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Байден (1343) вибори (3751) США (7521) Трамп (1889)

Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав"

У штабі Джо Байдена відреагували на передчасну заяву президента Трампа про перемогу на виборах.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Глава штабу Джен О'Меллі Діллон сказала, що заява Трампа про легітимність ще не підрахованих бюлетенів "обурлива, безпрецедентна і помилкова".

"Це було обурливо, бо це неприкрита спроба позбавити американських громадян демократичних прав", - сказала вона.

"Це було безпрецедентно, тому що ніколи раніше в нашій історії президент Сполучених Штатів не намагався позбавити американців права голосу на національних виборах", - додала Діллон.

Вона додала: "Дональд Трамп не вирішує результат цих виборів. Джо Байден не вирішує результат цих виборів. Результат цих виборів вирішує американський народ. І демократичний процес повинен і буде тривати до їх завершення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в США: Трамп скорочує розрив із Байденом, збільшуючи шанси на перемогу (оновлено)

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Топ коментарі
+17
Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 3289
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04.11.2020 12:56
+15
А что вы так за Трампа топите?Вся его помощь Украине выбивалась конгрессом,когда он все всегда пытался заблокировать...
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04.11.2020 12:38
+12


Krychek

Россия - если победит Трамп. и Россия - если победит Байден.

Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 8524 Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 8524
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04.11.2020 12:54
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картинка в динамике Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 5040.результат неизвестен.
там же нет "шмяк об ковер"
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04.11.2020 13:44 Відповісти
Даже если подарить байдену мичиган.
Изя всьо.
Остается подупать выборцев) штук 10 при удачном раскладе и штук 20-25 при неудачном раскладе для байдена.
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04.11.2020 13:56 Відповісти
Сори дарить мичиган байдену, значит байден может набрать 270,.
Арихметика подводит!
У байдена есть таки шанс
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04.11.2020 14:27 Відповісти
Таки в динамике, при досчете 3% с 91 до 94 избирателей, трамп потерял ОБЩИХ 1%.
Круто демократы считают)
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04.11.2020 16:29 Відповісти
та вряд ли там партии считают... Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 1257
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04.11.2020 16:36 Відповісти
Естественно, но влиять пытаются. При любом раскладе по висконсину и мичигану следует ожидать пересчета) разница меньше 1%) ці обиДВА зубами будуть вигризати побьєду
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04.11.2020 16:50 Відповісти
Пока по данным BBC, счет 224 на 213 не в пользу Трампа.
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04.11.2020 12:44 Відповісти
Накиньте
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15

Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв
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04.11.2020 13:13 Відповісти
О. Это интересно. Поглядим))
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04.11.2020 13:28 Відповісти
Мічиган - може вирішити усе
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04.11.2020 16:10 Відповісти
Згоден, я при підрахунках в арихметиці на 1 помилився, тому може, але трамп продовжує відриватися у мічігані, відрис з 0.2 до 0.5%.
Тому можна очікувати перерахунку голсів у вісконсіні та мічігані
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04.11.2020 16:21 Відповісти
Опа,за годину картина змінилася, байден вже лідує в мічігані)
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04.11.2020 16:23 Відповісти
Та там, зараз, валер'янка, рікою тече
PRESIDENTIAL RESULTS

Я тут слідкую, але якщо нажати на штат, то можна розшири на регіони
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04.11.2020 16:51 Відповісти
В любому випадку слід очікувати перерахунку в мічігані та вісконсігі.
Ще не сказала свого останнього слова невада, там теж кінець в кінець 2 старі шкапи пруть
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04.11.2020 16:54 Відповісти
Не там слідкуєте , повну ссилку не кину, тільки текст

https://www.google.com/search?q=выборы+сша+2020&oq=выборы&aqs=chrome.2.0i131i433j69i57j0i131i433l3.8884j0j8&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

