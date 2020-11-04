За 100 днів перемир'я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 зазнали поранень і травм, - заступник командувача ОС Бондар
Новини Цензор.НЕТ Події
Порівняно з попереднім періодом кількість втрат Об'єднаних сил зменшилася більш ніж у 14 разів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.
За інформацією штабу Об’єднаних сил, кількість загиблих та поранених військовослужбовців Збройних Сил України від безпосередніх бойових дій у районі проведення ООС за період з 27 липня по 4 листопада 2020 року становила 14 військовослужбовців (безповоротних — 3, санітарних — 11), а за аналогічний період до запровадження цього режиму — 197 військовослужбовців (безповоротних — 17, санітарних — 180).
"Противник продовжує удосконалювати фортифікаційне обладнання своїх позицій, зокрема і з прихованим просуванням в напрямку підрозділів Об’єднаних сил, — сказав Бондар, — зазначена тактика дій російсько-окупаційних військ супроводжується постійним веденням розвідки, у тому числі із широким застосуванням безпілотних авіаційних комплексів, засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби російського виробництва".
За його словами, з метою врегулювання безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях представниками української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню негайно надається інформація до Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі для вжиття відповідних заходів реагування. За словами генерал-майора Богдана Бондаря, на даний час такі дії з боку української сторони демонструють свою ефективність.
"Не зважаючи на провокації з боку російсько-окупаційних військ, Об’єднані сили дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню, в готовності до виконання визначених завдань за призначенням. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною, але контрольованою", - йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
двое недавно. еще Журавель(и это только что в памяти за милисекунду)
Знаете, я х.з., но моя ненависть к комми, похоже зря, хуже наши "гниды". они ...... (слов цензурных нет) нас за(то же самое) считают?
Видать имеют какие-то "міркування" и кстати, не особо кривые, так как если мы проглотили шо Шавченко скока там 80-90 дней "голодала", а при выходе из самолета все такие: (шоб я так голодал то), то проглотим и этот высер.
Самі підірвались???
А ещё зебилы тут с пеной у рта клянут минские соглашения и то, что Пете пришлось взять в переговоры по обмену пленными Медведчука, что способствовало возвращению более 3000 наших войнов, без задачи Цемаха и Беркутни реально растреливавшей Небесную Сотню.
Не треба так відверта брехати.
Звісно, у таких доповідях потрібно враховувати не лише тих, хто загинув безпосередньо від ворожого пострілу. Підрив на вибуховому пристрої, смерть від поранень у шпиталях та т.і. - це має входити до складу втрат у такій доповіді, інакше це маніпуляція та неповага до тих, хто віддав життя. Наче померти під час гасіння пожежі, що виникла після обстрілу, це менш героїчна смерть ((((
4 ч. ·
Окупанти вбили двох наших, ще кількох поранено - чотири дні тому.
В мене питання - кого з російських окупантів було покаране за це?
Я лише тільки пам'ятаю, як нам речники ТКГ розповідали, що це навмисне нахабне системне порушення окупантами домовленостей - зовсім не порушення, а так, випадковий випадок.
Всього через чотири дні, нам з гордістю розповідають, що ТКГ погодила відступ ЗСУ ще на чотирьох ділянках.
Це просто знущання зі здорового глузду та України...