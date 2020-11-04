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"Без обговорень": Шмигаль доручив главам ОДА підготувати 25 тис. додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Без обговорень": Шмигаль доручив главам ОДА підготувати 25 тис. додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив регіонам додатково збільшити на 25 тис. кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль спільно із секретарем Ради національної безпеки й оборони України Олексієм Даніловим провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України. Було порушено питання збільшення кількості ліжкомісць із підключенням до подачі кисню та розширення ліжкового фонду за рахунок інших об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль наголосив головам ОДА, що необхідно готувати додаткові приміщення, де будуть розставлятися ліжка і де прийматимуть хворих на COVID-19.

"Нам потрібно 25 тис. додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання "якщо вони будуть потрібні" не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжкомісця. Без обговорень", — заявив Шмигаль.

Читайте також: У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2005 хворих COVID-19, з яких 564 - тяжкі, - Кличко

Прем’єр додав, що голови облдержадміністрацій мають зробити всі ці речі негайно.

Крім того, Шмигаль закликав голів ОДА шукати найпростіші способи для постачання кисню до точок підключення, щоб якнайшвидше підключити ліжка без проведення будівельних робіт.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється в ураганному режимі, проте питання розгортання мобільних моргів поки не розглядалося, - Степанов

В Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовано 8899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали.

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Топ коментарі
+6
Вот и все, что нужно знать о "заботе" зеленой пошести о больных

"Без обсуждений": Шмыгаль поручил главам ОГА подготовить 25 тыс. дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 2503
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04.11.2020 13:37
+6
Це теж майстер спорту у боротьбі з коронавірусом?
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04.11.2020 13:41
+3
- Прапорщик, остановите трамвай.
-Трамвай, стой! Раз-два!
©
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04.11.2020 13:50
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Вот и все, что нужно знать о "заботе" зеленой пошести о больных

"Без обсуждений": Шмыгаль поручил главам ОГА подготовить 25 тыс. дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 2503
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04.11.2020 13:37 Відповісти
Виготовлятимуть вакцину з асфальту, піску і щебню.
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04.11.2020 13:53 Відповісти
Це теж майстер спорту у боротьбі з коронавірусом?
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04.11.2020 13:41 Відповісти
КМС
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04.11.2020 13:44 Відповісти
- Прапорщик, остановите трамвай.
-Трамвай, стой! Раз-два!
©
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04.11.2020 13:50 Відповісти
А летом он до этого не додумался?
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04.11.2020 13:51 Відповісти
Херня это всё .
В 249 реформе Порошенка было принято ответственное решение лечить через Скайп .
Посредством семейного врача . В самых запущенных случаях возможно засовывание сосательных карамелек в анус . Но это - в самых крайних случаях , не превращая этот метод в панацею и не допуская самолечения .
А эти койко-места - лишнее ...
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04.11.2020 13:52 Відповісти
Если зашла тема про анусы, то перед нами 100% кацап. Они любят то на бутылку сесть, то еще поди чего "Без обговорень": Шмигаль доручив главам ОДА підготувати 25 тис. додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3170
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04.11.2020 13:54 Відповісти
Кацапы-то и слова такого не знают . Они думают , что это фамилия киноактриски .
У них - пердак ...
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04.11.2020 14:08 Відповісти
"Лєчіть чєрєз скайп"-називається "дистанційна медична консультація" .Це коли дивишся і розмовляєш через інтернет-програму з лікарем,який може знаходитись за багато тисяч кілометрів від тебе.Правда,чудово ?
А засовувати собі карамельки в анус не треба,це не матиме лікувального ефекту.
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04.11.2020 14:30 Відповісти
Шморгаль, трымай лайфхак как увеличить количество койкомест в 3 (три!) раза "Без обговорень": Шмигаль доручив главам ОДА підготувати 25 тис. додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9261
"Без обговорень": Шмигаль доручив главам ОДА підготувати 25 тис. додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6505
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04.11.2020 13:52 Відповісти
Маловато будет .
Зима близко ...
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04.11.2020 14:12 Відповісти
коментар відмічено як спам
Верните ульянку, она ещё позакрывает больницы.
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04.11.2020 14:12 Відповісти
А не сказав,звідки взяти гроші на ці місця ? Може ,фондик там якийсь є ? Чи був ...
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04.11.2020 14:19 Відповісти
Он же сказал, что ,,без обсуждений,, Денег нет но вы держитесь.
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04.11.2020 15:36 Відповісти
А персонал медицинский он придумал где наберет для спорткомплекса, плюс питание там людишек подкормить, скажем спорткомплекс заставить раскладушками это уже проблема, а дальше, как он это себе представляет, фильмов что ли пересмотрел американских про эпидемии, вертолеты летают, нацгвардия ездит с пулеметами,медики в количестве овер миллион суетятся, у вас в спортзале кто от короны не крякнет, с голодухи или от других инфекций принепременно врежет, куда допустим 200+ больных в спортзале в туалет ходить будут, скажите ему кто то что человечество давно прошло эпоху чумных бараков, пока непоздно просите ввести полное внешнее управление а не фантазируйте под наркотой
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04.11.2020 14:23 Відповісти
25 тыс коек - это минимум (крайний) 50 тыс персонала. А хорошо бы 75 тыс., потому что койки инфекционные и приравниваться будут к интенсивной терапии все (только перестал нуждаться в кислороде - сразу домой). Персонал, который Польша, для примера, начала уже принимать без подтверждения диплома, а только с его переводом, и некоторым знанием польского. У нас продолжается совок: койки, ИВЛ, кислород, антибиотики. Но что самое первое и главное - люди, не думает никто.
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04.11.2020 14:26 Відповісти
Просто врачим они платить не собираются.
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04.11.2020 15:37 Відповісти
Сумно інше...санаторії конче-заспи, ворзеля, ірпіня і всієї України пусті, персонал без роботи. Койкомісця зроблять , але потім всі ці койко будуть пусті і підуть на смітник. Все зроблят як завжди. Коли ж почнете працювати, лікувати системно ???? Жуть.
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04.11.2020 20:19 Відповісти
 
 