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COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті

Київ підсилює контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. Зокрема, в метро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу.

"Київ посилює контроль за дотримання заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. Зокрема, в метро. Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни. І пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму. То в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми, силами муніціпальної охорони, посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть!" - наголосив Кличко.

Він пояснив, що такі заходи - перш за все задля безпеки самих пасажирів. Бо найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті.

"І я прошу всіх не нехтувати правилами. І дотримуватися їх!" - наголосив Віталій Кличко.

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Топ коментарі
+12
А маска или на подбородке или на шее у большинства
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04.11.2020 12:54
+8
По последним исследованием правильное ношение маски сокращает вероятность заболеть на 40%. Не способен искать инфу, иди работать чернорабочим на стройку и не пиши больше свой тупорылый бред!
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04.11.2020 13:03
+7
Брехня. Придурків без масок і з носами купа в кожному вагоні.
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04.11.2020 12:58
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все кто ездит в метро в Киеве сейчас четко понимают - кличко вообще не понимает что происходит в метро, ни одного человека без маски в метро не встречаю уже не первый месяц, все в масках)) Кличко - ты хоть на Хрещатике то спустить - посмотри, придурок
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04.11.2020 12:52 Відповісти
А маска или на подбородке или на шее у большинства
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04.11.2020 12:54 Відповісти
Маска у всех по правилам.

Другое дело толку с них - 0, но особо упоротые этого никак не хотят понять и всё заливаются своими "на подбородке"
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04.11.2020 12:55 Відповісти
По последним исследованием правильное ношение маски сокращает вероятность заболеть на 40%. Не способен искать инфу, иди работать чернорабочим на стройку и не пиши больше свой тупорылый бред!
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04.11.2020 13:03 Відповісти
Не видел я никаких действительно научных исследований на этот счёт.

Японских "разрушителей легенд" оставьте школоте.
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04.11.2020 13:10 Відповісти
да ваш упоротый брат никогда ничего не видит, если только это не надо ему для его тупорылого хайпа. Вы задолбали уже! То у вас вакцины аутизм вызывают, то земля плоская, теперь вот маски не защищают. Вы имбецилы!
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04.11.2020 13:12 Відповісти
Ну куда же без аргумента к личности, между прочим признак отсутствия аргументов... Ты если хочешь ссылку на исследование, будь добр докажи свои слова про то, что маски не действуют совсем. А то ты прямо как религиозный деятель с аргументом "А ты докажи, что бога нет".
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04.11.2020 13:20 Відповісти
Нипонял, а кто тут первый написал "тупорылый бред"? Я штоля? Вроде нет.

И да, правильно я понял, что аргументов в пользу масок никаких нет? Ну как всегда, ага?
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04.11.2020 13:23 Відповісти
Ай красава... Сначала под каждой новостью пишешь ничем не подтвержденные бредни про "маски совсем не помогают", не приводишь ни одного доказательства. Когда тебе пишут, что это тупорылый бред, так как это не более чем твое мнение основанное лишь на фантазиях твоего воспаленного разума, ты начинаешь поливать всех мочой и требовать доказательств? Ты *****? Давай ссылку на действительно научную работу где используя все инструменты научного метода доказывают, что эффективность масок = 0. Тогда я извинюсь и скажу, что ты был прав. Вот покажешь мне работу, я тогда тебе контраргументом другую покажу. Попробуй быть взрослым и пользоваться взрослыми методами полемики, а не пытаться представить оппонента несмышленым школьником
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04.11.2020 13:29 Відповісти
Дядя, ты дурак? Это же ты пишешь, что "памагают" и требуешь доказательств, что бога нет.
Не, не доходит?

Тогда на видосик про ерозоли, 73% очень их *********: видосик для 73%
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04.11.2020 13:32 Відповісти
Ты тупой? Про то что не помогают пишешь ты. Я тебе говорю, что помогают. Почему я должен тебе что-то доказывать, если ты не предоставил никаких данных? Может быть у тебя исследования более качественные и я просто извинюсь признав свою неправоту? Но ты ведь просто орешь под каждой новостью как попугай но ничего не приводишь в доказательство. А потому будь добр, сначала твои ))
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04.11.2020 13:34 Відповісти
Пипец. Помогают и я ничо доказывать не должен.

Чайник Рассела.

