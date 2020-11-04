У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2005 хворих COVID-19, з яких 564 - тяжкі, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
У медустановах столиці сьогодні лікуються 2005 хворих на коронавірус, з них 34 дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявил під час онлайн брифінгу.
"Не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медичних закладів міста лікуються 2005 хворих на коронавірус. З них 34 дитини. У важкому стані перебувають 564 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 803 людини. На апаратах ШВЛ - 28 хворих. Ще 439 пацієнтів перебувають у лікарнях з підозрою на коронавірус", - повідомив Кличко.
Нагадаємо, раніше глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється в ураганному режимі, проте питання розгортання мобільних моргів поки не розглядалося.
В Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовані 8 899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5 100 - одужали.
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По киеву 40 тыс. подтвержденных случаев. медицинской помощи - даже не госпитализации, требуют 20% от выявленных случаев. То есть за все время "эпидемии" в больницы киева не могло попасть более 8000 чел., учитывая среднюю продолжительность лечения 14 дней выисано уже должно быть (40 000 - 14*500)*0,2=6600 чел.
8000-6600=1400 (ЭТО МАКСИМУМ) на текущий момент может быть больных с ковидом в киевских больницах
а тяжелые дома...
а на хер вам тяжелые..чтоб статистику не портили..напишут от сопутствующего заболевания..бронхит например..у меня классный коктейль..бронхит..ковид.ну естественно ж легкие в хлам......и я дома...дома!!
а кличко вылечился..да да...
ладно..мне все равно..слушайте дальше и радуйтесь а кличка
а ваши близкие будут умирать не важно в больничке что поздно привезут или дома..какая разница
скорые не справляются...пцр еще не было..мы не виноваты..ага