"Без обговорень": Шмигаль доручив главам ОДА підготувати 25 тис. додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив регіонам додатково збільшити на 25 тис. кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль спільно із секретарем Ради національної безпеки й оборони України Олексієм Даніловим провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України. Було порушено питання збільшення кількості ліжкомісць із підключенням до подачі кисню та розширення ліжкового фонду за рахунок інших об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль наголосив головам ОДА, що необхідно готувати додаткові приміщення, де будуть розставлятися ліжка і де прийматимуть хворих на COVID-19.

"Нам потрібно 25 тис. додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання "якщо вони будуть потрібні" не стоїть. Їх треба починати готувати під додаткові ліжкомісця. Без обговорень", — заявив Шмигаль.

Читайте також: У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2005 хворих COVID-19, з яких 564 - тяжкі, - Кличко

Прем’єр додав, що голови облдержадміністрацій мають зробити всі ці речі негайно.

Крім того, Шмигаль закликав голів ОДА шукати найпростіші способи для постачання кисню до точок підключення, щоб якнайшвидше підключити ліжка без проведення будівельних робіт.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що коронавірус поширюється в ураганному режимі, проте питання розгортання мобільних моргів поки не розглядалося, - Степанов

В Україні станом на ранок вівторка, 3 листопада, зафіксовано 8899 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. Це найвищий показник добової захворюваності в Україні від початку пандемії. За добу від COVID-19 померли 157 осіб, 5100 - одужали.