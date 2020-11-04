Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У штабі Джо Байдена відреагували на передчасну заяву президента Трампа про перемогу на виборах.
Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
Глава штабу Джен О'Меллі Діллон сказала, що заява Трампа про легітимність ще не підрахованих бюлетенів "обурлива, безпрецедентна і помилкова".
"Це було обурливо, бо це неприкрита спроба позбавити американських громадян демократичних прав", - сказала вона.
"Це було безпрецедентно, тому що ніколи раніше в нашій історії президент Сполучених Штатів не намагався позбавити американців права голосу на національних виборах", - додала Діллон.
Вона додала: "Дональд Трамп не вирішує результат цих виборів. Джо Байден не вирішує результат цих виборів. Результат цих виборів вирішує американський народ. І демократичний процес повинен і буде тривати до їх завершення".
Будь ласка, зачекайте...
там же нет "шмяк об ковер"
Изя всьо.
Остается подупать выборцев) штук 10 при удачном раскладе и штук 20-25 при неудачном раскладе для байдена.
Арихметика подводит!
У байдена есть таки шанс
Круто демократы считают)
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15
Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв
Тому можна очікувати перерахунку голсів у вісконсіні та мічігані
PRESIDENTIAL RESULTS
Я тут слідкую, але якщо нажати на штат, то можна розшири на регіони
Ще не сказала свого останнього слова невада, там теж кінець в кінець 2 старі шкапи пруть
https://www.google.com/search?q=выборы+сша+2020&oq=выборы&aqs=chrome.2.0i131i433j69i57j0i131i433l3.8884j0j8&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Там результати по асошіейтид прес вони більш актуальні
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15
Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв
На триста баксов спорить не будем, но я лично поздравлю Вас и БК и признаю себя не очень умным человеком).
Байден РЕЗКО ованул вверх, на 3% избирателей получил 2 себе при общей картине 50/50
И вот тот случай, когда я - ни за кого. Один - пропутинский дурачок-попугай, другой -- хоть и антипутинский, но, всё-же, левак, который неизбежно усилит влияние неосоциалистов и полоумных всех мастей. Неомарксистская революция с Америке - чот это какой-то антиутопический кошмар, до которого не додумался даже Голливуд.
Как не вовремя Маккейн умер.
Та, нажаль, не всім це зрозуміло. В першу чергу - самим американцям
Хотя назвать гугол антитрамповским ресурсом может тольео наполеон из 6й палаты)
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15
Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв
Джорджия, Мичиган, Пенсильвания, Северная каролина топят за трампа
В Джорджии и Северной каролине подсчет практически закончен, в Пенсильвании у трампа большой отрыв. Их троих трампу хватит.
Можешь даже подарить мичиган байдену, от этого трамп не станет проигравшим,
Прикинь ты волнуешься, ждешь результата, грызешь ногти.
А мне давно все пох, я знаю результат, пью пиво, кушаю попкорн (ненавижу попкорн, просто принято наблюдать со стороны кущая попкорн) и смотрю как другие брызжут слюной и грызут ногти).
Я умный и счастливый человек.
А теперь, в предвкушении брызг, жду коментарии!!!
Но, незадача, как только оказалось, что Байден проиграл - начала рваться канализация, отказал водопровод, перестала работать почта и телеграф
Армагеддон какой-то
А на выборы потрачено 10 миллиардов зелени, украденной в том числе и в Украине.
Для сравнения, Трамп потратил в три раза меньше.
У байдена давно 238.
Ты в плену у сомалийских пиратов?
Ми віримо в тебе, Джо. Клоуни повинні зникнути з великої політики.
Якби я був громадянином США, то був би республіканцем. Але конкретно сьогодні - хай щастить Байдену.
Після зливу в РФ записів перемовин Байдена з Порошенком, у Байдена є величезний зуб на Зе і всю нашу промосковську шарашку.
Хай їм уже трохи припече сраку.
Andriy Lavrys