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Зеленський звільнив Трофімова з посади заступника голови ОП і призначив своїм позаштатним радником
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офіс Президента. Трофімов призначений радником глави держави (поза штатом).
Відповідні укази опубліковано на офіційному сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу Президента України відповідно до поданої ним заяви", - йдеться в указі глави держави від 4 листопада, повідомляється на сайті президента.
Іншим указом Зеленський призначив Трофімова своїм радником (поза штатом).
В Офісі президента Трофімов відповідав за регіональну політику.
Топ коментарі
+18 18c49ed2
показати весь коментар04.11.2020 13:23
+13 Sophia-Maria Duglass
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+11 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар04.11.2020 13:31
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Он ещё и на Новинского ( ОПЗЖ) начал работать втихаря И СТУЧАТЬ
"Этот монастырь не скрывает абсолютно украинофобскую и промосковскую сущность, и глава СБУ откровенно признается, что он является прихожанином этого монастыря - в среде МП этот монастырь уже в шутку называют Свято-Бакановский. Вслед за главой СБУ туда по такой обычной малороссийской традиции потянулись и командиры СБ рангом ниже", - говорит эксперт по вопросам религии Андрей Ковалев.
https://youtu.be/4CBxOxqhSsU
При этом, как отмечают журналисты, чиновник первого ранга посещает тайные ритуалы Российской православной церкви в Украине.
Написано в Конституції ніби правильно, а на практиці вже ж не так. Почну з Верховної Ради, яка приймала Конституцію України і наведу всього один приклад.
У 2008 році депутат від фракції БЮТ Ігор Олександрович Рибаков із Одеси і депутат від фракції «Партія Регіонів» Малишев Володимир Степанович із Донецька, у будівлі Верховної Ради (м. Київ, вулиця Садова, 3 а) створили Свято-Володимирський храм (каплицю) від Української православної церкви Московського патріархату. Але ця будівля являється не зовсім парламентом, тут розміщено комітети Верховної Ради, де працюють народні депутати і їх помічники. І тому, якщо хтось скаже, що церкву відкрили саме в парламенті, також буде мати рацію. Дозвіл на будівництво дав тодішній глава парламенту соціаліст Мороз Олександр Олександрович. Руками священників Києво-Печерської лаври, яка в оренді УПЦ МП, писалися ікони і розписувалися стіни. Ви правильно зрозуміли, що українські депутати в українському парламенті (Верховній Раді) з дозволу спікера парламенту відкрили не українську правослоавну церкву, яких на той час в незалежній Україні було три: Українська православна церква Київського патріархату, Українська Автокефальна православна Церква і Українська греко-католицька церква, а Російську православну церккву, яка в Україні фактично, як її філіал, називалася Українська православна церква Московського патріархату, бо її центр управління був і є з Москви. Частину проукраїнськи налаштованих депутатів це обурило, адже молитовна кімната не повинна мати конфесійної ознаки. Бо виходить, що іншого вибору немає, як всім йти тільки в храм УПЦ МП, адже інших тут не було. Це такі депутати, як Тарасюк Б.І., Кириленко І.Г. і Кириленко В.А. Найбільше прийнятним виходом із ситуації було би проведення почергового богослужіння найбільш поширеними конфесіями України. А голова Секретаріату Президента України Балога В.І. запропонував визнати появу храму Московського патріархату доконаним фактом і попросив зважити на те, що каплицю вже освятили, а отже, порекомендував не створювати «нездорову метушню» навколо каплички. «Всі ми ходимо під Богом», філософствував в офіційному документі керівник Секретаріату Президента України.
Відбулося три засідання Регламентного комітету, який спочатку прийняв рішення про неприпустимість почергового богослужіння, бо це суперечить нормам встановлених в Московському патріархаті та інших конфесіях. Комітет виніс ухвалу: «Самовільне обладнання депутатами приміщення в адміністративному будинку Верховної Ради під культове, освячення та відкриття його як Свято-Володимирського храму УПЦ МП було здійснене з порушенням Конституції та закону «Про свободу совісті та релігійної організації». Але її не виконали, і цей храм (капличка) до цього часу діє. По коридорах Верховної Ради без всякого дозволу проходять агенти російської розвідки. Бабусь в хустках і мужиків з іконами назвали помічниками народних депутатів і їм не мають права відмовити заходити. Правового статусу цей храм не має. І сьогодні ця церква (капличка) УПЦ МП працює і там моляться депутати і спікер парламенту від нової влади - партії «Слуга народу», колишній «молодий регіонал» Разумков Д.О., і до нього там були спікери українського парламенту. То як це має називатися? А в Православній Церкві України депутатів і спікерів не було, бо бояться її, як чорт ладана, це ж справжня церква, а не філіал ФСБ. Вони і надалі надають пріоритет російській церкві, хоча після отримання нашою церквою Томосу і об'єднання православних церков в Православну Церкву України УПЦ МП є неканонічною. Наші обранці підтримують брехню російської пропаганди і плюють на віруючих канонічної, незалежної Православної Церкви України, і це навіть в часи війни Росії з Україною. А діючий президент Зеленський В.О. ще до обрання називав Томос, який отримала ПЦУ - термосом і нічого, навіть до цього часу не вибачився. Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії. Крім цих церков є в Україні і Греко-католицька Церква, Римо-католицька Церква, Протестантська Церква, Свідків Єгови,іслам, юдаїзм та інші. Але мудрий президент, спікер Верховної Ради і депутати від «Слуги народу», ОПЗЖ та інших фракцій вам всім показують шлях тільки в одну церкву - московську. Кому служите «слуги»? Недавно перший заступник Керівника офісу президента Трофімов С.В. вінчався в московській церкві, а пан преЗедент Володимир Зеленський нагородив попів московського сатанату орденами і медільками і включив до переговорної групи по Донбасу. І цим молоді регіонали і слуги Бені показеють напрямок свого розвитку і майбутнє.
А що вже говорити про світське і церковне життя поза Верховною Радою, яке проходить в суспільстві. Я не відкрию вам тайну, що в кожній військовій частині була і є церква чи капличка УПЦ МП. У кожному місті чи селі є такі ж самі храми. Біля всіх «Ритуальних послуг» і на цвинтарях відкриті послуги виключно священників УПЦ МП. Куди не ступи - храми, послуги і література тільки конфесій московського патріархату, які відверто не визнають суверенність України. І це свобода світогляду і віросповідання? То ви поважаєте себе і свою державу? Як так могло статися, що за 30 років незалежності України в Україні діє більше 11 тисяч парафій церков московського патріархату, в той час як в ПЦУ всього біля 7 тисяч? І то кількість парафій автокефальної церкви ПЦУ виросла після Майдану, початку війни з Росією і надання Томосу, коли тільки за рік перейшло більше 600 громад. Весь час при комуністах, «регіоналах» державні «мужі» підтримували тільки російську церкву. А при «Слугах» перехід громад із московських церков в ПЦУ призупинився, влада стала на сторону московської церкви і робить все виключно на її користь. То я ще раз хочу їх запитати: «Ви дійсно український президент і українські депутати? Ви збираєтеся будувати заможну Україну, чи малоросію під владою Московії? Як можна топтати своє і підтримувати чуже, яке вас і нас не визнає? І як можуть люди йти до священика, який підтримує Московію (Росію), править чужою мовою і ганьбить вашу державу - Україну, її військо і владу?».