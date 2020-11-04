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Донбас (14568) втрати (1305) операція Об'єднаних сил (3184)

За 100 днів перемир'я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 зазнали поранень і травм, - заступник командувача ОС Бондар

Новини Цензор.НЕТ Події

За 100 днів перемир'я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 зазнали поранень і травм, - заступник командувача ОС Бондар

Порівняно з попереднім періодом кількість втрат Об'єднаних сил зменшилася більш ніж у 14 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

За інформацією штабу Об’єднаних сил, кількість загиблих та поранених військовослужбовців Збройних Сил України від безпосередніх бойових дій у районі проведення ООС за період з 27 липня по 4 листопада 2020 року становила 14 військовослужбовців (безповоротних — 3, санітарних — 11), а за аналогічний період до запровадження цього режиму — 197 військовослужбовців (безповоротних — 17, санітарних — 180).

"Противник продовжує удосконалювати фортифікаційне обладнання своїх позицій, зокрема і з прихованим просуванням в напрямку підрозділів Об’єднаних сил, — сказав Бондар, — зазначена тактика дій російсько-окупаційних військ супроводжується постійним веденням розвідки, у тому числі із широким застосуванням безпілотних авіаційних комплексів, засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби російського виробництва".

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За його словами, з метою врегулювання безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях представниками української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню негайно надається інформація до Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі для вжиття відповідних заходів реагування. За словами генерал-майора Богдана Бондаря, на даний час такі дії з боку української сторони демонструють свою ефективність.

"Не зважаючи на провокації з боку російсько-окупаційних військ, Об’єднані сили дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню, в готовності до виконання визначених завдань за призначенням. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною, але контрольованою", - йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

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Топ коментарі
+7
Погибли при перимирии. смищно. Вроде ж при перимирии не погибают, не?
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04.11.2020 13:25
+4
Врет и глазом не моргнет, гнида. А ребят, умерших уже в госпиталях считать не нужно?
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04.11.2020 13:27
+4
Це вже якесь неприкрите знущання над українцями, а особливо над нашими військовими.
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04.11.2020 13:47
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Погибли при перимирии. смищно. Вроде ж при перимирии не погибают, не?
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04.11.2020 13:25 Відповісти
Кацапня ж не постраждала, значить- перемир'я. Можна відводити українські війська.
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04.11.2020 13:42 Відповісти
Ясно, а скільки за перемиря втратили найманці рєфє.
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04.11.2020 13:27 Відповісти
Врет и глазом не моргнет, гнида. А ребят, умерших уже в госпиталях считать не нужно?
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04.11.2020 13:27 Відповісти
За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь - Цензор.НЕТ 8262
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04.11.2020 13:29 Відповісти
Провал полный.
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04.11.2020 13:31 Відповісти
Столько обстрелов и погибших и раненных, и гавнокомандующий который обещал в случае нарушения перемирия ответить врагу вместо етого сдает врагу очередные населенные пункты. Вот и верь после етого властям.
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04.11.2020 13:34 Відповісти
Перемирие с террористами...Кто вообще такое мог придумать?! Так выпустите всех маньяков,убийц из тюрем,у нас же перемирие с преступностью.
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04.11.2020 13:37 Відповісти
За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь\\\\\\\\\\

двое недавно. еще Журавель(и это только что в памяти за милисекунду)
Знаете, я х.з., но моя ненависть к комми, похоже зря, хуже наши "гниды". они ...... (слов цензурных нет) нас за(то же самое) считают?
Видать имеют какие-то "міркування" и кстати, не особо кривые, так как если мы проглотили шо Шавченко скока там 80-90 дней "голодала", а при выходе из самолета все такие: За 100 дней перемирия на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, 11 получили ранения и травмы, - замкомандующего ОС Бондарь - Цензор.НЕТ 96 (шоб я так голодал то), то проглотим и этот высер.
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04.11.2020 13:41 Відповісти
Це вже якесь неприкрите знущання над українцями, а особливо над нашими військовими.
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04.11.2020 13:47 Відповісти
До этого перемирия каждый месяц погибали десятки украинских солдат .. сейчас за 100 дней трое!!! Казалось бы любой нормальный человек тем более украинец обрадуется тому что потери минимальные но только не порохобот.. это люди без морали и совести.
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04.11.2020 13:57 Відповісти
Крім того, наші бійці (на превеликий жаль) гинули і за часів ОДНОСТОРОННІХ припинень вогню, які проголошував Президент П. Порошенко. Жертв було навіть більше, але чомусь тоді не було такої реакції, буцімто винен у цьому Президент. Всі розуміли, що винні тут російські окупанти. А тепер наче подуріли.
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04.11.2020 14:21 Відповісти
Після капітуляції солдати не гинуть на полі бою.
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04.11.2020 16:08 Відповісти
потерь в разы меньше. перемирие работает.
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04.11.2020 14:55 Відповісти
Тобто тих, які підірвались на минах, не враховують вбитими фєдєрашкою???
Самі підірвались???
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04.11.2020 15:08 Відповісти
Ну да а ***** тут как бы не причём. Это Украина напала на молодые республики...
А ещё зебилы тут с пеной у рта клянут минские соглашения и то, что Пете пришлось взять в переговоры по обмену пленными Медведчука, что способствовало возвращению более 3000 наших войнов, без задачи Цемаха и Беркутни реально растреливавшей Небесную Сотню.
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04.11.2020 15:51 Відповісти
Ну вот такое "судители по статистики" и опускают на выборах страну всё глубже в ж....
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04.11.2020 16:47 Відповісти
Ну, не троє загиблих.
Не треба так відверта брехати.
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04.11.2020 15:50 Відповісти
Тішитися цим перемир'ям все одно що заліпити гнійник на нозі скотчем і думати що його нема.
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04.11.2020 16:14 Відповісти
Відносно трьох - це дійсно заниження втрат. Я нарахував 11 хлопців, на жаль. Вічна пам'ять Героям.
Звісно, у таких доповідях потрібно враховувати не лише тих, хто загинув безпосередньо від ворожого пострілу. Підрив на вибуховому пристрої, смерть від поранень у шпиталях та т.і. - це має входити до складу втрат у такій доповіді, інакше це маніпуляція та неповага до тих, хто віддав життя. Наче померти під час гасіння пожежі, що виникла після обстрілу, це менш героїчна смерть ((((
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04.11.2020 20:21 Відповісти
Alex N Alex Noyt

4 ч. ·

Окупанти вбили двох наших, ще кількох поранено - чотири дні тому.

В мене питання - кого з російських окупантів було покаране за це?
Я лише тільки пам'ятаю, як нам речники ТКГ розповідали, що це навмисне нахабне системне порушення окупантами домовленостей - зовсім не порушення, а так, випадковий випадок.
Всього через чотири дні, нам з гордістю розповідають, що ТКГ погодила відступ ЗСУ ще на чотирьох ділянках.
Це просто знущання зі здорового глузду та України...
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04.11.2020 21:45 Відповісти
 
 