У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2005 хворих COVID-19, з яких 564 - тяжкі, - Кличко

У медустановах столиці сьогодні лікуються 2005 хворих на коронавірус, з них 34 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявил під час онлайн брифінгу.

"Не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медичних закладів міста лікуються 2005 хворих на коронавірус. З них 34 дитини. У важкому стані перебувають 564 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 803 людини. На апаратах ШВЛ - 28 хворих. Ще 439 пацієнтів перебувають у лікарнях з підозрою на коронавірус", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється в ураганному режимі, проте питання розгортання мобільних моргів поки не розглядалося.

В Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовані 8 899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5 100 - одужали.

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