп в котором уже как бы никто и не вспоминает о ... выборах...
Как-то так. Если честно, не углублялся в решение суда... и не думаю что Зе лично способен на такие вещи. А вот те кто стоит за ним... легко.
Да-да, я помню этот прикол с подсчетом "фрагов" в Библии. Да только для меня это просто книжка. Я верую в иных Богов.
Та... все политики ... лгут. Вот прям все.
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04.11.2020 14:40 Відповісти
А, ок.
И кстати, ваше лог. мышление - Рулит.
Ну и немного почитайте все-таки Антиколорадоса - в день выкладывает до 10-ти статей, и я так же захватываюсь(восх.) его лог. мышлением, как и у Невзорова(вчера на Вики почитал про Невзорова..... Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше" - Цензор.НЕТ 9559 ) - недурно его тот же Антиколорадос поносит, но Глебыч - Глыба по (в) борьбе с мракобесием.
Кстати, я бы картинку "бегите глупцы" выложил, но просто скажу - вы, если в Украине , то, не сочтите за грубость, тут совет скорее, по-дружески: Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше" - Цензор.НЕТ 9094 (куда угодно)
Еще щас ролик про Рашку, для настроения найду
https://www.youtube.com/watch?v=9m4JfvbucxE
От Вольнова. Но он перегнул шо такого не может быть в Украине(шифт заедает, написалось со строчной) - такое прибл. и есть.
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04.11.2020 14:56 Відповісти
"Дальше будет еще больше"...

Если сегодня дела идут хорошо, то завтра они пойдут плохо.
Если же дела идут плохо, то завтра они пойдут ... ещё хуже (с)
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04.11.2020 13:38 Відповісти
Саакашвили переболел коронавирусом и даже не заметил
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04.11.2020 13:55 Відповісти
Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше" - Цензор.НЕТ 5135
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04.11.2020 14:29 Відповісти
 
 