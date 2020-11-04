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Новини Київські новини
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карантин (15166) Кличко (2133) госпіталізація (126) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2005 хворих COVID-19, з яких 564 - тяжкі, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2005 хворих COVID-19, з яких 564 - тяжкі, - Кличко

У медустановах столиці сьогодні лікуються 2005 хворих на коронавірус, з них 34 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявил під час онлайн брифінгу.

"Не зменшується кількість киян, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медичних закладів міста лікуються 2005 хворих на коронавірус. З них 34 дитини. У важкому стані перебувають 564 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 803 людини. На апаратах ШВЛ - 28 хворих. Ще 439 пацієнтів перебувають у лікарнях з підозрою на коронавірус", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється в ураганному режимі, проте питання розгортання мобільних моргів поки не розглядалося.

В Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовані 8 899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні з початку пандемії. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5 100 - одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан про стрибок захворюваності на COVID-19 у Києві: "Далі буде ще більше"

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І незважаючи на це, купа "людей" без масок і купа прихильників показувати "шоу довгоносиків".
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04.11.2020 12:40 Відповісти
Закривайтe школи, контролюйтe людeй в транспорті, запускайтe більшe eлeктричок, автобусів
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04.11.2020 13:08 Відповісти
Все закривайте, все контролюйте, все збільшуйте, а може просто всім надіти маски. Для початку.
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04.11.2020 13:39 Відповісти
не более 1600 человек, откуда еще 400 человек - это нужно разбираться.
По киеву 40 тыс. подтвержденных случаев. медицинской помощи - даже не госпитализации, требуют 20% от выявленных случаев. То есть за все время "эпидемии" в больницы киева не могло попасть более 8000 чел., учитывая среднюю продолжительность лечения 14 дней выисано уже должно быть (40 000 - 14*500)*0,2=6600 чел.

8000-6600=1400 (ЭТО МАКСИМУМ) на текущий момент может быть больных с ковидом в киевских больницах
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04.11.2020 12:46 Відповісти
Сходи в лікарню, розберись. Маску можешь не надівати, ти безсмертний.
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04.11.2020 13:41 Відповісти
2005 лікується. 564 тяжкий перебіг мають. А що тоді в лікарнях роблять ті 1441? З новини слідує що ті 1441 мають легкий перебіг, може треба їх лікувати вдома, а важких, яким відмовляють у госпіталізації направляти у лікарні?
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04.11.2020 13:01 Відповісти
Ці 564 вжe доходяги...
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04.11.2020 13:07 Відповісти
легкие в больничках
а тяжелые дома...
а на хер вам тяжелые..чтоб статистику не портили..напишут от сопутствующего заболевания..бронхит например..у меня классный коктейль..бронхит..ковид.ну естественно ж легкие в хлам......и я дома...дома!!
а кличко вылечился..да да...
ладно..мне все равно..слушайте дальше и радуйтесь а кличка
а ваши близкие будут умирать не важно в больничке что поздно привезут или дома..какая разница
скорые не справляются...пцр еще не было..мы не виноваты..ага
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04.11.2020 13:13 Відповісти
Саакашвили переболел коронавирусом и даже не заметил
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04.11.2020 14:00 Відповісти
на госпитализацию очередь!!!!!!
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04.11.2020 16:39 Відповісти
 
 