COVID-19: Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в громадському транспорті
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Київ підсилює контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. Зокрема, в метро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу.
"Київ посилює контроль за дотримання заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. Зокрема, в метро. Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни. І пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму. То в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми, силами муніціпальної охорони, посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть!" - наголосив Кличко.
Він пояснив, що такі заходи - перш за все задля безпеки самих пасажирів. Бо найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті.
"І я прошу всіх не нехтувати правилами. І дотримуватися їх!" - наголосив Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Другое дело толку с них - 0, но особо упоротые этого никак не хотят понять и всё заливаются своими "на подбородке"
Японских "разрушителей легенд" оставьте школоте.
И да, правильно я понял, что аргументов в пользу масок никаких нет? Ну как всегда, ага?
Не, не доходит?
Тогда на видосик про ерозоли, 73% очень их *********: видосик для 73%
Чайник Рассела.
ЗЫ: а кричу чтоб люди понимали, что надев маску они в домик не прячутся и потому в магазинах и в метрах пребывание опасно что так, что эдак.
Сцылочку надо было полчаса назад кидать, а не ногами тупотеть.
Чайник Рассела:
Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот - скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть моё утверждение, добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что, поскольку моё утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, о его подлинности твердили каждое воскресенье и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся - достойным внимания психиатра в просвещённую эпоху, а ранее - внимания инквизитора.
https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30276-0/pdf
Few data exist on the efficacy of filtration, and no quantitative modelling of efficacies to reduce the risk of infection is currently available.
Перевести?
Это говорит о том, что в статье, которую ты привёл, как доказательство, никаких доказательств НЕТ.
Впрочем вроде уже ясно, у кого с логикой проблемы.
Ладно, тут уже всё ясно, идём дальше.
В Італії з 5 листопада буде введена заборона на вихід з дому з 22:00 до 05:00 без поважної причини. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр республіки Джузеппе Конте. Зараз термін закінчення дії обмежень встановлено на 3 грудня. У цей період в країні припинять роботу виставки і музеї, а торгові центри не будуть працювати на вихідних і у святкові дні. Студентів повністю переведуть на дистанційне навчання, а наповнюваність транспорту обмежать до 50%. Додаткові обмеження в окремих регіонах будуть встановлюватися в залежності від розвитку в них ситуації з коронавірусів. Так, в зонi підвищеного ризику, до яких зараз віднесені Ломбардія і П'ємонт, буде заборонений в'їзд всім, що не проживають в них на постійній основі. Також там призупинять роботу всі магазини, за винятком продуктових і котрі торгують предметами першої необхідності.
У Харкові суд оштрафував двох чоловіків, які перебували на станції метро без засобів індивідуального захистуhttps://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-oshtrafuvali-pasazhiriv-metro-yaki-buli-bez-masok-202011021238625
маской и тяжело дышал. Когда встала, чтоб выходить, посмотрела
на него - красное лицо, температура явно выше 38.
И что ж ты, с..ка. в метро с температурой делаешь????