Там результати по асошіейтид прес вони більш актуальні
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04.11.2020 17:15 Відповісти
Вибачайте, ігакше не виходить, браузер не дозволяє, смартфон
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04.11.2020 17:17 Відповісти
poxoze trump vygrajet, ,konecno ne etogo xotelos
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04.11.2020 12:45 Відповісти
Мне жаль, но 300 долларов вы потеряли
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04.11.2020 13:21 Відповісти
Накиньте
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15

Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв
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04.11.2020 13:37 Відповісти
Прикиньте - они ошибаются, а я нет)
На триста баксов спорить не будем, но я лично поздравлю Вас и БК и признаю себя не очень умным человеком).
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04.11.2020 14:07 Відповісти
Немного ошибся в арихменике, у байдена есть шанс, если побетит в мичигане, там у трампа минимальный отрыв в 0,2%
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04.11.2020 14:30 Відповісти
Байден пока не в отрыве 238 б и 213 т, НО у у трампа железно + 16+20+15. Вот мичиган с его 16 и решит
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04.11.2020 14:33 Відповісти
Возможно ваши 300 зеленых подвиснут в воздухе, в мичигане революция в подсчетах)
Байден РЕЗКО ованул вверх, на 3% избирателей получил 2 себе при общей картине 50/50
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04.11.2020 16:34 Відповісти
В Штатах сейчас происходит, конечно, главное событие в мире как за последние годы, так и на годы вперёд. Результаты которого будут влиять на все. На всю планету. На нас - особенно.
И вот тот случай, когда я - ни за кого. Один - пропутинский дурачок-попугай, другой -- хоть и антипутинский, но, всё-же, левак, который неизбежно усилит влияние неосоциалистов и полоумных всех мастей. Неомарксистская революция с Америке - чот это какой-то антиутопический кошмар, до которого не додумался даже Голливуд.
Как не вовремя Маккейн умер.
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04.11.2020 12:47 Відповісти
однако же в данных обстоятельствах выбор все же очевиден, и это точно не агент КГБ Трамп
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04.11.2020 13:19 Відповісти
Это очевидно для нас с Вами, но не для многих американцев: они выбирают президента для себя, а не для других стран. Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 1925
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04.11.2020 13:29 Відповісти
тут згоден на 100%!
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04.11.2020 13:36 Відповісти
дерьмократов (а они не демократы уже давно, только название) гнать сраной метлой, Трамп - молодец
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04.11.2020 12:48 Відповісти
В американців тарганячі перегони, які не мають нічого спільного з демократією..
Та, нажаль, не всім це зрозуміло. В першу чергу - самим американцям
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04.11.2020 12:49 Відповісти
Ребята, да наберите в Гугле "выборы в США"! Какой Трамп! Маленький Висконсин всё решил!
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04.11.2020 12:50 Відповісти
Он еще не решил. Там голосование продолжается.
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04.11.2020 12:53 Відповісти
Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 3289
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04.11.2020 12:56 Відповісти
Гугол ето анти трамповский ресурс там все работает на фальсификацию
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04.11.2020 12:54 Відповісти
Гугол может на данный момент рисовать победу марсиан в штатах, изменить он ничего не может)
Хотя назвать гугол антитрамповским ресурсом может тольео наполеон из 6й палаты)
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04.11.2020 13:42 Відповісти
Висконсин это еще не все, есть Невада и Северная Каролина
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04.11.2020 12:55 Відповісти
И там и там опережает трамп
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04.11.2020 13:43 Відповісти
Невада нет
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04.11.2020 13:51 Відповісти
Накиньте
байдену 10+6
Трампу 16+16+20+15

Вот вам и ответ.
Даже если картинка РЕЗКО поменяется в одном из штатов, то трамп все равно впереди.
20 не перекинется, в песильвании у трампа большой отрыв

Джорджия, Мичиган, Пенсильвания, Северная каролина топят за трампа
В Джорджии и Северной каролине подсчет практически закончен, в Пенсильвании у трампа большой отрыв. Их троих трампу хватит.
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04.11.2020 13:46 Відповісти
мне нужна официальная накидка. а не твоя прикидка
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04.11.2020 13:52 Відповісти
Счита мою прикидку официальной накидкой)
Можешь даже подарить мичиган байдену, от этого трамп не станет проигравшим,
Прикинь ты волнуешься, ждешь результата, грызешь ногти.
А мне давно все пох, я знаю результат, пью пиво, кушаю попкорн (ненавижу попкорн, просто принято наблюдать со стороны кущая попкорн) и смотрю как другие брызжут слюной и грызут ногти).
Я умный и счастливый человек.