ЗЫ: а кричу чтоб люди понимали, что надев маску они в домик не прячутся и потому в магазинах и в метрах пребывание опасно что так, что эдак.
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04.11.2020 13:37 Відповісти
А ты не кричи. Ты ссылку на исследование дай. Или ты действительно тупой и не понимаешь принципа "бремя доказательства"? Кто первый выдвинул гипотезу, тот ее и доказывает. Вот сначала приведи обоснование для своей гипотезы, мы ее прочитаем и тогда сможем говорить дальше. Реально ощущение, что говорю с человеком очень далеким от науки.
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04.11.2020 13:39 Відповісти
И опять аргумент к личности, ну почему в дегенераты и ублюдки так любят это примитивный прием. Неужели так сложно найти учебник по демагогии и освоить хоть что-то более сложное?
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04.11.2020 13:50 Відповісти
Ида, про "докажи что нет" - этож какраз вы тут пытаетесь голословно утвеждать, что польза таки ОГОГО, а как спрашивают покажи? так сразу в крик.

COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 7594
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04.11.2020 13:25 Відповісти
Понимаешь, у меня вот прямо сейчас открыт документ из Journal of Hospital Infection. Я готов тебе дать на него ссылочку если ты попробуешь хоть как-то доказать свой бред ))
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04.11.2020 13:32 Відповісти
А у нас тут такие приборы... но мы их вам не покажем.

Сцылочку надо было полчаса назад кидать, а не ногами тупотеть.
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04.11.2020 13:35 Відповісти
Чувак! Моя ссылка сразу после твоей. У меня нет желания обмениваться научными документами с человеком у которого их нет ))
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04.11.2020 13:36 Відповісти
Где?
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04.11.2020 13:38 Відповісти
"Сцылочку надо было полчаса назад кидать, а не ногами тупотеть." Это сейчас такой элегантный слив был или ты таки предоставишь доказательства своих слов?
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04.11.2020 13:37 Відповісти
Видосик сотрел? Видал, как ерозоль разлетается во все бока? Отож.

Чайник Рассела:

Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот - скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть моё утверждение, добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что, поскольку моё утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, о его подлинности твердили каждое воскресенье и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся - достойным внимания психиатра в просвещённую эпоху, а ранее - внимания инквизитора.
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04.11.2020 13:42 Відповісти
мда, а ты друг мой монохромный просто дебил... Чайник Рассела это очень круто! Но он не отменяет того факт, что ты не можешь доказать отсутствие эффекта масок, у тебя нет ничего по этой теме. Видосик? И ты мне после этого будешь про доказательства говорить? Научный метод? Не, не слышали... И вот таких как ты нахватавшихся по верхам основы демагогии - очень много. Вы тупые и не способны даже за слова свои отвечать. Читай ссылку, если конечно английский знаешь, но гугл переводчик создавали для таких как ты, а потому справишься.
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30276-0/pdf
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04.11.2020 13:46 Відповісти
И тишина... Слив защитан ))
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04.11.2020 13:56 Відповісти
Некогда было развлекаться с тобой, вот из твоей сцылочки:

Few data exist on the efficacy of filtration, and no quantitative modelling of efficacies to reduce the risk of infection is currently available.

Перевести?
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04.11.2020 14:07 Відповісти
И что, это доказывает, что маски не помогают? У тебя с логикой совсем беда? Ну хотя о чем это я. Ты ведь до сих пор ни одной ссылка на научные работы не привел )
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04.11.2020 14:09 Відповісти
Это говорит о том, что данных на сейчас НЕТ.
Это говорит о том, что в статье, которую ты привёл, как доказательство, никаких доказательств НЕТ.

Впрочем вроде уже ясно, у кого с логикой проблемы.
Ладно, тут уже всё ясно, идём дальше.
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04.11.2020 14:23 Відповісти
Хм. Вырвал фразу из контекста и гордишься этим? Браво! Ты истинный последователь наших политиков. Ты следующее предложение прочитай и переведи )) А также можешь заглянуть по ссылка указанным в документе. Но тебе ведь главное отмазаться от того, что ты как лошара на базаре орешь *****, но не способен ответить за свои слова. Знаешь, еще не так давно за такие выходки могли и убить. Видимо ты реально из поколения рожденных после 2000 с их "чувством бога" в интернете. Ты дашь доказательства, что маски не работают?
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04.11.2020 14:27 Відповісти
Ну и закономерный, окончательный слив... у вас всегда так. Или просто сливаетесь или в ЧС добавляете. Классика.
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04.11.2020 16:30 Відповісти
COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 1937
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04.11.2020 16:08 Відповісти



