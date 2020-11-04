Зеленський звільнив Трофімова з посади заступника голови ОП і призначив своїм позаштатним радником

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офіс Президента. Трофімов призначений радником глави держави (поза штатом).

Відповідні укази опубліковано на офіційному сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу Президента України відповідно до поданої ним заяви", - йдеться в указі глави держави від 4 листопада, повідомляється на сайті президента.

Іншим указом Зеленський призначив Трофімова своїм радником (поза штатом).

В Офісі президента Трофімов відповідав за регіональну політику.

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