А теперь, в предвкушении брызг, жду коментарии!!!
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04.11.2020 14:17 Відповісти
да ты мне не интересен вообще
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04.11.2020 14:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
Президент Словении уже поздравил Трампа.
Но, незадача, как только оказалось, что Байден проиграл - начала рваться канализация, отказал водопровод, перестала работать почта и телеграф
Армагеддон какой-то
А на выборы потрачено 10 миллиардов зелени, украденной в том числе и в Украине.
Для сравнения, Трамп потратил в три раза меньше.
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04.11.2020 12:56 Відповісти
У тебя тоже по ночам американцы деньги воруют?
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04.11.2020 13:40 Відповісти
Fox News перед виборами крутило передвиборчий ролик байдена, хоч він і суперник. Але CNN передвиборчий ролик Трампа не крутило. Ліваки - це фасад великих грошей Wall Street & Silicon Valley. Саме ці дві індустрії (інвестори та айтішники) роблять гроші з повітря : одні переписують позики під нафейкані опціони та ф'ючерси, інші переписують віндовс та майкрософт-офіс щороку, ще й додумалися річну абонементну плату за це брати, замість "заплатив-забрав". Ну а фасад демократів друкує нічим не забезпечені бонди під ці нафейкані макроекономічні покажчики. Трамп ламає цю систему от вони і опираються.
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04.11.2020 13:01 Відповісти
На 11:57 , Байден - 224, Трамп - 213
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04.11.2020 13:01 Відповісти
В какой дыре тебя держат?
У байдена давно 238.
Ты в плену у сомалийских пиратов?
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04.11.2020 13:11 Відповісти
І що з тих 238, де ще 32 взяти?
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04.11.2020 13:14 Відповісти
Послухай сюди майстру , я не знаю де ти там збираєш ці цифирки , я беру з CNN livebog , так ось на 12:21 тобто 5 хвилин назад було 224 на 213
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04.11.2020 13:26 Відповісти
Тут можете подивитись 2020 Elections Center | Yahoo , там видно і тенденцію по іншим штатам.
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04.11.2020 13:28 Відповісти
Дякую , добрий сайт , але я не знаю за якою версією вони рахують
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04.11.2020 13:29 Відповісти
Та в принципі не має, значення, там в деяких штатах дива відбуваються....
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04.11.2020 13:32 Відповісти
Ассошиейтед Пресс
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04.11.2020 13:54 Відповісти
Liveblog"
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04.11.2020 13:28 Відповісти
238 Байден без Невады Висконсина Сев Каролины
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04.11.2020 13:54 Відповісти
Байден, мочи клоуна!

Ми віримо в тебе, Джо. Клоуни повинні зникнути з великої політики.

Штаб Байдена відповів на заяву Трампа про "перемогу": "Неприхована спроба позбавити американців демократичних прав" - Цензор.НЕТ 5487

Якби я був громадянином США, то був би республіканцем. Але конкретно сьогодні - хай щастить Байдену.
Після зливу в РФ записів перемовин Байдена з Порошенком, у Байдена є величезний зуб на Зе і всю нашу промосковську шарашку.
Хай їм уже трохи припече сраку.

Andriy Lavrys
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04.11.2020 13:11 Відповісти
+100500
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04.11.2020 16:13 Відповісти
Рудого клована ф топку! Нехай там ху#ла задовольняє.
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04.11.2020 15:49 Відповісти
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