В Італії з 5 листопада буде введена заборона на вихід з дому з 22:00 до 05:00 без поважної причини. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр республіки Джузеппе Конте. Зараз термін закінчення дії обмежень встановлено на 3 грудня. У цей період в країні припинять роботу виставки і музеї, а торгові центри не будуть працювати на вихідних і у святкові дні. Студентів повністю переведуть на дистанційне навчання, а наповнюваність транспорту обмежать до 50%. Додаткові обмеження в окремих регіонах будуть встановлюватися в залежності від розвитку в них ситуації з коронавірусів. Так, в зонi підвищеного ризику, до яких зараз віднесені Ломбардія і П'ємонт, буде заборонений в'їзд всім, що не проживають в них на постійній основі. Також там призупинять роботу всі магазини, за винятком продуктових і котрі торгують предметами першої необхідності.
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04.11.2020 16:04 Відповісти
Просто, одни носят маски, а у другие намордники! COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 2066
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04.11.2020 13:11 Відповісти
У какого большинства?наоборот что в метро 95% носят маску как положено остальные 5% нос открыт,езжу много раз в день по работе а не утром и вечером есть с чем сравнить,также и в магазинах
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04.11.2020 13:29 Відповісти
К окулисту не пробовали сходить?
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04.11.2020 13:36 Відповісти
Во скажите на милость, какое упрямое хамло, а? COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 1482
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04.11.2020 13:39 Відповісти
ссылку от тебя я дождусь когда то или так и дальше будешь играть в обиженно двуногое дерьмо?
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04.11.2020 13:41 Відповісти
Я тебе уже видосик отправил, даже зебилам понятно там всё, отвянь.
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04.11.2020 13:43 Відповісти
Все в масках и дышут открытым носом))))
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04.11.2020 12:56 Відповісти
Брехня. Придурків без масок і з носами купа в кожному вагоні.
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04.11.2020 12:58 Відповісти
Не бреши.
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04.11.2020 13:00 Відповісти
храбрый в интернете, да?
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04.11.2020 13:05 Відповісти
Хто ти, безлікоє ч.м.о.? Як там погода у Моськвє?
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04.11.2020 13:25 Відповісти
Хм... последние 2 недели регулярно наблюдал в метро как заходя в вагон люди или снимали маски или опускали их ниже носа... Вы наверное в метро не ездите.
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04.11.2020 13:04 Відповісти
Харе балаболити вже.
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04.11.2020 20:43 Відповісти
Це ти сам собі?
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05.11.2020 07:34 Відповісти
Всі хто їздить київським метро знають, що Віталя *******. Більше тут нема що обговорювати про цю "новину".
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04.11.2020 20:41 Відповісти
Нада в каждый вагон по коршуну Авакова поставить, как вам идея? COVID-19: Киев усиливает контроль за соблюдением мер безопасности в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 6742
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04.11.2020 12:53 Відповісти
Ідея чудова. Плюс електрошокер та гумовий кійок і бажано застосовувати його до правопорушника мовчки. Неможливо поянити придурку, що він придурок тому що він придурок.
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04.11.2020 13:36 Відповісти
Да в Киеве порядок везде в транспорте. Кроме маршруток. Это настоящий рассадник Covid. Но там бизнесовые интересы ничем не перебьёшь!!
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04.11.2020 12:56 Відповісти
У Харкові оштрафували пасажирів метро, які були без масок

У Харкові суд оштрафував двох чоловіків, які перебували на станції метро без засобів індивідуального захистуhttps://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-oshtrafuvali-pasazhiriv-metro-yaki-buli-bez-masok-202011021238625

COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті - Цензор.НЕТ 6616
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04.11.2020 13:02 Відповісти
Пока не будет штрафов, и не маленьких - толку будет мало...
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04.11.2020 13:08 Відповісти
А лучше как в Пакистане, бамбуковыми палками, сразу доходит!
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04.11.2020 13:16 Відповісти
Усиливает? А почему метро забито попрошайками и продавцами?
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04.11.2020 13:24 Відповісти
Вчера ехала в метро. Рядом сидел мужчина со спущенной с носа
маской и тяжело дышал. Когда встала, чтоб выходить, посмотрела
на него - красное лицо, температура явно выше 38.
И что ж ты, с..ка. в метро с температурой делаешь????
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04.11.2020 21:28 Відповісти
 
 