Нині немає юридичних підстав для розпуску парламенту, але не відкидаю, що вони можуть з'явитися, - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що зараз немає юридичних підстав для розпуску Верховної Ради, проте вони можуть з'явитися.
Про це Кравчук сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Юридичних підстав нині немає (для розпуску парламенту. - Ред.). Тому що вони чітко прописані: якщо немає коаліції 30 днів, немає Кабінету Міністрів ... Чи можуть вони з'явитися в майбутньому? Звичайно, я не відкидаю, що можуть за певних обставин. У будь-якому випадку, в основі має бути нормальна робота Верховної Ради. Якщо Верховна Рада перестане ухвалювати важливі, правильні закони, якщо її робота буде заблокована - тоді так, це, очевидно, може бути або тригером, або початком цього процесу", - сказала Кравчук.
Нагадаємо, Зеленський днями припустив можливість розпуску парламенту, якщо той не підтримає законопроєкт про КС.
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Я не голосовала за БУБОЧКУ, но меня типчики из монобольшинства возмущают своим предательством и непорядочностью . Так пусть их разгонят на хрен
И вообще , верните Ляшко с коровами 😀😉😉
Я надеялась, что ему всё-таки удастся прорваться в Раду, это был бы уже полностью завершенный абсурд и цирк, а то слуги какие-то скучные и просто дурные, и без ляшквского драйва они не веселят.
Так і у 2019 не було юридичних підстав, але ж нєлох розігнав? Розігнав! То ж "не суєтітєсь під клієнтом": що найвеличнішому накажуть - те він і зробить.